Мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому: "Мы будем оказывать сопротивление". ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, который вчера передавал ему "пламенный привет".

Как передает Цензор.НЕТ, свое очередное видеообращение Бондаренко обнародовал на своей странице в Facebook.



Мэр города подчеркнул, что Зеленский именно в Черкассах заявил о своем намерении идти в президенты.



"Я думал, когда вы победите, у нас будет закон один для всех. Придет весна, у нас зелено, и будем сажать – только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, вы будете садить за кнопкодавством, я думал, вы будете садить своих соратников, садить за "Велюр", – сказал Бондаренко.



Он отметил, что готов отвечать, однако только после однопартийцев Зеленского.



"Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните! Черкассы – свободный казацкий город, и, если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните, никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко, помните это", – добавил черкасский городской голова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.