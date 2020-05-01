1099 российских военнослужащих заболели COVID-19
Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 1099, среди курсантов заболели 1174 человека.
Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 1 мая установлено 1099 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 339 человек, в изоляторах по месту службы – 282 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек, изолированы на дому – 468 человек, выздоровело – 137 человек (за весь период)", - говорится в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: В ВСУ за минувшие сутки не зафиксировано заболевших Covid-19: выздоровели 10 человек, - Командование Медсил
Отмечается, что количество военных, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1174 человек. Из них проходят лечение в госпиталях Минобороны России – 425 человек, в изоляторах по месту службы– 618 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 13 человек, изолированы на дому – 118 человек и выздоровело – 2 человека.
Также на Цензор.НЕТ: В зоне ООС двое раненых, с начала суток 13 обстрелов, - штаб
В ведомстве также сообщили, что 313 человек заболели COVID-19 среди гражданского персонала ВС РФ. Из них 45 человек лечатся в госпиталях Минобороны, 34 человека - в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, 221 человек изолирован на дому, 13 человек находятся в домах отдыха МО РФ, а выздоровело 12 человек за весь период.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Занятная новость. В период самоизоляции отмечен рост продаж хлеба, крепкого алкоголя и люксовых машин. Россияне, те, у кого нет проблем купить Майбах, видать, тоже решили затариться в ожидании будущего непонятно чего. Ну, опять же такая тачка с ростом курса точно дороже станет. И экономия тут может быть нормальная, на несколько ВАЗов хватит. Если вообще границы не закроют и поставки не прекратят. Тогда на чём ездить? Короче, пусть будет, пригодится.
Вообще, в РФ круто вырос спрос на Майбахи, Ролс-Ройсы, Феррари, Ламбы, Мазерати и Астон Мартины. Всего сегмент Luxury пополнился в России на 297 единиц. Хит продаж - Майбах. 129 штук купили. Первый квартал 2020 года показал прирост на 10%. Новых мотоциклов тоже приобрели на 5,1% больше, чем в первом квартале 2019 года.
Опять же импортная недвижимость стала реально недоступна. Договор купли-продажи удаленно не подпишешь. Вот те самые владельцы Мазерати и Феррари наверняка с горя и купили себе тачки. Надо же бабло во что-то превращать. А двушка в Бирюлеве и домик на Рублевке у них и так есть. Короче, берите Майбах, пока не подорожал. Возможно, эти ребята что-то знают.
Наша же недвижка еще до коронавируса вверх поперла. На фоне падения курса рубля народ с накоплениями ломанулся скидывать дешевеющие рубли. Март 2020 к марту 2019 дал пятипроцентный рост. Несмотря на скачок цен, продажи пока не затихли. Правда, аттракцион неслыханной расточительности скоро закончится. Вместе с деньгами. Большинству всё-таки не до квартир.
В интересное время живём.
а у остальных..никто ничего проверять не будет...
в серединке она, ниже эстонии даже.
эстония - тесты проведеня для 4% населения. сша - 2%. германия - 3%. мальта 7.5%
украина - 0.2%