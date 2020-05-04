Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА

В полиции Черкасщины опровергли информацию о привлечении дополнительных сил Нацгвардии для патрулирования областного центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасской облгосадминистрации.

"На улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии. Это подтвердил руководитель ГУНП в Черкасской области Виталий Куратченко", - говорится в сообщении.

В то же время в ОГА напомнили, что каждый день привлекают к патрулированию Нацгвардию с 16:00 до 22:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позицию мэра Черкасс Бондаренко не поддерживаю как специалист, отменять карантинные ограничения преждевременно, - главный санврач области Кравченко

"Каждую неделю руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее руководитель муниципальной инспекции Черкасс Станислав Коломиец опубликовал видео с комментарием, что "на черкасских улицах Нацгвардия и военная техника".

Также читайте: Мэр Черкасс Бондаренко: "Ничего мне не будет. Я уверен"

Напомним, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Читайте также: Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал угрозы от первого замглавы ОП Трофимова: "Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите"

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".