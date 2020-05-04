УКР
Поліція Черкащини не залучала додаткові сили Нацгвардії для патрулювання обласного центру, - ОДА

У поліції Черкащини спростували інформацію про залучення додаткових сил Нацгвардії для патрулювання обласного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської облдержадміністрації.

"На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії. Це підтвердив керівник ГУНП в Черкаській області Віталій Куратченко", - йдеться в повідомленні.

Водночас в ОДА нагадали, що кожен день залучають до патрулювання Національну гвардію з 16:00 до 22:00.

"Кожного тижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань. Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше керівник муніципальної інспекції Черкас Станіслав Коломієць опублікував відео з коментарем, що "на черкаських вулицях Нацгвардія і військова техніка".

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Франківська, Львова, Дніпра та місто Мукачево, яких думаю пдідтримують і інші мери в Україні, виступили проти узурпації влади під приводом Коронавірусу, і почали послаблювати карантинні обмеження, а мер Івано-Франківська Р. Марцінків, взагалі звинуватив у знищенні місцевого самоврядування. Це дійсно так і є, зараз місцеве самоврядування має більше свобод і самостійності, аніж після того, як пройде реформа «децентралізації». Оскільки, зараз вирішив Черкаський голова А.Бондаренко і своїм рішенням скасував деякі дискримінуючи, карантинні заборони через корона вірус у себе на території міста. Але він цього не зміг би зробити після реформи, а точніше, Президент таке рішення скасував би за хвилину. Префект, як представник Президентської вертикалі просто скасував би таке рішення за командою з гори і все. Тож місцеве самоврядування дійсно знищують, а під виглядом децентралізації, йде централізація влади, вибудовується тоталітарна модель під Президента, як у Росії.
04.05.2020 00:35
+11
Коли влада втрачає довіру у Народа,то переходе до залякування силою,так було і при папєрєдніках.
04.05.2020 00:49
+9
Побитых спишут на жертв коронавируса.
04.05.2020 00:41
04.05.2020 00:35
так 73/43% одурманених бенею, ******, клованом-голобородьком, Г+Г та іншою заразою зебілів проголосували саме за отаку диктатуру. І шо головне - деякі мери в цьому галасуванні підспівували: Бондаренко, он, сам признався...

А ми рік тому попереджали... Але нас - навітьне хоьіли послухати, не те що почути...

А ми рік тому попереджали... Але нас - навітьне хоьіли послухати, не те що почути...
04.05.2020 01:03
Побитых спишут на жертв коронавируса.
04.05.2020 00:41
Бондаренко повторил спич Зеленского годичной давности Правда про эпоху бедности он молчит...
04.05.2020 00:43
04.05.2020 00:46
04.05.2020 00:46
а чем интересен этот чел?
04.05.2020 01:02
Кто то брешет и конкретно.
04.05.2020 00:47
ты год назад
04.05.2020 01:06
Пішли вже відмазки.
04.05.2020 00:47
Власть передана местным громадам с кучей бабла,местная громада сама знает,что не так в селе или городе...Децентрализация называется,или вам Гитлер нужен?
04.05.2020 00:48
а президент наголошує, що в країні мають бути міцні голови обладміністрацій...
ОДА виділила місту на боротьбу з пандемією менше коштів, ніж зараз витрачають на дії поліції
04.05.2020 06:26
Коли влада втрачає довіру у Народа,то переходе до залякування силою,так було і при папєрєдніках.
04.05.2020 00:49
і прімєры єсть із прошлого ?
04.05.2020 01:08
Так,Янук у Ростові,Барига на пенсії))
04.05.2020 01:11
про "залякування Народа силою" папєрєднікав з 6.06.2014 по 02.05.2019 хотілося б детальніше
04.05.2020 01:17
Той в кого засцяні очі,той не побаче.
04.05.2020 01:18
так ты их протирай перед тем, как написать хренотень кацапскую
04.05.2020 01:28
А я вот прямо желаю что бы привлекли Национальную гвардию. Что бы с момента привлечения начинать отсчет дней до отлета нынешнего гаранта в Ростов.
04.05.2020 00:52
На Мокшандии фюрер уже докерувався?//....сидить у Бункерi и руководит быдлом по телевизору...,боится или Эодогана или Принца Саудитов Салмана... Трус не играет в хоккей...
04.05.2020 00:52
Вроде выводили его на воздух недавно. А может и клона. ХЗ.
04.05.2020 00:56
да там непонятно. может быть этот фюрер уже и не фюрер.
04.05.2020 01:01
04.05.2020 00:57
Та ось думаю, як то люди не бояться чекінітись в чергах, літати в літаках по цілому світу...
Напевно вже всі мають імунітет.
Напевно вже всі мають імунітет.
04.05.2020 01:16
Подивилася рейси теж.
Мілан, Лондон, Барселона... І це зараз, вночі)) Завтра в день ще подивлюся.
Якщо літак поліцейскій чи армія - теж видно))
А чого ти так нервуєшся?)))
І в чому брехня?
04.05.2020 01:28
04.05.2020 01:37
04.05.2020 01:53
04.05.2020 01:57
чувіха, то де там пасажирські рейси? по факту перевірив - ВСЕ вантажі і спец-рейси... брехло)))
07.05.2020 03:38
У Чехії суд скасував чотири карантинних обмеження, назвавши їх незаконними

Муніципальний суд Праги (Чехія) скасував чотири обмежувальні карантинні заходи, назвавши їх незаконними. Всі вони стосувалися прав громадян на пересування і отримання тих чи інших послуг.
Уряд Чехії https://bykvu.com/ua/bukvy/chehija-razreshila-svoim-grazhdanam-vyezd-za-granicu/ ухвалив рішення з 24 квітня дозволити громадянам вільно пересуватися по країні і за її межами, відкривши кордон.
Чехія поступово знімає карантинні обмеження. З 27 квітня в країні відкрили магазини площею до 2500 кв.м. (крім продуктових, які і так залишалися відкритими), а також тренажерні зали, зоопарки та ботанічні сади, з 11 травня - інші магазини і торгові центри, з 25 травня - ресторани, готелі, театри і все інше
04.05.2020 00:57
Порошенко не был диктатором,при нем 5 лет любой мудак мог сказать в его сторону что угодно...попробуйте повторить подвиг Богдаоенко...,Зеля вам сразу видосик пришлет...
04.05.2020 00:57
любой мог сказать в его сторону что угодно и быть выдворенным за границу с мешком на голове
04.05.2020 01:08
Каху Бендукдзе никто не выдворял,потому что он настощий Грузинский реформатор,а не то чучело с мешком на башке тупой...,осужденный грузинским Судом на 6 лет тюрьмы
04.05.2020 01:20
Цікаво. А якийсь місяць тому черкаський Че Гевара був за карантин,і пожостчє,щоб не панькались !:https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/videos/3392657417430494/ "Звертаюся до правоохоронних органів. Я попросив би вас жорс
А тепер з відпустки відосіки запилює "слуганарода-стайл"
04.05.2020 01:00 Відповісти
Якісь ви дуркуваті,він за рівні права свіх,без привелеїв тим хто заніс грощі Зелєбобі.Якщо карантин,то і для Гареги та Тищенко.
04.05.2020 01:09 Відповісти
Ну да, а как шо не по его, то "«Я жалкую, що живу не при Сталіні. Я б вас розстріляв» . https://www.facebook.com/sergii.ruban/videos/2225510177473805/?t=0 И вообще, "Вище мене в цьому місті (Черкасах) лише Бог"
04.05.2020 01:21 Відповісти
Так а чого ж він ,подібно до Філатова не зняв деякі карантинні обмеження,а пішов у відпустку ?
Трошки очкує ? Нє,відосики прикольні,базару нема,і говорить без сценарію (на відміну від Вовочки).
04.05.2020 01:39 Відповісти
да, поведение мэра неоднозначно.
04.05.2020 01:11 Відповісти
Шел 56 день Карантина и Самоизоляции.. за ваш счет и за ваши дурные головы...
04.05.2020 01:02 Відповісти
Якщо хоч одна капля прольється людскої крові,то пощади ні поліцаям,ні нацгвардії,ні владі не буде.Народ зараз в такому стані,що буде палити бандитів в погонах разом з дружинами та дітьми.Зло має бути знищено.
04.05.2020 01:03 Відповісти
Народ зараз в такому стані,що буде палити...


не народ, а насєлєніє

а насєлєніє здатне лише на бунт, а не на протест,

а бунти давляться мєнтами на раз...
04.05.2020 01:11 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Мабуть забув 2014 рік та бидло-беркутят? Забув як бидло в погонах тікола аж до москви.
04.05.2020 01:18 Відповісти
то вони тікали від обнєщанія ?

Мля, як мене дістали отакі вишиватники, як ти, які зроду в воєму житті ні разу собі IQ не виміряли
04.05.2020 01:25 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Не на раз.Бунт може перерости у громадянську війну.
04.05.2020 01:24 Відповісти
Ніколи такого за останні 2,5 тисяч років не було, а тут вдруг ?
04.05.2020 01:26 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Спочатку бунт,а тоді громадянська війна.Є ще повстання.Може все таки мали на увазі повстання?
04.05.2020 01:34 Відповісти
Я мав на увазі бунт від матеріального недостатку

і протести від політичних потреб.

Перше ніколи не переростало в друге,

навіть Бостонське чаювання
04.05.2020 01:38 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Політичні протести також пов'язані з матеріальними потребами.
04.05.2020 01:58 Відповісти
ніт !!!
04.05.2020 02:08 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Дат.Люди хочуть кращого життя.Це пов'язано з матеріальним становищем.
04.05.2020 02:11 Відповісти
Він мав на увазі міліцію в Врадієвкі,коли пришли люди,а міліціонери закрилися та наложили повні штани.
04.05.2020 01:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CagigDj3CPk
04.05.2020 01:43 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Якщо в нас буде великий бунт,то буде жорсткий.А враховуючи війну на сході,то московити по любому посприяють,щоб бунт перейшов у фазу громадянської війни.
04.05.2020 01:50 Відповісти
навряд

громадянська війна - це війна між громадами .

у випадку, наприклад, голодних офіціянтів чи шахтьоров, я не бачу політичних мотивів
04.05.2020 02:15 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Між громадянами.Так політичні мотиви насамперед викликані матеріальним становищем.Або тим становищем,яке хоче погіршити матеріальне.Причому взагалі тут шахтарі? Ви спеціально маніпулюєте,або самі не до кінця розумієте.
04.05.2020 02:18 Відповісти
я не маніпулюю, мій БЮТівський недруг, а лише хочу сказати шо ти не можеш привести жодного прикладу переростання зубожіння в громадягську війну
04.05.2020 02:32 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Хай бог милує,щоб я за ТЮЛЮ голосував. Я голосував за Порошенка і за ЄС,але критикував попередників.Почитайте історію,мені ліньки давати посилання.
04.05.2020 03:14 Відповісти
ліньки, бо такого в історії нема.

лисиця теж казала, шо виноград кислий
04.05.2020 15:39 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Ви ж не шукали,а заперечуєте.Це схоже на виборців Зе.
04.05.2020 15:40 Відповісти
Шукають наявність чого-небудь.

Відсутність чого-небудь шукають тільки дебіли.
04.05.2020 15:51 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Ну так ви самовпевнені,як і зебобіки.Нехай буде по вашому.
04.05.2020 15:53 Відповісти
це не я такий самовпевнений.

це парадигма існування європейської цивілізації протягом останніх трьох тисяч років, заснована на тому, шо шукають те, шо має існувати .

а те, чого нема, шукають виключно дебіли.
04.05.2020 16:17 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Це неправда.Ви просто хочете.щоб було по вашому.Ви не хочете до інших прслухатися.Саме тому ми маємо,те що маємо в державі.
04.05.2020 16:20 Відповісти
Говоришь учил научный коммунизм? Та еще наука, в которая интересна только первая половина - как возникает революционная ситуация и как береться власть. Дальше идет белиберда про диктатуру пролетариата под руководством обиженной части богемной тусовки...
1. Революция - это смена системы управления, а не смены постов в правительстве, что было у нас. Вот изменения в Конституцию о выборности судей будет революцией, потому как тогда будет действительно независимая и выборная ветвь власти - судебная. Тут Юльке зачет!
2. Гражданская война, это когда правящий класс окажет вооруженное сопротивление, которое будет поддержано частью населения и армии. А у нас нет правящего класса - есть прослойка проходимцев и авантюристов, которые пролезли от дерьма колхозных ферм до бюджетного корыта! Нету и не было у них фамильной шпаги и семьи, которая несколько столетий этой шпагой страну защищала. Есть только барыги и их наследнички законнорожденные и пасынки, в сауне зачатые. Гражданская война в постсоветских странах возможно только на национальной или религиозной основе - это когда сосед на соседа. Донбасс к этому близок...
И вывод - социальная революция висит в воздухе и настроения в обществе накалены до того, что события пройдут со значительным насилием! Вот только менты, банщики, дизайнеры одежды, парикмахеры, банщики, повара и официанты ресторанов, шофера и сутенеры моделей на пойдут в Добровольческую армию за Президента и и замки на печерских холмах с упоительными вечерами в Конче-Заспе - будет бегство за бугор или к мамке в село...
04.05.2020 08:50 Відповісти
А может быть и Сомали с богатейшими черноземами и Пиратами Черного моря!
04.05.2020 08:56 Відповісти
я так понимаю, что ты в своей жизни претерпел какое-то насилие от выходцев из села ?
04.05.2020 15:40 Відповісти
Таварищ не панимает, таварищу объясняю - я сам из села городского типа, поэтому знаю предмет! Из села три проторенных дороги по жизни - в тюрьму, в ментовку и в институт/армию! Это про послевоенные годы. А сейчас уже потомки в Верховной раде - кто в буфете коньяк пьет, а кто после них стаканы убирает и моет. И если сейчас есть какой-то внук прокурора, то его прадед в молодые скорее всего по селу ходил босиком и первые свои сапоги снял с расстрелянного кулака мироеда!
04.05.2020 17:10 Відповісти
Карантин продлят на 74 года советской власти,Зеля был и понером и комсомольцем примерным...
04.05.2020 01:06 Відповісти
и ватником упоротым, за шо его и выбрали
04.05.2020 01:12 Відповісти
Путлер спонсирует любое говно даже в Венесуэле или Сирии с Ливией....мышибрат...
04.05.2020 01:15 Відповісти
Зеленский не ватник - он хороший еврейский мальчик, изнасилованный уличной действительностью рабоче-гопнического квартала большого индустриального города! Отсюда это его "Я не лох!". Но, даю гривну за доллар, в молодые годы не его пацаны пивом поили, а он их, за право ходить вечером по улице!
04.05.2020 09:08 Відповісти
Бацька Лукашенко опять Путлера подколол и нанес удар в спину,пригласив на 9 мая в Минск на парад паБЕДЫ.... Ай да Бацька...,тролит КГБиста не по детски...
04.05.2020 01:11 Відповісти
Ну я у своєму місті національної гвардії не бачив. А тут вантажівками возять.
04.05.2020 01:39 Відповісти
Мы не знаем точное количество заболевших и смертей в Украине. Кстати ВОЗ этим обеспокоена. Да и сама власть просто дрожит.
04.05.2020 01:39 Відповісти
Трамп уже решил наказать Китай за утаивание полной картины! ЕС могьот запросто предъяву Министерству здравохоронения Украины предъявить с последствиями для папиков скалецких и ляшков степановых!
04.05.2020 09:11 Відповісти
Брехня ведь. Правда, зебобики? Вы ведь это тоже понимаете?
04.05.2020 06:58 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040616751325&comment_id=Y29tbWVudDo0MDE2OTc1MTc1MDQxMzEwXzQwMTk5MTY0NDgwODA1MTY%3D Микола Васильович Думич Діагноз суспільства.
І - вирок: в Україні за психічно здорових не голосують.
Принципово.
А відтак - і психічно здорові, котрі ще ризикнули тут залишитися - теж не голосують.
Знаючи, хто балотується.
І знаючи, хто голосує: кохайтеся без паровозної труби...Поліція Черкащини не залучала додаткові сили Нацгвардії для патрулювання обласного центру, - ОДА - Цензор.НЕТ 8251
04.05.2020 09:39 Відповісти
 
 