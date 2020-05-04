УКР
ДБР повторно викликає Януковича для проведення слідчих дій

Державне бюро розслідувань повторно викликає колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих і процесуальних дій 13 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"У зв'язку з неявкою 30.04.2020 року, відповідно до вимог ст 133, 135 КПК України, повторно викликається Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., 15 год. 00 хв. 13 травня 2020 року до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ДБР викликала Януковича для проведення слідчих дій 30 квітня 2020 року.

Як стало відомо тоді Цензор.НЕТ з власних джерел, йдеться про події періоду протестних акцій на Майдані.

Топ коментарі
+4
Кому шо, а зебилу Порошенко
показати весь коментар
04.05.2020 11:50 Відповісти
+3
ага. гитлера еще вызовите. то наверна скорее явится ...
показати весь коментар
04.05.2020 12:32 Відповісти
+2
Говорят Чечетов по Скайпу согласился дать показания Венедиктовой!
показати весь коментар
04.05.2020 11:41 Відповісти
Астанавитесь!!!!
04.05.2020 11:35 Відповісти
ГБР повторно вызывает Януковича для проведения следственных действий - Цензор.НЕТ 2269
04.05.2020 11:43 Відповісти
Государственное бюро расследований повторно вызывает бывшего Президента Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий 13 мая, это вам не шапки по подворотням тырить.
04.05.2020 11:37 Відповісти
Если вызывают значит прийдёт.Якуневич парень ответственный.
04.05.2020 11:37 Відповісти
Не прийде. Боїться, що "люстрірують" разом зі внуком.
04.05.2020 13:43 Відповісти
И ШО ? Сразу арестуют 😀😀😀
04.05.2020 11:39 Відповісти
Готовят оправдательный приговор?
04.05.2020 11:40 Відповісти
процесуальна ачістка
04.05.2020 11:43 Відповісти
Що,в гебеер робити вже зовсім нічого?
04.05.2020 11:41 Відповісти
Говорят Чечетов по Скайпу согласился дать показания Венедиктовой!
04.05.2020 11:41 Відповісти
После предложения провести очную ставку...
04.05.2020 11:45 Відповісти
пора давно судить Порошенка, а они до сих пор с Януковичем возятся!!!!! Для кого эти понты?????
04.05.2020 11:42 Відповісти
Кому шо, а зебилу Порошенко
04.05.2020 11:50 Відповісти
Для тебя зебил конечно😀
04.05.2020 11:51 Відповісти
хвьодоровічь, можеш развращацца - тут тєбя ждьот тьоплий чай і наше радушійє. ГБР просто желайєт тібя процессуально ачістіть
04.05.2020 11:42 Відповісти
Вызывает? С учетом реалий, скорее приглашает. А Зеленый в курсе, что прохфессор считает себя и сейчас легитимным?
ДБР повторно викликає Януковича для проведення слідчих дій - Цензор.НЕТ 8405
04.05.2020 11:52 Відповісти
Досі з Януковичем бавляться... Це ж не актуально. Треба вже Зеленського на допити викликати.
04.05.2020 11:55 Відповісти
Та вручіть повістку керівнику ДБР. Це ж одна і таж особа. Він його представник і представник антимайдана - ворогів народу України.
04.05.2020 11:59 Відповісти
ДБР повторно викликає Януковича для проведення слідчих дій - Цензор.НЕТ 5959
04.05.2020 12:01 Відповісти
Вовочке нужна старая гвардия -одесский карлсон и дарагой ВикторХфедорычь,вот теперь и заживем!
04.05.2020 12:02 Відповісти
Некоторые вызывают духов другие суженых ряженых. А ГБР Януковича! Вот это уровень.
04.05.2020 12:05 Відповісти
Не могут всё-таки в Украине без Януковича.
04.05.2020 12:21 Відповісти
Ну а как же ! Ведь как вернётся Янукович, так сразу и доллар по 8, и Крым и Донбасс вернётся !
04.05.2020 12:30 Відповісти
Лучше пусть духов вызовут. Например дух ленина, он точно виноват в разрухе, или вообще дух Петра 1, без него бы сруцких небыло бы
04.05.2020 12:29 Відповісти
ага. гитлера еще вызовите. то наверна скорее явится ...
04.05.2020 12:32 Відповісти
Ну и как? Уже чемоданы собирает? Зачем этот пустой треп?
04.05.2020 13:23 Відповісти
Думаю приедет,у него шансы вновь стать президентом после года правления Зеленского, как никогда высоки.
04.05.2020 13:28 Відповісти
ГБР повторно вызывает Януковича -Венедиктова хочет предложить уму должность советника
т.к. он проФФесор а квалификация ее не интересует
04.05.2020 14:11 Відповісти
 
 