Регулятор предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.
По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.
По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
Среди других предложений - временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для всех объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничение без компенсаций 20% их производства.
в том же 15 в апреле подняли до 36.6 но уже за 100 Квт
однако: на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно стало 45.6 не плохо падаль соевая входит во вкус да?!
далее: на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно 57 копеек за 100 Квт
далее: на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно 71.4 копейки за 100
и вот уже с 01 березня 2017 року мы платим по 90 копеек.
Это кто сделал?! Не падаль мародерская?! Не Сывочолый сраный Гетьман?! Не при нем зеленая энергетика пошла в ход в ущерб атомной?!
Эту атомную энергетику гнобили все, еще тогда когда развивали угольные станции для того что бы дать работу бамбасятам и они могли жрать водяру бочками.
Так что твари соевые - завалите свои шоколадные задницы, ваша Мразь подняла тариф в ТРИ **** РАЗА! Ему висеть на столбе позора вместе с Зе.
Какое отношение имеет твой высер к теме статьи? Ты кто, человек или программа бот?
Речь идет об зеленой энергетике, а не об тарифах. Даже если тариф 0.90 гр за кВт/ч, то по зеленому тарифу государство ОБЯЗАНО покупать у производителей зеленого говна по 6 гр за кВт/ч. Разницу понимаешь? Покупает государство по 6, а продает по 0.9. Откуда покрывается 5.10 гр убытка? Бинго, с наших налогов!
Судя по твоему словесному энурезу, это ж тебе Порошенко в штаны срёт, я-то тут при чём? Шоколад у тебя там или что другое - не знаю. Но ты лучше не ешь. Даже учитывая, что ты явно всё себе в рот тянешь, как это и принято у среднестатистических ЗЕлупососов...
Почему в Украине самые высокие в мире тарифы на зеленое электричество??? Мы что, самые богатые?
От кто эту куйню придумал, пусть тот и платит со своего кармана ахметке и прочим гавноинвесторам, включая иностранных
Геруса кто в 19м году поставил занимится Энергетикой? правильно Зеленский..
вот он и разваливает всю энергетику, Петро Геруса и не знал даже этого молодого лица раньше
чому зупиняють наші аес замість того щоб експортувати електроенергію ?
(06.05.2020 12:27) piligrim
Странно, да, что рыжий до сей поры не додумался майнить на своих солярисах,
а тупо втюхивает их потребителю...
= = = = =
Roger, piligrim, соотечественники !
большая разница в том , чтобы
поднять публичную волну "об остановке блоков и АЭС" и остановить генерацию .
публичная волна "майнинге" и "об остановке блоков и АЭС"
это ****#лово, часть корупционной схемы грабежа электроэнергии в Украине
организованная преступная группировка
ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский
расширяет уже действующие корупционные схемы на всю энергетику страны .
мы говорим Порошенко, подразумеваем -Ахметов.
(31.10.2016) https://biz.censor.net/resonance/3014392/ .
в 2010-2013 гг [=до= Майдана]
ДТЭК набрал около $3 млрд кредитов для покупки новых активов и их модернизации.
С падением курса гривни, эти
кредиты стали причиной огромных убытков компании - около 20 млрд грн в 2014 году и
более 37 млрд грн в 2015 году.
В апреле 2016г гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил,
что часть облигаций (евробондов) ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU,
близкая к президенту Петру Порошенко.
в ICU [то есть на Порошенко]
работали и нынешний руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк [2016г],
и бывший министр энергетики Владимир Демчишин [c декабря 2014г по апрель 2016г].
в ответ на официальный запрос, ICU направила открытое письмо, подписанное управляющим
директором компании Макаром Пасенюком.
В письме утверждалось,
что покупка долговых бумаг ДТЭК [в интересах Порошенко] никак не связана с тарифами.
Примечательно, что именно в конце 2015 - начале 2016 года,
когда НКРЭКУ держал низким тариф для ТЭС
и облигации ДТЭК стоили дешевле всего,
ICU в интересах Порошенко скупала долговые бумаги ДТЭК .
стоимость облигации ДТЭК начала расти в мае 2016,
когда [в интересах Порошенко] поползли вверх тариф и выработка тепловой генерации.
