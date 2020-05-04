Facebook і Viber готові платити ПДВ в Україні, - "слуга народу" Гетманцев
Досягнуто домовленості з компанією Facebook про внесення податку на додану вартість із наданих в Україні послуг.
Про це в інтерв'ю Бізнес Цензор заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, ми з Facebook зустрічалися і з Viber зустрічалися. Вони готові це робити. Facebook заявив, що він платить ПДВ у 20 юрисдикціях і готовий робити це тут. У них є готові інструменти для цього", - заявив він.
Зобов'язати міжнародні IТ-компанії, які працюють в Україні, платити ПДВ можуть змінами до Податкового кодексу, однак поки Рада їх ще не ухвалила. За розрахунками Гетманцева, такий інструмент дозволить державі збирати мільярди гривень.
"За нашими підрахунками, бюджет додатково отримає тільки від рекламних послуг 3 млрд грн на рік. І цей ринок постійно зростає, тому що відбувається перетік від класичної реклами в електронну. А у нас ще є фільми, інформація, ігри тощо", - додав депутат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
голова профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько говорить: "Влада говорить, о, знаєте, ми будемо вести переговори з країнами на таких, таких, таких умовах. Що це о значає? Це означає в українських реаліях, що о, ми бачимо, що на цьому щось можна заробити, на цих мігрантах".
так и живемо
Такое только с одним контактом.
В таких случаях юзеры ставят вместо ведроида LineageOS и балдеют.
Придавите и его.
"Звучали также вопросы, заметки, сделанные украинцами, модерируются ли россиянами в то время, когда между Украиной и Россией продолжается конфликт. Это не соответствует действительности - у нас нет такого российского офиса" - заверил Цукерберг и пояснил, что модерацию осуществляют сотрудники представительства компании в Дублине.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/nauka_it/cukerberg-otvetil-yuzeram-ob-otkrytii-ukrainskogo-ofisa-facebook-425638.html
Модераторы русскоязычного сегмента в Facebook сфотографировались с плакатами в поддержку Украины и национальным флагом. Как сообщается в Twitter, фотография, на которой изображены восемь мужчин с плакатами в поддержку Украины, сделана в Дублине, в офисе Facebook. Сообщается, что запечатленные на фотографии люди имеют отношение к русскоязычному сегменту в иностранной социальной сети.
Просто не буде ніяких в Україні послуг від цих компаній.