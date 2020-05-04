Зеленський оголосить про моє призначення на нову посаду найближчими днями, - Саакашвілі
Міхеіл Саакашвілі заявив, що президент Володимир Зеленський оголосить про його призначення найближчими днями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".
Саакашвілі не став називати посаду, яку йому запропонували в Офісі президента. Він також не уточнив, чи буде ця посада пов'язана з роботою безпосередньо в Кабінеті міністрів.
При цьому він зазначив, що сьогодні зустрічався з віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.
"Про це (призначення Саакашвілі) сам президент оголосить найближчими днями. Я мав консультації з ним і з Офісом президента, з різними парламентськими лідерами ... Президент розглядав різні варіанти, він сам оголосить", - заявив експрезидент Грузії.
Чим більш важлива посада буде в руках Міхєіла Ніколозовича, тим швидше він розмаже цю зелену срань буквально зсередини по тумблєру відчайдушних сподівань наївного зє-клоуна.
Давай-давай, одне з другим (нарик до нарика, псих до психа, =пустишка= до =пустишки=): швидше почнете - швидше скінчите.
Відлік пішов. До вашого кінця.
І слава Богу.
Така наволоч не має права більше знущатися з України.
Хватит шашлык жрать.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1080&v=BUzLser9i1Y&feature=emb_logo
оченятка на лоба полізуть!
Хвост начал вилять собакой.