Психбольницы оказались на грани полного закрытия, - Степанов

Психбольницы оказались на грани полного закрытия, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что после внедрения второго этапа медицинской реформы, начавшегося 1 апреля текущего года, специализированные психиатрические больницы поставили на грань закрытия и увольнения работников.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если мы говорим о психиатрической отрасли, то на сегодняшний день с Национальной службой здравоохранения заключили договора 58 специализированных психиатрических больниц. Если посмотреть на тот тариф и специфику организации психиатрической службы, и на то, что с ними произошло после 1 апреля, то их всех поставили не просто на грань выживания, они поставлены на грань полного закрытия и увольнения в том числе медицинских работников", - отметил глава Минздрава.

Он отметил, что главные врачи психиатрических больниц и Ассоциация психиатров Украины бьют тревогу в связи с ситуацией.

"Как мне известно, до 1 апреля практически с ними полностью отсутствовала коммуникация. И никто не спрашивал, какая стратегия развития психиатрической службы, их никто не спрашивал, каким образом они будут выживать на тариф, который установлен, их никто не спрашивал, что делать с 22 тысячами психиатрических больных с хроническими заболеваниями, которые сегодня находятся в психиатрических больницах. Это тяжело больные наши граждане, большинство из которых потеряли социальные связи, их нельзя выписывать, нельзя просто так закрыть больницы и выпустить их на улицу, но на сегодняшний день, когда финансирование по тем утвержденным тарифам и по той стратегии которая была введена поставила их на грань, что они получают, например 15, 12, 20% от прошлогоднего бюджета", - сказал Степанов.

По его словам, если не исправить ситуацию, это приведет к увольнению работников психиатрических больниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем над тем, чтобы психбольницы не закрылись после второго этапа медреформы, - Степанов. ВИДЕО

Минздрав (4915) психиатрия (124) Степанов Максим (2062) медреформа (122)
Еще бы, всех пациентов забрала фракция "Слуга народа". А деньги ходят за пациентом.
Все пациенты переехали в Верховную Раду.
та випускайте вже їх на волю - прікольно і хуже нє будєт! (С)
Они теперь нервничают регулярно.
После каждой новости.
Просто все новости,после голосования таких слабоумных как вы,только как из психбольницы.
Если еще несколько тысяч клиентов выпущенных из психбольниц прибавится к 73 процентам, то этого уже никто и не заметит.
Не повезло тебе с.... дурдомом.
А тебе с Цензором. Закроют, где харчеваться будешь?
А тебе Цензоровскую тролефабрику прикроют, где харчеваться будешь ???
Нічого дивного, найближчим часом багато чого позакривається. Держава вже починає себе знищувати зсередини.
В психбольницах уже нет смысла у нас уже вся страна психически не здорова а границы Украины и являются ограничением для психически больных.
Ничего. Надо же как то поддерживать рейтинг вездеобосравшегося?
Боже, какой конченный дебильный Юрин сайт. Юра, во что ты превратился с петиной фабрикой тролей? Тебя завтра никто читать не будет, придурок...
Тобі санітари не повідомили що форум Цензора - це спільнота Майданівців і патріотів, яких у твоїй палаті називають "порохоботами" та "Пєтіними тролями"?
Іди на сру-весну або задамбац-орг. А щодо закриття психушок - мотиви зрозумілі: щоби телезомбованих глядачів кварталів та шлуги народу не було кому лікувати від масового психозу.Бо приватні послуги психіатрів недосяжно дорогі для ніщебродів та іншого соціального дна.
порохоботи - це спільнота панамських патріотів ******* мальдівського
сайт нормальный, а вот в коментах конечно творится кабздец, как будто спецзагон для петиных троллей
Зелебобики, для вас же стараются! Все на свободу!
ШаКАЛадникі тут прибавиться...
Спорил как-то со знакомым из Америк. Я ему говорю - Цель медреформы, это достойная зарплата врачам и сокращение расходов в бюджете. И к этому потом всё хорошее прилепится само собой. А он мне - цель медреформы - это увеличение продолжительности жизни человека. Вот , лошара) И как они там живут в америках. Они до сих пор сажают людей... Хотя нами давно доказано, что вора нужно не сажать, а увеличивать ему зарплату. Правда мы никак не можем установить максимальный порог такой зарплаты, потому что уже денег в бюджете не хватает. Но то такое, деньги возьмём в долг и покончим с ворами.
Що боїться в дурку попасти?
В следующий парламент пройдут вместо "Слуг народа". Не знаю как пользы,но вреда будет однозначно меньше от них.
Не сперечайтеся. Краще почитайте розповідь лікаря Рихліцького. Хотіла Супрун впровадити систему ту, що в розвинутих країнах. Хотіла ввести незалежне тестування лікарів і випусників медичних навчальних закладів і т.д. З початку років незалежності розкрадали кошти хто як міг і отримали те, що називається у нас система охорони здоров"я.

Микола Рихліцький три тижні провів в охопленій пандемією Італії Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/ukrajinskiy-likar-yakiy-povernuvsya-z-italiji-mizh-nashimi-sistemami-ohoroni-zdorovya-prirva-676783.html.
Диво-дивне, порохоботи обурюються Поціними рехвормами! Коли їм казали що, ті рехворми повне лайно так, вони так само верещали, тільки прославляючи медичну рехворму і розповідаючи, як ве буде гарно. А сьогодні виявляється що то, повне лайно і вони вже згодні.
всё верно сказал.
А що тут дивного?! РеФФорма від чупакабри в дії.
...Я не кровожерливий, але якби якась дурнувата тітка знову носила в пакеті відірвану голову (скажімо, кРадуцького або супрун), то це було б справедливо. Нє?
Ходила по улице недавно голая женщина с отрезанной головой в пакете ? Таких будет больше. А вообще это относится к категории пыток, лишать специализированной медицинской помощи психиатрических больных. ООН , ты загляни в наши дома скорби. Там и так невесело, но без них вообще катастрофа будет.
за Супрун не было - "они поставлены на грань полного закрытия и увольнения в том числе медицинских работников",но поставивший их на грань закрытия вопит...о закрытии
Так це у неї було записанов плани на 1 травня 2020 року. Хіба ви не читали? Другий етап рехворми називається.
так прийшли до влади ті ,котрі краще знають як реформувати ,,,,,записане не реформоване,а обіцяне і записане , закривають саме ті.які обіцяли зробити краще, як було написане,хіба Ви за них голос.руку і серце не віддавали?
То, вам вже не подобається рехворма Супрун чи не ті стоять на потоках?
не може подобатися,чи не подобатися те ,що написане і не зроблене ,через те,що потоками керують ті,котрі прийшли і обіцяли зробити краще ,,,Хіба Ви будете жінку сварити за те,що вона Вам написала купити борошно для вареників,бо хотіла Вам їх приготовити,але Ви рішили відмовитися і від жінки і вареників і подивитися разом з іншою жінкою(сусідкою) телепередачу про смачні вареники,де Вам розказували як ними Вас нагодують,коли Ви за них проголосуєте?
пересвяткував дєнь труда, чи в дитинстві об підлогу вдарений?
В другом месте попался коммент врача по поводу медреформы:

проблема в том, что в минздраве уже год сидят новые лица и небарыги. Когда при Супрун проводился первый этап ничего подобного не было в принципе. А теперешние просрали все, что могли, и валят это на то, что реформа плохая.
Например, на первом этапе руководителей первички постоянно дергали, тормошили, разъясняли, подсказывали. Но после того, как в минздрав пришла Зоряна с *уем Радуцкого в жопе. Люди из старой команды пытались еще как-то тянуть, но их выжили поскольку они мешали крутить коррупционные оборутки. После этого все начало сыпаться. А потом министром стал профессионал и корифей Емец, которого из правительства азирива выперли за неэффективность. А зря. Остатки минздрава он развалил вполне эффективно, меньше чем за месяц. И на руины прислали Смирнова дограбить что осталось.
Но виновата в этом Супрун, ага.
Фгф, один дохтур казавщо, він думав....
Є закон офрмлений в документах, а не в коментах якогось невідомо чи лікаря.
Такое впечатление,что специально подтачивают страну-то зеков грозяться выпустить,особенно с туберкулезом,теперь психов распустить.Уничтожаеться малый и средний бизнес.Постепенно,постепенно-и путина не надо,страна разорена...
Це триває вже тридцять років, а ви тільки проснулися?
Понятно,что все годы...
Но то були попередники...
А эти новые...а по старому...
Ничего нового.
Супрун уже год как нет, а сокращения в медицине идут с небывалым размахом. И кто виноват? Неужели опять Супрун?
Психлікарні опинилися на межі повного закриття, - Степанов - Цензор.НЕТ 5263 https://censor.net/user/420291 Почему ее нет? Она шарится, в коридорах власти и руководит министрами.
Нова влада продовжує розпочаті Супрун реформи. А медиків багато скорочували та закривали і при Супрун.
Тубдіспансери закрили, закривають психлікарні, шахти закрили... хоч державу не закриють?
Тогда будет полная гармония -настоящие психи смешаются с зебилами и все они будут радостно и в едином порыве голосовать за олигархического шута. Правда выйти на улицу тогда будет опасно, но кого это волнует в зебильей Украине?
Если сейчас выпущенного настоящего психа спросить за кого он будет голосовать -он сразу же ответит,что за Зеленского. Это больше говорит в пользу Порошенко, потому что за него всякие психи, неадекваты и шакалье уж точно не проголосуют, а все они будут голосовать за нарика-шута.. Он им РОДНЕЕ.
А міністр охорони здоров'я хіба не знав що таке Медреформа? Він що з Місяця впав? Чому не вживав заходів щоб цьому запобігти? Для чого нам міністри-статисти? Не впорався - йди геть.
Психлікарні опинилися на межі повного закриття, - Степанов - Цензор.НЕТ 5570
