На Житомирщині від опіків загинула 79-річна жінка, яка спалювала суху траву на присадибній ділянці, - ДСНС

У Житомирській області від опіків, отриманих під час спалювання сухостою, загинула 79-річна жінка. Надзвичайна подія сталася в с. Грем’яче Романівського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За словами очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці. Того дня спостерігалася суха і вітряна погода, яка сприяла швидкому поширенню полум'я. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі. Коли прибігли до місця події, то побачили, що бабуся лежить біля згарища в напівпритомному стані.

Очевидці викликали швидку допомогу, якою потерпілу доставили в лікарню. Жінка зазнала 50% опіків тіла 4 ступеня. Врятувати її не вдалося.

Дивіться також: Пожежі на Житомирщині локалізовано, в Чорнобильській зоні ведеться ліквідація двох осередків тління, - ДСНС. ВIДЕО

Наступного разу буде обережніша.
02.05.2020 17:08
если человек идиот, это навсегда.
02.05.2020 17:07
як утописся додому не приходь?
02.05.2020 17:10
если человек идиот, это навсегда.
02.05.2020 17:07
а что такое "приусадебный участок", - у нас до сих пор что, усадьбы есть?
Типа наравне в боярами, вотчиной и наместниками?
02.05.2020 17:16
видимо, наравне с губернаторами губерней, которых в Украине пруд-пруди
02.05.2020 17:19
Це пєрєвод, на рузьгємана, оппщєпонятний міровой їзик, української фрази: ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА.
02.05.2020 17:21
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності
1. Садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями.
02.05.2020 18:47
так, в умних законодавчих писаніях в українців садиби.
03.05.2020 10:55
если б єто бьіло так, то она б уже двно сгорела, а не под конец жизни. просто и на старуху бьівает проруха. чим старіше, тим дурніше.
03.05.2020 10:52
как еще говорить и объяснять
02.05.2020 17:07
Власне через "говоріть і обяснять" це і сталося...Так наобясняли,що бабця елементарно злякалась і полізла гасити голими руками...
02.05.2020 18:09
Не палила б то й не довелось би гасити....
02.05.2020 20:28
стара стала, мізки висохли. ніхто не пале, коли вітер.
03.05.2020 10:53
Нормальні люди не палять навіть коли вітру нема.
03.05.2020 10:55
нормальні люди палять, коли вітру немає. бо вона належить до тої епохи, коли цим не заморачувалися. а як наново, їй ніхто не казав.
03.05.2020 11:10
спали в німеччині траву коли немає вітру,напишеш сумму заплаченого штрафу.
Повторюю ще раз : нормальні люди не палять. Палять тільки мудаки і епоха тут ні до чого.
03.05.2020 11:54
Житомир с понедельника послабляет карантин.
02.05.2020 17:08
у нас уже куча пеоплов ослабило карантин для себя самостоятельно - полно народа на улицах без масок, опять лезут на голову в очередях...
02.05.2020 17:21
Наступного разу буде обережніша.
02.05.2020 17:08
як утописся додому не приходь?
02.05.2020 17:10
шукати стануть не скоро знайдуть?
02.05.2020 18:16
ой горіла бабка, палааалаа...
03.05.2020 01:11
У вас все там такие юмористы? Люцифер. Ну просто жжеж.))
02.05.2020 17:52
де там?
02.05.2020 17:58
Это грубый юмор, там, в смысле где по легендам находится люцифер.
02.05.2020 18:19
Записали, как от коронавируса?
02.05.2020 17:13
Как акт самосожжения в знак протеста против разума.
02.05.2020 17:35
Селяни і ті що щивуть в заміських будинках!!! Не рийте собі могили власноруч. Нічого не спалюйте. І поставте вдома індикатори, які реагують на угарний газ і проточку з системи. Вони коштують 300 гривень!!!
02.05.2020 17:15
Видать Бог её наказал, за сжигание травы сухой, ведь запрещено это делать.
02.05.2020 17:18
В Украине, ка на всем постсовке, есть три категории запрета:
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для всего населения Украины, кроме высшего руководства и депутатов всех мастей.
02.05.2020 17:25
Опять приползло?😂🌷
02.05.2020 17:42
так он прав
02.05.2020 17:46
Пох.Это коцапская мразота.А это сайт для людей.
02.05.2020 17:52
вы идёте по скользкому пути - оцениваете не суждение, а личность персонажа, высказавшего суждение - это дорога в никуда
02.05.2020 17:55
Для меня коцап не личность.Точка.Он и так сегодня уже пытался топить за руцкий мир.Коцапам не место на сайте людей.
02.05.2020 17:57
с некоторыми вашими утверждениями - не поспоришь!
02.05.2020 18:02
Вместе с ним в спаме порассуждаете.
02.05.2020 17:53
хм, пока в спаме именно ты
02.05.2020 17:53
Чтобы отправить в спам надо минимум 4 человека.
02.05.2020 17:55
Двоих хватает.
02.05.2020 18:22
Ну и третьего для закрепления, если заспамленный попробует расспамиться самостоятельно.
02.05.2020 18:23
кому запрещено? Где запрещено? Закон читай сперва! Полиция не выезжает на вызов, потому что нет закона.
02.05.2020 18:18
недостающее звено?
бабулю очень жаль на самом деле....
02.05.2020 17:20
с какого?
02.05.2020 17:23
жаль с какого?
жаль шо не было рядом ее детей, которые мо и руку ее отвели.
странный у вас коммент...
02.05.2020 17:27
да странный. а гибнут люди, горят хутора и деревни. и по вашему просто некому руку отвести.
это пздц. сорри за мой французский.
02.05.2020 17:31
давай не путать бабулю, шо по старческому слабоумию сама
себя спалила и скотов кто делает ето умышленно...
02.05.2020 17:36
бабусиков старше 75 без ухода на расстрел по твоему?
02.05.2020 17:40
проехали.
02.05.2020 17:43
согласен.
02.05.2020 17:59
ты пожалей еще тех кто чернобыль и житомир палит.
02.05.2020 17:25
ты баран?
02.05.2020 17:29
бабульку жаль.. могла б еще пожить..
а по сути - Житомирская земля горит уже дней 7-10... ну как еще людям объяснить опасность и ненужность таких мероприятий???
02.05.2020 17:24
Фактично місяць. Пожежі почалися десь 4-5 квітня.
показати весь коментар
02.05.2020 19:30
як швидко час плине....
02.05.2020 19:35
Сокральная жертва и такая же безумная, что и те, 2 мая 2014 года..собалезную
02.05.2020 17:24
Це трагічна випадковість, ну хто тут винен? Хіба що держава, що не забезпечує пенсам достатній рівень життя, щоб не було потреби поратись в городі, та й у цьому не певен, бо хто полізе копати-садити-палити і з повними кишенями, такі вже люди. А так все зрозуміло - одинока бабця, для якої город це запорука фізичного виживання, вже не в стані збирати і кудись вивозити старе баділля, і в якої вже розуму немає розрахувати сприятливу для спалювання погоду, і в якої від хвилювання, бо перелякалась і намагалась загасити полум'я, відмовило серце, і вона впала врямо в багаття. Трагічна випадковість...
02.05.2020 17:31
держава винна тут лише в одному - що не застосовувала драконівкьких штрафів до тих хто палить траву і таким чином не привчила їх до цивілізованного поводження. Городи є і в Польші, і в Німеччині, але там нікому і в голову не прийде плити бідилля - відразу приїде поліцію та вздрючить по самі помідори.
03.05.2020 01:09
Люди сейчас какие-то дебилы.
У нас в селе раньше ждали полного штиля и под вечер дружно поджигали свои собранные в кучи все сухие листья, ветки и ботву. И никаких проблем, куча сгорела, дым ушел вверх никому не мешая.
02.05.2020 17:35
Согласен, по-моим наблюдениям, таких где-то процентов 73
02.05.2020 17:39
🙂
02.05.2020 17:43
Плохо, что остальные "бабули" выводов не сделают, так как цензор они не читают, а "всю жизнь они так делали".
02.05.2020 17:45
Закон Дарвина несгибаем!
02.05.2020 17:45
Она и так долго прожила с таким то слабоумием и традициями отцов...
02.05.2020 17:50
Номінувати стару на премію Дарвіна (там більшості лауреатів отримують премію посмернто)....
02.05.2020 17:53
Не смійтесь, адже не від хорошого життя жінка змушена в 80 років поратись на городі .
02.05.2020 18:02
Как раз наоборот, от хорошего здоровья и хорошей жизни бабуля решила не умирать в болезнях, а посадить капустки броколи.
02.05.2020 18:22
Злые вы.
02.05.2020 18:07
В Житомирской области пороблэно.
02.05.2020 18:32
потрібно, щоби проводили роботу за населенням, що бадилля та траву палити не можна, потрібно щоби поліція склада протоколи , а суди накладали штраф.
І т.д. - потрібно, потрібно, потрібно.
Ніхто нічого не хоче робити.
02.05.2020 18:49
природній відбір в дії
02.05.2020 18:54
Потрібна роз"яснювальна робота, постійна, продумана. Тому, що спалювання сухої органіки варварська традиція і колосальні збитки. 1 га спаленої стерні це втрати не менше 4-5 тис. грн.
Якщо взяти за 100 % суху спалювану масу, то в повітря з димом іде біля 45 % вуглецю, біля 42 % кисню у вигляді вуглекислого газу, який є основною поживою для рослин в процесі фотосинтезу. Також втрачається біля 5-7 % водню і 1,5-2 % азоту. Залишається 4-6 % золи - інші хімічні елементи (калій, фосфор, кальцій, магній.....). Виділення вуглекислого газу - моментальне, швидке, не корисне і не продуктивне. Кращий, ефективніший, корисніший спосіб використання сухих решток - заробка в грунт, компостування, додавання до гною. Розкладання іде повільно, збагачується грунт, рослини краще використовують вуглекислий газ, і що важливо, в.т.ч. азот. І це далеко не всі аспекти, як негативу від спалювання так і від користі компостування.
02.05.2020 19:11
Премия "Дарвина"!
Как всегда - посмертно.
02.05.2020 19:37
Все таки пожилой человек умер и можно бы здесь не зубоскалить. Старость у всех впереди, а жизнь коротка. Бабуля ведь из последних сил огород готовила к посадке чтобы как нибуть, не голодая прожить остаток дней своих. Не вышло. Земля ей пухом.
02.05.2020 19:38
Безліч разів бачила, як селяни палять сміття, листя, суху траву на городах і вздовж доріг.
Особливо це популярно саме в Житомирській області. Скільки разів їхали трасою Київ- Чоп, щоразу закривали вікна в авто, бо через дим немає чим дихати.
Поки кожне домогосподарство не заплатить великий штраф за паління на своїх ділянках- толку не буде!
І навіть ця безглузда смерть не навчить сусідів цієї жінки не палити багатть.
02.05.2020 21:45
Каждый имеет право на ошибку!
Дайте ей второй шанс!
03.05.2020 01:05
Злые Вы, уйду я от Вас!
03.05.2020 13:37
 
 