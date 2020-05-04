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В Одесі озброєний чоловік намагався пробратися на аварійний танкер "Делфі". ФОТО

Правоохоронці затримали 4 травня чоловіка, який намагався пробратися на аварійний танкер "Делфі" біля узбережжя Одеси.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів прессекретар одного із заступників мера міста Микола Покровський, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники зупинили порушника, але він поводився неадекватно та погрожував співробітникам. Попередньо - він мав ознаки сп'яніння. Було ухвалено рішення затримати порушника та викликати на місце поліцію", - написав він.

В Одесі озброєний чоловік намагався пробратися на аварійний танкер Делфі 01

Водночас наголошується, що поліцейські, які прибули на місце, вилучили в затриманого травматичну зброю і ніж

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Автор: 

Одеса (5545) Нацполіція (15325)


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Топ коментарі
+18
https://www.youtube.com/watch?v=6G7Af_wULdc


https://www.youtube.com/watch?v=6G7Af_wULdc Там деньги под половицей лежат
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04.05.2020 15:20 Відповісти
+12
"пиастры! пиастры!", кричал задержанный, кого-то имея ввиду..
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04.05.2020 15:26 Відповісти
+6
Котик морской, пьяненький
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04.05.2020 15:25 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=6G7Af_wULdc


https://www.youtube.com/watch?v=6G7Af_wULdc Там деньги под половицей лежат
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04.05.2020 15:20 Відповісти
Котик морской, пьяненький
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04.05.2020 15:25 Відповісти
типичний избиратель зеленского
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05.05.2020 11:02 Відповісти
"пиастры! пиастры!", кричал задержанный, кого-то имея ввиду..
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04.05.2020 15:26 Відповісти
Не пионерское это дело - цветной металлолом собирать.
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04.05.2020 15:30 Відповісти
Непорядочек, пан лейтенант не соблюдает дистанцию 1,5 метра, и масочку непраэльно носит.
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04.05.2020 15:32 Відповісти
Капец как много ********* ,ну есть у тебя травмат, ещё и нож в придачу!
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04.05.2020 15:33 Відповісти
Ну так то ж моряк - рыбу ему чем чистить?
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04.05.2020 15:40 Відповісти
Что-то его "травмат" очень на 92-ою Беретту смахивает..
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04.05.2020 17:09 Відповісти
Говорят covid-19 даже на мозг дает осложнения, люди ведут себя непредсказуемо!
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04.05.2020 15:40 Відповісти
Меня просто рвёт от любопытства - нахера он туда лез Хотел угнать его на Кубу?
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04.05.2020 15:43 Відповісти
Сталкер, фигли, в Припять сейчас не пройти, вот и развлекался как мог. Эээ-эээй, моряк, ты слишком долго плавал))))
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04.05.2020 16:06 Відповісти
"Эээ-эээй, моряк, ты слишком" (с) ... много выпил
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04.05.2020 16:13 Відповісти
баксы там
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04.05.2020 16:18 Відповісти
беретта та ладно разве стартовая ахахх киллер дивесант 88 уровня
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04.05.2020 17:18 Відповісти
диверсант
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04.05.2020 17:34 Відповісти
сруский мир, он такой....
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04.05.2020 17:45 Відповісти
на линемет надеялся или ракеты парашютные
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04.05.2020 18:53 Відповісти
Когда хотел захватить ржавый танкер, но тут "Спасатели Малибу", помешали. (
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05.05.2020 13:30 Відповісти
 
 