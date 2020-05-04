РУС
Онкобольных детей заставляют проходить тесты на COVID-19 за свой счет

В Национальном институте рака и НДСБ "Охматдет" семьи онкобольных детей просят оплатить тест на COVID-19 методом ПЦР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает благотворительный фонд "Таблеточки", к которому обратились родители подопечных детей.

"Мы согласны с решением больниц, это нужно, - цитирует фонд Наталью Бойко, маму онкобольного ребенка. - Но мы не согласны, что эти тесты должны оплачивать сами родители. Мы ложимся в больницу планово на капельницы каждые 14 дней. То есть в месяц только на тесты для меня и сына нужно 10 тыс. гривен".

Стоимость такого теста в Украине сейчас составляет около 2,2-2,5 тыс грн на одного человека.

В руководстве НИР и НДСБ "Охматдет" фонда не смогли предоставить приказы, устанавливающие соответствующее требование о сдаче теста.

"Сказали, что таких приказов нет, - рассказывает директор фонда по работе с подопечными и семьями Юлия Ноговицына. - Требование просто устно сообщается родителям. В Минздраве Украины также подтвердили, что соответствующего требования на национальном уровне не существует".

Вместе с тем, без отрицательных результатов теста онкобольных детей не госпитализируют для прохождения химиотерапии, лучевой терапии, хирургической операции, проведения МРТ.

"Мы не против введения требований тестирования, - цитирует официальную позицию фонда Ю. Ноговицына, - при условии, что государство может себе это позволить и организовать процесс таким образом, чтобы он не препятствовал своевременной диагностике и лечению онкобольных детей".

По данным специалистов фонда, карантин уже и так негативно повлиял на диагностику и лечение детей больных - из-за отмены транспортного сообщения, изоляции, страха заразиться при обращении в больницу, уменьшения доходов меньше семей стало обращаться к врачу, когда у ребенка появляются тревожные симптомы.

"Итак, - заключает Ю. Ноговицына, - эти дети будут диагностированы позже, в запущенной стадии, когда шансов на выживание останется меньше и потребуется более агрессивная и дорогая терапия".

С учетом этого дополнительно откладывать начало лечения на время, пока родители найдут деньги на тестирование, сдадут анализы, получат результаты, по заключению фонда, "выглядит неоправданным".

В больницах Италии, США и Канады, к которым фонд обратился за комментарием, организация и оплата тестирования пациентов не возложена на плечи пациентов или благотворительных фондов.

Как известно, на первоочередные и приоритетные меры противодействия распространению COVID-19 в государственном бюджете предусмотрено 64,7 млрд грн.

