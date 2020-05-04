РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4931 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 148 92

Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА

Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА

В полиции Черкасщины опровергли информацию о привлечении дополнительных сил Нацгвардии для патрулирования областного центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасской облгосадминистрации.

"На улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии. Это подтвердил руководитель ГУНП в Черкасской области Виталий Куратченко", - говорится в сообщении.

В то же время в ОГА напомнили, что каждый день привлекают к патрулированию Нацгвардию с 16:00 до 22:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позицию мэра Черкасс Бондаренко не поддерживаю как специалист, отменять карантинные ограничения преждевременно, - главный санврач области Кравченко

"Каждую неделю руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет", - говорится в сообщении.

Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА 01

Отметим, что ранее руководитель муниципальной инспекции Черкасс Станислав Коломиец опубликовал видео с комментарием, что "на черкасских улицах Нацгвардия и военная техника".

Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА 02

Также читайте: Мэр Черкасс Бондаренко: "Ничего мне не будет. Я уверен"

Напомним, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Читайте также: Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал угрозы от первого замглавы ОП Трофимова: "Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите"

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2398) Нацполиция (16778) Черкассы (871) Национальная гвардия (2233) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Черниговская область (1274)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА - Цензор.НЕТ 6306Франківська, Львова, Дніпра та місто Мукачево, яких думаю пдідтримують і інші мери в Україні, виступили проти узурпації влади під приводом Коронавірусу, і почали послаблювати карантинні обмеження, а мер Івано-Франківська Р. Марцінків, взагалі звинуватив у знищенні місцевого самоврядування. Це дійсно так і є, зараз місцеве самоврядування має більше свобод і самостійності, аніж після того, як пройде реформа «децентралізації». Оскільки, зараз вирішив Черкаський голова А.Бондаренко і своїм рішенням скасував деякі дискримінуючи, карантинні заборони через корона вірус у себе на території міста. Але він цього не зміг би зробити після реформи, а точніше, Президент таке рішення скасував би за хвилину. Префект, як представник Президентської вертикалі просто скасував би таке рішення за командою з гори і все. Тож місцеве самоврядування дійсно знищують, а під виглядом децентралізації, йде централізація влади, вибудовується тоталітарна модель під Президента, як у Росії.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:35 Ответить
+11
Коли влада втрачає довіру у Народа,то переходе до залякування силою,так було і при папєрєдніках.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:49 Ответить
+9
Побитых спишут на жертв коронавируса.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА - Цензор.НЕТ 6306Франківська, Львова, Дніпра та місто Мукачево, яких думаю пдідтримують і інші мери в Україні, виступили проти узурпації влади під приводом Коронавірусу, і почали послаблювати карантинні обмеження, а мер Івано-Франківська Р. Марцінків, взагалі звинуватив у знищенні місцевого самоврядування. Це дійсно так і є, зараз місцеве самоврядування має більше свобод і самостійності, аніж після того, як пройде реформа «децентралізації». Оскільки, зараз вирішив Черкаський голова А.Бондаренко і своїм рішенням скасував деякі дискримінуючи, карантинні заборони через корона вірус у себе на території міста. Але він цього не зміг би зробити після реформи, а точніше, Президент таке рішення скасував би за хвилину. Префект, як представник Президентської вертикалі просто скасував би таке рішення за командою з гори і все. Тож місцеве самоврядування дійсно знищують, а під виглядом децентралізації, йде централізація влади, вибудовується тоталітарна модель під Президента, як у Росії.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:35 Ответить
так 73/43% одурманених бенею, ******, клованом-голобородьком, Г+Г та іншою заразою зебілів проголосували саме за отаку диктатуру. І шо головне - деякі мери в цьому галасуванні підспівували: Бондаренко, он, сам признався...

А ми рік тому попереджали... Але нас - навітьне хоьіли послухати, не те що почути...
показать весь комментарий
04.05.2020 01:03 Ответить
Побитых спишут на жертв коронавируса.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:41 Ответить
Бондаренко повторил спич Зеленского годичной давности Правда про эпоху бедности он молчит...
показать весь комментарий
04.05.2020 00:43 Ответить
Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА - Цензор.НЕТ 9793
показать весь комментарий
04.05.2020 00:46 Ответить
Амереканцы в шоці Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА - Цензор.НЕТ 2737
показать весь комментарий
04.05.2020 00:46 Ответить
а чем интересен этот чел?
показать весь комментарий
04.05.2020 01:02 Ответить
Кто то брешет и конкретно.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:47 Ответить
ты год назад
показать весь комментарий
04.05.2020 01:06 Ответить
Пішли вже відмазки.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:47 Ответить
Власть передана местным громадам с кучей бабла,местная громада сама знает,что не так в селе или городе...Децентрализация называется,или вам Гитлер нужен?
показать весь комментарий
04.05.2020 00:48 Ответить
а президент наголошує, що в країні мають бути міцні голови обладміністрацій...
ОДА виділила місту на боротьбу з пандемією менше коштів, ніж зараз витрачають на дії поліції
показать весь комментарий
04.05.2020 06:26 Ответить
Коли влада втрачає довіру у Народа,то переходе до залякування силою,так було і при папєрєдніках.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:49 Ответить
і прімєры єсть із прошлого ?
показать весь комментарий
04.05.2020 01:08 Ответить
Так,Янук у Ростові,Барига на пенсії))
показать весь комментарий
04.05.2020 01:11 Ответить
про "залякування Народа силою" папєрєднікав з 6.06.2014 по 02.05.2019 хотілося б детальніше
показать весь комментарий
04.05.2020 01:17 Ответить
Той в кого засцяні очі,той не побаче.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:18 Ответить
так ты их протирай перед тем, как написать хренотень кацапскую
показать весь комментарий
04.05.2020 01:28 Ответить
А я вот прямо желаю что бы привлекли Национальную гвардию. Что бы с момента привлечения начинать отсчет дней до отлета нынешнего гаранта в Ростов.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:52 Ответить
На Мокшандии фюрер уже докерувався?//....сидить у Бункерi и руководит быдлом по телевизору...,боится или Эодогана или Принца Саудитов Салмана... Трус не играет в хоккей...
показать весь комментарий
04.05.2020 00:52 Ответить
Вроде выводили его на воздух недавно. А может и клона. ХЗ.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:56 Ответить
да там непонятно. может быть этот фюрер уже и не фюрер.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:01 Ответить
Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА - Цензор.НЕТ 6354
показать весь комментарий
04.05.2020 00:57 Ответить
Та ось думаю, як то люди не бояться чекінітись в чергах, літати в літаках по цілому світу...
Напевно вже всі мають імунітет.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:16 Ответить
Подивилася рейси теж.
Мілан, Лондон, Барселона... І це зараз, вночі)) Завтра в день ще подивлюся.
Якщо літак поліцейскій чи армія - теж видно))
А чого ти так нервуєшся?)))
І в чому брехня?
показать весь комментарий
04.05.2020 01:28 Ответить
Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА - Цензор.НЕТ 9598
показать весь комментарий
04.05.2020 01:37 Ответить
Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА - Цензор.НЕТ 6124
показать весь комментарий
04.05.2020 01:53 Ответить
Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА - Цензор.НЕТ 1708
показать весь комментарий
04.05.2020 01:57 Ответить
чувіха, то де там пасажирські рейси? по факту перевірив - ВСЕ вантажі і спец-рейси... брехло)))
показать весь комментарий
07.05.2020 03:38 Ответить
У Чехії суд скасував чотири карантинних обмеження, назвавши їх незаконними

Муніципальний суд Праги (Чехія) скасував чотири обмежувальні карантинні заходи, назвавши їх незаконними. Всі вони стосувалися прав громадян на пересування і отримання тих чи інших послуг.
Уряд Чехії https://bykvu.com/ua/bukvy/chehija-razreshila-svoim-grazhdanam-vyezd-za-granicu/ ухвалив рішення з 24 квітня дозволити громадянам вільно пересуватися по країні і за її межами, відкривши кордон.
Чехія поступово знімає карантинні обмеження. З 27 квітня в країні відкрили магазини площею до 2500 кв.м. (крім продуктових, які і так залишалися відкритими), а також тренажерні зали, зоопарки та ботанічні сади, з 11 травня - інші магазини і торгові центри, з 25 травня - ресторани, готелі, театри і все інше
показать весь комментарий
04.05.2020 00:57 Ответить
Порошенко не был диктатором,при нем 5 лет любой мудак мог сказать в его сторону что угодно...попробуйте повторить подвиг Богдаоенко...,Зеля вам сразу видосик пришлет...
показать весь комментарий
04.05.2020 00:57 Ответить
любой мог сказать в его сторону что угодно и быть выдворенным за границу с мешком на голове
показать весь комментарий
04.05.2020 01:08 Ответить
Каху Бендукдзе никто не выдворял,потому что он настощий Грузинский реформатор,а не то чучело с мешком на башке тупой...,осужденный грузинским Судом на 6 лет тюрьмы
показать весь комментарий
04.05.2020 01:20 Ответить
Цікаво. А якийсь місяць тому черкаський Че Гевара був за карантин,і пожостчє,щоб не панькались !:https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/videos/3392657417430494/ "Звертаюся до правоохоронних органів. Я попросив би вас жорсткіше діяти в даній ситуації. Час настав. Тому що та демократія, яка відбувається зараз, вона ні до чого гарного не приведе. Ви бачите події, які відбулися в Китаї. Тільки жорсткі міри карантину вони фактично побороли епідемію."
А тепер з відпустки відосіки запилює "слуганарода-стайл"
показать весь комментарий
04.05.2020 01:00 Ответить
Якісь ви дуркуваті,він за рівні права свіх,без привелеїв тим хто заніс грощі Зелєбобі.Якщо карантин,то і для Гареги та Тищенко.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:09 Ответить
Ну да, а как шо не по его, то "«Я жалкую, що живу не при Сталіні. Я б вас розстріляв» . https://www.facebook.com/sergii.ruban/videos/2225510177473805/?t=0 И вообще, "Вище мене в цьому місті (Черкасах) лише Бог"
показать весь комментарий
04.05.2020 01:21 Ответить
Так а чого ж він ,подібно до Філатова не зняв деякі карантинні обмеження,а пішов у відпустку ?
Трошки очкує ? Нє,відосики прикольні,базару нема,і говорить без сценарію (на відміну від Вовочки).
показать весь комментарий
04.05.2020 01:39 Ответить
да, поведение мэра неоднозначно.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:11 Ответить
Шел 56 день Карантина и Самоизоляции.. за ваш счет и за ваши дурные головы...
показать весь комментарий
04.05.2020 01:02 Ответить
Якщо хоч одна капля прольється людскої крові,то пощади ні поліцаям,ні нацгвардії,ні владі не буде.Народ зараз в такому стані,що буде палити бандитів в погонах разом з дружинами та дітьми.Зло має бути знищено.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:03 Ответить
Народ зараз в такому стані,що буде палити...


не народ, а насєлєніє

а насєлєніє здатне лише на бунт, а не на протест,

а бунти давляться мєнтами на раз...
показать весь комментарий
04.05.2020 01:11 Ответить
https://censor.net/user/82781 Мабуть забув 2014 рік та бидло-беркутят? Забув як бидло в погонах тікола аж до москви.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:18 Ответить
то вони тікали від обнєщанія ?

Мля, як мене дістали отакі вишиватники, як ти, які зроду в воєму житті ні разу собі IQ не виміряли
показать весь комментарий
04.05.2020 01:25 Ответить
https://censor.net/user/82781 Не на раз.Бунт може перерости у громадянську війну.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:24 Ответить
Ніколи такого за останні 2,5 тисяч років не було, а тут вдруг ?
показать весь комментарий
04.05.2020 01:26 Ответить
https://censor.net/user/82781 Спочатку бунт,а тоді громадянська війна.Є ще повстання.Може все таки мали на увазі повстання?
показать весь комментарий
04.05.2020 01:34 Ответить
Я мав на увазі бунт від матеріального недостатку

і протести від політичних потреб.

Перше ніколи не переростало в друге,

навіть Бостонське чаювання
показать весь комментарий
04.05.2020 01:38 Ответить
https://censor.net/user/82781 Політичні протести також пов'язані з матеріальними потребами.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:58 Ответить
ніт !!!
показать весь комментарий
04.05.2020 02:08 Ответить
https://censor.net/user/82781 Дат.Люди хочуть кращого життя.Це пов'язано з матеріальним становищем.
показать весь комментарий
04.05.2020 02:11 Ответить
Він мав на увазі міліцію в Врадієвкі,коли пришли люди,а міліціонери закрилися та наложили повні штани.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CagigDj3CPk
показать весь комментарий
04.05.2020 01:43 Ответить
https://censor.net/user/82781 Якщо в нас буде великий бунт,то буде жорсткий.А враховуючи війну на сході,то московити по любому посприяють,щоб бунт перейшов у фазу громадянської війни.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:50 Ответить
навряд

громадянська війна - це війна між громадами .

у випадку, наприклад, голодних офіціянтів чи шахтьоров, я не бачу політичних мотивів
показать весь комментарий
04.05.2020 02:15 Ответить
https://censor.net/user/82781 Між громадянами.Так політичні мотиви насамперед викликані матеріальним становищем.Або тим становищем,яке хоче погіршити матеріальне.Причому взагалі тут шахтарі? Ви спеціально маніпулюєте,або самі не до кінця розумієте.
показать весь комментарий
04.05.2020 02:18 Ответить
я не маніпулюю, мій БЮТівський недруг, а лише хочу сказати шо ти не можеш привести жодного прикладу переростання зубожіння в громадягську війну
показать весь комментарий
04.05.2020 02:32 Ответить
https://censor.net/user/82781 Хай бог милує,щоб я за ТЮЛЮ голосував. Я голосував за Порошенка і за ЄС,але критикував попередників.Почитайте історію,мені ліньки давати посилання.
показать весь комментарий
04.05.2020 03:14 Ответить
ліньки, бо такого в історії нема.

лисиця теж казала, шо виноград кислий
показать весь комментарий
04.05.2020 15:39 Ответить
https://censor.net/user/82781 Ви ж не шукали,а заперечуєте.Це схоже на виборців Зе.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:40 Ответить
Шукають наявність чого-небудь.

Відсутність чого-небудь шукають тільки дебіли.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:51 Ответить
https://censor.net/user/82781 Ну так ви самовпевнені,як і зебобіки.Нехай буде по вашому.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:53 Ответить
це не я такий самовпевнений.

це парадигма існування європейської цивілізації протягом останніх трьох тисяч років, заснована на тому, шо шукають те, шо має існувати .

а те, чого нема, шукають виключно дебіли.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:17 Ответить
https://censor.net/user/82781 Це неправда.Ви просто хочете.щоб було по вашому.Ви не хочете до інших прслухатися.Саме тому ми маємо,те що маємо в державі.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:20 Ответить
Говоришь учил научный коммунизм? Та еще наука, в которая интересна только первая половина - как возникает революционная ситуация и как береться власть. Дальше идет белиберда про диктатуру пролетариата под руководством обиженной части богемной тусовки...
1. Революция - это смена системы управления, а не смены постов в правительстве, что было у нас. Вот изменения в Конституцию о выборности судей будет революцией, потому как тогда будет действительно независимая и выборная ветвь власти - судебная. Тут Юльке зачет!
2. Гражданская война, это когда правящий класс окажет вооруженное сопротивление, которое будет поддержано частью населения и армии. А у нас нет правящего класса - есть прослойка проходимцев и авантюристов, которые пролезли от дерьма колхозных ферм до бюджетного корыта! Нету и не было у них фамильной шпаги и семьи, которая несколько столетий этой шпагой страну защищала. Есть только барыги и их наследнички законнорожденные и пасынки, в сауне зачатые. Гражданская война в постсоветских странах возможно только на национальной или религиозной основе - это когда сосед на соседа. Донбасс к этому близок...
И вывод - социальная революция висит в воздухе и настроения в обществе накалены до того, что события пройдут со значительным насилием! Вот только менты, банщики, дизайнеры одежды, парикмахеры, банщики, повара и официанты ресторанов, шофера и сутенеры моделей на пойдут в Добровольческую армию за Президента и и замки на печерских холмах с упоительными вечерами в Конче-Заспе - будет бегство за бугор или к мамке в село...
показать весь комментарий
04.05.2020 08:50 Ответить
А может быть и Сомали с богатейшими черноземами и Пиратами Черного моря!
показать весь комментарий
04.05.2020 08:56 Ответить
я так понимаю, что ты в своей жизни претерпел какое-то насилие от выходцев из села ?
показать весь комментарий
04.05.2020 15:40 Ответить
Таварищ не панимает, таварищу объясняю - я сам из села городского типа, поэтому знаю предмет! Из села три проторенных дороги по жизни - в тюрьму, в ментовку и в институт/армию! Это про послевоенные годы. А сейчас уже потомки в Верховной раде - кто в буфете коньяк пьет, а кто после них стаканы убирает и моет. И если сейчас есть какой-то внук прокурора, то его прадед в молодые скорее всего по селу ходил босиком и первые свои сапоги снял с расстрелянного кулака мироеда!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:10 Ответить
Карантин продлят на 74 года советской власти,Зеля был и понером и комсомольцем примерным...
показать весь комментарий
04.05.2020 01:06 Ответить
и ватником упоротым, за шо его и выбрали
показать весь комментарий
04.05.2020 01:12 Ответить
Путлер спонсирует любое говно даже в Венесуэле или Сирии с Ливией....мышибрат...
показать весь комментарий
04.05.2020 01:15 Ответить
Зеленский не ватник - он хороший еврейский мальчик, изнасилованный уличной действительностью рабоче-гопнического квартала большого индустриального города! Отсюда это его "Я не лох!". Но, даю гривну за доллар, в молодые годы не его пацаны пивом поили, а он их, за право ходить вечером по улице!
показать весь комментарий
04.05.2020 09:08 Ответить
Бацька Лукашенко опять Путлера подколол и нанес удар в спину,пригласив на 9 мая в Минск на парад паБЕДЫ.... Ай да Бацька...,тролит КГБиста не по детски...
показать весь комментарий
04.05.2020 01:11 Ответить
Ну я у своєму місті національної гвардії не бачив. А тут вантажівками возять.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:39 Ответить
Мы не знаем точное количество заболевших и смертей в Украине. Кстати ВОЗ этим обеспокоена. Да и сама власть просто дрожит.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:39 Ответить
Трамп уже решил наказать Китай за утаивание полной картины! ЕС могьот запросто предъяву Министерству здравохоронения Украины предъявить с последствиями для папиков скалецких и ляшков степановых!
показать весь комментарий
04.05.2020 09:11 Ответить
Брехня ведь. Правда, зебобики? Вы ведь это тоже понимаете?
показать весь комментарий
04.05.2020 06:58 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040616751325&comment_id=Y29tbWVudDo0MDE2OTc1MTc1MDQxMzEwXzQwMTk5MTY0NDgwODA1MTY%3D Микола Васильович Думич Діагноз суспільства.
І - вирок: в Україні за психічно здорових не голосують.
Принципово.
А відтак - і психічно здорові, котрі ще ризикнули тут залишитися - теж не голосують.
Знаючи, хто балотується.
І знаючи, хто голосує: кохайтеся без паровозної труби...Поліція Черкащини не залучала додаткові сили Нацгвардії для патрулювання обласного центру, - ОДА - Цензор.НЕТ 8251
показать весь комментарий
04.05.2020 09:39 Ответить
 
 