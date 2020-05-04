Facebook і Viber готові платити ПДВ в Україні, - "слуга народу" Гетманцев

Досягнуто домовленості з компанією Facebook про внесення податку на додану вартість із наданих в Україні послуг.

Про це в інтерв'ю Бізнес Цензор заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, ми з Facebook зустрічалися і з Viber зустрічалися. Вони готові це робити. Facebook заявив, що він платить ПДВ у 20 юрисдикціях і готовий робити це тут. У них є готові інструменти для цього", - заявив він.

Зобов'язати міжнародні IТ-компанії, які працюють в Україні, платити ПДВ можуть змінами до Податкового кодексу, однак поки Рада їх ще не ухвалила. За розрахунками Гетманцева, такий інструмент дозволить державі збирати мільярди гривень.

"За нашими підрахунками, бюджет додатково отримає тільки від рекламних послуг 3 млрд грн на рік. І цей ринок постійно зростає, тому що відбувається перетік від класичної реклами в електронну. А у нас ще є фільми, інформація, ігри тощо", - додав депутат.