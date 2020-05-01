Керівництво МОЗ блокує закупівлі, українці можуть залишитися без ліків, - Супрун

Міністерство охорони здоров'я досі не почало використовувати 10 млрд грн, виділених цього року на закупівлю ліків і вакцин. Це означає, що до кінця року частина українців може залишитися без необхідних препаратів.

Про це написала в Фейсбуці колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже до кінця цього року сотні тисяч пацієнтів можуть не отримати життєво необхідні ліки, адже їх просто не буде. Сюди, приміром, входять вакцини для проведення щеплень за національним календарем щеплень, антиретровірусна терапія для людей з ВІЛ, ліки для людей з туберкульозом, гепатитами В і С, з онкологічними та серцево-судинними захворюваннями та багатьма іншими хворобами", — підкреслює Супрун.

На думку колишньої в.о. голови МОЗ, процес закупівель блокується, а нинішній глава міністерства Максим Степанов ігнорує це питання.

"Зараз, коли пацієнтські організації буквально кричать про ймовірну кризу, замість того, аби розблокувати цей процес, Міністерство охорони здоров'я України вкидує брехливі заяви про борг міжнародних організацій МОЗУ", — вважає Супрун.

Ексчиновниця заступилася за ДП "Медзакупівлі", яке МОЗ звинуватило у спробі закупити неякісні захисні костюми для медиків.

"Цинізм цього обвинувачення реально зашкалює. Адже спочатку МОЗ України делегувало проведення закупівлі костюмів ДП, після виконання умов тендеру і навіть вторгування кращої ціни, заблокувало цю угоду на підставі абсолютно безглуздої причини, надалі блискавично провело самостійно закупівлю костюмів за ціною вищою у два рази, а після суспільної уваги до цієї історії почало придумувати виправдання своїй недолугій політиці", — написала Супрун

Тепер роботу ДП "Медзакупівлі" фактично заблоковано. А це підприємство мало витратити 6 із 10 млрд гривень, виділених цього року на ліки.

"Керівництво МОЗ України сьогодні активно і найбільш вдало робить тільки одне - краде в українців час і повертає старі корупційні схеми, які крадуть в українців здоров'я", - підсумувала Супрун.








