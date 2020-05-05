РУС
Экономический рост Польши без украинцев был бы ниже, - премьер Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в статье "Зеркала недели".

"Мы помним также о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже", - отметил Моравецкий.

По словам премьера, сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше.

"Сейчас у нас проживает около миллиона украинцев. По украинским данным, в связи с пандемией 175 тысяч украинцев решили вернуться на Родину. Оставшиеся в Польше часто продолжают работать и передают финансовую поддержку своим семьям в Украине", - добавил Моравецкий.

"По данным Всемирного банка, переводы в Украину в 2019 году достигли 16 млрд долл. Значительная часть этой суммы поступила из Польши. В связи с этим мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше", - отметил он.

+9
бо свою не дають відродити фашистська імперія та її запроданці
особливо кравчуки, кучумки, шапкокради та кловуняча зелень (не рахуючі дрібної совковати)
05.05.2020 10:57 Ответить
+9
Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 8930То що ви там про Пороха брешите? Навибирали? Жрі.те
05.05.2020 11:01 Ответить
+6
нагадую: при тому, хто добився безвізу для українців
бо ота вся вищезгадана проімперська херня навіть і не думала про безвіз, а мріяла повернутись в савєцкій саюз
05.05.2020 11:25 Ответить
то може відродимо Жечь Посполиту?
од можа і до можа
05.05.2020 10:49 Ответить
А ты думаешь украинцы под поляками хорошо жили?
05.05.2020 11:16 Ответить
а де там написано "під поляками", кацапе?
важко тобі перебороти шльондрине виховання?
05.05.2020 11:22 Ответить
Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 1891
05.05.2020 12:20 Ответить
Я уверен что украинци под кацапами хорошо жыли!
05.05.2020 11:25 Ответить
Вариант что и то и то плохо не рассматриваете?
05.05.2020 12:16 Ответить
Вы пробовали и то и то?
05.05.2020 14:24 Ответить
Также как и вы.
05.05.2020 14:33 Ответить
Від можа до можа було ВКЛ.
05.05.2020 13:20 Ответить
Лучше "Жечь Посполита", чем СССР 2.0
05.05.2020 13:28 Ответить
Не годуйте троля!
05.05.2020 10:50 Ответить
Дивно, шо за 30 років українці піднімають тільки чужі економіки
05.05.2020 10:53 Ответить
бо свою не дають відродити фашистська імперія та її запроданці
особливо кравчуки, кучумки, шапкокради та кловуняча зелень (не рахуючі дрібної совковати)
05.05.2020 10:57 Ответить
Нагадай, при кому найбільше виїхало заробітчан з України?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:17 Ответить
нагадую: при тому, хто добився безвізу для українців
бо ота вся вищезгадана проімперська херня навіть і не думала про безвіз, а мріяла повернутись в савєцкій саюз
05.05.2020 11:25 Ответить
Мальдівську шльондру пропустив.
05.05.2020 12:46 Ответить
Дивно? Та ти шо? А хто обирає президентом зека та клоуна? Який нарід, таке й життя.
05.05.2020 12:50 Ответить
і себе .... - і Україну ...
05.05.2020 13:58 Ответить
Отблагодарите бесплатными защитными костюмами для медиков...
05.05.2020 10:53 Ответить
05.05.2020 10:53 Ответить
Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 8930То що ви там про Пороха брешите? Навибирали? Жрі.те
05.05.2020 11:01 Ответить
Тобто при Потросяці економіка була там де й зараз, і лише перед виборами зростала епізодично. Цей графік доказує, що Потрох покидьок
05.05.2020 12:48 Ответить
Це лише доводить, що ти прицопане настільки, що не здатне знайти різницю між коливанням і падінням. Різницю між цифрами 3 і 8. Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 4240
05.05.2020 13:05 Ответить
Так от про які робочі місця говорив прем'єр.
05.05.2020 12:26 Ответить
а украинцев с украинцами -выше. Но, украинцы любят бросить маму рідну й ішачить на якогось пихатого пана, поки неньку гвалтують та шматують нацмени
05.05.2020 10:55 Ответить
акакаяразніца...
05.05.2020 10:57 Ответить
Українці виізджіють, євреї повертаються. Чому українці повинні пахати на корупціонерів!? Де, в якій цивілізованій краіні, чиновники мають доступ до міліардів готівки!?
05.05.2020 12:01 Ответить
ага, а корупціонери з неба впали на бідолашних українців! ?
де, в якій країні 73% населення обирає президентом блазня, який порівював їхню неньку з порноактрисою?!
05.05.2020 12:12 Ответить
Ви шукаєте виправдання собі.і, якщо взяти кожну окрему людину -то, звичайно,це її право-шукати, де краще. Але народ гартується спільним доланням труднощів. інакше -це просто нарід.Чому б не взяти та не навести лад в своїй хаті, а не в хаті сусіда!
У мене подруга в Канаду емігрувала 6 років тому.
Так ось, коли приїждає сюди - починає подорожувати по Карпатах. в Канаді в неї нема автівки і просто піти в ліс по гриби неможливо.
їсть продукти наші, як з голодухи. особливо накидається на сезонні фрукти, там ціна -захмарна і смак пластмасовий.
а ще йде по лікарях, до яких в Канаді важко потрапити, якщо стан в тебе не критичний. бо ціни навіть якщо потрібно дати хабаря в 100-200 грн-смішні.
05.05.2020 12:24 Ответить
Електорат Потроха та ОПЗЖ
05.05.2020 12:49 Ответить
Безробіття німців в 1932-39р.р. Не туди Україна повернула десь в 1994 році. Потрібно було йти шляхом шведів, євреїв - шляхом соціал-націоналізма.
Економічне зростання Польщі без українців було б нижчим, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 7765
05.05.2020 11:01 Ответить
це - пропаганда нацизму
кримінал, доречі
05.05.2020 11:18 Ответить
а пропаганда зебилизму це не крыминал, це геноцид!
05.05.2020 11:26 Ответить
які дурні Японці - чи Норвеги ....- правда
05.05.2020 14:01 Ответить
Соціал-націоналізм в хороших руках бистро перетворюється на нацизм
05.05.2020 11:19 Ответить
щось гугл-перекладач сьогодні не дуже...
05.05.2020 11:26 Ответить
Говоря простым языком: работать некому.
05.05.2020 11:30 Ответить
"Экономический рост Польши без украинцев был бы ниже"
А почему экономика Польши эффективней?
Только не блейте "олигархи нас грабят!"
Вы САМИ выбрали себе олигархов во власть.
05.05.2020 11:35 Ответить
Вибирати почали тільки в 2019 році, до 2019 включно їх призначали.
05.05.2020 12:51 Ответить
Это очень хорошо,но как доехать до Львова ?
05.05.2020 12:21 Ответить
На бла-бла-каре (шучу).
05.05.2020 13:33 Ответить
Якби там не було, але Україна найкраще місце на землі для життя, а тому сюди постійно лізе всіляка сволота, а українців намагається висадити з рідної землі, створюючи нам нестерпні умови для життя, але ми повинні жити вдома, а видавлювати з нашої землі всіляку зрадницьку, продажну, корупційну шваль!
05.05.2020 12:56 Ответить
НУ ТАК МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОДАРЕНИЯ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ !)
05.05.2020 13:28 Ответить
Обратное тоже верно.
Экономический рост Украины без Польши был бы ниже.
05.05.2020 13:29 Ответить
і це при тому , що навіть серед заробітчан європи - українці , не самі високооплачувані серед роботодавців...ніхто не хоче в Україні винести політичне рішення: підняти % на заробітну плату з 6-9 хоча б в 4-5 разів...до 45-50%...
05.05.2020 14:10 Ответить
 
 