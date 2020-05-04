ГБР повторно вызывает Януковича для проведения следственных действий

Государственное бюро расследований повторно вызывает бывшего Президента Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий 13 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В связи с неявкой 30.04.2020 года, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., 15 ч. 00 мин. 13 мая 2020 в следственный третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими", - говорится в сообщении.

Напомним, ГБР вызывала Януковича для проведения следственных действий 30 апреля 2020 года.

Как стало известно тогда Цензор.НЕТ из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане.

