УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6921 відвідувач онлайн
Новини
3 923 41

МОЗ планує міжнародні закупівлі ліків на вигідніших для України умовах, - Степанов

МОЗ планує міжнародні закупівлі ліків на вигідніших для України умовах, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я веде переговори про зміну умов оплати з міжнародними організаціями, через які Україна закуповує за державні кошти ліки для хворих на онкологію, ВІЛ, СНІД, гепатит, гемофілію та інші захворювання.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується закупівлі в міжнародних організаціях, то відбувається зміна алгоритмів. Починаються переговори з міжнародними організаціями, через які наразі відбувається закупівля лікарських засобів. Їх є три такі організації. Я думаю, що ми зможемо почати купувати на умовах, які будуть вигідніші Україні", - заявив Степанов.

На його думку, Україна може здійснювати закупівлі зазначених лікарських засобів на інших умовах, ніж було раніше.

"Ми переказували всі кошти, які у нас визначено для державних закупівель за всіма програмами на міжнародні організації, а потім через рік або через півтора отримували відповідно лікарські засоби. Мені здається, ми можемо перейти на інші алгоритми, коли ми авансуємо частину, а решту платимо після поставки цих лікарських засобів або взагалі не авансуємо, а платимо після поставки", - підкреслив міністр.

Читайте також: Керівництво МОЗ блокує закупівлі, українці можуть залишитися без ліків, - Супрун

Раніше Міністерство охорони здоров'я заявило про заборгованості міжнародних організацій щодо поставок ліків на 5,3 млрд грн.

Автор: 

ліки (1362) МОЗ (5423) закупівлі (3565) Степанов Максим (2198)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Защитные костюмы уже закупили,по цене почти вдвое дороже,чем купил Порох.Ну и правильно.Порох же покупает за свои,а вы за народные.
показати весь коментар
02.05.2020 16:36 Відповісти
+9
Степанов має бути звільнений, він корупціонер а не фахівець з медицини! Закупівлі ліків мали і надалі відбуватись через МОЗ, бо так дешевше. Але мафія хоче як раніше, за відкати!
показати весь коментар
02.05.2020 16:43 Відповісти
+8
мы знаем эти "более выгодные условия" ))))
в эпицентре уже наварили выгоды
показати весь коментар
02.05.2020 16:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Защитные костюмы уже закупили,по цене почти вдвое дороже,чем купил Порох.Ну и правильно.Порох же покупает за свои,а вы за народные.
показати весь коментар
02.05.2020 16:36 Відповісти
Степанов має бути звільнений, він корупціонер а не фахівець з медицини! Закупівлі ліків мали і надалі відбуватись через МОЗ, бо так дешевше. Але мафія хоче як раніше, за відкати!
показати весь коментар
02.05.2020 16:43 Відповісти
а що ти думав? треба ж 60 млрд гривень з бюджету, виділених на фейкову боротьбу з фейковою пандемією, освоїти
показати весь коментар
02.05.2020 17:04 Відповісти
так ты спиши это всё на вирус. проканает, и не впервой.
показати весь коментар
02.05.2020 16:39 Відповісти
да и сло планирует имеет несколько значений.
скорее всего ты, степашка, пропланируешь, как фанера...
показати весь коментар
02.05.2020 17:05 Відповісти
жінку Степанова віднині називати псевдом "Україна"
показати весь коментар
02.05.2020 16:40 Відповісти
Понеслось. А год без малого не интересно было. Этот министр может и "!правильный пацан"! только нынешней власти верят только зебилы и КМИС
показати весь коментар
02.05.2020 16:47 Відповісти
Минздрав планирует международные закупки лекарств на более выгодных для Украины условиях,

Огласите условия...
показати весь коментар
02.05.2020 16:50 Відповісти
По фамилии Степанов
и по прозвищу "Степан"
Он зеленым ЗЕиепланам
поставлял отменный план.
показати весь коментар
02.05.2020 16:51 Відповісти
мы знаем эти "более выгодные условия" ))))
в эпицентре уже наварили выгоды
показати весь коментар
02.05.2020 16:54 Відповісти
Грузия (Грузия, не Норвегия!) оплачивает людям ЖКХ за 3 месяца.
показати весь коментар
02.05.2020 17:01 Відповісти
Но к успехам Грузии ни Бандукидзе ни Саакашвили никакого отношения не имели.
показати весь коментар
02.05.2020 18:37 Відповісти
Сенат Канады принял в рамках помощи студентам и старшекласскам пакет Финансовой помощи в сумме 9 миллиардов долларов.Вот это я понимаю забота о молодежи и их будущем...,нас кормят масками,тестами и прочей фигней,тиа Фуфломицин от Коронвируса...
показати весь коментар
02.05.2020 16:55 Відповісти
Нє..це повинні і найкраще роблять тільки хіпани..
показати весь коментар
02.05.2020 17:00 Відповісти
на более выгодных для кого?
работать дайте людям!
показати весь коментар
02.05.2020 17:01 Відповісти
Степашечка, как ты уже задолбал!...
показати весь коментар
02.05.2020 17:06 Відповісти
Канада заявила,происхождение КоронвиRUSа И доказательств того что это пошло ИМЕННО из Китая НЕТ...Значчит РАБссия...
показати весь коментар
02.05.2020 17:06 Відповісти
Я думаю, что после этого сообщения, все фармацевтические компании начнут предлагать свои услуги даже если понесут убытки.
показати весь коментар
02.05.2020 17:08 Відповісти
Степашку вислати з України на історічну батьківщину.
показати весь коментар
02.05.2020 17:12 Відповісти
Канадский телеканал CTV NEWS, ПРОСИТ ЗРИТЕЛЕЙ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ОБУВЬЮ,ТАМ МОГУТ БЫТЬ коронвиRUSные гадости....
показати весь коментар
02.05.2020 17:14 Відповісти
Так на обуви и пыль радиокативная и химия и все гуано что на земле и так есть. Нормальные люди и без напоминаний следят.
показати весь коментар
02.05.2020 17:48 Відповісти
зєбільний стєпанов не міністр, а банальний адєскій торгаш.
показати весь коментар
02.05.2020 17:25 Відповісти
Бывший налоговик.
показати весь коментар
02.05.2020 18:34 Відповісти
Брехуни та крадії, згиньте вже,розчинітся в тумані
показати весь коментар
02.05.2020 17:38 Відповісти
ще одна схема щоб кунути людей на бабло у виконанні представників Печерської автономії.
показати весь коментар
02.05.2020 17:44 Відповісти
О я фигею - это что за большевик лезет вновь на броневик. На хрена нам его планы построения коммунизма во всём мире, когда при нём даже на работу нельзя ходить. Развели спекулянтов на буквально всём и теперь борются с ними как нанайские мальчики, развлекая народ по телевизору. Не министерство, а театр абсурда на гробах.
показати весь коментар
02.05.2020 17:48 Відповісти
Ага, верим-верим! Откатики, бабосики. Понавыбирали, зешки? Жрите, не обляпайтесь.
показати весь коментар
02.05.2020 17:58 Відповісти
Ша! Сейчас бывший налоговик займётся фармацевтикой! Вы ещё будете вспоминать стоимость лекарств во времена Богатырёвой.
показати весь коментар
02.05.2020 18:33 Відповісти
Может не вынимать автору заголовка гвоздь из головы ?
показати весь коментар
02.05.2020 18:44 Відповісти
Минздрав УЖЕ заплатил 300% врачам на передовой короновирусом. Теперь мы все в предвкушении "дешёвых" лекарств(в лучшем случае в три раза дороже чем в стране происхождения). Степаша,таких воров как в МОЗе ещё поискать. Если когда нибудь примут закон об продукции виновности чиновников( когда не объяснил откуда средства-в тюрьму) то вы возглавила отряд из МОЗ.
показати весь коментар
02.05.2020 18:50 Відповісти
На нормальній мові це означає що будуть купуватиз вигодою для себе а не для держави і людей.Яскравий приклад костюми в два рази дорожче але через потрібну фірму,при цьму впарюючи нам що в тих костюмах можна виходити в космос.Степанов, не будь баригою, займись реформою медицини але ні руки тягнуться помародернічать кляті злодоаноністи
показати весь коментар
02.05.2020 18:55 Відповісти
Нє,скажи куратору що він ідіот.....
показати весь коментар
02.05.2020 18:59 Відповісти
еще дешевле?! крепитесь ребята
показати весь коментар
02.05.2020 18:57 Відповісти
"Мы перечисляли все средства, которые у нас определены для государственных закупок по всем программам на международные организации, а затем через год или через полтора получали соответственно лекарственные средстваИсточник:https://censor.net/n3192983

Ну ось і схема розкрадань,платимо по одній ціні,а через рік отримуємо по в три-чотири рази дорожче....Ай да супраниха!!!! А я думав,чому мазь за 14 грн,за рік стала коштувати 73!!!!
показати весь коментар
02.05.2020 18:58 Відповісти
Супрунка дура бо маючи такі можливості сама не крала але що найбільше всіх достає іншим не давала.Дура бо їздила метром а не майбахом,дура бо не реєструвала фірму з медичних закупівель на чоловіка як Степаша на жену ,дура бо не зймалася закупівлями в першу чергу а впроваджувала зміни в медицині, дура бо запровадила систему коли за державні гроші почали вдесятки разів більше купляти стенів до серця чим купляв за ці самі коштиТодуров через фірми зятя та дочки.Вона для зелі була доктор смерть , цікаво а воруватий Степка для ньго хто дохтор жізнь?
показати весь коментар
02.05.2020 19:55 Відповісти
Вот именно, Супрун реально послала нах фармокологическую мафию, а Степанов всё возвращает к временам Януковича. Зе-команда, она такая.
показати весь коментар
02.05.2020 20:19 Відповісти
Стратегия и тактика Степанова понятны - всё надо покупать через фирму его жены.
показати весь коментар
02.05.2020 20:16 Відповісти
Один мой знакомый ********** рекомендует всё закупать через эпицентр.
показати весь коментар
02.05.2020 20:29 Відповісти
Степанов и дешевые лекарства - сказка для Иванушки дурачка.
Иванушка дурачек - вислюк , нелох, 42 года. Пассивный партнёр *****.
показати весь коментар
03.05.2020 00:15 Відповісти
Странно,я думал МОЗ это министерство охраны здоровья а не диллер лекарственных препаратов. Получается что МОЗ сам по себе ,а украинская медицина сама по себе и наши налоги идут на фирмы диллеры лекарств,которые нам же в три дорога и продают. Зачем такой МОЗ? Пусть обычные торгаши привозят,будет в три раза дешевле,а деньги вместо МОЗа лучше врачам ,в образование врачей,в производство медоборудования. Зачем эти ТОРГАШИ? Задача МОЗ не торговля а охрана здоровья,не так ли Степаша ,ау!
показати весь коментар
03.05.2020 07:25 Відповісти
 
 