УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9407 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 974 5

COVID-19 виявили в акушерки пологового будинку в Одесі, - мерія

COVID-19 виявили в акушерки пологового будинку в Одесі, - мерія

В Одесі COVID-19 виявили у співробітниці приймального відділення пологового будинку, який вважається одним із найкращих у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в мерії Одеси.

Діагноз підтвердився 2 травня у жительки Біляївського району Одеської області, яка працює в пологовому будинку №1.

Ця жінка, яка працює акушеркою у приймальному відділенні пологового будинку, ще 27 квітня звернулася до сімейного лікаря за місцем свого проживання зі скаргою на першіння в горлі і підвищення температури до 37,2 градуса.

Зазначається, що від моменту появи респіраторних симптомів жінка перебуває в самоізоляції вдома, в Біляївському районі. Зараз вона почувається добре, респіраторні симптоми відсутні.

Останнє чергування співробітниці в пологовому будинку №1 було 25 квітня. Як стверджують у мерії, на роботі жінка була із захисним щитком, у масці і рукавичках. Визначено коло людей, які контактували з інфікованою, симптомів хвороби у них наразі не виявлено.

Контактних осіб - співробітників пологового будинку - переведено в режим самоізоляції на два тижні. Люди, які контактували з акушеркою, на цей момент перебувають удома, їх повідомили про ситуацію, роз'яснивши, як далі діяти; вони перебувають у самоізоляції під наглядом амбулаторної служби

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі озброєний чоловік намагався пробратися на аварійний танкер "Делфі". ФОТО

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5617) пологовий будинок (52) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
#Сергей Дибров, спасибо, напомнил. А ведь сегодня 14-й день после Пасхи (то есть, конец инкубационного периода для тех 130 тысяч верующих, которые причащались, целовали икону и должны были заразиться в церквях). Где "вспышка"? Там же где и вся остальная фейкопандемия? Ах, простите, я забыл - это ж такой жутко-опасный вирус, что 96% заразившихся болеют безсимптомно и понятия не имеют что переболели самой страшной болезнью 21 века.#
показати весь коментар
04.05.2020 17:28 Відповісти
Просто зебобики не помнят что они вещали день назад, а вы про двухнедельную страшилку напоминаете.
показати весь коментар
04.05.2020 17:34 Відповісти
Воздушно-капельным путем передача вируса не ограничилась. Акушер не во рту ковыряется.
показати весь коментар
04.05.2020 17:32 Відповісти
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
04.05.2020 17:44 Відповісти
Давайте всех с першением в горле - в коронавирусники ><
показати весь коментар
04.05.2020 17:49 Відповісти
 
 