COVID-19 обнаружили у акушерки роддома в Одессе, - мэрия

В Одессе COVID-19 выявили у сотрудницы приемного отделения роддома, который считается одним из лучших в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в мэрии Одессы.

Диагноз подтвердился 2 мая у жительницы Беляевского района Одесской области, которая работает в родильном доме №1.

Эта женщина, работающая акушеркой приемного отделения указанного роддома Одессы, еще 27 апреля обратилась к семейному врачу по месту своего жительства с жалобой на першение в горле и повышение температуры до 37,2 градусов.

Отмечается, что с момента появления респираторных симптомов сотрудница находится на самоизоляции дома, в Беляевском районе. В настоящее время она чувствует себя хорошо, респираторные симптомы отсутствуют.

Последнее дежурство сотрудницы в роддоме №1 было 25 апреля. Как утверждают в мэрии, на работе сотрудница находилась в защитном щитке, маске и перчатках. Определен круг контактировавших с акушеркой людей, симптомы болезни у них пока не выявлены.

Контактные лица - сотрудники роддома - переведены в режим самоизоляции на две недели. Люди, контактировавшие с акушеркой, в данный момент находятся дома, их уведомили о ситуации, разъяснив, как им дальше действовать; они находятся на самоизоляции под наблюдением амбулаторной службы.

