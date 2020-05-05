Экономический рост Польши без украинцев был бы ниже, - премьер Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в статье "Зеркала недели".
"Мы помним также о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже", - отметил Моравецкий.
По словам премьера, сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше.
"Сейчас у нас проживает около миллиона украинцев. По украинским данным, в связи с пандемией 175 тысяч украинцев решили вернуться на Родину. Оставшиеся в Польше часто продолжают работать и передают финансовую поддержку своим семьям в Украине", - добавил Моравецкий.
"По данным Всемирного банка, переводы в Украину в 2019 году достигли 16 млрд долл. Значительная часть этой суммы поступила из Польши. В связи с этим мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше", - отметил он.
од можа і до можа
важко тобі перебороти шльондрине виховання?
особливо кравчуки, кучумки, шапкокради та кловуняча зелень (не рахуючі дрібної совковати)
бо ота вся вищезгадана проімперська херня навіть і не думала про безвіз, а мріяла повернутись в савєцкій саюз
экономику еще с кравчука уничтожать начали..., так же как армию ...
Украина по запросу Финляндии поставила 15 000 рабочих.
На обработке заявки из Австрии, Дании, Норвегии..
Вместо того, чтоб создавать рабочие места и поднимать экономику Украины, уничтоженную при януковиче-порошенко, ублюдки превратили торговлю рабами в государственный бизнес.
де, в якій країні 73% населення обирає президентом блазня, який порівював їхню неньку з порноактрисою?!
У мене подруга в Канаду емігрувала 6 років тому.
Так ось, коли приїждає сюди - починає подорожувати по Карпатах. в Канаді в неї нема автівки і просто піти в ліс по гриби неможливо.
їсть продукти наші, як з голодухи. особливо накидається на сезонні фрукти, там ціна -захмарна і смак пластмасовий.
а ще йде по лікарях, до яких в Канаді важко потрапити, якщо стан в тебе не критичний. бо ціни навіть якщо потрібно дати хабаря в 100-200 грн-смішні.
кримінал, доречі
А почему экономика Польши эффективней?
Только не блейте "олигархи нас грабят!"
Вы САМИ выбрали себе олигархов во власть.
Экономический рост Украины без Польши был бы ниже.