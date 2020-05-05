Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий

Глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий предложил для защиты пациентов ввести систему страхования профессиональной ответственности медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

По его словам, уровень ответственности медучреждений перед пациентами "должен быть повышен" одновременно с увеличением финансирования сферы здравоохранения.

Также Радуцкий сообщил, что примерно 20% врачебных ошибок вызваны человеческим фактором, а 80% происходят из-за несовершенства медтехнологий и нехватки оборудования: "Следовательно, от ошибок важно защитить не только пациента, но и врача".

По мнению нардепа, решить проблему может система страхования ответственности врачей. Он добавил, что "во многих странах" такое страхование обязательно.

Профильный комитет настаивает на увеличении финансирования системы здравоохранения в следующем году вдвое.

