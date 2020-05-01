РУС
В зоне ООС двое раненых, с начала суток 13 обстрелов, - штаб

Противник обстреливал защитников Украины из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 3 раза обстреливал наши позиции неподалеку от Богдановки, а также рядом с Водяным, Тарамчуком, Каменкой и Старогнатовкой.

Также на Цензор.НЕТ: Восемь раненых и больных военнослужащих эвакуированы самолетом из Днепра во Львов. ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского, у Новотошковского, неподалеку от Майского, по окраине Южного и Хутора Вольный.

"На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался", — добавили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: База, где ОГП нашел "масштабный схрон" оружия, уже два месяца находится под охраной военных, - пресс-центр ООС

В зоне ООС двое раненых, с начала суток 13 обстрелов, - штаб Операции - Цензор.НЕТ 7449
01.05.2020 18:17 Ответить
Смерть, жахлива смерть.
01.05.2020 18:23 Ответить
Зеля, ну что, сработала твоя стратегия по отводу наших войск с оборудованных позиций?
01.05.2020 18:38 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
01.05.2020 21:27 Ответить
 
 