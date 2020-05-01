РУС
5 069 39

Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун

Министерство здравоохранения до сих пор не начало использовать 10 млрд грн, выделенные в этом году на закупку лекарств и вакцин. Это значит, что к концу года часть украинцев могут остаться без необходимых препаратов.

Об этом написала в Фейсбуке бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже к концу этого года сотни тысяч пациентов могут не получить жизненно необходимые лекарства, ведь их просто не будет. Сюда, например, входят вакцины для проведения прививок по национальному календарю прививок, антиретровирусная терапия для людей с ВИЧ, лекарства для людей с туберкулезом, гепатитами В и С, с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими болезнями", — подчеркивает Супрун.

По мнению бывшей и.о. Главы Минздрава, процесс закупок блокируется, а нынешний глава министерства Максим Степанов игнорирует этот вопрос.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Я категорический противник того, чтобы закупки делал непосредственно Минздрав", - Степанов

"Сейчас, когда пациентские организации буквально кричат ​​о вероятном кризисе, вместо того, чтобы разблокировать этот процесс, Министерство здравоохранения Украины вбрасывает лживые заявления о долге международных организаций Минздраву", — считает Супрун.

Экс-чиновница вступилась за ГП "Медзакупки", которое Минздрав обвинил в попытке закупить некачественные защитные костюмы для медиков.

"Цинизм этого обвинения реально зашкаливает. Ведь сначала Минздрав Украины делегировал проведение закупки костюмов ГП, после выполнения условий тендера и даже получения лучшей цены заблокировало эту сделку на основании абсолютно бессмысленной причины, в дальнейшем молниеносно провел самостоятельно закупку костюмов по цене выше в два раза, а после общественного внимания к этой истории начал придумывать оправдание своей нелепой политике", — написала Супрун

Также на Цензор.НЕТ: Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявляет о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках

Теперь работа ГП "Медзакупки" фактически заблокирована. А ведь это предприятие должно было потратить 6 из 10 млрд гривен, выделенных в этом году на лекарства.

"Руководство Минздрава Украины сегодня активно и наиболее удачно делает только одно — крадет у украинцев время и возвращает старые коррупционные схемы, которые воруют у украинцев здоровье", — подытожила Супрун.

Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун 01Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун 02
Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун 03
Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун 04
Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун 05

Автор: 

Топ комментарии
+31
Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун - Цензор.НЕТ 8984
показать весь комментарий
01.05.2020 18:42 Ответить
+10
быдло ходившее на выборы по-приколу, должно подыхать в голоде и без лекарств! это был их выбор год.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:45 Ответить
+10
Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун - Цензор.НЕТ 4289
показать весь комментарий
01.05.2020 18:47 Ответить
"Эпицентр" завезет лекарства,если надо будет
показать весь комментарий
01.05.2020 18:41 Ответить
После мошенничества в Евролабе и доказательств мошенничества проголосовало... 73%... проглотят и это...
показать весь комментарий
01.05.2020 19:19 Ответить
Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун - Цензор.НЕТ 8984
показать весь комментарий
01.05.2020 18:42 Ответить
Я особой разницы между результатами Барыги и нынешнего не вижу.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:52 Ответить
Та да. С твоїм IQ = 60.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:54 Ответить
С коэффициентом Дубиноса будет абсолютно точная цифра...
показать весь комментарий
01.05.2020 19:21 Ответить
Якби, не дай Боже, в 2014 твій шмаркля був президентом то в Києві б точно кацапи зараз на танках стояли б.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:14 Ответить
Сначала наворовался, что внукам хватит, потом передал. Пиар тоже стоит денег.
показать весь комментарий
01.05.2020 21:14 Ответить
"Министерство здравоохранения до сих пор не начало использовать 10 млрд грн, выделенные в этом году на закупку лекарств и вакцин".Боюсь,что начало...
показать весь комментарий
01.05.2020 18:43 Ответить
Такими темпами певно вже закінчило . Що там ті 10 млрд. грн для радуцьких бубочок . На один зуб . Зєбіли раді що краде бубочка , а не хтось інший . Рідне та близьке для дупоголових .
показать весь комментарий
01.05.2020 19:12 Ответить
Это значит что никаких 10 лярдов там уже давно нет))))))
показать весь комментарий
01.05.2020 18:44 Ответить
https://mobile.twitter.com/pastorkopf

https://mobile.twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) https://mobile.twitter.com/pastorkopf @pastorkopf https://mobile.twitter.com/pastorkopf/status/1256203589019734017 2 ч

До літа населенню стане ***** на карантин, бо треба працювати, і їсти хоцца.
Влітку, край восени, піде друга хвиля зараження, і знову карантин, але жорсткіший.
Взимку буде ******* і Майдан.
Ваш мольфар Пастор.
Запам'ятайте цей твіт.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:44 Ответить
вторая волна и особенно жосткий карантин сильно сомневаюсь..очень сильно, То шо Майдан будет сомневаюсь ещё больше..малоросское быдло деградировало и покацапилось в край...А вот то что будет ******* и реальное настоящее зубожиня - с этим полностью согласен.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:47 Ответить
быдло ходившее на выборы по-приколу, должно подыхать в голоде и без лекарств! это был их выбор год.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:45 Ответить
А остальные за что должны расплачиваться?
показать весь комментарий
01.05.2020 19:00 Ответить
Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун - Цензор.НЕТ 4289
показать весь комментарий
01.05.2020 18:47 Ответить
Не то *********** дали зяленая гуано зьисты, а вано смачно иго сглатнула и исчё просют.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:49 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1255939515358892035 20 ч

Ловите разницу
- Зеленскай привёз ИСЗ чтобы продавать
- Порошенко привёз ИСЗ, чтобы раздать медикам
Именно поэтому Зеленскай отказал Порошенко в перевозке
показать весь комментарий
01.05.2020 18:49 Ответить
Ловите разницу
- Зеленскай привёз ИСЗ чтобы продавать
- Порошенко привёз ИСЗ, чтобы раздать медикам

Типа хрен слаще редьки?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:54 Ответить
В том, что кацапы не знают русский язык...
показать весь комментарий
01.05.2020 19:27 Ответить
Это плохо. Оставшиеся будут думать. Это хорошо.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:51 Ответить
"Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун" - зато мы не останемся без повального пистежа, со всех сторон!!
показать весь комментарий
01.05.2020 18:52 Ответить
Самоизоляция и есть карантин, для ЛОХотрона 73 % Мадам
показать весь комментарий
01.05.2020 18:53 Ответить
Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева всех лечила ТРАМАДОЛОМ
показать весь комментарий
01.05.2020 18:54 Ответить
Индюкович сбежал не в Ростов,Зеля куда сбежит?
показать весь комментарий
01.05.2020 19:00 Ответить
Намордники в Испанию Италию Китай отдали и карантин объявили Это украинская ЗАБАВА называется...встречать самальот в Борисполе для братвы...
показать весь комментарий
01.05.2020 19:05 Ответить
Коли вже вгамується це нещастя?!
показать весь комментарий
01.05.2020 20:22 Ответить
Ахтунг спрунь дефекативный у тиливизире.
показать весь комментарий
01.05.2020 20:51 Ответить
Эта клизма лучше бы молчала после своих реформ.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:25 Ответить
Ну кто бы сомневался?Даром что ли была основана фирма на имя жены в канун назначения министром здравоохранения.Все закупки должны идти только через бизнес жены.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:55 Ответить
"Сытый голодному не товарищ"
показать весь комментарий
02.05.2020 01:33 Ответить
Супрун не успела до конца угробить украинскую фармацевтику,поэтому эти деньги лучше вложить в своих производителей,а за рубежом закупать то,чего сами не выпускают.
показать весь комментарий
02.05.2020 02:13 Ответить
 
 