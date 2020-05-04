РУС
Зеленский начал дискредитацию местного самоуправления, как только получил власть, - Чийгоз

Зеленский начал дискредитацию местного самоуправления, как только получил власть, - Чийгоз

Дискредитация органов местного самоуправления в Украине началась не во время карантина, а с момента прихода к власти Зеленского.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Депутат отметил, что центральная власть перекладывает всю ответственность за борьбу с коронавируса на органы местного самоуправления и граждан, не предлагая никакой антикризисной поддержки.

"Дискредитацию власти Зеленский начал с момента, когда "взошел на престол". Все это хамское отношение к Конституции, все эти угрозы на местном уровне в прямом эфире, в социальных сетях. Это не может продолжаться бесконечно. И поэтому сегодня ряд мэров выступают за то, чтобы у них были возможности для принятия решений", - заявил Чийгоз.

Он также отметил, что с начала эпидемии главный удар на себя приняли граждане Украины, которые уже два месяца ждут ответов на эти вызовы от власти.

"Я только что вернулся из Херсонской области, где фермеры в трудном положении. Почему нельзя было учесть, что у нас высокий процент занятости населения - это аграрный сектор? Почему нельзя было решить вопрос, организовать оптовые рынки для сбыта их продукции? Они там наверху решили, что спустят распоряжение сверху и оно само как-то образуется", - говорит Чийгоз.

"При этом просто взять и сказать - теперь надо снять карантин - и снова правительство вбрасывает это в общество. При этом у нас среди инфицированных каждый пятый - медик. Как мы можем говорить о том, чтобы открыть малый бизнес, если мы не понимаем реальную ситуацию", - отмечает Чийгоз. Он убежден, что необходимо требовать от власти обоснованного анализа ситуации и реагирования на угрозы.

Зеленский Владимир (22004) местное самоуправление (263) Чийгоз Ахтем (318) Европейская Солидарность (1077)
Топ комментарии
+37
Знаєте, що говорять знайомі виборці зеленої команди - треба їхати з країни, нічого доброго тут не буде, бо Україною керують, м'яко кажучи - євреї - не знаю, як коректно написати.
Мене вибішують ці люди, орали, голосили мов свині, що треба обирати ЗЕ, а зараз,мов щурі, валізи пакують.
04.05.2020 21:24 Ответить
+32
Зеленский начал дискредитацию местного самоуправления, как только получил власть, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1273
04.05.2020 21:23 Ответить
+31
Зеля завжди ганьбив все українське, висміював як меншовартісне.
Зараз він валить державу.
04.05.2020 21:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте йему ісщо годік!

Зеленский начал дискредитацию местного самоуправления, как только получил власть, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 9643
04.05.2020 21:20 Ответить
БЛАГАЮ - не давайте йому ще " годик"
04.05.2020 21:24 Ответить
Годів 15 з конфіскацією дав би !
04.05.2020 21:27 Ответить
04.05.2020 21:33 Ответить
Зеленский начал дискредитацию местного самоуправления, как только получил власть, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 2461
04.05.2020 21:27 Ответить
я їх разом хотів би побачити. на одній глибині.
04.05.2020 21:35 Ответить
Дайте йому щей, і бабу в Ростові.
04.05.2020 22:29 Ответить
Какой классный был президент голобородько,и каким чмом оно оказалось в реальном времени.
04.05.2020 21:20 Ответить
Зеля завжди ганьбив все українське, висміював як меншовартісне.
Зараз він валить державу.
04.05.2020 21:21 Ответить
Ой,а что это за держава,которую сможет повалить зеленский.Никому еще это не удалось,турнем и зеленского.
04.05.2020 21:26 Ответить
Зебилы, а вы зачем заменили президента который пожертвовал за 6 лет на благотворительность 2млрд грн и которого уважают во всем мире на криворожского окурка?
04.05.2020 21:21 Ответить
Та хватит уже пиарить этого президента,пожертвовал 2 миллиарда,а дружбанам отвалил
"В 2017-2018 годах одном из крупнейших агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций,.
На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам" .Ну мобилизовал порохоботов с целью вешать лапшу на уши.
04.05.2020 22:47 Ответить
Зеленский начал дискредитацию местного самоуправления, как только получил власть, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1273
показать весь комментарий
04.05.2020 21:23 Ответить
Знаєте, що говорять знайомі виборці зеленої команди - треба їхати з країни, нічого доброго тут не буде, бо Україною керують, м'яко кажучи - євреї - не знаю, як коректно написати.
Мене вибішують ці люди, орали, голосили мов свині, що треба обирати ЗЕ, а зараз,мов щурі, валізи пакують.
04.05.2020 21:24 Ответить
А те, которые уже давным-давно спаковали вализы, уехали, остались там с концами - и при этом поучают украинцев что надо голосовать за Порошенка - вас не выбешивают?
04.05.2020 21:28 Ответить
І правильно робили, як ми бачимо в ретроспективі.
04.05.2020 21:34 Ответить
Москалику, а ти то чого покинув свою родіну і учиш всіх?
04.05.2020 21:40 Ответить
Оно и не покинуло. Оно служивое за прокси.
04.05.2020 21:45 Ответить
Та да, соромиться триколора і ховається під прапором "нєнавістних піндосов"...
04.05.2020 21:46 Ответить
воно йомй аквафреш нагадує
04.05.2020 21:47 Ответить
він з впн сидить з якогось зажопинська
04.05.2020 21:46 Ответить
А мені вже форум не цікавий став
Порохоботи його повністю спаплюжили...
Ще трошки і тут зостануться тільки неадеквати...
Стільки ненависті до свого народу, скільки є тут, я більш ніде не бачив...
Не форум, а трибуна для кидання лайна порохоботами...
Навіть не здивуюся, якщо мій коментар видалять...
04.05.2020 21:41 Ответить
Ну, допустим, я не порохобот (за Кошулинського голосував), але я не розумію, як такі українськомовні українці, як ти, можуть підтримувати російськомовного Зе, якого язик не повернеться назвати щирим свідомим українцем!
04.05.2020 21:47 Ответить
Це мій вибір і ніхто не має права мені в цьому дорікати!
04.05.2020 21:50 Ответить
Гітлера теж обрали демократично, хоча Зе за розумом не дотягує до гітлера.
04.05.2020 22:04 Ответить
Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 665
04.05.2020 22:09 Ответить
Немає жодного підтвердження, що він українець, і що він українськомовний.
04.05.2020 22:05 Ответить
Бо у вас нема наснаги захищати свій вибір, аргументів на вашу користь - зероООО
Тут відбувається просто звіряче ізібваніє зелених младєнцев.
04.05.2020 21:47 Ответить
Йому форум став нецікавим, але при цьому він лізе на Форум як глист у скафандрі.
04.05.2020 22:08 Ответить
Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 3504 https://censor.net/user/468344, а ты вспомни, что говорили и как угрожали поклонники НеЛоха своим оппонентам в период выборов. Да и после продолжали достаточно долго.
04.05.2020 22:34 Ответить
Пять лет кидать лайно в порохоботов было интересно?
04.05.2020 23:12 Ответить
Любишь своего фюрера, русский?
04.05.2020 22:02 Ответить
Таких випускати якраз не треба.
Хай повними ложками їдять те, що наобирали.

Абсолютна безвідповідальність.
04.05.2020 21:30 Ответить
Одна коха сиділа в Чехії, всім родичам дзвонила - голосуйте тільки за Зелю, а тепер вони всією родиною планують в Європу перебиратись.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:32 Ответить
коза*
04.05.2020 21:33 Ответить
А я подумав "кодла". Теж було б непогано.
04.05.2020 21:41 Ответить
Я деяким таким писав сьогодні на Цензорі, але не хочуть вони каятися та визнавати вину за свій вибір.
04.05.2020 21:34 Ответить
В чому каятися?
Порохоботи, у вас зовсім башку зірвало?
04.05.2020 21:44 Ответить
В тому, що ви привели до влади непрофесійних і корумпованих людей. Більшість із вас вже почало рюмсати з цього приводу. Тому пропоную вам вибачитися перед людьми, визнати свою вину і не проходити більше на вибори.
04.05.2020 21:50 Ответить
Що?!
Вибачитися демократичному суспільству перед порохоботами?
Я фігєю з вас...
04.05.2020 21:54 Ответить
Тоді більше нема про що з вами говорити, а вилікує вас порожній холодильник. Розмова закінчена🐸
04.05.2020 21:55 Ответить
Али, только он их не вылечит, а еще больше обозлит и они приведут к власти ОПЗЖ или сразу Плешивого. А страдать будут адекватные люди или их родственники.
04.05.2020 22:38 Ответить
Держи, демократ сраный, твои кумиры -

Сивохо заявив, що військове вторгнення РФ на територію України та окупацію Криму й частини Донбасу - це не головне.
Ні, це другорядне. Головна проблема - «війна в головах українців».
«У мене немає бажання закінчувати війну в голові Володимира Путіна. Я хочу закінчити війну в головах жителів України», - заявив Сивохо.
Коли ж Бацман уточнила в Сивохи, чи не думав він, що війна триватиме доти, поки х*йло не виведе свої війська з території України і не звільнить окуповані землі -
Сивоха відповів, що «Під гнітом пропаганди всі ці 6 років, як з тієї, так і з цієї сторони, невже ви не вважаєте, що їм потрібно буде якось привести в порядок голову і якось жити один з одним?».
04.05.2020 22:18 Ответить
Действительно - это уже верх идиотизма.
04.05.2020 22:27 Ответить
І всьо ідьот по плану-у-у !
Зеленский начал дискредитацию местного самоуправления, как только получил власть, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 847
04.05.2020 21:26 Ответить
Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность"

дальше можно не читать
04.05.2020 21:27 Ответить
А писать можно, не читая?
04.05.2020 21:28 Ответить
не звертайте уваги
він лисого ганяє на суху
04.05.2020 21:43 Ответить
работає на ізнос, так сказать.
04.05.2020 21:45 Ответить
рукоблудит сухоруков...
04.05.2020 22:04 Ответить
вижу сухорукова под американским АйПи... дальше можно не читать...
04.05.2020 21:29 Ответить
Лахтинский, тебе еще не надоело во всех темах флудить? Я понимаю, что у вас оплата за количество, но все же?
04.05.2020 22:39 Ответить
Конституция!? А префекты, которые будут следить за соблюдением конституции, как "аргумент"? Наверно те, кто не прошел даже первого тура, как Венедиктова, будут представителями Конституционного суда на местах...
04.05.2020 21:27 Ответить
ну так ясен красен... дай дураку в руки йенк хрустальный, он и его разобьет, и сам порежется... (С) (старинная конфуцианская поговорка)
04.05.2020 21:28 Ответить
Після Ахтема додати деталі характеристики зепрезидента майже неможливо.
04.05.2020 21:32 Ответить
Тільки дурень не бачить,що він ворог.
04.05.2020 21:32 Ответить
Это было понятно заранее.
За ****** голосовали четыре категории граждан,с тремя из которых всё понятно-это пенсионеры,вата и кретины разномастные.А были ещё патриоты...вот за этих обиднее всего,как раз от них это выглядело как предательство...Разве они не понимали какие силы за ним стоят,какой менталитет у этого малоросса?Что в принципе в воюющей стране,нельзя допускать к штурвалу неподготовленного и неуравновешенного человека.Короче натворили дел,в тристадесятый раз за многострадальную историю Украины.Века идут нихуя не меняется.
04.05.2020 21:50 Ответить
Все правильно, але не всі пенсіонери за нього голосували.
04.05.2020 21:52 Ответить
Все правыльно. И вирмены вжэ нэ муляють
04.05.2020 21:56 Ответить
Чийгоз явно благоволит Гепе и Трухану.
04.05.2020 21:38 Ответить
У вас голова болить чи просто маєте одну звилину на всю голову?
04.05.2020 21:42 Ответить
просто 🐷🐶
04.05.2020 21:49 Ответить
де ще не нагадив членомузичний зедент?
04.05.2020 21:42 Ответить
О, членомузичний зараз підвищує кваліфікацію. Інсайдерам вдалося сфоткати його нову партитуру. Музиканти оцінять:
Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 7154
04.05.2020 22:00 Ответить
ці ноти нагадали анекдот про чувака, що вмів випердіти "Ах, мій милий Августін"
він довго і успішно гастролював, а потім йому сказали, що час змінити репертуар і принесли нову партітуру
він подививсь і каже:
- ні, я цього не гратиму
- чому?
- отут і тут дуже низько - можна всратись
04.05.2020 23:00 Ответить
Коли я побачив ці ноти у розділі гумору, я подумав що це прикол. Потім пошукав за назвою. Виявилося що таки це твір реального композитора, який, на думку більшості критиків, пише для "музичних автоматів". Але... таки цю музику виконують і живі люди.
https://www.youtube.com/watch?v=LGDDfoSBSyk
04.05.2020 23:10 Ответить
Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1837
04.05.2020 21:44 Ответить
🤣😂
04.05.2020 21:45 Ответить
Ожидания 73%...
Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 5988
04.05.2020 21:54 Ответить
Реальность.
Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 3536
04.05.2020 21:55 Ответить
Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 7130

...
04.05.2020 21:54 Ответить
04.05.2020 22:27 Ответить
Одна грязь . При полном попустительстве или содействии ?
04.05.2020 22:02 Ответить
Одним словом зелёные уроды.
04.05.2020 22:10 Ответить
А тем временем поговаривают, что в США выплачивают в связи с пандемией приличные деньги каждой семье ,так сказать забота о населении
04.05.2020 23:34 Ответить
віслюк звичайний. Порода? порода- віслюк Оманський.

Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1731
05.05.2020 10:37 Ответить
Чейгоз забуває що, дискредитація місцевого спмоуправління почалася задовго до Зеленського. Коли на місцеві ограни перекинули всі соціальні витрати, а фінансування позбавили.
05.05.2020 10:50 Ответить
Новые рейтинги Зе.
https://external.fkbp1-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQA79uLPcj1ZPdGq&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Fdurdom.in.ua%2Fpublic%2Fmain%2Fphotos2%2F2020-05%2Fphoto_84796.jpg&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placeholder_publisher&_nc_hash=AQBRQRtui8LFmBE6 Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 8559
https://external.fkbp1-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQA79uLPcj1ZPdGq&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Fdurdom.in.ua%2Fpublic%2Fmain%2Fphotos2%2F2020-05%2Fphoto_84796.jpg&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placeholder_publisher&_nc_hash=AQBRQRtui8LFmBE6 Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 8559Зеленський почав дискредитацію місцевого самоврядування, як тільки отримав владу, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 8908

Как только Вову тыкают мордой во что-то вонючее, он начинает печать опросы КМИСа\Социса\Рейтинга о том, как его красивого любят 🙂 Чего ж ты вчера к этим людям не вышел ?
Они столики расставили у твоего ОПУ, угощали, а ты ка мышка забился куда-то?
после того как Бондаренко («… я не боюсь, ничего мне не будет..») послал и Вову и Авакова, Вова напечатал «рейтинги», а Аваков начал рассказывать что местные власти сами должны решать о том что когда смягчать на карантине … (!!?) Коленочки дрожат ?
Да, кстати, Вовочка мы тебе забыли сказать Кит Дейтон, который будет в Украине послом, хороший и давний друг Джо Байдена 🙂 Он от него тебе привезет привет 🙂

хроники ***********

https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-04-03-20-3.html h https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-04-03-20-3.html ttps://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-04-03-20-3.html
05.05.2020 13:09 Ответить
 
 