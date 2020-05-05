УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10574 відвідувача онлайн
Новини
4 187 45

Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький

Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд видав розпорядження консульствам Польщі в Україні відновити прийом заяв на отримання робочої візи. Тисячі громадян України зможуть відновити роботу в Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у статті "Дзеркала тижня".

"Ми пам'ятаємо також про громадян України, які проживають і працюють у Польщі. Вони є важливим суб'єктом, без якого зафіксоване в нас протягом декількох років динамічне економічне зростання було б нижчим", - зазначив Моравецький.

За словами прем'єра, сьогодні українці, які перебувають у Польщі, не мають хвилюватися про легальність свого перебування. Документи, термін дії яких закінчився в період стану епідемічної загрози або стану епідемії, були продовжені до 30 днів після його закінчення в Польщі.

"Зараз у нас проживає близько мільйона українців. За українськими даними, у зв'язку з пандемією 175 тисяч українців вирішили повернутися на Батьківщину. Ті, які залишилися в Польщі, часто продовжують працювати і передають фінансову підтримку своїм сім'ям в Україні", - додав Моравецький.

"За даними Світового банку, перекази в Україну в 2019 році досягли 16 млрд дол. Значна частина цієї суми надійшла з Польщі. У зв'язку з цим мій уряд видав розпорядження консульствам Польщі в Україні відновити прийом заяв на отримання робочої візи. Тисячі громадян України зможуть відновити роботу в Польщі", - зазначив він.

Також читайте: Ситуація з коронавірусом в Україні відстає від польської на 12-13 днів, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

Польща (9003) українці (2606) заробітчани (674) Моравецький Матеуш (371)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
бо свою не дають відродити фашистська імперія та її запроданці
особливо кравчуки, кучумки, шапкокради та кловуняча зелень (не рахуючі дрібної совковати)
показати весь коментар
05.05.2020 10:57 Відповісти
+9
Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 8930То що ви там про Пороха брешите? Навибирали? Жрі.те
показати весь коментар
05.05.2020 11:01 Відповісти
+6
нагадую: при тому, хто добився безвізу для українців
бо ота вся вищезгадана проімперська херня навіть і не думала про безвіз, а мріяла повернутись в савєцкій саюз
показати весь коментар
05.05.2020 11:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то може відродимо Жечь Посполиту?
од можа і до можа
показати весь коментар
05.05.2020 10:49 Відповісти
А ты думаешь украинцы под поляками хорошо жили?
показати весь коментар
05.05.2020 11:16 Відповісти
а де там написано "під поляками", кацапе?
важко тобі перебороти шльондрине виховання?
показати весь коментар
05.05.2020 11:22 Відповісти
Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 1891
показати весь коментар
05.05.2020 12:20 Відповісти
Я уверен что украинци под кацапами хорошо жыли!
показати весь коментар
05.05.2020 11:25 Відповісти
Вариант что и то и то плохо не рассматриваете?
показати весь коментар
05.05.2020 12:16 Відповісти
Вы пробовали и то и то?
показати весь коментар
05.05.2020 14:24 Відповісти
Также как и вы.
показати весь коментар
05.05.2020 14:33 Відповісти
Від можа до можа було ВКЛ.
показати весь коментар
05.05.2020 13:20 Відповісти
Лучше "Жечь Посполита", чем СССР 2.0
показати весь коментар
05.05.2020 13:28 Відповісти
Не годуйте троля!
показати весь коментар
05.05.2020 10:50 Відповісти
Дивно, шо за 30 років українці піднімають тільки чужі економіки
показати весь коментар
05.05.2020 10:53 Відповісти
бо свою не дають відродити фашистська імперія та її запроданці
особливо кравчуки, кучумки, шапкокради та кловуняча зелень (не рахуючі дрібної совковати)
показати весь коментар
05.05.2020 10:57 Відповісти
Нагадай, при кому найбільше виїхало заробітчан з України?
показати весь коментар
05.05.2020 11:17 Відповісти
нагадую: при тому, хто добився безвізу для українців
бо ота вся вищезгадана проімперська херня навіть і не думала про безвіз, а мріяла повернутись в савєцкій саюз
показати весь коментар
05.05.2020 11:25 Відповісти
Мальдівську шльондру пропустив.
показати весь коментар
05.05.2020 12:46 Відповісти
Дивно? Та ти шо? А хто обирає президентом зека та клоуна? Який нарід, таке й життя.
показати весь коментар
05.05.2020 12:50 Відповісти
і себе .... - і Україну ...
показати весь коментар
05.05.2020 13:58 Відповісти
Отблагодарите бесплатными защитными костюмами для медиков...
показати весь коментар
05.05.2020 10:53 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK

экономику еще с кравчука уничтожать начали..., так же как армию ...

https://twitter.com/Rage4oK K0५EGAR

https://twitter.com/Rage4oK @Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1257571903130284038 26 мин

Украина по запросу Финляндии поставила 15 000 рабочих.
На обработке заявки из Австрии, Дании, Норвегии..
Вместо того, чтоб создавать рабочие места и поднимать экономику Украины, уничтоженную при януковиче-порошенко, ублюдки превратили торговлю рабами в государственный бизнес.

Экономический рост Польши без украинцев был бы ниже, - премьер Моравецкий - Цензор.НЕТ 4614
показати весь коментар
05.05.2020 10:53 Відповісти
Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 8930То що ви там про Пороха брешите? Навибирали? Жрі.те
показати весь коментар
05.05.2020 11:01 Відповісти
Тобто при Потросяці економіка була там де й зараз, і лише перед виборами зростала епізодично. Цей графік доказує, що Потрох покидьок
показати весь коментар
05.05.2020 12:48 Відповісти
Це лише доводить, що ти прицопане настільки, що не здатне знайти різницю між коливанням і падінням. Різницю між цифрами 3 і 8. Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 4240
показати весь коментар
05.05.2020 13:05 Відповісти
Так от про які робочі місця говорив прем'єр.
показати весь коментар
05.05.2020 12:26 Відповісти
а украинцев с украинцами -выше. Но, украинцы любят бросить маму рідну й ішачить на якогось пихатого пана, поки неньку гвалтують та шматують нацмени
показати весь коментар
05.05.2020 10:55 Відповісти
акакаяразніца...
показати весь коментар
05.05.2020 10:57 Відповісти
Українці виізджіють, євреї повертаються. Чому українці повинні пахати на корупціонерів!? Де, в якій цивілізованій краіні, чиновники мають доступ до міліардів готівки!?
показати весь коментар
05.05.2020 12:01 Відповісти
ага, а корупціонери з неба впали на бідолашних українців! ?
де, в якій країні 73% населення обирає президентом блазня, який порівював їхню неньку з порноактрисою?!
показати весь коментар
05.05.2020 12:12 Відповісти
Ви шукаєте виправдання собі.і, якщо взяти кожну окрему людину -то, звичайно,це її право-шукати, де краще. Але народ гартується спільним доланням труднощів. інакше -це просто нарід.Чому б не взяти та не навести лад в своїй хаті, а не в хаті сусіда!
У мене подруга в Канаду емігрувала 6 років тому.
Так ось, коли приїждає сюди - починає подорожувати по Карпатах. в Канаді в неї нема автівки і просто піти в ліс по гриби неможливо.
їсть продукти наші, як з голодухи. особливо накидається на сезонні фрукти, там ціна -захмарна і смак пластмасовий.
а ще йде по лікарях, до яких в Канаді важко потрапити, якщо стан в тебе не критичний. бо ціни навіть якщо потрібно дати хабаря в 100-200 грн-смішні.
показати весь коментар
05.05.2020 12:24 Відповісти
Електорат Потроха та ОПЗЖ
показати весь коментар
05.05.2020 12:49 Відповісти
Безробіття німців в 1932-39р.р. Не туди Україна повернула десь в 1994 році. Потрібно було йти шляхом шведів, євреїв - шляхом соціал-націоналізма.
Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 7765
показати весь коментар
05.05.2020 11:01 Відповісти
це - пропаганда нацизму
кримінал, доречі
показати весь коментар
05.05.2020 11:18 Відповісти
а пропаганда зебилизму це не крыминал, це геноцид!
показати весь коментар
05.05.2020 11:26 Відповісти
які дурні Японці - чи Норвеги ....- правда
показати весь коментар
05.05.2020 14:01 Відповісти
Соціал-націоналізм в хороших руках бистро перетворюється на нацизм
показати весь коментар
05.05.2020 11:19 Відповісти
щось гугл-перекладач сьогодні не дуже...
показати весь коментар
05.05.2020 11:26 Відповісти
Говоря простым языком: работать некому.
показати весь коментар
05.05.2020 11:30 Відповісти
"Экономический рост Польши без украинцев был бы ниже"
А почему экономика Польши эффективней?
Только не блейте "олигархи нас грабят!"
Вы САМИ выбрали себе олигархов во власть.
показати весь коментар
05.05.2020 11:35 Відповісти
Вибирати почали тільки в 2019 році, до 2019 включно їх призначали.
показати весь коментар
05.05.2020 12:51 Відповісти
Это очень хорошо,но как доехать до Львова ?
показати весь коментар
05.05.2020 12:21 Відповісти
На бла-бла-каре (шучу).
показати весь коментар
05.05.2020 13:33 Відповісти
Якби там не було, але Україна найкраще місце на землі для життя, а тому сюди постійно лізе всіляка сволота, а українців намагається висадити з рідної землі, створюючи нам нестерпні умови для життя, але ми повинні жити вдома, а видавлювати з нашої землі всіляку зрадницьку, продажну, корупційну шваль!
показати весь коментар
05.05.2020 12:56 Відповісти
НУ ТАК МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОДАРЕНИЯ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ !)
показати весь коментар
05.05.2020 13:28 Відповісти
Обратное тоже верно.
Экономический рост Украины без Польши был бы ниже.
показати весь коментар
05.05.2020 13:29 Відповісти
і це при тому , що навіть серед заробітчан європи - українці , не самі високооплачувані серед роботодавців...ніхто не хоче в Україні винести політичне рішення: підняти % на заробітну плату з 6-9 хоча б в 4-5 разів...до 45-50%...
показати весь коментар
05.05.2020 14:10 Відповісти
 
 