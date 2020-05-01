РУС
1099 российских военнослужащих заболели COVID-19

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 1099, среди курсантов заболели 1174 человека.

Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 1 мая установлено 1099 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 339 человек, в изоляторах по месту службы – 282 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек, изолированы на дому – 468 человек, выздоровело – 137 человек (за весь период)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество военных, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1174 человек. Из них проходят лечение в госпиталях Минобороны России – 425 человек, в изоляторах по месту службы– 618 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 13 человек, изолированы на дому – 118 человек и выздоровело – 2 человека.

В ведомстве также сообщили, что 313 человек заболели COVID-19 среди гражданского персонала ВС РФ. Из них 45 человек лечатся в госпиталях Минобороны, 34 человека - в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, 221 человек изолирован на дому, 13 человек находятся в домах отдыха МО РФ, а выздоровело 12 человек за весь период.

армия РФ (20608) россия (97265) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+37
Мало!
01.05.2020 21:36
+25
01.05.2020 21:42
+24
Яка нам різниця, скільки їх захворіло, краще повідомляйте, скільки їх здохло.
01.05.2020 21:44
Мало!
01.05.2020 21:36
Яка нам різниця, скільки їх захворіло, краще повідомляйте, скільки їх здохло.
01.05.2020 21:44
Це ж не грип, щоб здихали.
01.05.2020 22:10
Согласен. Крайне мало....
01.05.2020 22:10
За поребріком діє "закон о засекречивании потерь в мирное время".
01.05.2020 22:12
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5213
01.05.2020 22:13
ЕЧООО НАДО
01.05.2020 23:59
Дуже мало!!!
02.05.2020 12:12
Мало.вато будет, однако))
01.05.2020 21:36
Це добре...
01.05.2020 21:39
Та шо з ними станеться? Подохнуть і всьо.
01.05.2020 21:40
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2261
01.05.2020 22:00
Хоть какая-то польза от этой заразы , в остальном же нужно готовиться к другой жизни по другим правилам .Точно , как конец света -Мировой Армагедон
01.05.2020 21:41
Майбахов в России стало больше!
Занятная новость. В период самоизоляции отмечен рост продаж хлеба, крепкого алкоголя и люксовых машин. Россияне, те, у кого нет проблем купить Майбах, видать, тоже решили затариться в ожидании будущего непонятно чего. Ну, опять же такая тачка с ростом курса точно дороже станет. И экономия тут может быть нормальная, на несколько ВАЗов хватит. Если вообще границы не закроют и поставки не прекратят. Тогда на чём ездить? Короче, пусть будет, пригодится.
Вообще, в РФ круто вырос спрос на Майбахи, Ролс-Ройсы, Феррари, Ламбы, Мазерати и Астон Мартины. Всего сегмент Luxury пополнился в России на 297 единиц. Хит продаж - Майбах. 129 штук купили. Первый квартал 2020 года показал прирост на 10%. Новых мотоциклов тоже приобрели на 5,1% больше, чем в первом квартале 2019 года.
Опять же импортная недвижимость стала реально недоступна. Договор купли-продажи удаленно не подпишешь. Вот те самые владельцы Мазерати и Феррари наверняка с горя и купили себе тачки. Надо же бабло во что-то превращать. А двушка в Бирюлеве и домик на Рублевке у них и так есть. Короче, берите Майбах, пока не подорожал. Возможно, эти ребята что-то знают.
Наша же недвижка еще до коронавируса вверх поперла. На фоне падения курса рубля народ с накоплениями ломанулся скидывать дешевеющие рубли. Март 2020 к марту 2019 дал пятипроцентный рост. Несмотря на скачок цен, продажи пока не затихли. Правда, аттракцион неслыханной расточительности скоро закончится. Вместе с деньгами. Большинству всё-таки не до квартир.
В интересное время живём.
01.05.2020 22:03
Тільки б ті з ізоляторів по мєсту служби і на дому не опинились на бамбасі.
01.05.2020 21:41
Пох ..
01.05.2020 21:41
01.05.2020 21:42
малоВатно будет!!
01.05.2020 21:42
Шо за картинку цензор поставил? Вот такую нужно
1099 российских военнослужащих заболели COVID-19 - Цензор.НЕТ 3937
01.05.2020 21:52
Это случайно не Ким Чен Ын после выздоровления на совместных учениях с кацапией ?
показать весь комментарий
Не, это он на встрече с хором Александрова.
показать весь комментарий
это те, которые к параду готовились - их массово протестировали...
а у остальных..никто ничего проверять не будет...
01.05.2020 21:53
Дуже схоже...
показать весь комментарий
То ж половим путьом...
показать весь комментарий
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7494
показать весь комментарий
Май, труд, мор.
01.05.2020 22:20
Чпокаются они друг с другом)
показать весь комментарий
Да хоть сто тысяч. Ничто для великой страны. Рожают тем более
01.05.2020 22:07
Очень жаль что не простым гриппом. От него больше бы умерло.
показать весь комментарий
Идет борьба за первое место с США и с Францией за первое место в категории "Зараженные военнослужащие"
01.05.2020 22:10
В Америке больше всего тестов делают, на расее больше всего скрывают.
показать весь комментарий
с чего это в америке больше?
в серединке она, ниже эстонии даже.
эстония - тесты проведеня для 4% населения. сша - 2%. германия - 3%. мальта 7.5%
02.05.2020 10:17
Эт понятно, что в других странах не красной диктатуры больше тестов делают и выявляют, в этом суть.
показать весь комментарий
россия - 2.5%
02.05.2020 10:23
показать весь комментарий
На расее как и севкорее данные рисуют-веры нет, Украина потужно стремится присоединиться к оным, благодаря такой власти.
показать весь комментарий
***** ©
01.05.2020 22:10
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6962
показать весь комментарий
01.05.2020 22:12
01.05.2020 22:15
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 673
показать весь комментарий
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2087
01.05.2020 22:19
Ещё никто здоровый не умер от этого "ужасного" вируса
01.05.2020 22:23
любые потери зелёных ихтамнетов, внешние и внутренние, даже в мирное время, рашей давно официально засекреченны. так шо все тамошние сообщения и по поводу цифири заболеваемости и подобного, просто нужно всерьёз не принимать. здесь они в логическом противоречии сами с собой. ))))
показать весь комментарий
Мало...для воеенослужащих рашки хотелось бы что бы это было неизлечимое желудочно-кишечное с острым расстройством передающееся в первую очередь воздушно-капельным путем...с последующей борьбой в виде заливания всех туалетов лизолом, принудительным и ежедневным отбором посева из жопы, и как положено общим выводом всех срать по команде на газету, и пока все не посрут (и медработник не осмотрит вид испражнений) никто не имеет права встать...
показать весь комментарий
1 мая 1941 года, Маршал Тимошенко приветствует нацискую делегацию на красной площади
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5037
01.05.2020 22:37
Файна новина . Смерть російським окупантам
01.05.2020 23:00
ниипьот. всех на парад!
02.05.2020 00:11
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 902
02.05.2020 00:19
О, теперь есть возможность списания пачками ихтамнетов.Пандемия спишет всех.
02.05.2020 00:19
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5146
02.05.2020 00:23
1099 російських військовослужбовців захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 667
02.05.2020 02:44
Хай здохнуть всі.
02.05.2020 03:48
Чем больше сдадим - тем лучше ! (с)
03.05.2020 07:04
