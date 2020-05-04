РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8808 посетителей онлайн
Новости
4 739 73

Facebook и Viber готовы платить НДС в Украине, - "слуга народа" Гетманцев

Facebook и Viber готовы платить НДС в Украине, - "слуга народа" Гетманцев

Достигнута договоренность с компанией Facebook о внесении налога на добавленную стоимость с оказываемых в Украине услуг.

Об этом в интервью Бизнес Цензор заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, мы с Facebook встречались и с Viber встречались. Они готовы это делать. Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и готов делать это здесь. У них есть готовые инструменты для этого", - заявил он.

Обязать международные IТ-компании, которые работают в Украине, платить НДС могут изменениями в Налоговый кодекс, однако пока Рада их еще не приняла. По расчетам Гетманцева, такой инструмент позволит государству собирать миллиарды гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова

"По нашим подсчетам, бюджет дополнительно получит только от рекламных услуг 3 млрд грн в год. И этот рынок постоянно растет, потому что происходит переток от классической рекламы в электронную. А у нас еще есть фильмы, информация, игры и т.д.", - добавил депутат.

Автор: 

Facebook (392) НДС (421) Viber (12) Гетманцев Даниил (416)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ага, еще не все разбежались. Yужно еще IT сферу добить. Чтобы окончательно.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:02 Ответить
+16
Facebook и Viber готовы платить НДС в Украине, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9667
показать весь комментарий
04.05.2020 20:04 Ответить
+13
Хоть АИТИ нетрогайте га н до нн и
показать весь комментарий
04.05.2020 20:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, еще не все разбежались. Yужно еще IT сферу добить. Чтобы окончательно.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:02 Ответить
ПДВ взагалі потрібно ліквідувати а замість нього встановити податок з продажів! Ми віддаємо на рік 200 млрд грн відшкодування ПДВ, це у два рази більше ніж ми на війну та медицину витрачаємо! ПДВ не має ніякого сенсу в Україні, це абсолютно корумпований бандитський податок який вимиває шалені гроші з бюджету! І взагалі що там буде сплачувати Вайбер та Фейсбук нікому нецікаво! Зробіть щоб в Україні працював PayPal бо українські ІТ компанії не можуть продавати свої послуги в США бо неможливо їх оплачувати через PayPal. Якщо в Україні запрацює PayPal це заведе в Україну мільярди доларів щороку і приведе в Україну потужних американських інвесторів для повноцінного розвитку ІТ галузі в Україні!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:06 Ответить
Об этом нужно было помнить, хворе, когда ты голосовало в 2019 году. Теперь бы не писал прописных истин во время временного просветления.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:11 Ответить
Так надо было при Порошенко тебе это напомнить! А то Порошенко не налогами их обкладывал а данью в свой карман!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:20 Ответить
Врешь ты Вова.

Facebook і Viber готові платити ПДВ в Україні, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8653
показать весь комментарий
04.05.2020 20:30 Ответить
ты помогал обкладывать дбанью? Или в суде уже дело рассматривается? Какие вы , блин, тупорылые и мерзские рашиские тролли. Брешете хуже собак в подворотнип, причем постоянно
показать весь комментарий
04.05.2020 21:43 Ответить
Facebook і Viber готові платити ПДВ в Україні, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8876
показать весь комментарий
04.05.2020 21:47 Ответить
Ага, почти

Facebook і Viber готові платити ПДВ в Україні, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4408
показать весь комментарий
05.05.2020 19:36 Ответить
Тобто тепер Фейсбук, Вайбер будуть платними і для користувачів.Ігри, фільми.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:22 Ответить
Лавина инвестиций, инвестиционный бум, взрывной экономический рост - это когда из Украины уходят международные компании, которые работали здесь годами, пока не пришёл Бубочка от Бени. Прощай, Uber Eats.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:31 Ответить
А не воровоть миллиардами эти зеленогнойные суки не пробовали? Может тогда денег бы хватало? И бизнес средний и малый не кошмарить- тоже люди бы налогов больше платили, развивались и расширялись, создавая рабочие места. Угробили, твари кремлевские, все что могли в стране, и года не прошло, теперь придумывают новые поборы с воздуха. И главное чтобы все побыстрей, бо уже народ вилы готовит, накрасть нужно побольше успеть.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:36 Ответить
хм. а мордокнига - это точно IT?)
показать весь комментарий
05.05.2020 02:12 Ответить
Хоть АИТИ нетрогайте га н до нн и
показать весь комментарий
04.05.2020 20:03 Ответить
Вот это заживем. Деньги прямо из воздуха.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:03 Ответить
Кто сильно много хочет -- обычно получает "нихрена". Житейская мудрость.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:05 Ответить
Facebook и Viber готовы платить НДС в Украине, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9667
показать весь комментарий
04.05.2020 20:04 Ответить
И за то что в рот между прочим тоже будет НДС.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:08 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/zalizna-zavisa-chomu-ukraina-ne-vypuskaie-svoikh-hromadian-na-robotu-za-kordon-214146.html Залізна завіса: чому Україна не випускає своїх громадян на роботу за кордон
голова профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько говорить: "Влада говорить, о, знаєте, ми будемо вести переговори з країнами на таких, таких, таких умовах. Що це о значає? Це означає в українських реаліях, що о, ми бачимо, що на цьому щось можна заробити, на цих мігрантах".
показать весь комментарий
04.05.2020 20:09 Ответить
Та им я так думаю уже намекнули, что можно так и помощи от ЕС не получить. Бо шото назад откручивать начинают.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:12 Ответить
Напугали ежа голой сракой. Не хотите налогов отечественных ИТ компаний. Ну и Бог с ним. Значит другие страны будут эти налоги получать. Боже, какие тупаки все же во власти.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:10 Ответить
Шииикаарный план!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:05 Ответить
а потім той НДС, часом не піде на конвертаційні центри і поважним людям на кишеню?
так и живемо
показать весь комментарий
04.05.2020 20:06 Ответить
Головне, що батько хороший. Нє?
показать весь комментарий
04.05.2020 20:25 Ответить
при чому тут це? ця схема з ПДВ живе багато років.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:29 Ответить
То що ж це виходить? Батько ща рік часу не прикрыли схему, яка працює вже багато років? 🤔 Батько нічого окрім бравкюурниз відосиків не робить? 😮 Та ні! Він організовує для "Епіцентру" доставку товарів! 🤑 Хух! Відлягло! 😅
показать весь комментарий
05.05.2020 00:14 Ответить
Все правильно нечего на украинцах наживаться...сволочи
показать весь комментарий
04.05.2020 20:09 Ответить
О Viber. Кто-то знает, что означает, если сообщения доставляются, но при прочтении не обозначается цветом, что прочитано? Как это возможно?
Такое только с одним контактом.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:09 Ответить
Все необычно...
показать весь комментарий
04.05.2020 20:10 Ответить
У кого то из вас сильно устаревшая версия. Похоже, что у твоего получателя.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:14 Ответить
Этот вопрос требует детального изучения
показать весь комментарий
04.05.2020 20:15 Ответить
Пысы. Производители в погоне за сменой своих моделей перестают поддерживать "старое", но еще очень даже крутое железо.
В таких случаях юзеры ставят вместо ведроида LineageOS и балдеют.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:17 Ответить
Вроде нашла, в настройках конфиденциальности есть пункт: просмотрено. Там можно отключить.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:34 Ответить
Заговор рептилоидов, против тебя
показать весь комментарий
04.05.2020 20:15 Ответить
Он в настройках у себя отключил "отслеживание" или как то так называется.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:16 Ответить
а во, Настройки - конфиденциальность и там галочки
показать весь комментарий
04.05.2020 20:17 Ответить
Нашла в настройках: просмотрено. Похоже, что оно, если галочку убрать
показать весь комментарий
04.05.2020 20:30 Ответить
Это называется настройки конфиденциальности у этого контакта.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:17 Ответить
**** !
показать весь комментарий
04.05.2020 20:09 Ответить
Пусть идут накуй
показать весь комментарий
04.05.2020 20:10 Ответить
Давно пора их заблокировать и создавать новую краинскую социальную сеть у меня и название есть "сваты.сom"
показать весь комментарий
04.05.2020 20:12 Ответить
Сваты не катит, аудитория маленька! Лучше вариант ЗЕбилы.com!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:20 Ответить
Сеть должна быть для всех и для тех кто голосовал за Порошенко тоже,поэтому лучше debily.ua
показать весь комментарий
04.05.2020 20:31 Ответить
Эти дауны все копируют с параши .
показать весь комментарий
04.05.2020 20:11 Ответить
То есть зарабатывать в Украине эти компании могут, но платить налоги не должны? Ты идиот? Хотя это вопрос риторический.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:21 Ответить
Так платить будут не они, а ты, поэтому они легко соглашаются. НДС платит тот кто оплачивает рекламу. Реклама на Фейсбуке тупо подорожает на 20% и всех делов.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:17 Ответить
Ахрененная логика, глупенький, по этому принципу работают абсолютно ВСЕ компании, магазины ВЕСЬ бизнес. Так давай отменим налоги для всех, или фб и вайбер особенные?
показать весь комментарий
04.05.2020 21:46 Ответить
Они все законы под них подтягивают. Почему,догадываешься?
показать весь комментарий
04.05.2020 21:20 Ответить
А что? до этого не платили?
показать весь комментарий
04.05.2020 20:11 Ответить
Одноклассники б вам больше заплатили!)))
показать весь комментарий
04.05.2020 20:13 Ответить
а у айти гигантов в курсе что они чёт знают и должны платить у Цукерберрга об .том не гугу
показать весь комментарий
04.05.2020 20:14 Ответить
Зебилы, есть еще WhatsAp.
Придавите и его.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:17 Ответить
Он принадлежит уже Facebook)))
показать весь комментарий
04.05.2020 20:55 Ответить
Вже подивимось,який буде вайбер після цього.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:18 Ответить
Ніякий. Від слова зовсім.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:22 Ответить
https://censor.net/user/52374 Прогнозовано.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:24 Ответить
Дибі..и!!!Зелені бабуїни хочуть ввести самий корумпований податок.До нового року ці неуки не досидять!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:19 Ответить
А до этого что, не платили?
показать весь комментарий
04.05.2020 20:22 Ответить
Хай краще відкриють український офіс, бо росіянські цензори дістали
показать весь комментарий
04.05.2020 20:30 Ответить
Офис технической разработки и поддержки пользователей находится в Минске и Бресте. Viber является резидентом Белорусского парка высоких технологий.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:36 Ответить
Кроме того, он(Цукерберг заверил, что в России не существует администрации Facebook, которая модерирует украинский сегмент сети.
"Звучали также вопросы, заметки, сделанные украинцами, модерируются ли россиянами в то время, когда между Украиной и Россией продолжается конфликт. Это не соответствует действительности - у нас нет такого российского офиса" - заверил Цукерберг и пояснил, что модерацию осуществляют сотрудники представительства компании в Дублине.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/nauka_it/cukerberg-otvetil-yuzeram-ob-otkrytii-ukrainskogo-ofisa-facebook-425638.html
показать весь комментарий
04.05.2020 20:42 Ответить
На этом фото те самые злодеи которые блокируют вас Анна. Они модерируют Украину и Россию.

Модераторы русскоязычного сегмента в Facebook сфотографировались с плакатами в поддержку Украины и национальным флагом. Как сообщается в Twitter, фотография, на которой изображены восемь мужчин с плакатами в поддержку Украины, сделана в Дублине, в офисе Facebook. Сообщается, что запечатленные на фотографии люди имеют отношение к русскоязычному сегменту в иностранной социальной сети.

Facebook і Viber готові платити ПДВ в Україні, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2257
показать весь комментарий
04.05.2020 20:49 Ответить
Росіянські офис Фейсбука это миф придуманный рассерженными украинскими пользователями.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:55 Ответить
Досягнення нової влади. Вистачить щоб закрити дірку в б"юджеті?
показать весь комментарий
04.05.2020 20:38 Ответить
Дурень думкою багатіє.
Просто не буде ніяких в Україні послуг від цих компаній.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:43 Ответить
 
 