Зеленский начал дискредитацию местного самоуправления, как только получил власть, - Чийгоз

Дискредитация органов местного самоуправления в Украине началась не во время карантина, а с момента прихода к власти Зеленского.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Депутат отметил, что центральная власть перекладывает всю ответственность за борьбу с коронавируса на органы местного самоуправления и граждан, не предлагая никакой антикризисной поддержки.

"Дискредитацию власти Зеленский начал с момента, когда "взошел на престол". Все это хамское отношение к Конституции, все эти угрозы на местном уровне в прямом эфире, в социальных сетях. Это не может продолжаться бесконечно. И поэтому сегодня ряд мэров выступают за то, чтобы у них были возможности для принятия решений", - заявил Чийгоз.

Он также отметил, что с начала эпидемии главный удар на себя приняли граждане Украины, которые уже два месяца ждут ответов на эти вызовы от власти.

"Я только что вернулся из Херсонской области, где фермеры в трудном положении. Почему нельзя было учесть, что у нас высокий процент занятости населения - это аграрный сектор? Почему нельзя было решить вопрос, организовать оптовые рынки для сбыта их продукции? Они там наверху решили, что спустят распоряжение сверху и оно само как-то образуется", - говорит Чийгоз.

"При этом просто взять и сказать - теперь надо снять карантин - и снова правительство вбрасывает это в общество. При этом у нас среди инфицированных каждый пятый - медик. Как мы можем говорить о том, чтобы открыть малый бизнес, если мы не понимаем реальную ситуацию", - отмечает Чийгоз. Он убежден, что необходимо требовать от власти обоснованного анализа ситуации и реагирования на угрозы.

