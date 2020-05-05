Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд видав розпорядження консульствам Польщі в Україні відновити прийом заяв на отримання робочої візи. Тисячі громадян України зможуть відновити роботу в Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у статті "Дзеркала тижня".

"Ми пам'ятаємо також про громадян України, які проживають і працюють у Польщі. Вони є важливим суб'єктом, без якого зафіксоване в нас протягом декількох років динамічне економічне зростання було б нижчим", - зазначив Моравецький.

За словами прем'єра, сьогодні українці, які перебувають у Польщі, не мають хвилюватися про легальність свого перебування. Документи, термін дії яких закінчився в період стану епідемічної загрози або стану епідемії, були продовжені до 30 днів після його закінчення в Польщі.

"Зараз у нас проживає близько мільйона українців. За українськими даними, у зв'язку з пандемією 175 тисяч українців вирішили повернутися на Батьківщину. Ті, які залишилися в Польщі, часто продовжують працювати і передають фінансову підтримку своїм сім'ям в Україні", - додав Моравецький.

"За даними Світового банку, перекази в Україну в 2019 році досягли 16 млрд дол. Значна частина цієї суми надійшла з Польщі. У зв'язку з цим мій уряд видав розпорядження консульствам Польщі в Україні відновити прийом заяв на отримання робочої візи. Тисячі громадян України зможуть відновити роботу в Польщі", - зазначив він.

