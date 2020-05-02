Мер Черкас Бондаренко відповів Зеленському: "Ми будемо чинити опір". ВIДЕО

Мер Черкас Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, адресоване президенту України Володимиру Зеленському, який вчора передавав йому "полум'яний привіт".

Як передає Цензор.НЕТ, своє чергове відеозвернення Бондаренко оприлюднив на своїй сторінці в фейсбуці.

Мер міста підкреслив, що Зеленський саме в Черкасах заявив про свій намір йти в президенти.

"Я думав, коли ви переможете, у нас буде закон один для всіх. Прийде весна, у нас зелено, і будемо садити - тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, ви будете садити за кнопкодавством, я думав, ви будете садити своїх соратників, садити за "Велюр", - сказав Бондаренко.

Він зазначив, що готовий відповідати, проте тільки після однопартійців Зеленського.

"Черкаси будуть чинити опір, запам'ятайте! Черкаси - вільне козацьке місто, і, якщо потрібно об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну. І пам'ятайте, ніхто в житті не здолав Черкаси, не здолав Холодний Яр, не здолав дух Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка, пам'ятайте це", - додав черкаський міський голова.

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може привести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський в зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.