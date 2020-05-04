Онкобольных детей заставляют проходить тесты на COVID-19 за свой счет
В Национальном институте рака и НДСБ "Охматдет" семьи онкобольных детей просят оплатить тест на COVID-19 методом ПЦР.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает благотворительный фонд "Таблеточки", к которому обратились родители подопечных детей.
"Мы согласны с решением больниц, это нужно, - цитирует фонд Наталью Бойко, маму онкобольного ребенка. - Но мы не согласны, что эти тесты должны оплачивать сами родители. Мы ложимся в больницу планово на капельницы каждые 14 дней. То есть в месяц только на тесты для меня и сына нужно 10 тыс. гривен".
Стоимость такого теста в Украине сейчас составляет около 2,2-2,5 тыс грн на одного человека.
В руководстве НИР и НДСБ "Охматдет" фонда не смогли предоставить приказы, устанавливающие соответствующее требование о сдаче теста.
"Сказали, что таких приказов нет, - рассказывает директор фонда по работе с подопечными и семьями Юлия Ноговицына. - Требование просто устно сообщается родителям. В Минздраве Украины также подтвердили, что соответствующего требования на национальном уровне не существует".
Вместе с тем, без отрицательных результатов теста онкобольных детей не госпитализируют для прохождения химиотерапии, лучевой терапии, хирургической операции, проведения МРТ.
"Мы не против введения требований тестирования, - цитирует официальную позицию фонда Ю. Ноговицына, - при условии, что государство может себе это позволить и организовать процесс таким образом, чтобы он не препятствовал своевременной диагностике и лечению онкобольных детей".
По данным специалистов фонда, карантин уже и так негативно повлиял на диагностику и лечение детей больных - из-за отмены транспортного сообщения, изоляции, страха заразиться при обращении в больницу, уменьшения доходов меньше семей стало обращаться к врачу, когда у ребенка появляются тревожные симптомы.
"Итак, - заключает Ю. Ноговицына, - эти дети будут диагностированы позже, в запущенной стадии, когда шансов на выживание останется меньше и потребуется более агрессивная и дорогая терапия".
С учетом этого дополнительно откладывать начало лечения на время, пока родители найдут деньги на тестирование, сдадут анализы, получат результаты, по заключению фонда, "выглядит неоправданным".
В больницах Италии, США и Канады, к которым фонд обратился за комментарием, организация и оплата тестирования пациентов не возложена на плечи пациентов или благотворительных фондов.
Как известно, на первоочередные и приоритетные меры противодействия распространению COVID-19 в государственном бюджете предусмотрено 64,7 млрд грн.
Короновирус - как предлог, заработать и озолотиться над бедным народом.
Мародёры!
В "Эпицентре" ?
там же, где и специальные костюмы для медиков по цене 400 гривень.
костюмы медики тоже должны покупать за свой счет ?
Это не мародеры, извините, это уже - "Гниды" !!!!!!
в Эпицентре ?
Но денюшек-то хочется.
Да и сам министр не за зарплату же пришел работать, в самом деле...