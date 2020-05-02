6 400 76
На Житомирщині від опіків загинула 79-річна жінка, яка спалювала суху траву на присадибній ділянці, - ДСНС
У Житомирській області від опіків, отриманих під час спалювання сухостою, загинула 79-річна жінка. Надзвичайна подія сталася в с. Грем’яче Романівського району.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
За словами очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці. Того дня спостерігалася суха і вітряна погода, яка сприяла швидкому поширенню полум'я. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі. Коли прибігли до місця події, то побачили, що бабуся лежить біля згарища в напівпритомному стані.
Очевидці викликали швидку допомогу, якою потерпілу доставили в лікарню. Жінка зазнала 50% опіків тіла 4 ступеня. Врятувати її не вдалося.
Люцифер
02.05.2020 17:08
оззи
02.05.2020 17:07
Jupi
02.05.2020 17:10
Типа наравне в боярами, вотчиной и наместниками?
Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності
1. Садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями.
Повторюю ще раз : нормальні люди не палять. Палять тільки мудаки і епоха тут ні до чого.
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для всего населения Украины, кроме высшего руководства и депутатов всех мастей.
бабулю очень жаль на самом деле....
жаль шо не было рядом ее детей, которые мо и руку ее отвели.
странный у вас коммент...
это пздц. сорри за мой французский.
себя спалила и скотов кто делает ето умышленно...
а по сути - Житомирская земля горит уже дней 7-10... ну как еще людям объяснить опасность и ненужность таких мероприятий???
У нас в селе раньше ждали полного штиля и под вечер дружно поджигали свои собранные в кучи все сухие листья, ветки и ботву. И никаких проблем, куча сгорела, дым ушел вверх никому не мешая.
І т.д. - потрібно, потрібно, потрібно.
Ніхто нічого не хоче робити.
Якщо взяти за 100 % суху спалювану масу, то в повітря з димом іде біля 45 % вуглецю, біля 42 % кисню у вигляді вуглекислого газу, який є основною поживою для рослин в процесі фотосинтезу. Також втрачається біля 5-7 % водню і 1,5-2 % азоту. Залишається 4-6 % золи - інші хімічні елементи (калій, фосфор, кальцій, магній.....). Виділення вуглекислого газу - моментальне, швидке, не корисне і не продуктивне. Кращий, ефективніший, корисніший спосіб використання сухих решток - заробка в грунт, компостування, додавання до гною. Розкладання іде повільно, збагачується грунт, рослини краще використовують вуглекислий газ, і що важливо, в.т.ч. азот. І це далеко не всі аспекти, як негативу від спалювання так і від користі компостування.
Как всегда - посмертно.
Особливо це популярно саме в Житомирській області. Скільки разів їхали трасою Київ- Чоп, щоразу закривали вікна в авто, бо через дим немає чим дихати.
Поки кожне домогосподарство не заплатить великий штраф за паління на своїх ділянках- толку не буде!
І навіть ця безглузда смерть не навчить сусідів цієї жінки не палити багатть.
Дайте ей второй шанс!