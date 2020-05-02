На Житомирщині від опіків загинула 79-річна жінка, яка спалювала суху траву на присадибній ділянці, - ДСНС

У Житомирській області від опіків, отриманих під час спалювання сухостою, загинула 79-річна жінка. Надзвичайна подія сталася в с. Грем’яче Романівського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За словами очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці. Того дня спостерігалася суха і вітряна погода, яка сприяла швидкому поширенню полум'я. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі. Коли прибігли до місця події, то побачили, що бабуся лежить біля згарища в напівпритомному стані.

Очевидці викликали швидку допомогу, якою потерпілу доставили в лікарню. Жінка зазнала 50% опіків тіла 4 ступеня. Врятувати її не вдалося.

