РУС
ГБР повторно вызывает Януковича для проведения следственных действий

Государственное бюро расследований повторно вызывает бывшего Президента Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий 13 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В связи с неявкой 30.04.2020 года, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., 15 ч. 00 мин. 13 мая 2020 в следственный третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими", - говорится в сообщении.

Напомним, ГБР вызывала Януковича для проведения следственных действий 30 апреля 2020 года.

Как стало известно тогда Цензор.НЕТ из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти, - Адвокатская совещательная группа

Автор: 

Янукович Виктор (30793) ГБР (3212)
Топ комментарии
+4
Кому шо, а зебилу Порошенко
04.05.2020 11:50 Ответить
+3
ага. гитлера еще вызовите. то наверна скорее явится ...
04.05.2020 12:32 Ответить
+2
Говорят Чечетов по Скайпу согласился дать показания Венедиктовой!
04.05.2020 11:41 Ответить
Астанавитесь!!!!
04.05.2020 11:35 Ответить
ГБР повторно вызывает Януковича для проведения следственных действий - Цензор.НЕТ 2269
04.05.2020 11:43 Ответить
Государственное бюро расследований повторно вызывает бывшего Президента Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий 13 мая, это вам не шапки по подворотням тырить.
04.05.2020 11:37 Ответить
Если вызывают значит прийдёт.Якуневич парень ответственный.
04.05.2020 11:37 Ответить
Не прийде. Боїться, що "люстрірують" разом зі внуком.
04.05.2020 13:43 Ответить
И ШО ? Сразу арестуют 😀😀😀
04.05.2020 11:39 Ответить
Готовят оправдательный приговор?
04.05.2020 11:40 Ответить
процесуальна ачістка
04.05.2020 11:43 Ответить
Що,в гебеер робити вже зовсім нічого?
04.05.2020 11:41 Ответить
04.05.2020 11:41 Ответить
После предложения провести очную ставку...
04.05.2020 11:45 Ответить
пора давно судить Порошенка, а они до сих пор с Януковичем возятся!!!!! Для кого эти понты?????
04.05.2020 11:42 Ответить
04.05.2020 11:50 Ответить
Для тебя зебил конечно😀
04.05.2020 11:51 Ответить
хвьодоровічь, можеш развращацца - тут тєбя ждьот тьоплий чай і наше радушійє. ГБР просто желайєт тібя процессуально ачістіть
04.05.2020 11:42 Ответить
Вызывает? С учетом реалий, скорее приглашает. А Зеленый в курсе, что прохфессор считает себя и сейчас легитимным?
ДБР повторно викликає Януковича для проведення слідчих дій - Цензор.НЕТ 8405
04.05.2020 11:52 Ответить
Досі з Януковичем бавляться... Це ж не актуально. Треба вже Зеленського на допити викликати.
04.05.2020 11:55 Ответить
Та вручіть повістку керівнику ДБР. Це ж одна і таж особа. Він його представник і представник антимайдана - ворогів народу України.
04.05.2020 11:59 Ответить
ДБР повторно викликає Януковича для проведення слідчих дій - Цензор.НЕТ 5959
04.05.2020 12:01 Ответить
Вовочке нужна старая гвардия -одесский карлсон и дарагой ВикторХфедорычь,вот теперь и заживем!
04.05.2020 12:02 Ответить
Некоторые вызывают духов другие суженых ряженых. А ГБР Януковича! Вот это уровень.
04.05.2020 12:05 Ответить
Не могут всё-таки в Украине без Януковича.
04.05.2020 12:21 Ответить
Ну а как же ! Ведь как вернётся Янукович, так сразу и доллар по 8, и Крым и Донбасс вернётся !
04.05.2020 12:30 Ответить
Лучше пусть духов вызовут. Например дух ленина, он точно виноват в разрухе, или вообще дух Петра 1, без него бы сруцких небыло бы
04.05.2020 12:29 Ответить
04.05.2020 12:32 Ответить
Ну и как? Уже чемоданы собирает? Зачем этот пустой треп?
04.05.2020 13:23 Ответить
Думаю приедет,у него шансы вновь стать президентом после года правления Зеленского, как никогда высоки.
04.05.2020 13:28 Ответить
ГБР повторно вызывает Януковича -Венедиктова хочет предложить уму должность советника
т.к. он проФФесор а квалификация ее не интересует
04.05.2020 14:11 Ответить
 
 