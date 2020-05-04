Зеленський оголосить про моє призначення на нову посаду найближчими днями, - Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі заявив, що президент Володимир Зеленський оголосить про його призначення найближчими днями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Саакашвілі не став називати посаду, яку йому запропонували в Офісі президента. Він також не уточнив, чи буде ця посада пов'язана з роботою безпосередньо в Кабінеті міністрів.

При цьому він зазначив, що сьогодні зустрічався з віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

"Про це (призначення Саакашвілі) сам президент оголосить найближчими днями. Я мав консультації з ним і з Офісом президента, з різними парламентськими лідерами ... Президент розглядав різні варіанти, він сам оголосить", - заявив експрезидент Грузії.

