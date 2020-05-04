Поліція Черкащини не залучала додаткові сили Нацгвардії для патрулювання обласного центру, - ОДА

У поліції Черкащини спростували інформацію про залучення додаткових сил Нацгвардії для патрулювання обласного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської облдержадміністрації.

"На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії. Це підтвердив керівник ГУНП в Черкаській області Віталій Куратченко", - йдеться в повідомленні.

Водночас в ОДА нагадали, що кожен день залучають до патрулювання Національну гвардію з 16:00 до 22:00.

"Кожного тижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань. Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше керівник муніципальної інспекції Черкас Станіслав Коломієць опублікував відео з коментарем, що "на черкаських вулицях Нацгвардія і військова техніка".

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".