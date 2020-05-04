В Одесі озброєний чоловік намагався пробратися на аварійний танкер "Делфі". ФОТО

Правоохоронці затримали 4 травня чоловіка, який намагався пробратися на аварійний танкер "Делфі" біля узбережжя Одеси.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів прессекретар одного із заступників мера міста Микола Покровський, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники зупинили порушника, але він поводився неадекватно та погрожував співробітникам. Попередньо - він мав ознаки сп'яніння. Було ухвалено рішення затримати порушника та викликати на місце поліцію", - написав він.

Водночас наголошується, що поліцейські, які прибули на місце, вилучили в затриманого травматичну зброю і ніж

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