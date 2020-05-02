61 503 322
"Слуги народу" Дмитрук і Леонов прийшли пом'янути загиблих сепаратистів в Одесі. ФОТО
Народні депутати від партії "Слуга народу" Олексій Леонов та Артем Дмитрук поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську службу інформації.
"Будинок профспілок сьогодні. Спочатку поліція сказала, що взагалі нікого не пропустить. Потім, що пускатимуть по дві людини для покладання квітів. З бокового входу вже встигли зайти два народні депутати - Олексій Леонов та Артем Дмитрук", - написав у фейсбуці журналіст Михайло Штекель.
Зєлю геть.
заигрывает с ******? ето ему боком вылезит
А так би знав, що у Одесі живуть вільні люди, які не сприймали комуністичний тоталітаризм.
В Одесі живуть люди, які пам"ятають що несе за собою москальська орда : терор, зачистки, ліквідації.
Одеса себе захистила......... так само як і Маріуполь, Запоріжжя, Херсон.
Слава героям, які загинули у боротьбі з москальською навалою, Слава живим, які не допустили москальську заразу і локалізували її.
Репетиція штурму кремля,пройшла успішно!
Фашистів спалили в їхньому ЛОГОВІ!
Смерть рашистським окупантам!
Зєля, сняться тобі кислиці, і ти знаєш проти чого. Вали з України, блазню, кранти тобі...