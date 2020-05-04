ДБР повторно викликає Януковича для проведення слідчих дій
Державне бюро розслідувань повторно викликає колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих і процесуальних дій 13 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"У зв'язку з неявкою 30.04.2020 року, відповідно до вимог ст 133, 135 КПК України, повторно викликається Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., 15 год. 00 хв. 13 травня 2020 року до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ДБР викликала Януковича для проведення слідчих дій 30 квітня 2020 року.
Як стало відомо тоді Цензор.НЕТ з власних джерел, йдеться про події періоду протестних акцій на Майдані.
