Мер Черкас Бондаренко відповів Зеленському: "Ми будемо чинити опір". ВIДЕО
Мер Черкас Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, адресоване президенту України Володимиру Зеленському, який вчора передавав йому "полум'яний привіт".
Як передає Цензор.НЕТ, своє чергове відеозвернення Бондаренко оприлюднив на своїй сторінці в фейсбуці.
Мер міста підкреслив, що Зеленський саме в Черкасах заявив про свій намір йти в президенти.
"Я думав, коли ви переможете, у нас буде закон один для всіх. Прийде весна, у нас зелено, і будемо садити - тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, ви будете садити за кнопкодавством, я думав, ви будете садити своїх соратників, садити за "Велюр", - сказав Бондаренко.
Він зазначив, що готовий відповідати, проте тільки після однопартійців Зеленського.
"Черкаси будуть чинити опір, запам'ятайте! Черкаси - вільне козацьке місто, і, якщо потрібно об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну. І пам'ятайте, ніхто в житті не здолав Черкаси, не здолав Холодний Яр, не здолав дух Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка, пам'ятайте це", - додав черкаський міський голова.
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може привести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський в зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.
"Всего должно быть в меру: как соли в пище, так и юмора в шутке. Когда человек шутит, не зная меры, его шутки становятся, как перенасыщенная солью пища - неприятными - солёными." ---------------------------------------------
Вова, ты реально смешен и мне стыдно за Украину, уйди в отставку.
А на цьому світі, кожна людина відповідає сама за себе.
Борітеся, поборете.
РЕСПЕКТ ЧЕРКАСИ
У 2014 році буксир Черкаси в Криму це єдиний хто відкрив вогонь по кацапам, у 2020 році мер Черкас це єдиний хто послав прокацапського президента під три чорти ! РЕСПЕКТ
Ходил сегодня по городу, чуть ли не на половине людей масок нет, а тех, что повыползали на ящиках продавать овощи, в лучшем случае маска на шее. Какие там фрукты и овощи, какая гигиена и дезинфекция? расчет наличными, продавец берет деньги, этими же руками кладет вам фрукты...полный бред....
Бог в помощь покупателям!
а даун понимает, что это будет реальная статья за умышленное заражение большого кол-ва людей? может сесть пожизненно....
Если б он отгавкался на зеленского без этого его самоуправства - ему б цены не было.
Но то что он сделал - полный бред.
Боже, откуда вас идиотов, столько???
На счет забранных прав. У нас забрали только метро, електрички, гор. транспорт. и рынки. Рынки сами виноваты - могли бы сразу пленкой обмотаться, как сейчас, и работали бы. А так продуктовые магазины и маркеты работали. Авто остались - езьдь сколько хочешь. Без маски зайти в помещение? так то не ваши права, а права окружающих вас в том помещении.
В Израиле частично снимают карантин.
Нетаньяху уточнил, что карантин будет послаблен на две недели - после этого будет проведена оценка итогов такого шага.
"Если он оправдает себя, то мы взвесим возможность дополнительных ослаблений режима карантина. Если мы будем свидетелями новой вспышки эпидемии - придется вернуться к существовавшим ранее ограничениям", - сказал глава правительства.
Возобновят свою работу также магазины, находящиеся на открытом пространстве. При этом торговые центры пока что по-прежнему останутся закрытыми.
Недалёкий криворожской дурачок, абсолютно не готовый к такому посту, год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в трудное для нее рашистской агрессии, страну,у которой аннексирована часть территории и которая отражала агрессию рассеи на тот момент уже пять лет. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а десятилетиями... "раз, раз и порешаем" - прямая речь дурачка.
Идиота предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное для него.
Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и россиянские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные рассейские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.
Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского Сцарька пуйла. В итоге это оказалось ловушкой - сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.
- Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.
- Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.
більше читайте тут-
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
Это имя известнейшего израильского комика, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность. Рейтинг его программы был 51% - невиданно в телевизионной сфере. Его шоу смотрело больше половины страны. Затем он сделал неосторожный шаг - связался с одним контраверсионным политиком и в конце концов потерял рейтинги, телеканалы и свое реноме. Последние годы своей жизни он провел между тюремной камерой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы...
ЗЕбил оно и в папуасии дебил. Я представляю, если бы это сказал, к примеру, мэр Далласа Донни Трампу.