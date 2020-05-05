Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем із "зеленим" тарифом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
НКРЕКП представила два сценарії розв'язання проблем інтенсивного розвитку поновлюваних джерел електроенергії. Згідно з презентацією НКРЕКП, як один з кроків пропонується підвищити пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії для домогосподарств з 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.
На думку регулятора, таке рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень на рік.
Крім того, протягом 2-5 років НКРЕКП пропонує підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, забезпечивши адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.
За оцінкою НКРЕКП, це рішення дозволить додатково зібрати зі споживачів понад 38 млрд грн.
Серед інших пропозицій - тимчасова заборона на будівництво нових "зелених" електростанцій, зниження "зеленого" тарифу для всіх об'єктів ВДЕ до 8-9 євроцентів, запровадження 100% відповідальності за небаланси та обмеження без компенсацій 20% їх виробництва.
в том же 15 в апреле подняли до 36.6 но уже за 100 Квт
однако: на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно стало 45.6 не плохо падаль соевая входит во вкус да?!
далее: на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно 57 копеек за 100 Квт
далее: на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно 71.4 копейки за 100
и вот уже с 01 березня 2017 року мы платим по 90 копеек.
Это кто сделал?! Не падаль мародерская?! Не Сывочолый сраный Гетьман?! Не при нем зеленая энергетика пошла в ход в ущерб атомной?!
Эту атомную энергетику гнобили все, еще тогда когда развивали угольные станции для того что бы дать работу бамбасятам и они могли жрать водяру бочками.
Так что твари соевые - завалите свои шоколадные задницы, ваша Мразь подняла тариф в ТРИ **** РАЗА! Ему висеть на столбе позора вместе с Зе.
Какое отношение имеет твой высер к теме статьи? Ты кто, человек или программа бот?
Речь идет об зеленой энергетике, а не об тарифах. Даже если тариф 0.90 гр за кВт/ч, то по зеленому тарифу государство ОБЯЗАНО покупать у производителей зеленого говна по 6 гр за кВт/ч. Разницу понимаешь? Покупает государство по 6, а продает по 0.9. Откуда покрывается 5.10 гр убытка? Бинго, с наших налогов!
Судя по твоему словесному энурезу, это ж тебе Порошенко в штаны срёт, я-то тут при чём? Шоколад у тебя там или что другое - не знаю. Но ты лучше не ешь. Даже учитывая, что ты явно всё себе в рот тянешь, как это и принято у среднестатистических ЗЕлупососов...
Почему в Украине самые высокие в мире тарифы на зеленое электричество??? Мы что, самые богатые?
От кто эту куйню придумал, пусть тот и платит со своего кармана ахметке и прочим гавноинвесторам, включая иностранных
Геруса кто в 19м году поставил занимится Энергетикой? правильно Зеленский..
вот он и разваливает всю энергетику, Петро Геруса и не знал даже этого молодого лица раньше
чому зупиняють наші аес замість того щоб експортувати електроенергію ?
(06.05.2020 12:27) piligrim
Странно, да, что рыжий до сей поры не додумался майнить на своих солярисах,
а тупо втюхивает их потребителю...
= = = = =
Roger, piligrim, соотечественники !
большая разница в том , чтобы
поднять публичную волну "об остановке блоков и АЭС" и остановить генерацию .
публичная волна "майнинге" и "об остановке блоков и АЭС"
это ****#лово, часть корупционной схемы грабежа электроэнергии в Украине
организованная преступная группировка
ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский
расширяет уже действующие корупционные схемы на всю энергетику страны .
ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский
аналогична уже действующей
корупционной схеме на ДТЭК «Бурштынская ТЭС» (Ивано-Франковская область)
7 энергоблоков которой в основном работают на экспорт в Венгрию.
Стоимость экспортной электроэнергии для Венгрии
ниже текущей стоимости , по которой покупает электроэнергию «Энергорынок» .
Разница в том, что оплата в валюте оседает за кордоном
и ахметов-порошенко в Украине не оплачивают налоги .
Подобная корупционная схема
действует и на ДТЭК Добротворская ТЭС (Львовская область).
Сейчас ахметов-порошенко вместе с подельниками буславец-шмыгаль-зеленский
добавляют в свою корупционную схему мощности украинских АЭС .
Валютную выручку от экспорта электроэнергии украинских АЭС
будет
присваиватьграбить ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский ,
а расходы по содержанию АЭС
будут нести бюджет Украины , то есть
налогоплательщики , пересичные граждане, малый-средний бизнес .
разуйте глаза …
мы говорим Порошенко, подразумеваем -Ахметов.
(31.10.2016) https://biz.censor.net/resonance/3014392/ .
в 2010-2013 гг [=до= Майдана]
ДТЭК набрал около $3 млрд кредитов для покупки новых активов и их модернизации.
С падением курса гривни, эти
кредиты стали причиной огромных убытков компании - около 20 млрд грн в 2014 году и
более 37 млрд грн в 2015 году.
В апреле 2016г гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил,
что часть облигаций (евробондов) ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU,
близкая к президенту Петру Порошенко.
в ICU [то есть на Порошенко]
работали и нынешний руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк [2016г],
и бывший министр энергетики Владимир Демчишин [c декабря 2014г по апрель 2016г].
в ответ на официальный запрос, ICU направила открытое письмо, подписанное управляющим
директором компании Макаром Пасенюком.
В письме утверждалось,
что покупка долговых бумаг ДТЭК [в интересах Порошенко] никак не связана с тарифами.
Примечательно, что именно в конце 2015 - начале 2016 года,
когда НКРЭКУ держал низким тариф для ТЭС
и облигации ДТЭК стоили дешевле всего,
ICU в интересах Порошенко скупала долговые бумаги ДТЭК .
стоимость облигации ДТЭК начала расти в мае 2016,
когда [в интересах Порошенко] поползли вверх тариф и выработка тепловой генерации.
