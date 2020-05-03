Ексканцлер Німеччини Шредер заявив, що Росія не поверне Крим. Український посол Мельник запропонував йому парі

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel заявив, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, а антиросійські санкції слід скасувати.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Жоден російський президент не віддасть Крим назад Україні", - сказав Шредер.

На це у твітері відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник: "Це лише крик відчаю топлобіста Кремля, який втрачає ґрунт під ногами. Навіть ця остання важка артилерія не допоможе. Україна цінує залізобетонну позицію Берліу щодо збереження санкцій і невизнання анексії".

Водночас український дипломат запропонував ексканцлеру укласти парі.

"Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топлобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході", - прокоментував посол висловлювання Шредера агентству "Укрінформ".

