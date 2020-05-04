Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз

Дискредитація органів місцевого самоврядування в Україні почалася не під час карантину, а з моменту приходу до влади Зеленського.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ахтем Чийгоз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Депутат зазначив, що центральна влада перекладає усю відповідальність за боротьбу з коронавірусом на органи місцевого самоврядування і громадян, не пропонуючи жодної антикризової підтримки.

"Дискредитацію влади Зеленський почав з моменту, коли "зійшов на престол". Усе це хамське ставлення до Конституції, всі ці погрози на місцевому рівні у прямому ефірі, у соціальних мережах. Це не може тривати безкінечно. І тому сьогодні низка мерів виступають за те, щоб у них були можливості для ухвалення рішень", – заявив Чийгоз.

Він також наголосив, що від початку епідемії головний удар на себе прийняли громадяни України, які вже два місяці чекають відповідей на ці виклики від влади.

"Я щойно повернувся з Херсонської області, де фермери у скрутному становищі. Чому не можна було врахувати, що у нас високий відсоток занятості населення – це аграрний сектор? Чому не можна було вирішити питання, організувати оптові ринки для збуту їх продукції? Вони там нагорі вирішили, що спустять розпорядження зверху і воно саме якось владнається", – говорить Чийгоз.

"При цьому просто взяти і сказати – тепер треба зняти карантин – і знову уряд вкидає це в суспільство. При цьому в нас серед інфікованих кожен п’ятий – медик. Як ми можемо говорити про те, щоб відкрити малий бізнес, якщо ми не розуміємо реальної ситуаціі", – наголошує Чийгоз. Він переконаний, що необхідно вимагати від влади обґрунтованого аналізу ситуаціі та реагування на загрози.

