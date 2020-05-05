Необхідно запровадити страхування пацієнтів від лікарської помилки, - "слуга народу" Радуцький
Глава профільного комітету Ради Михайло Радуцький запропонував для захисту пацієнтів запровадити систему страхування професійної відповідальності медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він заявив під час онлайн-брифінгу.
За його словами, рівень відповідальності медзакладів перед пацієнтами "має бути підвищений" одночасно зі збільшенням фінансування сфери охорони здоров'я.
Також Радуцький повідомив, що приблизно 20% лікарських помилок викликані людським чинником, а 80% відбуваються через недосконалість медтехнологій і брак обладнання: "Отже, від помилок важливо захистити не тільки пацієнта, але і лікаря".
На думку нардепа, вирішити проблему може система страхування відповідальності лікарів. Він додав, що "у багатьох країнах" таке страхування є обов'язковим.
Профільний комітет наполягає на збільшенні фінансування системи охорони здоров'я в наступному році вдвічі.
-- шо упс-с-с-с?
-- ашіпка
-- в морг йєйо
Так, что даже лишив воды, к концу срока в Трускавце можно подготовить новых медиков...
це просто дикунство, що нема системи медстрахування. за 30-ть майже рокiв так i не встигли.
- ну что ви! Знаєтє как нас за ето ругают?
Тебе комуняцьку смердючку ніхто не питає і твоя думка ************ прихвостня нікому не цікава.Ти ворог і посібник окуупанта. За поребрик худоба.
Ти ворог України
