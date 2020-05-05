Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд видав розпорядження консульствам Польщі в Україні відновити прийом заяв на отримання робочої візи. Тисячі громадян України зможуть відновити роботу в Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у статті "Дзеркала тижня".
"Ми пам'ятаємо також про громадян України, які проживають і працюють у Польщі. Вони є важливим суб'єктом, без якого зафіксоване в нас протягом декількох років динамічне економічне зростання було б нижчим", - зазначив Моравецький.
За словами прем'єра, сьогодні українці, які перебувають у Польщі, не мають хвилюватися про легальність свого перебування. Документи, термін дії яких закінчився в період стану епідемічної загрози або стану епідемії, були продовжені до 30 днів після його закінчення в Польщі.
"Зараз у нас проживає близько мільйона українців. За українськими даними, у зв'язку з пандемією 175 тисяч українців вирішили повернутися на Батьківщину. Ті, які залишилися в Польщі, часто продовжують працювати і передають фінансову підтримку своїм сім'ям в Україні", - додав Моравецький.
"За даними Світового банку, перекази в Україну в 2019 році досягли 16 млрд дол. Значна частина цієї суми надійшла з Польщі. У зв'язку з цим мій уряд видав розпорядження консульствам Польщі в Україні відновити прийом заяв на отримання робочої візи. Тисячі громадян України зможуть відновити роботу в Польщі", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
од можа і до можа
важко тобі перебороти шльондрине виховання?
особливо кравчуки, кучумки, шапкокради та кловуняча зелень (не рахуючі дрібної совковати)
бо ота вся вищезгадана проімперська херня навіть і не думала про безвіз, а мріяла повернутись в савєцкій саюз
https://twitter.com/Rage4oK
экономику еще с кравчука уничтожать начали..., так же как армию ...
https://twitter.com/Rage4oK K0५EGAR
https://twitter.com/Rage4oK @Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1257571903130284038 26 мин
Украина по запросу Финляндии поставила 15 000 рабочих.
На обработке заявки из Австрии, Дании, Норвегии..
Вместо того, чтоб создавать рабочие места и поднимать экономику Украины, уничтоженную при януковиче-порошенко, ублюдки превратили торговлю рабами в государственный бизнес.
де, в якій країні 73% населення обирає президентом блазня, який порівював їхню неньку з порноактрисою?!
У мене подруга в Канаду емігрувала 6 років тому.
Так ось, коли приїждає сюди - починає подорожувати по Карпатах. в Канаді в неї нема автівки і просто піти в ліс по гриби неможливо.
їсть продукти наші, як з голодухи. особливо накидається на сезонні фрукти, там ціна -захмарна і смак пластмасовий.
а ще йде по лікарях, до яких в Канаді важко потрапити, якщо стан в тебе не критичний. бо ціни навіть якщо потрібно дати хабаря в 100-200 грн-смішні.
кримінал, доречі
А почему экономика Польши эффективней?
Только не блейте "олигархи нас грабят!"
Вы САМИ выбрали себе олигархов во власть.
Экономический рост Украины без Польши был бы ниже.