Необхідно запровадити страхування пацієнтів від лікарської помилки, - "слуга народу" Радуцький

Необхідно запровадити страхування пацієнтів від лікарської помилки, - "слуга народу" Радуцький

Глава профільного комітету Ради Михайло Радуцький запропонував для захисту пацієнтів запровадити систему страхування професійної відповідальності медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

За його словами, рівень відповідальності медзакладів перед пацієнтами "має бути підвищений" одночасно зі збільшенням фінансування сфери охорони здоров'я.

Також Радуцький повідомив, що приблизно 20% лікарських помилок викликані людським чинником, а 80% відбуваються через недосконалість медтехнологій і брак обладнання: "Отже, від помилок важливо захистити не тільки пацієнта, але і лікаря".

На думку нардепа, вирішити проблему може система страхування відповідальності лікарів. Він додав, що "у багатьох країнах" таке страхування є обов'язковим.

Профільний комітет наполягає на збільшенні фінансування системи охорони здоров'я в наступному році вдвічі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тільки фракція Зеленського "Слуга народу" не дає підписів за розгляд законів про страхування і тестування медиків, - Герасимов

И страхование электората от ошибки на выборах.
показати весь коментар
05.05.2020 13:21 Відповісти
Нужно ввести ответственность. Проголосовал - плати со своего кармана. Или наоборот -- голосуют только те, кто платит государству налогов больше, чем получает выплат. Порядка будет намного больше.
показати весь коментар
05.05.2020 13:27 Відповісти
Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4310
показати весь коментар
05.05.2020 13:31 Відповісти
Всё проще, платишь налоги - голосуешь.
показати весь коментар
05.05.2020 13:39 Відповісти
налогі платят даже дєті, покупая в гамазінє марожіно - НДС (ПДВ)
показати весь коментар
05.05.2020 14:01 Відповісти
Не совсем. Чисто моё мнение, приносишь доход(финансируешь государство), должен иметь чуть больше прав, Не? НДС, как и налог на топливо, платят все, и "безработные миллионеры", и "менты" бюджетные, и простите, армейские. На счёт армейских, не кидайте тапками, но во время б\д, давать право голоса = давать право избирать командира, в истории уже было, куйня получилась
показати весь коментар
05.05.2020 15:02 Відповісти
Блин, откуда этот фельдшэр вещает - у многих медработников есть желание закопать его в землю как биологический отход!
показати весь коментар
05.05.2020 13:21 Відповісти
а страхование граждан от слуг-имеюправонаашипку не надо?
показати весь коментар
05.05.2020 13:22 Відповісти
-- УПС-С-С!
-- шо упс-с-с-с?
-- ашіпка
-- в морг йєйо
Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5438
показати весь коментар
05.05.2020 13:54 Відповісти
Морг, он тоже платный
показати весь коментар
05.05.2020 15:06 Відповісти
Нужно страховать ВСЕХ УКРАИНЦЕВ от действий радуцкого
показати весь коментар
05.05.2020 13:22 Відповісти
мо' одного кРадуцького усипіть - рєзультат нєсравнєнно мєньшимі затратамі
показати весь коментар
05.05.2020 13:35 Відповісти
от новічка масковскава страханісь, вонь гебешная
показати весь коментар
05.05.2020 13:23 Відповісти
Нужно сначала дать зарплату медикам, которую вы задолжали и урезали.

Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1695
показати весь коментар
05.05.2020 13:24 Відповісти
то шо мєдікі нє за ідєю работают - це всі відомо
показати весь коментар
05.05.2020 13:30 Відповісти
воно ше й нашкодить, якшо мало даси
показати весь коментар
05.05.2020 13:30 Відповісти
Я своими семейными доволен. И попробуй поработай бесплатно.
показати весь коментар
05.05.2020 13:42 Відповісти
ти ніпавєріш - врачі, мусора, судьйі, рокурви, чіновнікі, міністри, діпутани, пріЗє!дєнт - нє уйдут с работи даже бєз зарплати
показати весь коментар
05.05.2020 13:57 Відповісти
*прокурви
показати весь коментар
05.05.2020 13:59 Відповісти
"без еды человек сможет прожить 70 дней. Для сравнения, без воды организм сможет просуществовать от 3 до 8 дней, а без воздуха - 5-10 минут."

Так, что даже лишив воды, к концу срока в Трускавце можно подготовить новых медиков...
показати весь коментар
05.05.2020 14:00 Відповісти
сам пробував тиждень сухої голодовки в дорозі від Києва до ****** в 96-му. Хотів і далі поки організм не возмущайєця, але женщина одна зарепетала, то на її вимогу почав пити воду.
показати весь коментар
05.05.2020 15:25 Відповісти
Могу помочь с принтом на масках -
Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 69
показати весь коментар
05.05.2020 13:41 Відповісти
зроблю відосік як я теж втомився
показати весь коментар
05.05.2020 17:36 Відповісти
сістєма бєзотвєцтвєнності - воно і зараз таке
показати весь коментар
05.05.2020 13:29 Відповісти
вы когда систему нормального обязательного медстрахования для всех граждан создатите, придурки?
показати весь коментар
05.05.2020 13:29 Відповісти
Так она уже была - её внедряла Уляна.
показати весь коментар
05.05.2020 13:31 Відповісти
вона не встигла...

це просто дикунство, що нема системи медстрахування. за 30-ть майже рокiв так i не встигли.
показати весь коментар
05.05.2020 13:36 Відповісти
Уляна внедряла систему похожую на нашу, австралийскую. Но, медицинская мафия всё это сломала, конечно, после восшествия Бубочки на престол.
показати весь коментар
05.05.2020 13:48 Відповісти
100 вiдсоткiв.
показати весь коментар
05.05.2020 13:53 Відповісти
лучче нє надо!!! ВОни ж будь-яку ідєю опоганять!!! Сосіалізьм - с нєчєлавєчєскім ліцом, і капіталізьм - со звєріним оскалом!
показати весь коментар
05.05.2020 13:32 Відповісти
При Супрун она должна была заработать до конца 2020 года. Теперь неизвестно когда.
показати весь коментар
05.05.2020 13:44 Відповісти
дайте больше денег - реформы подождут - мы их сейчас поделим - зебильный подход
показати весь коментар
05.05.2020 13:30 Відповісти
Необходимо избавиться от зелёных негодяев во власти.
показати весь коментар
05.05.2020 13:30 Відповісти
Может от народа , который голосовал за эту власть ? Народ тут не причём ? Ага !
показати весь коментар
05.05.2020 13:39 Відповісти
Народ просто глуп, потому что верит телевизору. Но, в Уголовном кодексе нет статьи, карающей за глупость.
показати весь коментар
05.05.2020 13:49 Відповісти
пардон! мі скузі

Необхідно запровадити страхування пацієнтів від лікарської помилки, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 162
показати весь коментар
05.05.2020 14:11 Відповісти
- доктар я умру?
- ну что ви! Знаєтє как нас за ето ругают?
показати весь коментар
05.05.2020 17:35 Відповісти
Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9330
показати весь коментар
05.05.2020 13:52 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 14:13 Відповісти
ІНФІКУВАЛИ більше 2200 медиків, не підняли зарплату та не створили їм умов, не застрахували медиків..., але хочуть страхувати від медичної помилки. Звичайно, бо це спрямовано на знищення медицини.
показати весь коментар
05.05.2020 13:32 Відповісти
А кто виноват, что народец выбрал себе такою власть ? Марсианин? Было голосования , теперь прошло последствия этого голосования .
показати весь коментар
05.05.2020 13:37 Відповісти
Звичайно, що винуваті 73%, яки обрали цих зебілів.
показати весь коментар
05.05.2020 13:46 Відповісти
Просьба - объясните этому, который пишет для Билов (титул забыл) - кто он есть

https://censor.net/user/292636 ответил на https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ef1-7085-aa06-7861670cd45f в теме https://censor.net/news/3193398/sanktsii_protiv_rf_doljny_suschestvovat_do_polnogo_vozvrascheniya_ukraine_vseh_territoriyi_vklyuchaya
Тебе комуняцьку смердючку ніхто не питає і твоя думка ************ прихвостня нікому не цікава.Ти ворог і посібник окуупанта. Необхідно запровадити страхування пацієнтів від лікарської помилки, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 154 За поребрик худоба.
https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ef0-716f-8cf7-a52e62692f9c https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ef0-716f-8cf7-a52e62692f9c Мне нравится
показати весь коментар
05.05.2020 14:11 Відповісти
Он пишет это почти под каждым моим постом, где он не засветится как кацап...
показати весь коментар
05.05.2020 14:14 Відповісти
https://censor.net/user/292636 ответил на https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ef3-7003-8***-569cb8e2564d в теме https://censor.net/news/3193398/sanktsii_protiv_rf_doljny_suschestvovat_do_polnogo_vozvrascheniya_ukraine_vseh_territoriyi_vklyuchaya
Ти ворог України
https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ee7-709e-8c93-890c685b9b10https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ee7-709e-8c93-890c685b9b10 Мне нравится
показати весь коментар
05.05.2020 14:15 Відповісти
то із дурдома виганяють поцієнтів
показати весь коментар
05.05.2020 14:29 Відповісти
Тут их несколько, один из них сначала называл меня беларуским КГБШником (года два назад), потом - Лахтой (года полтора), теперь - ментом...
показати весь коментар
05.05.2020 14:37 Відповісти
Мають право на помилку.
показати весь коментар
05.05.2020 13:33 Відповісти
Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1484
показати весь коментар
05.05.2020 13:40 Відповісти
За страхуем тебя, за твой собственный счет) Крадуцкий сейчас тут страхование как в meetlife заделает и будет кормить вчерашними завтраками.
показати весь коментар
05.05.2020 13:34 Відповісти
Радуцкий ? Так он со страховым фондом смоется, ищи - свищи потом его .
показати весь коментар
05.05.2020 13:35 Відповісти
Я одну врачебную ошибку точно знаю: маме Радуцкого в своё время не сделали аборт.
показати весь коментар
05.05.2020 13:38 Відповісти
Вони думає, що загравання з нарідом допоможе забути про те, що він обікрав медицину? Лікарів, пацієнтів. Ви не здатні заплати лікарям виплатити. Їх застрахувати. Про що ти мелиш? Чи плануєш і на цьому страхуванні нажитись? При владі збіговисько цинічних, ненажерливих утирків
показати весь коментар
05.05.2020 13:38 Відповісти
Он думает как можно больше украсть денег
показати весь коментар
05.05.2020 13:40 Відповісти
Кому лапши, свежая лапша.
показати весь коментар
05.05.2020 13:43 Відповісти
Но согласитесь, приятно шо - "слуга народа" в кавычках, символизирует однако
показати весь коментар
05.05.2020 13:44 Відповісти
"шлюха урода"
показати весь коментар
05.05.2020 13:51 Відповісти
ойц! бєз кавичєк нада
показати весь коментар
05.05.2020 13:58 Відповісти
А вот в "шлюха урода"- кавычки лишние
показати весь коментар
05.05.2020 14:52 Відповісти
Как по мне, пока Радуцкий не объяснится с народом, по поводу информации, что он продал все маски перед самой пандемией, смысла обшаться с ним никакого. До этих объяснений слова его не стоят выеденного яйца.
показати весь коментар
05.05.2020 13:49 Відповісти
Так главное - на медиков перевести стрелки, а не обеспечить сейчас им нормальные условия труда и зарплаты?
показати весь коментар
05.05.2020 14:03 Відповісти
Мі СКУЗі

Необхідно запровадити страхування пацієнтів від лікарської помилки, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5549
показати весь коментар
05.05.2020 14:07 Відповісти
Vot u menia nasi vraci,tocnej vracami trudno nazvat skoroj neuvydeli u mami insulta?Rezultat nexodit,ruku nevladejet.Teper delaju vsio sto mozno stob vostonovit ejio,a s etim so skoroj razbirus,pastarajus zdelat tak sto ix rabota byla zakoncena navsegda
показати весь коментар
05.05.2020 14:08 Відповісти
А так в суд подать нельзя? Ах да, это ж недоказуемо, ну только теперь надо будет еще и платить.
показати весь коментар
05.05.2020 14:12 Відповісти
Капучино из Автомата Калашникова. и гарнир с лимон--ами и гранатами..
показати весь коментар
05.05.2020 14:34 Відповісти
Сейчас мы имеем, что в случае врачебной ошибки взыскание матер.компенсации происходит пострадавшим пациентом с виновника т.е. конкретного лица, теперь же радуцкий предлагает переложить это на на плечи государства
показати весь коментар
05.05.2020 14:49 Відповісти
В принципе идея не плохая, при условии солидарной ответственности.
показати весь коментар
05.05.2020 14:54 Відповісти
краще зробіть так, щоб лікарі отримували зарплатню за результатами їхньої роботи - від кількості одужавших
показати весь коментар
05.05.2020 17:32 Відповісти
Тобто серед зелених лікарів нема, а решта не мають право на помилку?
показати весь коментар
05.05.2020 21:05 Відповісти
 
 