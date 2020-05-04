Онкохворих дітей змушують проходити тести на COVID-19 за власний кошт

У Національному інституті раку та НДСЛ "Охматдит" родини онкохворих дітей просять оплатити тест на COVID-19 методом ПЛР.

про це повідомляє благодійний фонд "Таблеточки", до якого звернулися батьки підопічних дітей.

"Ми згодні з рішенням лікарень, це потрібно, – цитує фонд Наталію Бойко, маму онкохворої дитини. – Але ми не згодні, що ці тести мають оплачувати самі батьки. Ми лягаємо в лікарню планово на крапельниці кожні 14 днів. Тобто на місяць тільки на тести для мене і сина потрібно 10 000 гривень".

Вартість такого тесту в Україні зараз становить близько 2,2-2,5 тис. грн на одну особу.

У керівництві НІР та НДСЛ "Охматдит" фонду не змогли надати накази, якими встановлено відповідну вимогу про здачу тесту.

"Сказали, що таких наказів немає, – розповідає директорка фонду з роботи з підопічними та сім’ями Юлія Ноговіцина. – Вимога просто усно повідомляється батькам. У МОЗ України так само підтвердили, що відповідної вимоги на національному рівні не існує".

Водночас без негативних результатів тесту онкохворих дітей не госпіталізують для проходження хіміотерапії, променевої терапії, хірургічної операції, проведення МРТ.

"Ми не проти запровадження вимог тестування, – цитує офіційну позицію фонду Ю. Ноговіцина, – за умови, що держава може собі це дозволити і організувати процес таким чином, щоб він не перешкоджав вчасній діагностиці та лікуванню онкохворих дітей".

За даними фахівців фонду, карантин уже і так негативно вплинув на діагностику і лікування дітей з онкозахворюваннями – через скасування транспортного сполучення, ізоляцію, страх заразитися під час звернення до лікарні, зменшення доходів менше родин стало звертатися до лікаря, коли в дитини з’являються тривожні симптоми.

"Отже, – підсумовує Ю. Ноговіцина, – ці діти будуть діагностовані пізніше, на запущеній стадії, коли шансів на виживання залишиться менше і буде потрібна більш агресивна та дорога терапія".

З урахуванням цього додатково відкладати початок лікування на час, поки батьки знайдуть гроші на тестування, здадуть аналіз, отримають результати за висновком фонду "видається невиправданим".

У лікарнях Італії, США та Канади, до яких фонд звернувся по коментар, організація та оплата тестування пацієнтів не покладена на плечі пацієнтів чи благодійних фондів.

Як відомо, на першочергові і пріоритетні заходи протидії поширенню COVID-19 в державному бюджеті передбачено 64,7 млрд грн.