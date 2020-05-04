Психлікарні опинилися на межі повного закриття, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що після впровадження другого етапу медичної реформи, що почався 1 квітня поточного року, спеціалізовані психіатричні лікарні поставили на межу закриття і звільнення працівників.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Якщо ми кажемо про психіатричну галузь, то на сьогоднішній день з Національною службою охорони здоров’я уклали договори 58 спеціалізованих психіатричних лікарень. Якщо подивитися на той тариф і на специфіку організації психіатричної служби, і на те, що з ними відбулося після 1 квітня, то їх всіх поставили не просто на грань виживання, вони поставлені на межу повного закриття і звільнення в тому числі медичних працівників", - сказав Степанов.
Він наголосив, що головні лікарі психіатричних лікарень та Асоціація психіатрів України б’ють на сполох у зв’язку з ситуацією.
"Як мені відомо, до 1 квітня практично з ними була повністю відсутня комунікація. І ніхто не питав, яка стратегія розвитку психіатричної служби, їх ніхто не питав, яким чином вони будуть виживати на тариф, який встановлений, їх ніхто не питав, що робити з 22 тисячами психіатричних хворих з хронічними захворюваннями, які сьогодні знаходяться в психіатричних лікарнях. Це тяжко хворі наші громадяни , більшість із яких втратили соціальні зв’язки, їх не можна виписувати, не можна просто так закрити лікарні і випустити їх на вулицю, але на сьогоднішній день, коли фінансування по тих затверджених тарифах і по тій стратегії яка була запроваджена, поставила їх на межу, що вони отримують, наприклад 15, 12, 20% від минулорічного бюджету", - заявив міністр.
За його словами, якщо не виправити ситуацію, це призведе до звільнення працівників психіатричних лікарень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
После каждой новости.
Іди на сру-весну або задамбац-орг. А щодо закриття психушок - мотиви зрозумілі: щоби телезомбованих глядачів кварталів та шлуги народу не було кому лікувати від масового психозу.Бо приватні послуги психіатрів недосяжно дорогі для ніщебродів та іншого соціального дна.
Микола Рихліцький три тижні провів в охопленій пандемією Італії Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/ukrajinskiy-likar-yakiy-povernuvsya-z-italiji-mizh-nashimi-sistemami-ohoroni-zdorovya-prirva-676783.html.
...Я не кровожерливий, але якби якась дурнувата тітка знову носила в пакеті відірвану голову (скажімо, кРадуцького або супрун), то це було б справедливо. Нє?
проблема в том, что в минздраве уже год сидят новые лица и небарыги. Когда при Супрун проводился первый этап ничего подобного не было в принципе. А теперешние просрали все, что могли, и валят это на то, что реформа плохая.
Например, на первом этапе руководителей первички постоянно дергали, тормошили, разъясняли, подсказывали. Но после того, как в минздрав пришла Зоряна с *уем Радуцкого в жопе. Люди из старой команды пытались еще как-то тянуть, но их выжили поскольку они мешали крутить коррупционные оборутки. После этого все начало сыпаться. А потом министром стал профессионал и корифей Емец, которого из правительства азирива выперли за неэффективность. А зря. Остатки минздрава он развалил вполне эффективно, меньше чем за месяц. И на руины прислали Смирнова дограбить что осталось.
Но виновата в этом Супрун, ага.
Є закон офрмлений в документах, а не в коментах якогось невідомо чи лікаря.
Но то були попередники...
А эти новые...а по старому...
Ничего нового.