В Одесі озброєний чоловік намагався пробратися на аварійний танкер "Делфі". ФОТО
Правоохоронці затримали 4 травня чоловіка, який намагався пробратися на аварійний танкер "Делфі" біля узбережжя Одеси.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів прессекретар одного із заступників мера міста Микола Покровський, передає Цензор.НЕТ.
"Рятувальники зупинили порушника, але він поводився неадекватно та погрожував співробітникам. Попередньо - він мав ознаки сп'яніння. Було ухвалено рішення затримати порушника та викликати на місце поліцію", - написав він.
Водночас наголошується, що поліцейські, які прибули на місце, вилучили в затриманого травматичну зброю і ніж
Топ коментарі
+18 т р у д а р ь
показати весь коментар04.05.2020 15:20 Відповісти Посилання
+12 Шрек Баблокат
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+6 UApatriotUA
показати весь коментар04.05.2020 15:25 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=6G7Af_wULdc Там деньги под половицей лежат