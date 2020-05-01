1099 российских военнослужащих заболели COVID-19

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 1099, среди курсантов заболели 1174 человека.

Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 1 мая установлено 1099 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 339 человек, в изоляторах по месту службы – 282 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек, изолированы на дому – 468 человек, выздоровело – 137 человек (за весь период)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество военных, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1174 человек. Из них проходят лечение в госпиталях Минобороны России – 425 человек, в изоляторах по месту службы– 618 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 13 человек, изолированы на дому – 118 человек и выздоровело – 2 человека.

В ведомстве также сообщили, что 313 человек заболели COVID-19 среди гражданского персонала ВС РФ. Из них 45 человек лечатся в госпиталях Минобороны, 34 человека - в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, 221 человек изолирован на дому, 13 человек находятся в домах отдыха МО РФ, а выздоровело 12 человек за весь период.