УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6921 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
79 776 547

Мер Черкас Бондаренко відповів Зеленському: "Ми будемо чинити опір". ВIДЕО

Мер Черкас Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, адресоване президенту України Володимиру Зеленському, який вчора передавав йому "полум'яний привіт".

Як передає Цензор.НЕТ, своє чергове відеозвернення Бондаренко оприлюднив на своїй сторінці в фейсбуці.

Мер міста підкреслив, що Зеленський саме в Черкасах заявив про свій намір йти в президенти.

"Я думав, коли ви переможете, у нас буде закон один для всіх. Прийде весна, у нас зелено, і будемо садити - тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, ви будете садити за кнопкодавством, я думав, ви будете садити своїх соратників, садити за "Велюр", - сказав Бондаренко.

Він зазначив, що готовий відповідати, проте тільки після однопартійців Зеленського.

"Черкаси будуть чинити опір, запам'ятайте! Черкаси - вільне козацьке місто, і, якщо потрібно об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну. І пам'ятайте, ніхто в житті не здолав Черкаси, не здолав Холодний Яр,  не здолав дух Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка, пам'ятайте це", - додав черкаський міський голова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко: "Вранці під мерією побачив якусь "наружку". Це нормально, мене це не лякає. Я знав, на що йду"

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може привести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський в зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.

Зеленський Володимир (25537) карантин (18172) Черкаси (586) Бондаренко Анатолій (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+106
Браво!! ЗЕбилов мордами в дерьмо
показати весь коментар
02.05.2020 16:00 Відповісти
+89
Бубочка,твой ход.Очередной шаг к пропасти.
показати весь коментар
02.05.2020 16:01 Відповісти
+84
...Власник "Плюсів" перейшов межу, за якою лише шлях під Росію.
Схоже, на Заході пана Коломойського вже настільки зачекалась в'язниця, що врятувати його від депортації скоро зможе лише окупація нашої країни Росією. А ще схоже, що Росія поставила свої умови - відпрацювати "гріх" тимчасового союзу Коломойського з українськими патріотами у 2014-му. І загнаний в глухий кут олігарх робить останню спробу уникнути криміналу за мегамасштабні фінансові злочини - кидає весь свій медіа-ресурс на "злив" України під РФ.
З цього моменту знаємо: "Плюси" - ще один інструмент інформаційної агресії проти нас та нашої країни. Зрада вже сталась, тепер "Плюси" та їхній власник остаточно зайняли своє місце у ворожих лавах, разом із Медвечуком та медвечуківською медіа-імперією. Тепер кожне слово, що звучить з екрану "Плюсів", слід сприйматия к потенційну ворожу пропаганду, як чергового "розіп'ятого хлопчика", а рівень довіри до каналу тепер дорівнює довірі до "пресслужби ЛДНР". Обережно: заражено, і дуже небезпечно. Вірус гібридної війни - дуже страшна інфекція. Але принаймні ми попереджені, і маємо вжити заходів інформаційної гігієни.
Повний "карантин" "Плюсів" - тепер найменше, що ми можемо і повинні зробити. - https://gazeta.ua/blog/53295/zvidki-rostut-nogi-legend-pro-amerikansku-biologichnu-zbroyu-v-********
показати весь коментар
02.05.2020 15:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
Соленые шутки от Зе, начатые в его квартале и продолжающиеся в каждом из его хайповом ролике, достали уже не только народ. Да, да тот народ, чей слуга Зе и есть. Достали не только народ, но и мэров. Те кому стыдно за Зе и противно, начали открыто говорить, но большинство мэров и чиновников все еще молчат и просто смеются за глаза.
---------------------------------------------
"Всего должно быть в меру: как соли в пище, так и юмора в шутке. Когда человек шутит, не зная меры, его шутки становятся, как перенасыщенная солью пища - неприятными - солёными." ---------------------------------------------
Вова, ты реально смешен и мне стыдно за Украину, уйди в отставку.
показати весь коментар
02.05.2020 22:36 Відповісти
кто только этого придурка прЯзидента нах*й не посылает.....
показати весь коментар
02.05.2020 22:44 Відповісти
В Китае этого дауна уже б повесили и семье счет за пули прислали.
показати весь коментар
02.05.2020 22:51 Відповісти
ЗА ВЕРЕВКУ.
показати весь коментар
02.05.2020 22:52 Відповісти
Так то да, проте в Китаї, Тищенко уже давно був би розвіяний повітру. А без Тищенко і мер би не вийо. Пояснюю бо у зебілів важко з прично-наслідковими зв'язками...
показати весь коментар
03.05.2020 04:27 Відповісти
уси-пуси. какой грозный.
показати весь коментар
02.05.2020 22:59 Відповісти
БРАТАНЫ ТЕРЯЮТ ВЛАСТЬ И БАБЛО…
показати весь коментар
02.05.2020 23:00 Відповісти
Мер Черкас лише в одному помилився, коли поставив Хмельницького з Шевченко. Богдан Хмельницький зрадив народ, козаків поставив під московського царя, і це вони здобували Московську імперію, визволяли Європу від Османської імперії (а слава дісталася Суворову), перемагали французів і шведів, будували Санкт-Петербург...
показати весь коментар
02.05.2020 23:02 Відповісти
Беги Вова, беги.
показати весь коментар
02.05.2020 23:17 Відповісти
І сміюсь і плачу! ГОСПОДИ! Благаю! Прибери від нас нерозумних цього преЗЕдента!!!
показати весь коментар
02.05.2020 23:18 Відповісти
І сміюсь и плачу! ГОСПОДИ! Благаю! Прибери від нас нерозумних цього преЗЕдента !!!
показати весь коментар
02.05.2020 23:20 Відповісти
Бог, можливо, помагає на тому світі.
А на цьому світі, кожна людина відповідає сама за себе.

Борітеся, поборете.
показати весь коментар
02.05.2020 23:35 Відповісти
Мера Черкас ПІДТИРУМУЮ!
показати весь коментар
02.05.2020 23:25 Відповісти
"Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните! Черкассы - свободный казацкий город, и, если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните, никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко, помните это", - добавил черкасский городской голова. Источник: https://censor.net/n3192981

РЕСПЕКТ ЧЕРКАСИ

У 2014 році буксир Черкаси в Криму це єдиний хто відкрив вогонь по кацапам, у 2020 році мер Черкас це єдиний хто послав прокацапського президента під три чорти ! РЕСПЕКТ
показати весь коментар
02.05.2020 23:45 Відповісти
Г + Г це отруйне лайно, заради НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ не дивіться його

Мер Черкас Бондаренко відповів Зеленському: "Ми будемо чинити опір" - Цензор.НЕТ 1308
показати весь коментар
02.05.2020 23:55 Відповісти
Справедливости ради, надо сказать что крупные строительные супермаркеты - ЛеройМерлин, Касторама - в Польше работают. А мелким магазинам нельзя.
показати весь коментар
03.05.2020 00:43 Відповісти
я думаю, крупных просто проще контролировать...А как всю мелочь проверять, что они делают??
Ходил сегодня по городу, чуть ли не на половине людей масок нет, а тех, что повыползали на ящиках продавать овощи, в лучшем случае маска на шее. Какие там фрукты и овощи, какая гигиена и дезинфекция? расчет наличными, продавец берет деньги, этими же руками кладет вам фрукты...полный бред....
Бог в помощь покупателям!
показати весь коментар
03.05.2020 00:50 Відповісти
мне интересно, куда денутся восторженные почитатели придурка мера, если через 2 нед. там будет вспышка заболевания и больницы окажутся переполненными?? опять на Киев повезут??
а даун понимает, что это будет реальная статья за умышленное заражение большого кол-ва людей? может сесть пожизненно....
Если б он отгавкался на зеленского без этого его самоуправства - ему б цены не было.

Но то что он сделал - полный бред.
показати весь коментар
03.05.2020 00:46 Відповісти
Почитатели говорите? У Вас БЕЗ Вашего согласия ПОЛНОСТЬЮ отобрали ПРАВА. Вы КРЕПОСНОЙ. Не понимаете? Завтра будет новая "пандемия" и Вас обяжут какие то персонажи ПО своему произволу выполнять КАКИЕ ТО правила,не факт что вам помогающие. Вы смерти боитесь или рабства? Я рабства. А вот почему нет науки для разработки собственных лекарств,почему нет медицины,почему наши средства шли на дотации мультимиллиардерам ( по 200млрд.) вот в этом надо разбираться. Кто принял законы и уничтожил медицину? Виновен! Кто принимал бюджет где не было средств для развития украинской науки и социальной медицины? Виновен! Это ОНИ виновны в смерти людей. Для недалёкого ,такого как Вы скажу что карантин это бред,даже ОДИН больной через время заразит миллионы,не понятно? Один четыреста,те всю Украину. Так что год сидеть дома,недалёкий? Способы заражения понятны? Да. Тогда Бог всем в помощь. В Украине МИЛЛИОН больных раком и это реальные смертники. Где крики о пандемии? Защита в нормальной профилактике,а не в профанации типа карантина. Карантин это средство отобрать у нас СВОБОДУ. Недалёкий!
показати весь коментар
03.05.2020 07:40 Відповісти
сказано много и дурного!
показати весь коментар
03.05.2020 07:47 Відповісти
Угрожаете вспышкой ? Так ее организовать несложно. Подкинуть на рынок, как в Ухане, а потом тыкать пальцем: вот , посмотрите на последствия , сняли карантин , вот тебе и пожалуйста,мэр виноват. Биоматериала, чтобы такое организовать, в Украине полно. Мы, кстати, подозреваем, что вспышки в лаврах были искусственно организованы, чтобы их закрыть перед Пасхой . Сейчас храмы открыты и никаких вспышек нет, хотя все богослужения проводятся, как и до Пасхи, храмы открыты для посещений.
показати весь коментар
03.05.2020 08:07 Відповісти
еще один имбецил. Ходил Порошенко наверное по лаврам, и подкидывал вирус.
Боже, откуда вас идиотов, столько???
показати весь коментар
03.05.2020 22:42 Відповісти
задача этого карантина не предотвратить заражение, а растянуть его(заражение) по времени, что бы у людей успе выработаться коллективный иммунитет, и наша хромая медицина смогла откачать большинство заболевших.
На счет забранных прав. У нас забрали только метро, електрички, гор. транспорт. и рынки. Рынки сами виноваты - могли бы сразу пленкой обмотаться, как сейчас, и работали бы. А так продуктовые магазины и маркеты работали. Авто остались - езьдь сколько хочешь. Без маски зайти в помещение? так то не ваши права, а права окружающих вас в том помещении.
показати весь коментар
03.05.2020 14:12 Відповісти
недалекий даун, сначала научись писать без орфографических ошибок, закончи школу, а потом общайся на форуме с серьезными людьми, понял, имбецил???
показати весь коментар
03.05.2020 22:41 Відповісти
Сопротивление до полной победы!
показати весь коментар
03.05.2020 01:09 Відповісти
Чому не заарештовані попочєкісти москпархату за біологічний тероризм?
показати весь коментар
03.05.2020 02:50 Відповісти
як казав зебіл:"передаю особистий привіт..." так роблять гопніки. у нас през гопнік(
показати весь коментар
03.05.2020 06:56 Відповісти
Зеленский ворюга и дебил.
показати весь коментар
03.05.2020 07:23 Відповісти
Черкащани, бережіть мера. Не залиште його наодинці з неорашистами при владі.
показати весь коментар
03.05.2020 07:35 Відповісти
від коронавірусу його ніхто не врятує... а може це і на краще - на одного придурка буде менше..
показати весь коментар
03.05.2020 07:43 Відповісти
А він придурок чому? Тому що проти "сцаря" пішов?
показати весь коментар
03.05.2020 07:45 Відповісти
Мені подобається і тільки 160-тий. Та я все рівно в сотні потримки.
показати весь коментар
03.05.2020 07:44 Відповісти
160 був я))
показати весь коментар
03.05.2020 07:46 Відповісти
а нехай наша найчесніша, найпорядніша влада спершу покарає кацапських попів...
показати весь коментар
03.05.2020 08:50 Відповісти
І тебе, галинко, тим кінцем.
показати весь коментар
03.05.2020 09:19 Відповісти
у ЗЕЛИ ЕСТЬ ИНТЕРЕСНОЕ УМЕНИЕ-НА РОВНОМ МЕСТЕ САДИТСЯ В ЛУЖУ И ВЫВАЛИВАТСЯ В ДЕРЬМЕ.Он же не ЛОХ!!! Можем принести ему только свои соболезнования.
показати весь коментар
03.05.2020 09:19 Відповісти
Мойша, а ну ка взял в руки кулымет и вперед открывать ТЦ. Или как всегда на "земле обетованной3 - "Мине ано нада?"

В Израиле частично снимают карантин.
Нетаньяху уточнил, что карантин будет послаблен на две недели - после этого будет проведена оценка итогов такого шага.
"Если он оправдает себя, то мы взвесим возможность дополнительных ослаблений режима карантина. Если мы будем свидетелями новой вспышки эпидемии - придется вернуться к существовавшим ранее ограничениям", - сказал глава правительства.
Возобновят свою работу также магазины, находящиеся на открытом пространстве. При этом торговые центры пока что по-прежнему останутся закрытыми.
показати весь коментар
03.05.2020 12:04 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНОСИТ НЕСЧАСТЬЕ. ОН НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ В КАКУЮ БЕДУ ПОПАЛ, НО ЕЩЕ НЕ ПОНИМАЕТ В КАКУЮ БЕДУ ЗАВЁЛ СТРАНУ.

Недалёкий криворожской дурачок, абсолютно не готовый к такому посту, год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в трудное для нее рашистской агрессии, страну,у которой аннексирована часть территории и которая отражала агрессию рассеи на тот момент уже пять лет. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а десятилетиями... "раз, раз и порешаем" - прямая речь дурачка.

Идиота предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное для него.
Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и россиянские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные рассейские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.

Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского Сцарька пуйла. В итоге это оказалось ловушкой - сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.

- Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.

- Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.

більше читайте тут-

https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
показати весь коментар
03.05.2020 09:25 Відповісти
Еще полтора года назад, когда только появились первые известия, что Зеленский хочет баллотироваться, я попросил наших общих знакомых прислать ему SMS-сообщения всего из двух слов: Дуду Топаз.
Это имя известнейшего израильского комика, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность. Рейтинг его программы был 51% - невиданно в телевизионной сфере. Его шоу смотрело больше половины страны. Затем он сделал неосторожный шаг - связался с одним контраверсионным политиком и в конце концов потерял рейтинги, телеканалы и свое реноме. Последние годы своей жизни он провел между тюремной камерой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы...
показати весь коментар
03.05.2020 09:26 Відповісти
поучительная история. Впервые сейчас о ней прочитав, когда он шел на выборы, я предрекал ему мрачное будущее. Не настолько, но в том же духе. Интересное совпадение.
показати весь коментар
03.05.2020 22:49 Відповісти
По факту в Черкассах ничего не изменилось.
показати весь коментар
03.05.2020 09:40 Відповісти
Мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому: "Мы будем оказывать сопротивление"

ЗЕбил оно и в папуасии дебил. Я представляю, если бы это сказал, к примеру, мэр Далласа Донни Трампу.
показати весь коментар
03.05.2020 12:07 Відповісти
Молодєць, мер! Поборимо цю вірусну чуму, треба взятися за зелену чуму, бо цей недоумок доведе країну до другого Чорнобиля та розвалу всієї країни. Цього клоуна треба судити і дати вирок до кіньця його нікчемного життя!
показати весь коментар
03.05.2020 12:52 Відповісти
Предвыборные прения начались или шо? Зеленский конечно же идиот, в этом я с свинорылыми согласен, он не должен быть вовлечен в полемику с армией чиновников местячкового ранга, так он помогает им поднять свой рейтинг, эту полемику в общем то должны вести те кто по роду своей работы обязан следить за выполнением карантина, а именно ляшко и аваков, зеленский должен лишь напомнить им об этом, если не справляетесь - в отставку, и кстати этот с позволения сказать диалог аваков и начал, ну и отошел покурить, наблюдая с стороны как мэры выкручивают свой вялый рейтинг атакуя просевшего зеленского. Ну это так себе выдумка. Филатов например петляет шо выдра и кричит, "да нет карантин нужен, но не такой" ... А какой же? Проблема в том что мэры не хотят отвечать если вдруг шо, если вдруг вспышка эпидемии на их вотчине, ну а кто будет нести ответственность, конечно зедебилы... Для свинины и ольгинской тролятины это барахтанье в карантинных помоях - рай. И кстати , для таких как этот мэр публичная полемика с президентом , помимо рейтинговых бонусов, это своего рода защита, перестраховка, тогда любые претензии к мэру даже за нарушение карантина или там коррупционная составляющая, любой наезд будет выглядеть как политическое преследование, хотя мэры по идее аполитичные фигуры , но все же де факто они все вовлечены в политику, и все до одного коррупционеры, без исключений. Тело мэра оно как бы живет отдельно от души, душа давно продана и принадлежит не им.
показати весь коментар
03.05.2020 13:52 Відповісти
Я не защищаю зе, более того именно с моей подачи в народ пошел термин "зебилы", еще до избрания оных. Но что сделал мер Черкасс? Может открыл новую больницу? детский сад? школу? или завод для рабочих мест? Нееет, оно просто ******, что типа против преЗе. Сопротивлянт ***********. Только рискует не своей шкурой, а подвергает опасности простых людей(которые на майовке будут бухать под каждым кустом на природе, а с Днепра свежий ветерок, в итоге 15 мая всплеск больных коронавирусом.)
показати весь коментар
03.05.2020 13:52 Відповісти
Выборы скоро,а успехов 0,вот и возбудился.
показати весь коментар
04.05.2020 09:04 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 