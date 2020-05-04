УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8665 відвідувачів онлайн
Новини
10 553 144

Психлікарні опинилися на межі повного закриття, - Степанов

Психлікарні опинилися на межі повного закриття, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що після впровадження другого етапу медичної реформи, що почався 1 квітня поточного року, спеціалізовані психіатричні лікарні поставили на межу закриття і звільнення працівників.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Якщо ми кажемо про психіатричну галузь, то на сьогоднішній день з Національною службою охорони здоров’я уклали договори 58 спеціалізованих психіатричних лікарень. Якщо подивитися на той тариф і на специфіку організації психіатричної служби, і на те, що з ними відбулося після 1 квітня, то їх всіх поставили не просто на грань виживання, вони поставлені на межу повного закриття і звільнення в тому числі медичних працівників", - сказав Степанов.

Він наголосив, що головні лікарі психіатричних лікарень та Асоціація психіатрів України б’ють на сполох у зв’язку з ситуацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асоціація психіатрів України заявляє про масове урізання фінансування психіатричних закладів. ДОКУМЕНТ

"Як мені відомо, до 1 квітня практично з ними була повністю відсутня комунікація. І ніхто не питав, яка стратегія розвитку психіатричної служби, їх ніхто не питав, яким чином вони будуть виживати на тариф, який встановлений, їх ніхто не питав, що робити з 22 тисячами психіатричних хворих з хронічними захворюваннями, які сьогодні знаходяться в психіатричних лікарнях. Це тяжко хворі наші громадяни , більшість із яких втратили соціальні зв’язки, їх не можна виписувати, не можна просто так закрити лікарні і випустити їх на вулицю, але на сьогоднішній день, коли фінансування по тих затверджених тарифах і по тій стратегії яка була запроваджена, поставила їх на межу, що вони отримують, наприклад 15, 12, 20% від минулорічного бюджету", - заявив міністр.

За його словами, якщо не виправити ситуацію, це призведе до звільнення працівників психіатричних лікарень.

Автор: 

МОЗ (5423) психіатрія (92) Степанов Максим (2198) медреформа (129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Еще бы, всех пациентов забрала фракция "Слуга народа". А деньги ходят за пациентом.
показати весь коментар
04.05.2020 11:51 Відповісти
+22
Все пациенты переехали в Верховную Раду.
показати весь коментар
04.05.2020 11:51 Відповісти
+19
та випускайте вже їх на волю - прікольно і хуже нє будєт! (С)
показати весь коментар
04.05.2020 11:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Они теперь нервничают регулярно.
После каждой новости.
показати весь коментар
04.05.2020 12:33 Відповісти
Просто все новости,после голосования таких слабоумных как вы,только как из психбольницы.
показати весь коментар
04.05.2020 12:41 Відповісти
Если еще несколько тысяч клиентов выпущенных из психбольниц прибавится к 73 процентам, то этого уже никто и не заметит.
показати весь коментар
04.05.2020 12:32 Відповісти
Не повезло тебе с.... дурдомом.
показати весь коментар
04.05.2020 12:34 Відповісти
А тебе с Цензором. Закроют, где харчеваться будешь?
показати весь коментар
04.05.2020 12:36 Відповісти
А тебе Цензоровскую тролефабрику прикроют, где харчеваться будешь ???
показати весь коментар
04.05.2020 12:57 Відповісти
Нічого дивного, найближчим часом багато чого позакривається. Держава вже починає себе знищувати зсередини.
показати весь коментар
04.05.2020 12:37 Відповісти
В психбольницах уже нет смысла у нас уже вся страна психически не здорова а границы Украины и являются ограничением для психически больных.
показати весь коментар
04.05.2020 12:38 Відповісти
Ничего. Надо же как то поддерживать рейтинг вездеобосравшегося?
показати весь коментар
04.05.2020 12:39 Відповісти
Боже, какой конченный дебильный Юрин сайт. Юра, во что ты превратился с петиной фабрикой тролей? Тебя завтра никто читать не будет, придурок...
показати весь коментар
04.05.2020 12:39 Відповісти
Тобі санітари не повідомили що форум Цензора - це спільнота Майданівців і патріотів, яких у твоїй палаті називають "порохоботами" та "Пєтіними тролями"?
Іди на сру-весну або задамбац-орг. А щодо закриття психушок - мотиви зрозумілі: щоби телезомбованих глядачів кварталів та шлуги народу не було кому лікувати від масового психозу.Бо приватні послуги психіатрів недосяжно дорогі для ніщебродів та іншого соціального дна.
показати весь коментар
04.05.2020 14:44 Відповісти
порохоботи - це спільнота панамських патріотів ******* мальдівського
показати весь коментар
04.05.2020 16:13 Відповісти
сайт нормальный, а вот в коментах конечно творится кабздец, как будто спецзагон для петиных троллей
показати весь коментар
04.05.2020 16:20 Відповісти
Зелебобики, для вас же стараются! Все на свободу!
показати весь коментар
04.05.2020 12:39 Відповісти
ШаКАЛадникі тут прибавиться...
показати весь коментар
04.05.2020 12:41 Відповісти
Спорил как-то со знакомым из Америк. Я ему говорю - Цель медреформы, это достойная зарплата врачам и сокращение расходов в бюджете. И к этому потом всё хорошее прилепится само собой. А он мне - цель медреформы - это увеличение продолжительности жизни человека. Вот , лошара) И как они там живут в америках. Они до сих пор сажают людей... Хотя нами давно доказано, что вора нужно не сажать, а увеличивать ему зарплату. Правда мы никак не можем установить максимальный порог такой зарплаты, потому что уже денег в бюджете не хватает. Но то такое, деньги возьмём в долг и покончим с ворами.
показати весь коментар
04.05.2020 12:47 Відповісти
Що боїться в дурку попасти?
показати весь коментар
04.05.2020 13:07 Відповісти
В следующий парламент пройдут вместо "Слуг народа". Не знаю как пользы,но вреда будет однозначно меньше от них.
показати весь коментар
04.05.2020 13:07 Відповісти
Не сперечайтеся. Краще почитайте розповідь лікаря Рихліцького. Хотіла Супрун впровадити систему ту, що в розвинутих країнах. Хотіла ввести незалежне тестування лікарів і випусників медичних навчальних закладів і т.д. З початку років незалежності розкрадали кошти хто як міг і отримали те, що називається у нас система охорони здоров"я.

Микола Рихліцький три тижні провів в охопленій пандемією Італії Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/ukrajinskiy-likar-yakiy-povernuvsya-z-italiji-mizh-nashimi-sistemami-ohoroni-zdorovya-prirva-676783.html.
показати весь коментар
04.05.2020 13:29 Відповісти
Диво-дивне, порохоботи обурюються Поціними рехвормами! Коли їм казали що, ті рехворми повне лайно так, вони так само верещали, тільки прославляючи медичну рехворму і розповідаючи, як ве буде гарно. А сьогодні виявляється що то, повне лайно і вони вже згодні.
показати весь коментар
04.05.2020 13:44 Відповісти
всё верно сказал.
показати весь коментар
04.05.2020 13:53 Відповісти
А що тут дивного?! РеФФорма від чупакабри в дії.
...Я не кровожерливий, але якби якась дурнувата тітка знову носила в пакеті відірвану голову (скажімо, кРадуцького або супрун), то це було б справедливо. Нє?
показати весь коментар
04.05.2020 13:55 Відповісти
Ходила по улице недавно голая женщина с отрезанной головой в пакете ? Таких будет больше. А вообще это относится к категории пыток, лишать специализированной медицинской помощи психиатрических больных. ООН , ты загляни в наши дома скорби. Там и так невесело, но без них вообще катастрофа будет.
показати весь коментар
04.05.2020 13:57 Відповісти
за Супрун не было - "они поставлены на грань полного закрытия и увольнения в том числе медицинских работников",но поставивший их на грань закрытия вопит...о закрытии
показати весь коментар
04.05.2020 14:11 Відповісти
Так це у неї було записанов плани на 1 травня 2020 року. Хіба ви не читали? Другий етап рехворми називається.
показати весь коментар
04.05.2020 14:28 Відповісти
так прийшли до влади ті ,котрі краще знають як реформувати ,,,,,записане не реформоване,а обіцяне і записане , закривають саме ті.які обіцяли зробити краще, як було написане,хіба Ви за них голос.руку і серце не віддавали?
показати весь коментар
04.05.2020 14:42 Відповісти
То, вам вже не подобається рехворма Супрун чи не ті стоять на потоках?
показати весь коментар
04.05.2020 14:45 Відповісти
не може подобатися,чи не подобатися те ,що написане і не зроблене ,через те,що потоками керують ті,котрі прийшли і обіцяли зробити краще ,,,Хіба Ви будете жінку сварити за те,що вона Вам написала купити борошно для вареників,бо хотіла Вам їх приготовити,але Ви рішили відмовитися і від жінки і вареників і подивитися разом з іншою жінкою(сусідкою) телепередачу про смачні вареники,де Вам розказували як ними Вас нагодують,коли Ви за них проголосуєте?
показати весь коментар
04.05.2020 15:04 Відповісти
пересвяткував дєнь труда, чи в дитинстві об підлогу вдарений?
показати весь коментар
04.05.2020 16:15 Відповісти
В другом месте попался коммент врача по поводу медреформы:

проблема в том, что в минздраве уже год сидят новые лица и небарыги. Когда при Супрун проводился первый этап ничего подобного не было в принципе. А теперешние просрали все, что могли, и валят это на то, что реформа плохая.
Например, на первом этапе руководителей первички постоянно дергали, тормошили, разъясняли, подсказывали. Но после того, как в минздрав пришла Зоряна с *уем Радуцкого в жопе. Люди из старой команды пытались еще как-то тянуть, но их выжили поскольку они мешали крутить коррупционные оборутки. После этого все начало сыпаться. А потом министром стал профессионал и корифей Емец, которого из правительства азирива выперли за неэффективность. А зря. Остатки минздрава он развалил вполне эффективно, меньше чем за месяц. И на руины прислали Смирнова дограбить что осталось.
Но виновата в этом Супрун, ага.
показати весь коментар
04.05.2020 14:18 Відповісти
Фгф, один дохтур казавщо, він думав....
Є закон офрмлений в документах, а не в коментах якогось невідомо чи лікаря.
показати весь коментар
04.05.2020 14:32 Відповісти
Такое впечатление,что специально подтачивают страну-то зеков грозяться выпустить,особенно с туберкулезом,теперь психов распустить.Уничтожаеться малый и средний бизнес.Постепенно,постепенно-и путина не надо,страна разорена...
показати весь коментар
04.05.2020 14:47 Відповісти
Це триває вже тридцять років, а ви тільки проснулися?
показати весь коментар
04.05.2020 14:59 Відповісти
Понятно,что все годы...
Но то були попередники...
А эти новые...а по старому...
Ничего нового.
показати весь коментар
04.05.2020 16:43 Відповісти
Супрун уже год как нет, а сокращения в медицине идут с небывалым размахом. И кто виноват? Неужели опять Супрун?
показати весь коментар
04.05.2020 15:29 Відповісти
Психлікарні опинилися на межі повного закриття, - Степанов - Цензор.НЕТ 5263 https://censor.net/user/420291 Почему ее нет? Она шарится, в коридорах власти и руководит министрами.
показати весь коментар
04.05.2020 18:28 Відповісти
Нова влада продовжує розпочаті Супрун реформи. А медиків багато скорочували та закривали і при Супрун.
показати весь коментар
04.05.2020 22:36 Відповісти
Тубдіспансери закрили, закривають психлікарні, шахти закрили... хоч державу не закриють?
показати весь коментар
04.05.2020 16:12 Відповісти
Тогда будет полная гармония -настоящие психи смешаются с зебилами и все они будут радостно и в едином порыве голосовать за олигархического шута. Правда выйти на улицу тогда будет опасно, но кого это волнует в зебильей Украине?
показати весь коментар
04.05.2020 16:38 Відповісти
Если сейчас выпущенного настоящего психа спросить за кого он будет голосовать -он сразу же ответит,что за Зеленского. Это больше говорит в пользу Порошенко, потому что за него всякие психи, неадекваты и шакалье уж точно не проголосуют, а все они будут голосовать за нарика-шута.. Он им РОДНЕЕ.
показати весь коментар
04.05.2020 16:58 Відповісти
А міністр охорони здоров'я хіба не знав що таке Медреформа? Він що з Місяця впав? Чому не вживав заходів щоб цьому запобігти? Для чого нам міністри-статисти? Не впорався - йди геть.
показати весь коментар
04.05.2020 22:37 Відповісти
Психлікарні опинилися на межі повного закриття, - Степанов - Цензор.НЕТ 5570
показати весь коментар
04.05.2020 22:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 