Психбольницы оказались на грани полного закрытия, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что после внедрения второго этапа медицинской реформы, начавшегося 1 апреля текущего года, специализированные психиатрические больницы поставили на грань закрытия и увольнения работников.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Если мы говорим о психиатрической отрасли, то на сегодняшний день с Национальной службой здравоохранения заключили договора 58 специализированных психиатрических больниц. Если посмотреть на тот тариф и специфику организации психиатрической службы, и на то, что с ними произошло после 1 апреля, то их всех поставили не просто на грань выживания, они поставлены на грань полного закрытия и увольнения в том числе медицинских работников", - отметил глава Минздрава.
Он отметил, что главные врачи психиатрических больниц и Ассоциация психиатров Украины бьют тревогу в связи с ситуацией.
"Как мне известно, до 1 апреля практически с ними полностью отсутствовала коммуникация. И никто не спрашивал, какая стратегия развития психиатрической службы, их никто не спрашивал, каким образом они будут выживать на тариф, который установлен, их никто не спрашивал, что делать с 22 тысячами психиатрических больных с хроническими заболеваниями, которые сегодня находятся в психиатрических больницах. Это тяжело больные наши граждане, большинство из которых потеряли социальные связи, их нельзя выписывать, нельзя просто так закрыть больницы и выпустить их на улицу, но на сегодняшний день, когда финансирование по тем утвержденным тарифам и по той стратегии которая была введена поставила их на грань, что они получают, например 15, 12, 20% от прошлогоднего бюджета", - сказал Степанов.
По его словам, если не исправить ситуацию, это приведет к увольнению работников психиатрических больниц.
