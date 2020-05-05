Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем із "зеленим" тарифом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

НКРЕКП представила два сценарії розв'язання проблем інтенсивного розвитку поновлюваних джерел електроенергії. Згідно з презентацією НКРЕКП, як один з кроків пропонується підвищити пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії для домогосподарств з 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

На думку регулятора, таке рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень на рік.

Читайте також: "Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова

Крім того, протягом 2-5 років НКРЕКП пропонує підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, забезпечивши адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

За оцінкою НКРЕКП, це рішення дозволить додатково зібрати зі споживачів понад 38 млрд грн.

Серед інших пропозицій - тимчасова заборона на будівництво нових "зелених" електростанцій, зниження "зеленого" тарифу для всіх об'єктів ВДЕ до 8-9 євроцентів, запровадження 100% відповідальності за небаланси та обмеження без компенсацій 20% їх виробництва.