Цензор.НЕТ
79 776 547

Мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому: "Мы будем оказывать сопротивление". ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, который вчера передавал ему "пламенный привет".

Как передает Цензор.НЕТ, свое очередное видеообращение Бондаренко обнародовал на своей странице в Facebook.

Мэр города подчеркнул, что Зеленский именно в Черкассах заявил о своем намерении идти в президенты.

"Я думал, когда вы победите, у нас будет закон один для всех. Придет весна, у нас зелено, и будем сажать – только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, вы будете садить за кнопкодавством, я думал, вы будете садить своих соратников, садить за "Велюр", – сказал Бондаренко.

Он отметил, что готов отвечать, однако только после однопартийцев Зеленского.

"Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните! Черкассы – свободный казацкий город, и, если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните, никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко, помните это", – добавил черкасский городской голова.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

Автор: 

Зеленский Владимир карантин Черкассы Бондаренко Анатолий
Браво!! ЗЕбилов мордами в дерьмо
02.05.2020 16:00 Ответить
+89
Бубочка,твой ход.Очередной шаг к пропасти.
02.05.2020 16:01 Ответить
+84
...Власник "Плюсів" перейшов межу, за якою лише шлях під Росію.
Схоже, на Заході пана Коломойського вже настільки зачекалась в'язниця, що врятувати його від депортації скоро зможе лише окупація нашої країни Росією. А ще схоже, що Росія поставила свої умови - відпрацювати "гріх" тимчасового союзу Коломойського з українськими патріотами у 2014-му. І загнаний в глухий кут олігарх робить останню спробу уникнути криміналу за мегамасштабні фінансові злочини - кидає весь свій медіа-ресурс на "злив" України під РФ.
З цього моменту знаємо: "Плюси" - ще один інструмент інформаційної агресії проти нас та нашої країни. Зрада вже сталась, тепер "Плюси" та їхній власник остаточно зайняли своє місце у ворожих лавах, разом із Медвечуком та медвечуківською медіа-імперією. Тепер кожне слово, що звучить з екрану "Плюсів", слід сприйматия к потенційну ворожу пропаганду, як чергового "розіп'ятого хлопчика", а рівень довіри до каналу тепер дорівнює довірі до "пресслужби ЛДНР". Обережно: заражено, і дуже небезпечно. Вірус гібридної війни - дуже страшна інфекція. Але принаймні ми попереджені, і маємо вжити заходів інформаційної гігієни.
Повний "карантин" "Плюсів" - тепер найменше, що ми можемо і повинні зробити. - https://gazeta.ua/blog/53295/zvidki-rostut-nogi-legend-pro-amerikansku-biologichnu-zbroyu-v-********
02.05.2020 15:59 Ответить
Соленые шутки от Зе, начатые в его квартале и продолжающиеся в каждом из его хайповом ролике, достали уже не только народ. Да, да тот народ, чей слуга Зе и есть. Достали не только народ, но и мэров. Те кому стыдно за Зе и противно, начали открыто говорить, но большинство мэров и чиновников все еще молчат и просто смеются за глаза.
---------------------------------------------
"Всего должно быть в меру: как соли в пище, так и юмора в шутке. Когда человек шутит, не зная меры, его шутки становятся, как перенасыщенная солью пища - неприятными - солёными." ---------------------------------------------
Вова, ты реально смешен и мне стыдно за Украину, уйди в отставку.
02.05.2020 22:36 Ответить
кто только этого придурка прЯзидента нах*й не посылает.....
02.05.2020 22:44 Ответить
В Китае этого дауна уже б повесили и семье счет за пули прислали.
02.05.2020 22:51 Ответить
ЗА ВЕРЕВКУ.
02.05.2020 22:52 Ответить
Так то да, проте в Китаї, Тищенко уже давно був би розвіяний повітру. А без Тищенко і мер би не вийо. Пояснюю бо у зебілів важко з прично-наслідковими зв'язками...
03.05.2020 04:27 Ответить
уси-пуси. какой грозный.
02.05.2020 22:59 Ответить
БРАТАНЫ ТЕРЯЮТ ВЛАСТЬ И БАБЛО…
02.05.2020 23:00 Ответить
Мер Черкас лише в одному помилився, коли поставив Хмельницького з Шевченко. Богдан Хмельницький зрадив народ, козаків поставив під московського царя, і це вони здобували Московську імперію, визволяли Європу від Османської імперії (а слава дісталася Суворову), перемагали французів і шведів, будували Санкт-Петербург...
02.05.2020 23:02 Ответить
Беги Вова, беги.
02.05.2020 23:17 Ответить
І сміюсь і плачу! ГОСПОДИ! Благаю! Прибери від нас нерозумних цього преЗЕдента!!!
02.05.2020 23:18 Ответить
І сміюсь и плачу! ГОСПОДИ! Благаю! Прибери від нас нерозумних цього преЗЕдента !!!
02.05.2020 23:20 Ответить
Бог, можливо, помагає на тому світі.
А на цьому світі, кожна людина відповідає сама за себе.

Борітеся, поборете.
02.05.2020 23:35 Ответить
Мера Черкас ПІДТИРУМУЮ!
02.05.2020 23:25 Ответить
"Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните! Черкассы - свободный казацкий город, и, если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните, никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко, помните это", - добавил черкасский городской голова. Источник: https://censor.net/n3192981

РЕСПЕКТ ЧЕРКАСИ

У 2014 році буксир Черкаси в Криму це єдиний хто відкрив вогонь по кацапам, у 2020 році мер Черкас це єдиний хто послав прокацапського президента під три чорти ! РЕСПЕКТ
02.05.2020 23:45 Ответить
Г + Г це отруйне лайно, заради НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ не дивіться його

Мер Черкас Бондаренко відповів Зеленському: "Ми будемо чинити опір" - Цензор.НЕТ 1308
02.05.2020 23:55 Ответить
Справедливости ради, надо сказать что крупные строительные супермаркеты - ЛеройМерлин, Касторама - в Польше работают. А мелким магазинам нельзя.
03.05.2020 00:43 Ответить
я думаю, крупных просто проще контролировать...А как всю мелочь проверять, что они делают??
Ходил сегодня по городу, чуть ли не на половине людей масок нет, а тех, что повыползали на ящиках продавать овощи, в лучшем случае маска на шее. Какие там фрукты и овощи, какая гигиена и дезинфекция? расчет наличными, продавец берет деньги, этими же руками кладет вам фрукты...полный бред....
Бог в помощь покупателям!
03.05.2020 00:50 Ответить
мне интересно, куда денутся восторженные почитатели придурка мера, если через 2 нед. там будет вспышка заболевания и больницы окажутся переполненными?? опять на Киев повезут??
а даун понимает, что это будет реальная статья за умышленное заражение большого кол-ва людей? может сесть пожизненно....
Если б он отгавкался на зеленского без этого его самоуправства - ему б цены не было.

Но то что он сделал - полный бред.
03.05.2020 00:46 Ответить
Почитатели говорите? У Вас БЕЗ Вашего согласия ПОЛНОСТЬЮ отобрали ПРАВА. Вы КРЕПОСНОЙ. Не понимаете? Завтра будет новая "пандемия" и Вас обяжут какие то персонажи ПО своему произволу выполнять КАКИЕ ТО правила,не факт что вам помогающие. Вы смерти боитесь или рабства? Я рабства. А вот почему нет науки для разработки собственных лекарств,почему нет медицины,почему наши средства шли на дотации мультимиллиардерам ( по 200млрд.) вот в этом надо разбираться. Кто принял законы и уничтожил медицину? Виновен! Кто принимал бюджет где не было средств для развития украинской науки и социальной медицины? Виновен! Это ОНИ виновны в смерти людей. Для недалёкого ,такого как Вы скажу что карантин это бред,даже ОДИН больной через время заразит миллионы,не понятно? Один четыреста,те всю Украину. Так что год сидеть дома,недалёкий? Способы заражения понятны? Да. Тогда Бог всем в помощь. В Украине МИЛЛИОН больных раком и это реальные смертники. Где крики о пандемии? Защита в нормальной профилактике,а не в профанации типа карантина. Карантин это средство отобрать у нас СВОБОДУ. Недалёкий!
03.05.2020 07:40 Ответить
сказано много и дурного!
03.05.2020 07:47 Ответить
Угрожаете вспышкой ? Так ее организовать несложно. Подкинуть на рынок, как в Ухане, а потом тыкать пальцем: вот , посмотрите на последствия , сняли карантин , вот тебе и пожалуйста,мэр виноват. Биоматериала, чтобы такое организовать, в Украине полно. Мы, кстати, подозреваем, что вспышки в лаврах были искусственно организованы, чтобы их закрыть перед Пасхой . Сейчас храмы открыты и никаких вспышек нет, хотя все богослужения проводятся, как и до Пасхи, храмы открыты для посещений.
03.05.2020 08:07 Ответить
еще один имбецил. Ходил Порошенко наверное по лаврам, и подкидывал вирус.
Боже, откуда вас идиотов, столько???
03.05.2020 22:42 Ответить
задача этого карантина не предотвратить заражение, а растянуть его(заражение) по времени, что бы у людей успе выработаться коллективный иммунитет, и наша хромая медицина смогла откачать большинство заболевших.
На счет забранных прав. У нас забрали только метро, електрички, гор. транспорт. и рынки. Рынки сами виноваты - могли бы сразу пленкой обмотаться, как сейчас, и работали бы. А так продуктовые магазины и маркеты работали. Авто остались - езьдь сколько хочешь. Без маски зайти в помещение? так то не ваши права, а права окружающих вас в том помещении.
03.05.2020 14:12 Ответить
недалекий даун, сначала научись писать без орфографических ошибок, закончи школу, а потом общайся на форуме с серьезными людьми, понял, имбецил???
03.05.2020 22:41 Ответить
Сопротивление до полной победы!
03.05.2020 01:09 Ответить
Чому не заарештовані попочєкісти москпархату за біологічний тероризм?
03.05.2020 02:50 Ответить
як казав зебіл:"передаю особистий привіт..." так роблять гопніки. у нас през гопнік(
03.05.2020 06:56 Ответить
Зеленский ворюга и дебил.
03.05.2020 07:23 Ответить
Черкащани, бережіть мера. Не залиште його наодинці з неорашистами при владі.
03.05.2020 07:35 Ответить
від коронавірусу його ніхто не врятує... а може це і на краще - на одного придурка буде менше..
03.05.2020 07:43 Ответить
А він придурок чому? Тому що проти "сцаря" пішов?
03.05.2020 07:45 Ответить
Мені подобається і тільки 160-тий. Та я все рівно в сотні потримки.
03.05.2020 07:44 Ответить
160 був я))
03.05.2020 07:46 Ответить
а нехай наша найчесніша, найпорядніша влада спершу покарає кацапських попів...
03.05.2020 08:50 Ответить
І тебе, галинко, тим кінцем.
03.05.2020 09:19 Ответить
у ЗЕЛИ ЕСТЬ ИНТЕРЕСНОЕ УМЕНИЕ-НА РОВНОМ МЕСТЕ САДИТСЯ В ЛУЖУ И ВЫВАЛИВАТСЯ В ДЕРЬМЕ.Он же не ЛОХ!!! Можем принести ему только свои соболезнования.
03.05.2020 09:19 Ответить
Мойша, а ну ка взял в руки кулымет и вперед открывать ТЦ. Или как всегда на "земле обетованной3 - "Мине ано нада?"

В Израиле частично снимают карантин.
Нетаньяху уточнил, что карантин будет послаблен на две недели - после этого будет проведена оценка итогов такого шага.
"Если он оправдает себя, то мы взвесим возможность дополнительных ослаблений режима карантина. Если мы будем свидетелями новой вспышки эпидемии - придется вернуться к существовавшим ранее ограничениям", - сказал глава правительства.
Возобновят свою работу также магазины, находящиеся на открытом пространстве. При этом торговые центры пока что по-прежнему останутся закрытыми.
03.05.2020 12:04 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНОСИТ НЕСЧАСТЬЕ. ОН НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ В КАКУЮ БЕДУ ПОПАЛ, НО ЕЩЕ НЕ ПОНИМАЕТ В КАКУЮ БЕДУ ЗАВЁЛ СТРАНУ.

Недалёкий криворожской дурачок, абсолютно не готовый к такому посту, год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в трудное для нее рашистской агрессии, страну,у которой аннексирована часть территории и которая отражала агрессию рассеи на тот момент уже пять лет. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а десятилетиями... "раз, раз и порешаем" - прямая речь дурачка.

Идиота предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное для него.
Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и россиянские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные рассейские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.

Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского Сцарька пуйла. В итоге это оказалось ловушкой - сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.

- Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.

- Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.

більше читайте тут-

https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
03.05.2020 09:25 Ответить
Еще полтора года назад, когда только появились первые известия, что Зеленский хочет баллотироваться, я попросил наших общих знакомых прислать ему SMS-сообщения всего из двух слов: Дуду Топаз.
Это имя известнейшего израильского комика, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность. Рейтинг его программы был 51% - невиданно в телевизионной сфере. Его шоу смотрело больше половины страны. Затем он сделал неосторожный шаг - связался с одним контраверсионным политиком и в конце концов потерял рейтинги, телеканалы и свое реноме. Последние годы своей жизни он провел между тюремной камерой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы...
03.05.2020 09:26 Ответить
поучительная история. Впервые сейчас о ней прочитав, когда он шел на выборы, я предрекал ему мрачное будущее. Не настолько, но в том же духе. Интересное совпадение.
03.05.2020 22:49 Ответить
По факту в Черкассах ничего не изменилось.
03.05.2020 09:40 Ответить
Мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому: "Мы будем оказывать сопротивление"

ЗЕбил оно и в папуасии дебил. Я представляю, если бы это сказал, к примеру, мэр Далласа Донни Трампу.
03.05.2020 12:07 Ответить
Молодєць, мер! Поборимо цю вірусну чуму, треба взятися за зелену чуму, бо цей недоумок доведе країну до другого Чорнобиля та розвалу всієї країни. Цього клоуна треба судити і дати вирок до кіньця його нікчемного життя!
03.05.2020 12:52 Ответить
Предвыборные прения начались или шо? Зеленский конечно же идиот, в этом я с свинорылыми согласен, он не должен быть вовлечен в полемику с армией чиновников местячкового ранга, так он помогает им поднять свой рейтинг, эту полемику в общем то должны вести те кто по роду своей работы обязан следить за выполнением карантина, а именно ляшко и аваков, зеленский должен лишь напомнить им об этом, если не справляетесь - в отставку, и кстати этот с позволения сказать диалог аваков и начал, ну и отошел покурить, наблюдая с стороны как мэры выкручивают свой вялый рейтинг атакуя просевшего зеленского. Ну это так себе выдумка. Филатов например петляет шо выдра и кричит, "да нет карантин нужен, но не такой" ... А какой же? Проблема в том что мэры не хотят отвечать если вдруг шо, если вдруг вспышка эпидемии на их вотчине, ну а кто будет нести ответственность, конечно зедебилы... Для свинины и ольгинской тролятины это барахтанье в карантинных помоях - рай. И кстати , для таких как этот мэр публичная полемика с президентом , помимо рейтинговых бонусов, это своего рода защита, перестраховка, тогда любые претензии к мэру даже за нарушение карантина или там коррупционная составляющая, любой наезд будет выглядеть как политическое преследование, хотя мэры по идее аполитичные фигуры , но все же де факто они все вовлечены в политику, и все до одного коррупционеры, без исключений. Тело мэра оно как бы живет отдельно от души, душа давно продана и принадлежит не им.
03.05.2020 13:52 Ответить
Я не защищаю зе, более того именно с моей подачи в народ пошел термин "зебилы", еще до избрания оных. Но что сделал мер Черкасс? Может открыл новую больницу? детский сад? школу? или завод для рабочих мест? Нееет, оно просто ******, что типа против преЗе. Сопротивлянт ***********. Только рискует не своей шкурой, а подвергает опасности простых людей(которые на майовке будут бухать под каждым кустом на природе, а с Днепра свежий ветерок, в итоге 15 мая всплеск больных коронавирусом.)
03.05.2020 13:52 Ответить
Выборы скоро,а успехов 0,вот и возбудился.
04.05.2020 09:04 Ответить
