Психлікарні опинилися на межі повного закриття, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що після впровадження другого етапу медичної реформи, що почався 1 квітня поточного року, спеціалізовані психіатричні лікарні поставили на межу закриття і звільнення працівників.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Якщо ми кажемо про психіатричну галузь, то на сьогоднішній день з Національною службою охорони здоров’я уклали договори 58 спеціалізованих психіатричних лікарень. Якщо подивитися на той тариф і на специфіку організації психіатричної служби, і на те, що з ними відбулося після 1 квітня, то їх всіх поставили не просто на грань виживання, вони поставлені на межу повного закриття і звільнення в тому числі медичних працівників", - сказав Степанов.

Він наголосив, що головні лікарі психіатричних лікарень та Асоціація психіатрів України б’ють на сполох у зв’язку з ситуацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асоціація психіатрів України заявляє про масове урізання фінансування психіатричних закладів. ДОКУМЕНТ

"Як мені відомо, до 1 квітня практично з ними була повністю відсутня комунікація. І ніхто не питав, яка стратегія розвитку психіатричної служби, їх ніхто не питав, яким чином вони будуть виживати на тариф, який встановлений, їх ніхто не питав, що робити з 22 тисячами психіатричних хворих з хронічними захворюваннями, які сьогодні знаходяться в психіатричних лікарнях. Це тяжко хворі наші громадяни , більшість із яких втратили соціальні зв’язки, їх не можна виписувати, не можна просто так закрити лікарні і випустити їх на вулицю, але на сьогоднішній день, коли фінансування по тих затверджених тарифах і по тій стратегії яка була запроваджена, поставила їх на межу, що вони отримують, наприклад 15, 12, 20% від минулорічного бюджету", - заявив міністр.

За його словами, якщо не виправити ситуацію, це призведе до звільнення працівників психіатричних лікарень.