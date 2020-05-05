Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий
Глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий предложил для защиты пациентов ввести систему страхования профессиональной ответственности медиков.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил во время онлайн-брифинга.
По его словам, уровень ответственности медучреждений перед пациентами "должен быть повышен" одновременно с увеличением финансирования сферы здравоохранения.
Также Радуцкий сообщил, что примерно 20% врачебных ошибок вызваны человеческим фактором, а 80% происходят из-за несовершенства медтехнологий и нехватки оборудования: "Следовательно, от ошибок важно защитить не только пациента, но и врача".
По мнению нардепа, решить проблему может система страхования ответственности врачей. Он добавил, что "во многих странах" такое страхование обязательно.
Профильный комитет настаивает на увеличении финансирования системы здравоохранения в следующем году вдвое.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-- шо упс-с-с-с?
-- ашіпка
-- в морг йєйо
Так, что даже лишив воды, к концу срока в Трускавце можно подготовить новых медиков...
це просто дикунство, що нема системи медстрахування. за 30-ть майже рокiв так i не встигли.
- ну что ви! Знаєтє как нас за ето ругают?
https://censor.net/user/292636 ответил на https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ef1-7085-aa06-7861670cd45f в теме https://censor.net/news/3193398/sanktsii_protiv_rf_doljny_suschestvovat_do_polnogo_vozvrascheniya_ukraine_vseh_territoriyi_vklyuchaya
Тебе комуняцьку смердючку ніхто не питає і твоя думка ************ прихвостня нікому не цікава.Ти ворог і посібник окуупанта. За поребрик худоба.
https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ef0-716f-8cf7-a52e62692f9c https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ef0-716f-8cf7-a52e62692f9c Мне нравится
Ти ворог України
https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ee7-709e-8c93-890c685b9b10https://censor.net/comments/locate/3193398/019214f6-1ee7-709e-8c93-890c685b9b10 Мне нравится