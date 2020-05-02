УКР
Новини Трагедія в Одесі
"Слуги народу" Дмитрук і Леонов прийшли пом'янути загиблих сепаратистів в Одесі. ФОТО

Народні депутати від партії "Слуга народу" Олексій Леонов та Артем Дмитрук поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську службу інформації.

Слуги народу Дмитрук і Леонов прийшли помянути загиблих сепаратистів в Одесі 01

"Будинок профспілок сьогодні. Спочатку поліція сказала, що взагалі нікого не пропустить. Потім, що пускатимуть по дві людини для покладання квітів. З бокового входу вже встигли зайти два народні депутати - Олексій Леонов та Артем Дмитрук", - написав у фейсбуці журналіст Михайло Штекель.

Читайте також: Звернення Зеленського: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Слуги народу Дмитрук і Леонов прийшли помянути загиблих сепаратистів в Одесі 02

Одеса (5616) Слуга народу (2857) Артем Дмитрук (73) Леонов Олексій (13)
+102
слуги какого... народу ?
02.05.2020 19:57 Відповісти
+85
гандони.
02.05.2020 19:57 Відповісти
+72
Свій до свого по своє.
02.05.2020 19:56 Відповісти
Сторінка 4 з 4
вырок в лице зеленского действует реально... пора украинцам проснуться и вынести выроку свой вырок...
03.05.2020 02:54 Відповісти
Що ви можете сказати,дивлячись на це фото? Начеб-то нічого особливого,окрім одного: квіти,червоні. Не жовті або різнобій,а іменно червоні. Ознаки відомі. Ну а потім вже самі особи. Два нардепа і ще двоє,схожих більше на спортивну забезпечену "тітушку" часів кремлівських рагуль при владі Янука-зрадника. Це справа особисто їхня,але з таким же почитанням ,а я впевнений,що по можливості ці особи з таким же опломбом ,впененністю і цими ж червоними квітами підуть почитати ....сепаратистів Захарченка,Моторолу,Гіві. І я вже не кажу про законсперованих комуняк,опожопівців і іншу мерзоту,які потайки злорадствують над нещастями України і роблять усе,від крякання язиком до можливостей запихнути в колесо дровеняку, що б зцпинити рух України в цивілізацію. А зараз це видео по діям ось таких гнид!
03.05.2020 03:41 Відповісти
этих крыс надо гнать нахер с политики! крысы - предатели, которые работают на врага - это враги номер 1, потому что эти крысы грызут корпус корабля под названием Украина и если этих крыс не погнать, то они прогрызут дыры и корабль утонет! Вообще крыса - это из лексикона мафии и если в мафии обнаруживают крысу, то его жестко валят! потому что крыса уничтожит твое дело! Украина должна активно заняться уничтожением крыс!!!
03.05.2020 06:07 Відповісти
этих падлюк в том доме профсоюзов закопать
03.05.2020 06:46 Відповісти
Янек, Пєця і Зєля - три російські шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть.
03.05.2020 07:50 Відповісти
Ванятко, ти за Зе топив і Порошенко гівном поливав а зараз корчиш із себе прихильника леді Ю, так не вийде. Почитай те що ти писав пів року назад, ми пам'ятаємо.
03.05.2020 12:54 Відповісти
Слуги малороського наріду
03.05.2020 08:11 Відповісти
надо запасаться мукой и спичками, потому как скоро этих "слуг" начнут просто п*здить и отовсюду изгонять... а это коллапс власти и временное отсутствие товаров...
03.05.2020 08:13 Відповісти
Скотобаза
03.05.2020 09:01 Відповісти
За зеленського в першому турі проголосувало 5 714 034 виборця---це ті хто відкрито ненавидить Україну і українців. В другомі турі за клоуна проголосували--13 541528 виборців Різниця між цими показниками--тупа вата.який все всерівно--був би холодильник повний. Тільки памятайте,що росії порушника--кладуть мордою в асфальт непитаючи нічого.
03.05.2020 09:03 Відповісти
довго ще будемо терпіти знущання зебілів над Україною?!
03.05.2020 10:01 Відповісти
у...бки слугоу...БАнские
03.05.2020 10:08 Відповісти
почему Зеленский понабирал в свою партию всякой сепарской нечисти?
заигрывает с ******? ето ему боком вылезит
03.05.2020 10:22 Відповісти
теперь более точно будим знать кто они и какой у них праздник!!!
03.05.2020 10:22 Відповісти
осел с комплексом наполеона дорвался до власти и привел за собой стаю гиен, под громкий блев баранов- какаяразниц.
03.05.2020 10:27 Відповісти
Янелох Оманський ніде не вчився.......
А так би знав, що у Одесі живуть вільні люди, які не сприймали комуністичний тоталітаризм.
В Одесі живуть люди, які пам"ятають що несе за собою москальська орда : терор, зачистки, ліквідації.
Одеса себе захистила......... так само як і Маріуполь, Запоріжжя, Херсон.
Слава героям, які загинули у боротьбі з москальською навалою, Слава живим, які не допустили москальську заразу і локалізували її.
03.05.2020 11:19 Відповісти
Шануймося українці!
Репетиція штурму кремля,пройшла успішно!
Фашистів спалили в їхньому ЛОГОВІ!
Смерть рашистським окупантам!
03.05.2020 13:34 Відповісти
Я стесняюсь спросить, а игде от энти нацжоны? Свинок надувают ?
"Слуги народу" Дмитрук і Леонов прийшли пом'янути загиблих сепаратистів в Одесі - Цензор.НЕТ 3512
03.05.2020 19:56 Відповісти
а на вулиці грецькій ці зелені жаби теж квіти поклали?
03.05.2020 22:00 Відповісти
Скотиняче прокацапське бидло. Такими непогано би прикрашати вуличні ліхтарі у Києві. А буде...
04.05.2020 03:00 Відповісти
Ні, я таки скажу. Відверте антиукраїнське гівно сидить у Верховній Раді. Геть з України, зелена блювотина! Не можу повірити, що у Києві не знайдеться хтось, хто начистить їбала оцим *********, незважаючи на вірус.

Зєля, сняться тобі кислиці, і ти знаєш проти чого. Вали з України, блазню, кранти тобі...
04.05.2020 03:08 Відповісти
Разве это депутаты? Мне они похожи на персонажей из "Голубой устрицы".
02.05.2021 22:04 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 