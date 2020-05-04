УКР
Facebook і Viber готові платити ПДВ в Україні, - "слуга народу" Гетманцев

Досягнуто домовленості з компанією Facebook про внесення податку на додану вартість із наданих в Україні послуг.

Про це в інтерв'ю Бізнес Цензор заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, ми з Facebook зустрічалися і з Viber зустрічалися. Вони готові це робити. Facebook заявив, що він платить ПДВ у 20 юрисдикціях і готовий робити це тут. У них є готові інструменти для цього", - заявив він.

Зобов'язати міжнародні IТ-компанії, які працюють в Україні, платити ПДВ можуть змінами до Податкового кодексу, однак поки Рада їх ще не ухвалила. За розрахунками Гетманцева, такий інструмент дозволить державі збирати мільярди гривень.

Читайте також: Фінансовий комітет ВР передасть "антиколомойський" законопроєкт на розгляд парламенту, - "слуга народу" Гетманцев

"За нашими підрахунками, бюджет додатково отримає тільки від рекламних послуг 3 млрд грн на рік. І цей ринок постійно зростає, тому що відбувається перетік від класичної реклами в електронну. А у нас ще є фільми, інформація, ігри тощо", - додав депутат.

+17
Ага, еще не все разбежались. Yужно еще IT сферу добить. Чтобы окончательно.
показати весь коментар
04.05.2020 20:02 Відповісти
+16
показати весь коментар
04.05.2020 20:04 Відповісти
+13
Хоть АИТИ нетрогайте га н до нн и
показати весь коментар
04.05.2020 20:03 Відповісти
Ага, еще не все разбежались. Yужно еще IT сферу добить. Чтобы окончательно.
показати весь коментар
04.05.2020 20:02 Відповісти
ПДВ взагалі потрібно ліквідувати а замість нього встановити податок з продажів! Ми віддаємо на рік 200 млрд грн відшкодування ПДВ, це у два рази більше ніж ми на війну та медицину витрачаємо! ПДВ не має ніякого сенсу в Україні, це абсолютно корумпований бандитський податок який вимиває шалені гроші з бюджету! І взагалі що там буде сплачувати Вайбер та Фейсбук нікому нецікаво! Зробіть щоб в Україні працював PayPal бо українські ІТ компанії не можуть продавати свої послуги в США бо неможливо їх оплачувати через PayPal. Якщо в Україні запрацює PayPal це заведе в Україну мільярди доларів щороку і приведе в Україну потужних американських інвесторів для повноцінного розвитку ІТ галузі в Україні!
показати весь коментар
04.05.2020 20:06 Відповісти
Об этом нужно было помнить, хворе, когда ты голосовало в 2019 году. Теперь бы не писал прописных истин во время временного просветления.
показати весь коментар
04.05.2020 20:11 Відповісти
Так надо было при Порошенко тебе это напомнить! А то Порошенко не налогами их обкладывал а данью в свой карман!
показати весь коментар
04.05.2020 20:20 Відповісти
Врешь ты Вова.

показати весь коментар
04.05.2020 20:30 Відповісти
ты помогал обкладывать дбанью? Или в суде уже дело рассматривается? Какие вы , блин, тупорылые и мерзские рашиские тролли. Брешете хуже собак в подворотнип, причем постоянно
показати весь коментар
04.05.2020 21:43 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 21:47 Відповісти
Ага, почти

показати весь коментар
05.05.2020 19:36 Відповісти
Тобто тепер Фейсбук, Вайбер будуть платними і для користувачів.Ігри, фільми.
показати весь коментар
04.05.2020 20:22 Відповісти
Лавина инвестиций, инвестиционный бум, взрывной экономический рост - это когда из Украины уходят международные компании, которые работали здесь годами, пока не пришёл Бубочка от Бени. Прощай, Uber Eats.
показати весь коментар
04.05.2020 20:31 Відповісти
А не воровоть миллиардами эти зеленогнойные суки не пробовали? Может тогда денег бы хватало? И бизнес средний и малый не кошмарить- тоже люди бы налогов больше платили, развивались и расширялись, создавая рабочие места. Угробили, твари кремлевские, все что могли в стране, и года не прошло, теперь придумывают новые поборы с воздуха. И главное чтобы все побыстрей, бо уже народ вилы готовит, накрасть нужно побольше успеть.
показати весь коментар
04.05.2020 21:36 Відповісти
хм. а мордокнига - это точно IT?)
показати весь коментар
05.05.2020 02:12 Відповісти
Хоть АИТИ нетрогайте га н до нн и
показати весь коментар
04.05.2020 20:03 Відповісти
Вот это заживем. Деньги прямо из воздуха.
показати весь коментар
04.05.2020 20:03 Відповісти
Кто сильно много хочет -- обычно получает "нихрена". Житейская мудрость.
показати весь коментар
04.05.2020 20:05 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 20:04 Відповісти
И за то что в рот между прочим тоже будет НДС.
показати весь коментар
04.05.2020 20:08 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/zalizna-zavisa-chomu-ukraina-ne-vypuskaie-svoikh-hromadian-na-robotu-za-kordon-214146.html Залізна завіса: чому Україна не випускає своїх громадян на роботу за кордон
голова профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько говорить: "Влада говорить, о, знаєте, ми будемо вести переговори з країнами на таких, таких, таких умовах. Що це о значає? Це означає в українських реаліях, що о, ми бачимо, що на цьому щось можна заробити, на цих мігрантах".
показати весь коментар
04.05.2020 20:09 Відповісти
Та им я так думаю уже намекнули, что можно так и помощи от ЕС не получить. Бо шото назад откручивать начинают.
показати весь коментар
04.05.2020 20:12 Відповісти
Напугали ежа голой сракой. Не хотите налогов отечественных ИТ компаний. Ну и Бог с ним. Значит другие страны будут эти налоги получать. Боже, какие тупаки все же во власти.
показати весь коментар
04.05.2020 20:10 Відповісти
Шииикаарный план!!!
показати весь коментар
04.05.2020 20:05 Відповісти
а потім той НДС, часом не піде на конвертаційні центри і поважним людям на кишеню?
так и живемо
показати весь коментар
04.05.2020 20:06 Відповісти
Головне, що батько хороший. Нє?
показати весь коментар
04.05.2020 20:25 Відповісти
при чому тут це? ця схема з ПДВ живе багато років.
показати весь коментар
04.05.2020 20:29 Відповісти
То що ж це виходить? Батько ща рік часу не прикрыли схему, яка працює вже багато років? 🤔 Батько нічого окрім бравкюурниз відосиків не робить? 😮 Та ні! Він організовує для "Епіцентру" доставку товарів! 🤑 Хух! Відлягло! 😅
показати весь коментар
05.05.2020 00:14 Відповісти
Все правильно нечего на украинцах наживаться...сволочи
показати весь коментар
04.05.2020 20:09 Відповісти
О Viber. Кто-то знает, что означает, если сообщения доставляются, но при прочтении не обозначается цветом, что прочитано? Как это возможно?
Такое только с одним контактом.
показати весь коментар
04.05.2020 20:09 Відповісти
Все необычно...
показати весь коментар
04.05.2020 20:10 Відповісти
У кого то из вас сильно устаревшая версия. Похоже, что у твоего получателя.
показати весь коментар
04.05.2020 20:14 Відповісти
Этот вопрос требует детального изучения
показати весь коментар
04.05.2020 20:15 Відповісти
Пысы. Производители в погоне за сменой своих моделей перестают поддерживать "старое", но еще очень даже крутое железо.
В таких случаях юзеры ставят вместо ведроида LineageOS и балдеют.
показати весь коментар
04.05.2020 20:17 Відповісти
Вроде нашла, в настройках конфиденциальности есть пункт: просмотрено. Там можно отключить.
показати весь коментар
04.05.2020 20:34 Відповісти
Заговор рептилоидов, против тебя
показати весь коментар
04.05.2020 20:15 Відповісти
Он в настройках у себя отключил "отслеживание" или как то так называется.
показати весь коментар
04.05.2020 20:16 Відповісти
а во, Настройки - конфиденциальность и там галочки
показати весь коментар
04.05.2020 20:17 Відповісти
Нашла в настройках: просмотрено. Похоже, что оно, если галочку убрать
показати весь коментар
04.05.2020 20:30 Відповісти
Это называется настройки конфиденциальности у этого контакта.
показати весь коментар
04.05.2020 20:17 Відповісти
**** !
показати весь коментар
04.05.2020 20:09 Відповісти
Пусть идут накуй
показати весь коментар
04.05.2020 20:10 Відповісти
Давно пора их заблокировать и создавать новую краинскую социальную сеть у меня и название есть "сваты.сom"
показати весь коментар
04.05.2020 20:12 Відповісти
Сваты не катит, аудитория маленька! Лучше вариант ЗЕбилы.com!!!
показати весь коментар
04.05.2020 20:20 Відповісти
Сеть должна быть для всех и для тех кто голосовал за Порошенко тоже,поэтому лучше debily.ua
показати весь коментар
04.05.2020 20:31 Відповісти
Эти дауны все копируют с параши .
показати весь коментар
04.05.2020 20:11 Відповісти
То есть зарабатывать в Украине эти компании могут, но платить налоги не должны? Ты идиот? Хотя это вопрос риторический.
показати весь коментар
04.05.2020 20:21 Відповісти
Так платить будут не они, а ты, поэтому они легко соглашаются. НДС платит тот кто оплачивает рекламу. Реклама на Фейсбуке тупо подорожает на 20% и всех делов.
показати весь коментар
04.05.2020 21:17 Відповісти
Ахрененная логика, глупенький, по этому принципу работают абсолютно ВСЕ компании, магазины ВЕСЬ бизнес. Так давай отменим налоги для всех, или фб и вайбер особенные?
показати весь коментар
04.05.2020 21:46 Відповісти
Они все законы под них подтягивают. Почему,догадываешься?
показати весь коментар
04.05.2020 21:20 Відповісти
А что? до этого не платили?
показати весь коментар
04.05.2020 20:11 Відповісти
Одноклассники б вам больше заплатили!)))
показати весь коментар
04.05.2020 20:13 Відповісти
а у айти гигантов в курсе что они чёт знают и должны платить у Цукерберрга об .том не гугу
показати весь коментар
04.05.2020 20:14 Відповісти
Зебилы, есть еще WhatsAp.
Придавите и его.
показати весь коментар
04.05.2020 20:17 Відповісти
Он принадлежит уже Facebook)))
показати весь коментар
04.05.2020 20:55 Відповісти
Вже подивимось,який буде вайбер після цього.
показати весь коментар
04.05.2020 20:18 Відповісти
Ніякий. Від слова зовсім.
показати весь коментар
04.05.2020 20:22 Відповісти
https://censor.net/user/52374 Прогнозовано.
показати весь коментар
04.05.2020 20:24 Відповісти
Дибі..и!!!Зелені бабуїни хочуть ввести самий корумпований податок.До нового року ці неуки не досидять!
показати весь коментар
04.05.2020 20:19 Відповісти
А до этого что, не платили?
показати весь коментар
04.05.2020 20:22 Відповісти
Хай краще відкриють український офіс, бо росіянські цензори дістали
показати весь коментар
04.05.2020 20:30 Відповісти
Офис технической разработки и поддержки пользователей находится в Минске и Бресте. Viber является резидентом Белорусского парка высоких технологий.
показати весь коментар
04.05.2020 20:36 Відповісти
Кроме того, он(Цукерберг заверил, что в России не существует администрации Facebook, которая модерирует украинский сегмент сети.
"Звучали также вопросы, заметки, сделанные украинцами, модерируются ли россиянами в то время, когда между Украиной и Россией продолжается конфликт. Это не соответствует действительности - у нас нет такого российского офиса" - заверил Цукерберг и пояснил, что модерацию осуществляют сотрудники представительства компании в Дублине.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/nauka_it/cukerberg-otvetil-yuzeram-ob-otkrytii-ukrainskogo-ofisa-facebook-425638.html
показати весь коментар
04.05.2020 20:42 Відповісти
На этом фото те самые злодеи которые блокируют вас Анна. Они модерируют Украину и Россию.

Модераторы русскоязычного сегмента в Facebook сфотографировались с плакатами в поддержку Украины и национальным флагом. Как сообщается в Twitter, фотография, на которой изображены восемь мужчин с плакатами в поддержку Украины, сделана в Дублине, в офисе Facebook. Сообщается, что запечатленные на фотографии люди имеют отношение к русскоязычному сегменту в иностранной социальной сети.

Facebook і Viber готові платити ПДВ в Україні, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2257
показати весь коментар
04.05.2020 20:49 Відповісти
Росіянські офис Фейсбука это миф придуманный рассерженными украинскими пользователями.
показати весь коментар
04.05.2020 20:55 Відповісти
Досягнення нової влади. Вистачить щоб закрити дірку в б"юджеті?
показати весь коментар
04.05.2020 20:38 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
Просто не буде ніяких в Україні послуг від цих компаній.
показати весь коментар
04.05.2020 20:43 Відповісти
 
 