МОЗ планує міжнародні закупівлі ліків на вигідніших для України умовах, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я веде переговори про зміну умов оплати з міжнародними організаціями, через які Україна закуповує за державні кошти ліки для хворих на онкологію, ВІЛ, СНІД, гепатит, гемофілію та інші захворювання.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується закупівлі в міжнародних організаціях, то відбувається зміна алгоритмів. Починаються переговори з міжнародними організаціями, через які наразі відбувається закупівля лікарських засобів. Їх є три такі організації. Я думаю, що ми зможемо почати купувати на умовах, які будуть вигідніші Україні", - заявив Степанов.
На його думку, Україна може здійснювати закупівлі зазначених лікарських засобів на інших умовах, ніж було раніше.
"Ми переказували всі кошти, які у нас визначено для державних закупівель за всіма програмами на міжнародні організації, а потім через рік або через півтора отримували відповідно лікарські засоби. Мені здається, ми можемо перейти на інші алгоритми, коли ми авансуємо частину, а решту платимо після поставки цих лікарських засобів або взагалі не авансуємо, а платимо після поставки", - підкреслив міністр.
Раніше Міністерство охорони здоров'я заявило про заборгованості міжнародних організацій щодо поставок ліків на 5,3 млрд грн.
скорее всего ты, степашка, пропланируешь, как фанера...
Огласите условия...
в эпицентре уже наварили выгоды
работать дайте людям!
Ну ось і схема розкрадань,платимо по одній ціні,а через рік отримуємо по в три-чотири рази дорожче....Ай да супраниха!!!! А я думав,чому мазь за 14 грн,за рік стала коштувати 73!!!!
