"Слуги народу" Дмитрук і Леонов прийшли пом'янути загиблих сепаратистів в Одесі. ФОТО

Народні депутати від партії "Слуга народу" Олексій Леонов та Артем Дмитрук поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську службу інформації.

"Будинок профспілок сьогодні. Спочатку поліція сказала, що взагалі нікого не пропустить. Потім, що пускатимуть по дві людини для покладання квітів. З бокового входу вже встигли зайти два народні депутати - Олексій Леонов та Артем Дмитрук", - написав у фейсбуці журналіст Михайло Штекель.

