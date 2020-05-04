РУС
3 974 5

COVID-19 обнаружили у акушерки роддома в Одессе, - мэрия

В Одессе COVID-19 выявили у сотрудницы приемного отделения роддома, который считается одним из лучших в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в мэрии Одессы.

Диагноз подтвердился 2 мая у жительницы Беляевского района Одесской области, которая работает в родильном доме №1.

Эта женщина, работающая акушеркой приемного отделения указанного роддома Одессы, еще 27 апреля обратилась к семейному врачу по месту своего жительства с жалобой на першение в горле и повышение температуры до 37,2 градусов.

Отмечается, что с момента появления респираторных симптомов сотрудница находится на самоизоляции дома, в Беляевском районе. В настоящее время она чувствует себя хорошо, респираторные симптомы отсутствуют.

Последнее дежурство сотрудницы в роддоме №1 было 25 апреля. Как утверждают в мэрии, на работе сотрудница находилась в защитном щитке, маске и перчатках. Определен круг контактировавших с акушеркой людей, симптомы болезни у них пока не выявлены.

Контактные лица - сотрудники роддома - переведены в режим самоизоляции на две недели. Люди, контактировавшие с акушеркой, в данный момент находятся дома, их уведомили о ситуации, разъяснив, как им дальше действовать; они находятся на самоизоляции под наблюдением амбулаторной службы.

#Сергей Дибров, спасибо, напомнил. А ведь сегодня 14-й день после Пасхи (то есть, конец инкубационного периода для тех 130 тысяч верующих, которые причащались, целовали икону и должны были заразиться в церквях). Где "вспышка"? Там же где и вся остальная фейкопандемия? Ах, простите, я забыл - это ж такой жутко-опасный вирус, что 96% заразившихся болеют безсимптомно и понятия не имеют что переболели самой страшной болезнью 21 века.#
показать весь комментарий
04.05.2020 17:28 Ответить
Просто зебобики не помнят что они вещали день назад, а вы про двухнедельную страшилку напоминаете.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:34 Ответить
Воздушно-капельным путем передача вируса не ограничилась. Акушер не во рту ковыряется.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:32 Ответить
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
04.05.2020 17:44 Ответить
Давайте всех с першением в горле - в коронавирусники ><
показать весь комментарий
04.05.2020 17:49 Ответить
 
 