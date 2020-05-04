УКР
Онкохворих дітей змушують проходити тести на COVID-19 за власний кошт

У Національному інституті раку та НДСЛ "Охматдит" родини онкохворих дітей просять оплатити тест на COVID-19 методом ПЛР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє благодійний фонд "Таблеточки", до якого звернулися батьки підопічних дітей.

"Ми згодні з рішенням лікарень, це потрібно, – цитує фонд Наталію Бойко, маму онкохворої дитини. – Але ми не згодні, що ці тести мають оплачувати самі батьки. Ми лягаємо в лікарню планово на крапельниці кожні 14 днів. Тобто на місяць тільки на тести для мене і сина потрібно 10 000 гривень".

Вартість такого тесту в Україні зараз становить близько 2,2-2,5 тис. грн на одну особу.

У керівництві НІР та НДСЛ "Охматдит" фонду не змогли надати накази, якими встановлено відповідну вимогу про здачу тесту.

"Сказали, що таких наказів немає, – розповідає директорка фонду з роботи з підопічними та сім’ями Юлія Ноговіцина. – Вимога просто усно повідомляється батькам. У МОЗ України так само підтвердили, що відповідної вимоги на національному рівні не існує".

Водночас без негативних результатів тесту онкохворих дітей не госпіталізують для проходження хіміотерапії, променевої терапії, хірургічної операції, проведення МРТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онкоцентри забезпечені медпрепаратами, постачання не припинялися, - заступник голови МОЗ Микичак

"Ми не проти запровадження вимог тестування, – цитує офіційну позицію фонду Ю. Ноговіцина, – за умови, що держава може собі це дозволити і організувати процес таким чином, щоб він не перешкоджав вчасній діагностиці та лікуванню онкохворих дітей".

За даними фахівців фонду, карантин уже і так негативно вплинув на діагностику і лікування дітей з онкозахворюваннями – через скасування транспортного сполучення, ізоляцію, страх заразитися під час звернення до лікарні, зменшення доходів менше родин стало звертатися до лікаря, коли в дитини з’являються тривожні симптоми.

"Отже, – підсумовує Ю. Ноговіцина, – ці діти будуть діагностовані пізніше, на запущеній стадії, коли шансів на виживання залишиться менше і буде потрібна більш агресивна та дорога терапія".

З урахуванням цього додатково відкладати початок лікування на час, поки батьки знайдуть гроші на тестування, здадуть аналіз, отримають результати за висновком фонду "видається невиправданим".

У лікарнях Італії, США та Канади, до яких фонд звернувся по коментар, організація та оплата тестування пацієнтів не покладена на плечі пацієнтів чи благодійних фондів.

Як відомо, на першочергові і пріоритетні заходи протидії поширенню COVID-19 в державному бюджеті передбачено 64,7 млрд грн.

діти (5317) карантин (18172) тестування (462) онкологія (137) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+25
Лицемерная, алчная и антинародная власть...
Короновирус - как предлог, заработать и озолотиться над бедным народом.
Мародёры!
04.05.2020 14:28 Відповісти
+15
Это всё происки Супрун. Причём тут Бубачка
04.05.2020 14:29 Відповісти
+13
В руководстве НИР и НДСБ "Охматдет" фонда не смогли предоставить приказы, устанавливающие соответствующее требование о сдаче теста.

Но денюшек-то хочется.
04.05.2020 14:29 Відповісти
Лицемерная, алчная и антинародная власть...
Короновирус - как предлог, заработать и озолотиться над бедным народом.
Мародёры!
04.05.2020 14:28 Відповісти
Зеленский, где рекордная Мрия с тестами ?
В "Эпицентре" ?
там же, где и специальные костюмы для медиков по цене 400 гривень.
костюмы медики тоже должны покупать за свой счет ?

Это не мародеры, извините, это уже - "Гниды" !!!!!!
04.05.2020 14:48 Відповісти
Зеленский где рекордная Мрия с тестами?

в Эпицентре ?
04.05.2020 14:50 Відповісти
Это всё происки Супрун. Причём тут Бубачка
04.05.2020 14:29 Відповісти
В руководстве НИР и НДСБ "Охматдет" фонда не смогли предоставить приказы, устанавливающие соответствующее требование о сдаче теста.

Но денюшек-то хочется.
04.05.2020 14:29 Відповісти
Кажется,зеленский опередил петю по жадности.
04.05.2020 14:29 Відповісти
Кому оплатить? В Институт Рака и Охматдет разве кто-то коммерческие платные тесты поставляет??
04.05.2020 14:32 Відповісти
Мы согласны с решением больниц, это нужно... (С) Но ведь сама мама больного ребенка согласна с таким решением, значит, она верит, шо "шансов на выживание останется меньше и потребуется более агрессивная и дорогая терапия".
04.05.2020 14:49 Відповісти
Ну, надо же герегам свои деньги отбивать за Мрию.
Да и сам министр не за зарплату же пришел работать, в самом деле...
04.05.2020 14:52 Відповісти
Це вже переходить всі межі - заробляти на нещасних дітях!!!
04.05.2020 16:52 Відповісти
Інших слів немає - зегниди.
04.05.2020 16:53 Відповісти
та хоть Христа постав на посаду президента нічого в тому МОЗі змінити не можна. всі хочуть тільки бабло гребти. там вся система просто гнила. Коли самі працівники онкодиспансерів говорять що хворих на рак не вигідно виліковувати. хворі на рак це джерело грошей і їх будуть всі доїти. а діти хворі на онко то взагалі джекпот.
04.05.2020 17:02 Відповісти
Треба контролювати і карати. Якось по базарі ходила циганка і збирала гроші на операцію на серці для дитини. Поряд була знайома, яка мала таку дитину, якій зробили операцію на серці в Києві безкоштовно і вона це сказала тій циганці, а ту віразу, як вітром здуло...
04.05.2020 18:52 Відповісти
Дохтор ЗКЛЕНСЬКОГО жізнь после смерті Степаша решіт вопрос через фірму жени, тільки треба почекати з два місяця. А все винна клята американка ,доктор смерть Супрун, хотіла всіх міністерських позбавити основного інстинкту красти. Як без цьго базового навику можна налагодити роботу.
04.05.2020 19:03 Відповісти
у всех детей, походу есть собственные счетА)))...
04.05.2020 21:44 Відповісти
 
 