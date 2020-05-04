Полиция Черкасщины не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования областного центра, - ОГА
В полиции Черкасщины опровергли информацию о привлечении дополнительных сил Нацгвардии для патрулирования областного центра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасской облгосадминистрации.
"На улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии. Это подтвердил руководитель ГУНП в Черкасской области Виталий Куратченко", - говорится в сообщении.
В то же время в ОГА напомнили, что каждый день привлекают к патрулированию Нацгвардию с 16:00 до 22:00.
"Каждую неделю руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее руководитель муниципальной инспекции Черкасс Станислав Коломиец опубликовал видео с комментарием, что "на черкасских улицах Нацгвардия и военная техника".
Напомним, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
А ми рік тому попереджали... Але нас - навітьне хоьіли послухати, не те що почути...
ОДА виділила місту на боротьбу з пандемією менше коштів, ніж зараз витрачають на дії поліції
Напевно вже всі мають імунітет.
Мілан, Лондон, Барселона... І це зараз, вночі)) Завтра в день ще подивлюся.
Якщо літак поліцейскій чи армія - теж видно))
А чого ти так нервуєшся?)))
І в чому брехня?
Муніципальний суд Праги (Чехія) скасував чотири обмежувальні карантинні заходи, назвавши їх незаконними. Всі вони стосувалися прав громадян на пересування і отримання тих чи інших послуг.
Уряд Чехії https://bykvu.com/ua/bukvy/chehija-razreshila-svoim-grazhdanam-vyezd-za-granicu/ ухвалив рішення з 24 квітня дозволити громадянам вільно пересуватися по країні і за її межами, відкривши кордон.
Чехія поступово знімає карантинні обмеження. З 27 квітня в країні відкрили магазини площею до 2500 кв.м. (крім продуктових, які і так залишалися відкритими), а також тренажерні зали, зоопарки та ботанічні сади, з 11 травня - інші магазини і торгові центри, з 25 травня - ресторани, готелі, театри і все інше
А тепер з відпустки відосіки запилює "слуганарода-стайл"
Трошки очкує ? Нє,відосики прикольні,базару нема,і говорить без сценарію (на відміну від Вовочки).
не народ, а насєлєніє
а насєлєніє здатне лише на бунт, а не на протест,
а бунти давляться мєнтами на раз...
Мля, як мене дістали отакі вишиватники, як ти, які зроду в воєму житті ні разу собі IQ не виміряли
і протести від політичних потреб.
Перше ніколи не переростало в друге,
навіть Бостонське чаювання
громадянська війна - це війна між громадами .
у випадку, наприклад, голодних офіціянтів чи шахтьоров, я не бачу політичних мотивів
лисиця теж казала, шо виноград кислий
Відсутність чого-небудь шукають тільки дебіли.
це парадигма існування європейської цивілізації протягом останніх трьох тисяч років, заснована на тому, шо шукають те, шо має існувати .
а те, чого нема, шукають виключно дебіли.
1. Революция - это смена системы управления, а не смены постов в правительстве, что было у нас. Вот изменения в Конституцию о выборности судей будет революцией, потому как тогда будет действительно независимая и выборная ветвь власти - судебная. Тут Юльке зачет!
2. Гражданская война, это когда правящий класс окажет вооруженное сопротивление, которое будет поддержано частью населения и армии. А у нас нет правящего класса - есть прослойка проходимцев и авантюристов, которые пролезли от дерьма колхозных ферм до бюджетного корыта! Нету и не было у них фамильной шпаги и семьи, которая несколько столетий этой шпагой страну защищала. Есть только барыги и их наследнички законнорожденные и пасынки, в сауне зачатые. Гражданская война в постсоветских странах возможно только на национальной или религиозной основе - это когда сосед на соседа. Донбасс к этому близок...
И вывод - социальная революция висит в воздухе и настроения в обществе накалены до того, что события пройдут со значительным насилием! Вот только менты, банщики, дизайнеры одежды, парикмахеры, банщики, повара и официанты ресторанов, шофера и сутенеры моделей на пойдут в Добровольческую армию за Президента и и замки на печерских холмах с упоительными вечерами в Конче-Заспе - будет бегство за бугор или к мамке в село...
І - вирок: в Україні за психічно здорових не голосують.
Принципово.
А відтак - і психічно здорові, котрі ще ризикнули тут залишитися - теж не голосують.
Знаючи, хто балотується.
І знаючи, хто голосує: кохайтеся без паровозної труби...