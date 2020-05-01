УКР
Керівництво МОЗ блокує закупівлі, українці можуть залишитися без ліків, - Супрун

Міністерство охорони здоров'я досі не почало використовувати 10 млрд грн, виділених цього року на закупівлю ліків і вакцин. Це означає, що до кінця року частина українців може залишитися без необхідних препаратів.

Про це написала в Фейсбуці колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже до кінця цього року сотні тисяч пацієнтів можуть не отримати життєво необхідні ліки, адже їх просто не буде. Сюди, приміром, входять вакцини для проведення щеплень за національним календарем щеплень, антиретровірусна терапія для людей з ВІЛ, ліки для людей з туберкульозом, гепатитами В і С, з онкологічними та серцево-судинними захворюваннями та багатьма іншими хворобами", — підкреслює Супрун.

На думку колишньої в.о. голови МОЗ, процес закупівель блокується, а нинішній глава міністерства Максим Степанов ігнорує це питання.

"Зараз, коли пацієнтські організації буквально кричать про ймовірну кризу, замість того, аби розблокувати цей процес, Міністерство охорони здоров'я України вкидує брехливі заяви про борг міжнародних організацій МОЗУ", — вважає Супрун.

Ексчиновниця заступилася за ДП "Медзакупівлі", яке МОЗ звинуватило у спробі закупити неякісні захисні костюми для медиків.

"Цинізм цього обвинувачення реально зашкалює. Адже спочатку МОЗ України делегувало проведення закупівлі костюмів ДП, після виконання умов тендеру і навіть вторгування кращої ціни, заблокувало цю угоду на підставі абсолютно безглуздої причини, надалі блискавично провело самостійно закупівлю костюмів за ціною вищою у два рази, а після суспільної уваги до цієї історії почало придумувати виправдання своїй недолугій політиці", — написала Супрун

Читайте також: Гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Жумаділов заявляє про безпрецедентний тиск з боку МОЗ і повернення старих схем у закупівлях

Тепер роботу ДП "Медзакупівлі" фактично заблоковано. А це підприємство мало витратити 6 із 10 млрд гривень, виділених цього року на ліки.

"Керівництво МОЗ України сьогодні активно і найбільш вдало робить тільки одне - краде в українців час і повертає старі корупційні схеми, які крадуть в українців здоров'я", - підсумувала Супрун.

Топ коментарі
+31
показати весь коментар
01.05.2020 18:42 Відповісти
+10
быдло ходившее на выборы по-приколу, должно подыхать в голоде и без лекарств! это был их выбор год.
показати весь коментар
01.05.2020 18:45 Відповісти
+10
показати весь коментар
01.05.2020 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Эпицентр" завезет лекарства,если надо будет
показати весь коментар
01.05.2020 18:41 Відповісти
После мошенничества в Евролабе и доказательств мошенничества проголосовало... 73%... проглотят и это...
показати весь коментар
01.05.2020 19:19 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2020 18:42 Відповісти
Я особой разницы между результатами Барыги и нынешнего не вижу.
показати весь коментар
01.05.2020 18:52 Відповісти
Та да. С твоїм IQ = 60.
показати весь коментар
01.05.2020 18:54 Відповісти
С коэффициентом Дубиноса будет абсолютно точная цифра...
показати весь коментар
01.05.2020 19:21 Відповісти
Якби, не дай Боже, в 2014 твій шмаркля був президентом то в Києві б точно кацапи зараз на танках стояли б.
показати весь коментар
01.05.2020 19:14 Відповісти
Сначала наворовался, что внукам хватит, потом передал. Пиар тоже стоит денег.
показати весь коментар
01.05.2020 21:14 Відповісти
"Министерство здравоохранения до сих пор не начало использовать 10 млрд грн, выделенные в этом году на закупку лекарств и вакцин".Боюсь,что начало...
показати весь коментар
01.05.2020 18:43 Відповісти
Такими темпами певно вже закінчило . Що там ті 10 млрд. грн для радуцьких бубочок . На один зуб . Зєбіли раді що краде бубочка , а не хтось інший . Рідне та близьке для дупоголових .
показати весь коментар
01.05.2020 19:12 Відповісти
Это значит что никаких 10 лярдов там уже давно нет))))))
показати весь коментар
01.05.2020 18:44 Відповісти
https://mobile.twitter.com/pastorkopf

https://mobile.twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) https://mobile.twitter.com/pastorkopf @pastorkopf https://mobile.twitter.com/pastorkopf/status/1256203589019734017 2 ч

До літа населенню стане ***** на карантин, бо треба працювати, і їсти хоцца.
Влітку, край восени, піде друга хвиля зараження, і знову карантин, але жорсткіший.
Взимку буде ******* і Майдан.
Ваш мольфар Пастор.
Запам'ятайте цей твіт.
показати весь коментар
01.05.2020 18:44 Відповісти
вторая волна и особенно жосткий карантин сильно сомневаюсь..очень сильно, То шо Майдан будет сомневаюсь ещё больше..малоросское быдло деградировало и покацапилось в край...А вот то что будет ******* и реальное настоящее зубожиня - с этим полностью согласен.
показати весь коментар
01.05.2020 18:47 Відповісти
быдло ходившее на выборы по-приколу, должно подыхать в голоде и без лекарств! это был их выбор год.
показати весь коментар
01.05.2020 18:45 Відповісти
А остальные за что должны расплачиваться?
показати весь коментар
01.05.2020 19:00 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2020 18:47 Відповісти
Не то *********** дали зяленая гуано зьисты, а вано смачно иго сглатнула и исчё просют.
показати весь коментар
01.05.2020 20:49 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1255939515358892035 20 ч

Ловите разницу
- Зеленскай привёз ИСЗ чтобы продавать
- Порошенко привёз ИСЗ, чтобы раздать медикам
Именно поэтому Зеленскай отказал Порошенко в перевозке
показати весь коментар
01.05.2020 18:49 Відповісти
Ловите разницу
- Зеленскай привёз ИСЗ чтобы продавать
- Порошенко привёз ИСЗ, чтобы раздать медикам

Типа хрен слаще редьки?
показати весь коментар
01.05.2020 18:54 Відповісти
В том, что кацапы не знают русский язык...
показати весь коментар
01.05.2020 19:27 Відповісти
Это плохо. Оставшиеся будут думать. Это хорошо.
показати весь коментар
01.05.2020 18:51 Відповісти
"Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун" - зато мы не останемся без повального пистежа, со всех сторон!!
показати весь коментар
01.05.2020 18:52 Відповісти
Самоизоляция и есть карантин, для ЛОХотрона 73 % Мадам
показати весь коментар
01.05.2020 18:53 Відповісти
Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева всех лечила ТРАМАДОЛОМ
показати весь коментар
01.05.2020 18:54 Відповісти
Индюкович сбежал не в Ростов,Зеля куда сбежит?
показати весь коментар
01.05.2020 19:00 Відповісти
Намордники в Испанию Италию Китай отдали и карантин объявили Это украинская ЗАБАВА называется...встречать самальот в Борисполе для братвы...
показати весь коментар
01.05.2020 19:05 Відповісти
Коли вже вгамується це нещастя?!
показати весь коментар
01.05.2020 20:22 Відповісти
Ахтунг спрунь дефекативный у тиливизире.
показати весь коментар
01.05.2020 20:51 Відповісти
Эта клизма лучше бы молчала после своих реформ.
показати весь коментар
01.05.2020 22:25 Відповісти
Ну кто бы сомневался?Даром что ли была основана фирма на имя жены в канун назначения министром здравоохранения.Все закупки должны идти только через бизнес жены.
показати весь коментар
01.05.2020 22:55 Відповісти
"Сытый голодному не товарищ"
показати весь коментар
02.05.2020 01:33 Відповісти
Супрун не успела до конца угробить украинскую фармацевтику,поэтому эти деньги лучше вложить в своих производителей,а за рубежом закупать то,чего сами не выпускают.
показати весь коментар
02.05.2020 02:13 Відповісти
 
 