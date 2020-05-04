Facebook и Viber готовы платить НДС в Украине, - "слуга народа" Гетманцев
Достигнута договоренность с компанией Facebook о внесении налога на добавленную стоимость с оказываемых в Украине услуг.
Об этом в интервью Бизнес Цензор заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, мы с Facebook встречались и с Viber встречались. Они готовы это делать. Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и готов делать это здесь. У них есть готовые инструменты для этого", - заявил он.
Обязать международные IТ-компании, которые работают в Украине, платить НДС могут изменениями в Налоговый кодекс, однако пока Рада их еще не приняла. По расчетам Гетманцева, такой инструмент позволит государству собирать миллиарды гривен.
"По нашим подсчетам, бюджет дополнительно получит только от рекламных услуг 3 млрд грн в год. И этот рынок постоянно растет, потому что происходит переток от классической рекламы в электронную. А у нас еще есть фильмы, информация, игры и т.д.", - добавил депутат.
