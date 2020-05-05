РУС
2 081 73

Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий

Глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий предложил для защиты пациентов ввести систему страхования профессиональной ответственности медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

По его словам, уровень ответственности медучреждений перед пациентами "должен быть повышен" одновременно с увеличением финансирования сферы здравоохранения.

Также Радуцкий сообщил, что примерно 20% врачебных ошибок вызваны человеческим фактором, а 80% происходят из-за несовершенства медтехнологий и нехватки оборудования: "Следовательно, от ошибок важно защитить не только пациента, но и врача".

По мнению нардепа, решить проблему может система страхования ответственности врачей. Он добавил, что "во многих странах" такое страхование обязательно.

Профильный комитет настаивает на увеличении финансирования системы здравоохранения в следующем году вдвое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только фракция Зеленского "Слуга народа" не дает подписей за рассмотрение законов о страховании и тестировании медиков, - Герасимов

медицина (2543) страхование (197) врачи (1528) Радуцкий Михаил (288)
Топ комментарии
+11
Нужно ввести ответственность. Проголосовал - плати со своего кармана. Или наоборот -- голосуют только те, кто платит государству налогов больше, чем получает выплат. Порядка будет намного больше.
05.05.2020 13:27 Ответить
+11
Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4310
05.05.2020 13:31 Ответить
+9
а страхование граждан от слуг-имеюправонаашипку не надо?
05.05.2020 13:22 Ответить
И страхование электората от ошибки на выборах.
05.05.2020 13:21 Ответить
Нужно ввести ответственность. Проголосовал - плати со своего кармана. Или наоборот -- голосуют только те, кто платит государству налогов больше, чем получает выплат. Порядка будет намного больше.
05.05.2020 13:27 Ответить
Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4310
05.05.2020 13:31 Ответить
Всё проще, платишь налоги - голосуешь.
05.05.2020 13:39 Ответить
налогі платят даже дєті, покупая в гамазінє марожіно - НДС (ПДВ)
05.05.2020 14:01 Ответить
Не совсем. Чисто моё мнение, приносишь доход(финансируешь государство), должен иметь чуть больше прав, Не? НДС, как и налог на топливо, платят все, и "безработные миллионеры", и "менты" бюджетные, и простите, армейские. На счёт армейских, не кидайте тапками, но во время б\д, давать право голоса = давать право избирать командира, в истории уже было, куйня получилась
05.05.2020 15:02 Ответить
Блин, откуда этот фельдшэр вещает - у многих медработников есть желание закопать его в землю как биологический отход!
05.05.2020 13:21 Ответить
а страхование граждан от слуг-имеюправонаашипку не надо?
05.05.2020 13:22 Ответить
-- УПС-С-С!
-- шо упс-с-с-с?
-- ашіпка
-- в морг йєйо
Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5438
05.05.2020 13:54 Ответить
Морг, он тоже платный
05.05.2020 15:06 Ответить
Нужно страховать ВСЕХ УКРАИНЦЕВ от действий радуцкого
05.05.2020 13:22 Ответить
мо' одного кРадуцького усипіть - рєзультат нєсравнєнно мєньшимі затратамі
05.05.2020 13:35 Ответить
от новічка масковскава страханісь, вонь гебешная
05.05.2020 13:23 Ответить
Нужно сначала дать зарплату медикам, которую вы задолжали и урезали.

Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1695
05.05.2020 13:24 Ответить
то шо мєдікі нє за ідєю работают - це всі відомо
05.05.2020 13:30 Ответить
воно ше й нашкодить, якшо мало даси
05.05.2020 13:30 Ответить
Я своими семейными доволен. И попробуй поработай бесплатно.
05.05.2020 13:42 Ответить
ти ніпавєріш - врачі, мусора, судьйі, рокурви, чіновнікі, міністри, діпутани, пріЗє!дєнт - нє уйдут с работи даже бєз зарплати
05.05.2020 13:57 Ответить
*прокурви
05.05.2020 13:59 Ответить
"без еды человек сможет прожить 70 дней. Для сравнения, без воды организм сможет просуществовать от 3 до 8 дней, а без воздуха - 5-10 минут."

Так, что даже лишив воды, к концу срока в Трускавце можно подготовить новых медиков...
05.05.2020 14:00 Ответить
сам пробував тиждень сухої голодовки в дорозі від Києва до ****** в 96-му. Хотів і далі поки організм не возмущайєця, але женщина одна зарепетала, то на її вимогу почав пити воду.
05.05.2020 15:25 Ответить
Могу помочь с принтом на масках -
Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 69
05.05.2020 13:41 Ответить
зроблю відосік як я теж втомився
05.05.2020 17:36 Ответить
сістєма бєзотвєцтвєнності - воно і зараз таке
05.05.2020 13:29 Ответить
вы когда систему нормального обязательного медстрахования для всех граждан создатите, придурки?
05.05.2020 13:29 Ответить
Так она уже была - её внедряла Уляна.
05.05.2020 13:31 Ответить
вона не встигла...

це просто дикунство, що нема системи медстрахування. за 30-ть майже рокiв так i не встигли.
05.05.2020 13:36 Ответить
Уляна внедряла систему похожую на нашу, австралийскую. Но, медицинская мафия всё это сломала, конечно, после восшествия Бубочки на престол.
05.05.2020 13:48 Ответить
100 вiдсоткiв.
05.05.2020 13:53 Ответить
лучче нє надо!!! ВОни ж будь-яку ідєю опоганять!!! Сосіалізьм - с нєчєлавєчєскім ліцом, і капіталізьм - со звєріним оскалом!
05.05.2020 13:32 Ответить
При Супрун она должна была заработать до конца 2020 года. Теперь неизвестно когда.
05.05.2020 13:44 Ответить
дайте больше денег - реформы подождут - мы их сейчас поделим - зебильный подход
05.05.2020 13:30 Ответить
Необходимо избавиться от зелёных негодяев во власти.
05.05.2020 13:30 Ответить
Может от народа , который голосовал за эту власть ? Народ тут не причём ? Ага !
05.05.2020 13:39 Ответить
Народ просто глуп, потому что верит телевизору. Но, в Уголовном кодексе нет статьи, карающей за глупость.
05.05.2020 13:49 Ответить
пардон! мі скузі

Необхідно запровадити страхування пацієнтів від лікарської помилки, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 162
05.05.2020 14:11 Ответить
- доктар я умру?
- ну что ви! Знаєтє как нас за ето ругают?
05.05.2020 17:35 Ответить
Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9330
05.05.2020 13:52 Ответить
05.05.2020 14:13 Ответить
ІНФІКУВАЛИ більше 2200 медиків, не підняли зарплату та не створили їм умов, не застрахували медиків..., але хочуть страхувати від медичної помилки. Звичайно, бо це спрямовано на знищення медицини.
05.05.2020 13:32 Ответить
А кто виноват, что народец выбрал себе такою власть ? Марсианин? Было голосования , теперь прошло последствия этого голосования .
05.05.2020 13:37 Ответить
Звичайно, що винуваті 73%, яки обрали цих зебілів.
05.05.2020 13:46 Ответить
Просьба - объясните этому, который пишет для Билов (титул забыл) - кто он есть

https://censor.net/user/292636 ответил на https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ef1-7085-aa06-7861670cd45f в теме https://censor.net/news/3193398/sanktsii_protiv_rf_doljny_suschestvovat_do_polnogo_vozvrascheniya_ukraine_vseh_territoriyi_vklyuchaya
Тебе комуняцьку смердючку ніхто не питає і твоя думка ************ прихвостня нікому не цікава.Ти ворог і посібник окуупанта. Необхідно запровадити страхування пацієнтів від лікарської помилки, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 154 За поребрик худоба.
https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ef0-716f-8cf7-a52e62692f9c https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ef0-716f-8cf7-a52e62692f9c Мне нравится
05.05.2020 14:11 Ответить
Он пишет это почти под каждым моим постом, где он не засветится как кацап...
05.05.2020 14:14 Ответить
https://censor.net/user/292636 ответил на https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ef3-7003-8***-569cb8e2564d в теме https://censor.net/news/3193398/sanktsii_protiv_rf_doljny_suschestvovat_do_polnogo_vozvrascheniya_ukraine_vseh_territoriyi_vklyuchaya
Ти ворог України
https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ee7-709e-8c93-890c685b9b10https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ee7-709e-8c93-890c685b9b10 Мне нравится
05.05.2020 14:15 Ответить
то із дурдома виганяють поцієнтів
05.05.2020 14:29 Ответить
Тут их несколько, один из них сначала называл меня беларуским КГБШником (года два назад), потом - Лахтой (года полтора), теперь - ментом...
05.05.2020 14:37 Ответить
Мають право на помилку.
05.05.2020 13:33 Ответить
Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1484
05.05.2020 13:40 Ответить
За страхуем тебя, за твой собственный счет) Крадуцкий сейчас тут страхование как в meetlife заделает и будет кормить вчерашними завтраками.
05.05.2020 13:34 Ответить
Радуцкий ? Так он со страховым фондом смоется, ищи - свищи потом его .
05.05.2020 13:35 Ответить
Я одну врачебную ошибку точно знаю: маме Радуцкого в своё время не сделали аборт.
05.05.2020 13:38 Ответить
Вони думає, що загравання з нарідом допоможе забути про те, що він обікрав медицину? Лікарів, пацієнтів. Ви не здатні заплати лікарям виплатити. Їх застрахувати. Про що ти мелиш? Чи плануєш і на цьому страхуванні нажитись? При владі збіговисько цинічних, ненажерливих утирків
05.05.2020 13:38 Ответить
Он думает как можно больше украсть денег
05.05.2020 13:40 Ответить
Кому лапши, свежая лапша.
05.05.2020 13:43 Ответить
Но согласитесь, приятно шо - "слуга народа" в кавычках, символизирует однако
05.05.2020 13:44 Ответить
"шлюха урода"
05.05.2020 13:51 Ответить
ойц! бєз кавичєк нада
05.05.2020 13:58 Ответить
А вот в "шлюха урода"- кавычки лишние
05.05.2020 14:52 Ответить
Как по мне, пока Радуцкий не объяснится с народом, по поводу информации, что он продал все маски перед самой пандемией, смысла обшаться с ним никакого. До этих объяснений слова его не стоят выеденного яйца.
05.05.2020 13:49 Ответить
Так главное - на медиков перевести стрелки, а не обеспечить сейчас им нормальные условия труда и зарплаты?
05.05.2020 14:03 Ответить
Мі СКУЗі

Необхідно запровадити страхування пацієнтів від лікарської помилки, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5549
05.05.2020 14:07 Ответить
Vot u menia nasi vraci,tocnej vracami trudno nazvat skoroj neuvydeli u mami insulta?Rezultat nexodit,ruku nevladejet.Teper delaju vsio sto mozno stob vostonovit ejio,a s etim so skoroj razbirus,pastarajus zdelat tak sto ix rabota byla zakoncena navsegda
05.05.2020 14:08 Ответить
А так в суд подать нельзя? Ах да, это ж недоказуемо, ну только теперь надо будет еще и платить.
05.05.2020 14:12 Ответить
Капучино из Автомата Калашникова. и гарнир с лимон--ами и гранатами..
05.05.2020 14:34 Ответить
Сейчас мы имеем, что в случае врачебной ошибки взыскание матер.компенсации происходит пострадавшим пациентом с виновника т.е. конкретного лица, теперь же радуцкий предлагает переложить это на на плечи государства
05.05.2020 14:49 Ответить
В принципе идея не плохая, при условии солидарной ответственности.
05.05.2020 14:54 Ответить
краще зробіть так, щоб лікарі отримували зарплатню за результатами їхньої роботи - від кількості одужавших
05.05.2020 17:32 Ответить
Тобто серед зелених лікарів нема, а решта не мають право на помилку?
05.05.2020 21:05 Ответить
 
 