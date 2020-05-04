Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз
Дискредитація органів місцевого самоврядування в Україні почалася не під час карантину, а з моменту приходу до влади Зеленського.
Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ахтем Чийгоз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Депутат зазначив, що центральна влада перекладає усю відповідальність за боротьбу з коронавірусом на органи місцевого самоврядування і громадян, не пропонуючи жодної антикризової підтримки.
"Дискредитацію влади Зеленський почав з моменту, коли "зійшов на престол". Усе це хамське ставлення до Конституції, всі ці погрози на місцевому рівні у прямому ефірі, у соціальних мережах. Це не може тривати безкінечно. І тому сьогодні низка мерів виступають за те, щоб у них були можливості для ухвалення рішень", – заявив Чийгоз.
Він також наголосив, що від початку епідемії головний удар на себе прийняли громадяни України, які вже два місяці чекають відповідей на ці виклики від влади.
"Я щойно повернувся з Херсонської області, де фермери у скрутному становищі. Чому не можна було врахувати, що у нас високий відсоток занятості населення – це аграрний сектор? Чому не можна було вирішити питання, організувати оптові ринки для збуту їх продукції? Вони там нагорі вирішили, що спустять розпорядження зверху і воно саме якось владнається", – говорить Чийгоз.
"При цьому просто взяти і сказати – тепер треба зняти карантин – і знову уряд вкидає це в суспільство. При цьому в нас серед інфікованих кожен п’ятий – медик. Як ми можемо говорити про те, щоб відкрити малий бізнес, якщо ми не розуміємо реальної ситуаціі", – наголошує Чийгоз. Він переконаний, що необхідно вимагати від влади обґрунтованого аналізу ситуаціі та реагування на загрози.
Зараз він валить державу.
"В 2017-2018 годах одном из крупнейших агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций,.
На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам" .Ну мобилизовал порохоботов с целью вешать лапшу на уши.
Мене вибішують ці люди, орали, голосили мов свині, що треба обирати ЗЕ, а зараз,мов щурі, валізи пакують.
Порохоботи його повністю спаплюжили...
Ще трошки і тут зостануться тільки неадеквати...
Стільки ненависті до свого народу, скільки є тут, я більш ніде не бачив...
Не форум, а трибуна для кидання лайна порохоботами...
Навіть не здивуюся, якщо мій коментар видалять...
Тут відбувається просто звіряче ізібваніє зелених младєнцев.
Хай повними ложками їдять те, що наобирали.
Абсолютна безвідповідальність.
Порохоботи, у вас зовсім башку зірвало?
Вибачитися демократичному суспільству перед порохоботами?
Я фігєю з вас...
Сивохо заявив, що військове вторгнення РФ на територію України та окупацію Криму й частини Донбасу - це не головне.
Ні, це другорядне. Головна проблема - «війна в головах українців».
«У мене немає бажання закінчувати війну в голові Володимира Путіна. Я хочу закінчити війну в головах жителів України», - заявив Сивохо.
Коли ж Бацман уточнила в Сивохи, чи не думав він, що війна триватиме доти, поки х*йло не виведе свої війська з території України і не звільнить окуповані землі -
Сивоха відповів, що «Під гнітом пропаганди всі ці 6 років, як з тієї, так і з цієї сторони, невже ви не вважаєте, що їм потрібно буде якось привести в порядок голову і якось жити один з одним?».
дальше можно не читать
він лисого ганяє на суху
За ****** голосовали четыре категории граждан,с тремя из которых всё понятно-это пенсионеры,вата и кретины разномастные.А были ещё патриоты...вот за этих обиднее всего,как раз от них это выглядело как предательство...Разве они не понимали какие силы за ним стоят,какой менталитет у этого малоросса?Что в принципе в воюющей стране,нельзя допускать к штурвалу неподготовленного и неуравновешенного человека.Короче натворили дел,в тристадесятый раз за многострадальную историю Украины.Века идут нихуя не меняется.
він довго і успішно гастролював, а потім йому сказали, що час змінити репертуар і принесли нову партітуру
він подививсь і каже:
- ні, я цього не гратиму
- чому?
- отут і тут дуже низько - можна всратись
https://www.youtube.com/watch?v=LGDDfoSBSyk
...
https://external.fkbp1-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQA79uLPcj1ZPdGq&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Fdurdom.in.ua%2Fpublic%2Fmain%2Fphotos2%2F2020-05%2Fphoto_84796.jpg&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placeholder_publisher&_nc_hash=AQBRQRtui8LFmBE6
Как только Вову тыкают мордой во что-то вонючее, он начинает печать опросы КМИСа\Социса\Рейтинга о том, как его красивого любят 🙂 Чего ж ты вчера к этим людям не вышел ?
Они столики расставили у твоего ОПУ, угощали, а ты ка мышка забился куда-то?
после того как Бондаренко («… я не боюсь, ничего мне не будет..») послал и Вову и Авакова, Вова напечатал «рейтинги», а Аваков начал рассказывать что местные власти сами должны решать о том что когда смягчать на карантине … (!!?) Коленочки дрожат ?
Да, кстати, Вовочка мы тебе забыли сказать Кит Дейтон, который будет в Украине послом, хороший и давний друг Джо Байдена 🙂 Он от него тебе привезет привет 🙂
хроники ***********
