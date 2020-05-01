Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун

Министерство здравоохранения до сих пор не начало использовать 10 млрд грн, выделенные в этом году на закупку лекарств и вакцин. Это значит, что к концу года часть украинцев могут остаться без необходимых препаратов.

Об этом написала в Фейсбуке бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже к концу этого года сотни тысяч пациентов могут не получить жизненно необходимые лекарства, ведь их просто не будет. Сюда, например, входят вакцины для проведения прививок по национальному календарю прививок, антиретровирусная терапия для людей с ВИЧ, лекарства для людей с туберкулезом, гепатитами В и С, с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими болезнями", — подчеркивает Супрун.

По мнению бывшей и.о. Главы Минздрава, процесс закупок блокируется, а нынешний глава министерства Максим Степанов игнорирует этот вопрос.

"Сейчас, когда пациентские организации буквально кричат ​​о вероятном кризисе, вместо того, чтобы разблокировать этот процесс, Министерство здравоохранения Украины вбрасывает лживые заявления о долге международных организаций Минздраву", — считает Супрун.

Экс-чиновница вступилась за ГП "Медзакупки", которое Минздрав обвинил в попытке закупить некачественные защитные костюмы для медиков.

"Цинизм этого обвинения реально зашкаливает. Ведь сначала Минздрав Украины делегировал проведение закупки костюмов ГП, после выполнения условий тендера и даже получения лучшей цены заблокировало эту сделку на основании абсолютно бессмысленной причины, в дальнейшем молниеносно провел самостоятельно закупку костюмов по цене выше в два раза, а после общественного внимания к этой истории начал придумывать оправдание своей нелепой политике", — написала Супрун

Теперь работа ГП "Медзакупки" фактически заблокирована. А ведь это предприятие должно было потратить 6 из 10 млрд гривен, выделенных в этом году на лекарства.

"Руководство Минздрава Украины сегодня активно и наиболее удачно делает только одно — крадет у украинцев время и возвращает старые коррупционные схемы, которые воруют у украинцев здоровье", — подытожила Супрун.








