Ексканцлер Німеччини Шредер заявив, що Росія не поверне Крим. Український посол Мельник запропонував йому парі
Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel заявив, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, а антиросійські санкції слід скасувати.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Жоден російський президент не віддасть Крим назад Україні", - сказав Шредер.
На це у твітері відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник: "Це лише крик відчаю топлобіста Кремля, який втрачає ґрунт під ногами. Навіть ця остання важка артилерія не допоможе. Україна цінує залізобетонну позицію Берліу щодо збереження санкцій і невизнання анексії".
Водночас український дипломат запропонував ексканцлеру укласти парі.
"Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топлобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході", - прокоментував посол висловлювання Шредера агентству "Укрінформ".
любой президент Раши, как только решит вернуть Крым, кончит как Николай 2 - отречением и расстрелом в подвале. Рашабыдломасса такого президенту не простит.
Никто Украине Крым не вернет, кроме самой Украины.
ну, а Крым вернется разве что, когда РФ развалится...при ***** путине этого не будет...да после него, такой же придет имбецил имперский.
Швондер лизнул прям в дырочку пуйлу! Прогиб засчитан! Что значит получает неслабую зарплату в Газпроме. Вспомнил фразу из фильма "Человек с бульвара Капуцинов": "Джек, что вы можете сделать за деньги?
-За деньги я могу сделать все!". Ваш шредер-швондер.
Кожен сам хотів встановити свій порядок... Тільки весь світ зтравив двох виродків червоного і коричневого, допоміг слабшому (червоному) грохнути сильнішого (коричневого), а потім шлчхом холодної війни заморозив) того що червоний.
І зараз ми бюачимо завершення того процесу.
Согласен, в ближайшем будущем, ни один из пары десятков "российских" президентов Крым не отдаст. Ни чеченский, ни дагестанский, ни алтайский, ни сочинский, ни питерский, ни московский, ни другие. Просто они будут грызться между собой за наследие после "геополитической катастрофы 2.0" и им будет не до того. А Крым вернётся сам.
Узнал ли про пари Шрёдер?
как организовать в немецких форумах ему обструкцию за то, что нашего посла назвал "карлик из Украины"