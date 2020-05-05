УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6024 відвідувача онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
91 106 332

Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення

Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем із "зеленим" тарифом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

НКРЕКП представила два сценарії розв'язання проблем інтенсивного розвитку поновлюваних джерел електроенергії. Згідно з презентацією НКРЕКП, як один з кроків пропонується підвищити пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії для домогосподарств з 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

На думку регулятора, таке рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень на рік.

Читайте також: "Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова

Крім того, протягом 2-5 років НКРЕКП пропонує підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, забезпечивши адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

За оцінкою НКРЕКП, це рішення дозволить додатково зібрати зі споживачів понад 38 млрд грн.

Серед інших пропозицій - тимчасова заборона на будівництво нових "зелених" електростанцій, зниження "зеленого" тарифу для всіх об'єктів ВДЕ до 8-9 євроцентів, запровадження 100% відповідальності за небаланси та обмеження без компенсацій 20% їх виробництва.

Автор: 

електроенергія (6368) Електрика (2048)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+78
Регулятор предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 7578
показати весь коментар
05.05.2020 16:48 Відповісти
+76
Регулятор это Ринат Леонидович Ахметов
показати весь коментар
05.05.2020 16:53 Відповісти
+56
Клятый Порошенко ворует электроенергию и хранит ее у себя на складе, клятый барыга, потом зебобам продаст в тридорога
показати весь коментар
05.05.2020 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
100% для 99.999% населения зеленый тариф нах. не нужен
показати весь коментар
05.05.2020 23:29 Відповісти
Ахметов добудовує хатинку...так..врємянка...ми усі скинулись

Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 665
показати весь коментар
05.05.2020 23:28 Відповісти
постройка началась при кучерявом,а клоун зебильный ********,т.е подмахивает))
показати весь коментар
06.05.2020 04:07 Відповісти
Если бы наш "мудрый народ"имел бы хоть элементарное самоуважение, то заявил бы власти , что при повышении цены хоть на копейку, платить прекратит совсем. Надо оказывать сопротивление. иначе будет хуже до бесконечности... Французы выбарывают все свои свободы ежедневно...
показати весь коментар
06.05.2020 00:20 Відповісти
Скасуйте цей клятий зелений тариф. Ринок так ринок, хай конкурують з АЕС на рівних. У всіх купувати електроенергію за однаковою ціною. Досить спонсорувати Ахметова та іноземних колонізаторів!
показати весь коментар
06.05.2020 00:22 Відповісти
зебилы видать в очередоной раз (взад) довольны.
показати весь коментар
06.05.2020 04:06 Відповісти
Срочно срочно давайте темку про Порошенко, ЗЕбилы на пределе, совсем что то потухли болезненные. Нужна темка про Порошенко где весь ЗЕбильный скот появица мгновенно и начнёт визжать про баригу мародьора, ато в этой темке ЗЕбилов что то не слышно..
показати весь коментар
06.05.2020 07:57 Відповісти
Трошки истории тарифов:с 14-го по 15-й за 150 Квт - 30.84
в том же 15 в апреле подняли до 36.6 но уже за 100 Квт
однако: на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно стало 45.6 не плохо падаль соевая входит во вкус да?!
далее: на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно 57 копеек за 100 Квт
далее: на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно 71.4 копейки за 100
и вот уже с 01 березня 2017 року мы платим по 90 копеек.
Это кто сделал?! Не падаль мародерская?! Не Сывочолый сраный Гетьман?! Не при нем зеленая энергетика пошла в ход в ущерб атомной?!
Эту атомную энергетику гнобили все, еще тогда когда развивали угольные станции для того что бы дать работу бамбасятам и они могли жрать водяру бочками.
Так что твари соевые - завалите свои шоколадные задницы, ваша Мразь подняла тариф в ТРИ **** РАЗА! Ему висеть на столбе позора вместе с Зе.
показати весь коментар
06.05.2020 08:53 Відповісти
Чурка писатель, но не читатель?
Какое отношение имеет твой высер к теме статьи? Ты кто, человек или программа бот?
Речь идет об зеленой энергетике, а не об тарифах. Даже если тариф 0.90 гр за кВт/ч, то по зеленому тарифу государство ОБЯЗАНО покупать у производителей зеленого говна по 6 гр за кВт/ч. Разницу понимаешь? Покупает государство по 6, а продает по 0.9. Откуда покрывается 5.10 гр убытка? Бинго, с наших налогов!
показати весь коментар
06.05.2020 09:43 Відповісти
Овца, дорогу зеленой энергетике открыл не Зе, он только развивает успішний напрямок косьбы бабла. Ты своего соевого Кормчего засунь собі у дупу. Сопело в две дырки когда Гарант поднимал тарифы?!
показати весь коментар
06.05.2020 11:19 Відповісти
так а шож твой ЗЕ целый год дрочит, а не исправляет ситуацию? Порошенко ж давно не при делах (хоть и до сих пор срёт тебе в штаны)...
показати весь коментар
06.05.2020 12:52 Відповісти
Потому что моё Зе понималку еще себе не отрастил, как исправлять. Оно такое же у власти никчемное как и твой сырун в штаны. А то что ты считаешь шоколадом из попы Гаранта - не шоколад) ну, ты же в курсе.
показати весь коментар
07.05.2020 00:57 Відповісти
вот ведь ты ж тупая баранина!
Судя по твоему словесному энурезу, это ж тебе Порошенко в штаны срёт, я-то тут при чём? Шоколад у тебя там или что другое - не знаю. Но ты лучше не ешь. Даже учитывая, что ты явно всё себе в рот тянешь, как это и принято у среднестатистических ЗЕлупососов...
показати весь коментар
07.05.2020 08:55 Відповісти
Почему «проблемы зеленой энергетики» должны решаться за мой счет???
Почему в Украине самые высокие в мире тарифы на зеленое электричество??? Мы что, самые богатые?
От кто эту куйню придумал, пусть тот и платит со своего кармана ахметке и прочим гавноинвесторам, включая иностранных
показати весь коментар
06.05.2020 09:35 Відповісти
Супер !!!! Население виновато в переизбытке ахметовской зелеэнергии !!!! Где атомные станции? Все идет к новому майдану !!!!
показати весь коментар
06.05.2020 09:36 Відповісти
Супер !!!! Население виновато в переизбытке ахметовской зелеэнергии !!!! Где атомные станции? Все идет к новому майдану !!!!
показати весь коментар
06.05.2020 09:37 Відповісти
Спасибо зебилам!!!
показати весь коментар
06.05.2020 10:03 Відповісти
ах хах...))
Геруса кто в 19м году поставил занимится Энергетикой? правильно Зеленский..
вот он и разваливает всю энергетику, Петро Геруса и не знал даже этого молодого лица раньше
показати весь коментар
06.05.2020 10:30 Відповісти
падлючи зелені бариги
показати весь коментар
06.05.2020 12:04 Відповісти
Правильно. Хорошее решение ЗЕкоманды. Главное - своевременное.
показати весь коментар
06.05.2020 12:48 Відповісти
Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 2334
показати весь коментар
06.05.2020 13:05 Відповісти
Вот нахера телу такой дворец??? Памятник жлобству
показати весь коментар
06.05.2020 17:52 Відповісти
А я вже думав,що про нас мудрі наші керманичи забули.Та хер там,гляди,забудуть вони...
показати весь коментар
06.05.2020 13:47 Відповісти
Доллар по 50, газ по 30, тепер щей електрику піднімуть. Доколє!!!!
показати весь коментар
06.05.2020 14:26 Відповісти
(06.05.2020 07:42) Roger Moraleski
чому зупиняють наші аес замість того щоб експортувати електроенергію ?

(06.05.2020 12:27) piligrim
Странно, да, что рыжий до сей поры не додумался майнить на своих солярисах,
а тупо втюхивает их потребителю...
= = = = =

Roger, piligrim, соотечественники !
большая разница в том , чтобы
поднять публичную волну "об остановке блоков и АЭС" и остановить генерацию .
публичная волна "майнинге" и "об остановке блоков и АЭС"
это ****#лово, часть корупционной схемы грабежа электроэнергии в Украине

организованная преступная группировка
ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский
расширяет уже действующие корупционные схемы на всю энергетику страны .

корупционная схема , которую мутят сейчас
ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский
аналогична уже действующей
корупционной схеме на ДТЭК «Бурштынская ТЭС» (Ивано-Франковская область)
7 энергоблоков которой в основном работают на экспорт в Венгрию.
Стоимость экспортной электроэнергии для Венгрии
ниже текущей стоимости , по которой покупает электроэнергию «Энергорынок» .
Разница в том, что оплата в валюте оседает за кордоном
и ахметов-порошенко в Украине не оплачивают налоги .

Подобная корупционная схема
действует и на ДТЭК Добротворская ТЭС (Львовская область).
Сейчас ахметов-порошенко вместе с подельниками буславец-шмыгаль-зеленский
добавляют в свою корупционную схему мощности украинских АЭС .

Валютную выручку от экспорта электроэнергии украинских АЭС
будет присваивать грабить ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский ,

а расходы по содержанию АЭС
будут нести бюджет Украины , то есть
налогоплательщики , пересичные граждане, малый-средний бизнес .

разуйте глаза …
показати весь коментар
06.05.2020 15:01 Відповісти
корупционная схема , которую мутят сейчас
ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский
аналогична уже действующей
корупционной схеме на ДТЭК «Бурштынская ТЭС» (Ивано-Франковская область)
7 энергоблоков которой в основном работают на экспорт в Венгрию.
Стоимость экспортной электроэнергии для Венгрии
ниже текущей стоимости , по которой покупает электроэнергию «Энергорынок» .
Разница в том, что оплата в валюте оседает за кордоном
и ахметов-порошенко в Украине не оплачивают налоги .

Подобная корупционная схема
действует и на ДТЭК Добротворская ТЭС (Львовская область).
Сейчас ахметов-порошенко вместе с подельниками буславец-шмыгаль-зеленский
добавляют в свою корупционную схему мощности украинских АЭС .

Валютную выручку от экспорта электроэнергии украинских АЭС
будет присваивать грабить ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский ,

а расходы по содержанию АЭС
будут нести бюджет Украины , то есть
налогоплательщики , пересичные граждане, малый-средний бизнес .

разуйте глаза …
показати весь коментар
06.05.2020 15:04 Відповісти
мы говорим Ахметов подразумеваем -Порошенко,
мы говорим Порошенко, подразумеваем -Ахметов.
(31.10.2016) https://biz.censor.net/resonance/3014392/ .

в 2010-2013 гг [=до= Майдана]
ДТЭК набрал около $3 млрд кредитов для покупки новых активов и их модернизации.
С падением курса гривни, эти
кредиты стали причиной огромных убытков компании - около 20 млрд грн в 2014 году и
более 37 млрд грн в 2015 году.
В апреле 2016г гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил,
что часть облигаций (евробондов) ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU,
близкая к президенту Петру Порошенко.

в ICU [то есть на Порошенко]
работали и нынешний руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк [2016г],
и бывший министр энергетики Владимир Демчишин [c декабря 2014г по апрель 2016г].
в ответ на официальный запрос, ICU направила открытое письмо, подписанное управляющим
директором компании Макаром Пасенюком.
В письме утверждалось,
что покупка долговых бумаг ДТЭК [в интересах Порошенко] никак не связана с тарифами.

Примечательно, что именно в конце 2015 - начале 2016 года,
когда НКРЭКУ держал низким тариф для ТЭС
и облигации ДТЭК стоили дешевле всего,
ICU в интересах Порошенко скупала долговые бумаги ДТЭК .

стоимость облигации ДТЭК начала расти в мае 2016,
когда [в интересах Порошенко] поползли вверх тариф и выработка тепловой генерации.
показати весь коментар
06.05.2020 15:12 Відповісти
Примечательно, что именно в конце 2015 - начале 2016 года,
когда НКРЭКУ держал низким тариф для ТЭС
и облигации ДТЭК стоили дешевле всего,
ICU в интересах Порошенко скупала долговые бумаги ДТЭК .

стоимость облигации ДТЭК начала расти в мае 2016,
когда [в интересах Порошенко] поползли вверх тариф и выработка тепловой генерации.
показати весь коментар
06.05.2020 15:13 Відповісти
А ещё лучше повышайте в 5 раз тарифы для населения и этот зебильный цирк быстрее закончится.
показати весь коментар
29.05.2020 15:21 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 