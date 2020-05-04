COVID-19 виявили в акушерки пологового будинку в Одесі, - мерія

В Одесі COVID-19 виявили у співробітниці приймального відділення пологового будинку, який вважається одним із найкращих у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в мерії Одеси.

Діагноз підтвердився 2 травня у жительки Біляївського району Одеської області, яка працює в пологовому будинку №1.

Ця жінка, яка працює акушеркою у приймальному відділенні пологового будинку, ще 27 квітня звернулася до сімейного лікаря за місцем свого проживання зі скаргою на першіння в горлі і підвищення температури до 37,2 градуса.

Зазначається, що від моменту появи респіраторних симптомів жінка перебуває в самоізоляції вдома, в Біляївському районі. Зараз вона почувається добре, респіраторні симптоми відсутні.

Останнє чергування співробітниці в пологовому будинку №1 було 25 квітня. Як стверджують у мерії, на роботі жінка була із захисним щитком, у масці і рукавичках. Визначено коло людей, які контактували з інфікованою, симптомів хвороби у них наразі не виявлено.

Контактних осіб - співробітників пологового будинку - переведено в режим самоізоляції на два тижні. Люди, які контактували з акушеркою, на цей момент перебувають удома, їх повідомили про ситуацію, роз'яснивши, як далі діяти; вони перебувають у самоізоляції під наглядом амбулаторної служби

