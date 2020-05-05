РУС
Регулятор предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

НКРЭКУ представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Согласно презентации НКРЭКУ, в качестве одного из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Среди других предложений - временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для всех объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничение без компенсаций 20% их производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти ограничили производство "Энергоатома", чтобы закупать в 8 раз дороже энергию частных зеленых компаний

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2199) электроэнергия (776)
+78
Регулятор предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 7578
05.05.2020 16:48 Ответить
+76
Регулятор это Ринат Леонидович Ахметов
05.05.2020 16:53 Ответить
+56
Клятый Порошенко ворует электроенергию и хранит ее у себя на складе, клятый барыга, потом зебобам продаст в тридорога
05.05.2020 16:50 Ответить
100% для 99.999% населения зеленый тариф нах. не нужен
05.05.2020 23:29 Ответить
Ахметов добудовує хатинку...так..врємянка...ми усі скинулись

Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 665
05.05.2020 23:28 Ответить
постройка началась при кучерявом,а клоун зебильный ********,т.е подмахивает))
06.05.2020 04:07 Ответить
Если бы наш "мудрый народ"имел бы хоть элементарное самоуважение, то заявил бы власти , что при повышении цены хоть на копейку, платить прекратит совсем. Надо оказывать сопротивление. иначе будет хуже до бесконечности... Французы выбарывают все свои свободы ежедневно...
06.05.2020 00:20 Ответить
Скасуйте цей клятий зелений тариф. Ринок так ринок, хай конкурують з АЕС на рівних. У всіх купувати електроенергію за однаковою ціною. Досить спонсорувати Ахметова та іноземних колонізаторів!
06.05.2020 00:22 Ответить
зебилы видать в очередоной раз (взад) довольны.
06.05.2020 04:06 Ответить
Срочно срочно давайте темку про Порошенко, ЗЕбилы на пределе, совсем что то потухли болезненные. Нужна темка про Порошенко где весь ЗЕбильный скот появица мгновенно и начнёт визжать про баригу мародьора, ато в этой темке ЗЕбилов что то не слышно..
06.05.2020 07:57 Ответить
Трошки истории тарифов:с 14-го по 15-й за 150 Квт - 30.84
в том же 15 в апреле подняли до 36.6 но уже за 100 Квт
однако: на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно стало 45.6 не плохо падаль соевая входит во вкус да?!
далее: на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно 57 копеек за 100 Квт
далее: на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно 71.4 копейки за 100
и вот уже с 01 березня 2017 року мы платим по 90 копеек.
Это кто сделал?! Не падаль мародерская?! Не Сывочолый сраный Гетьман?! Не при нем зеленая энергетика пошла в ход в ущерб атомной?!
Эту атомную энергетику гнобили все, еще тогда когда развивали угольные станции для того что бы дать работу бамбасятам и они могли жрать водяру бочками.
Так что твари соевые - завалите свои шоколадные задницы, ваша Мразь подняла тариф в ТРИ **** РАЗА! Ему висеть на столбе позора вместе с Зе.
06.05.2020 08:53 Ответить
Чурка писатель, но не читатель?
Какое отношение имеет твой высер к теме статьи? Ты кто, человек или программа бот?
Речь идет об зеленой энергетике, а не об тарифах. Даже если тариф 0.90 гр за кВт/ч, то по зеленому тарифу государство ОБЯЗАНО покупать у производителей зеленого говна по 6 гр за кВт/ч. Разницу понимаешь? Покупает государство по 6, а продает по 0.9. Откуда покрывается 5.10 гр убытка? Бинго, с наших налогов!
06.05.2020 09:43 Ответить
Овца, дорогу зеленой энергетике открыл не Зе, он только развивает успішний напрямок косьбы бабла. Ты своего соевого Кормчего засунь собі у дупу. Сопело в две дырки когда Гарант поднимал тарифы?!
06.05.2020 11:19 Ответить
так а шож твой ЗЕ целый год дрочит, а не исправляет ситуацию? Порошенко ж давно не при делах (хоть и до сих пор срёт тебе в штаны)...
06.05.2020 12:52 Ответить
Потому что моё Зе понималку еще себе не отрастил, как исправлять. Оно такое же у власти никчемное как и твой сырун в штаны. А то что ты считаешь шоколадом из попы Гаранта - не шоколад) ну, ты же в курсе.
07.05.2020 00:57 Ответить
вот ведь ты ж тупая баранина!
Судя по твоему словесному энурезу, это ж тебе Порошенко в штаны срёт, я-то тут при чём? Шоколад у тебя там или что другое - не знаю. Но ты лучше не ешь. Даже учитывая, что ты явно всё себе в рот тянешь, как это и принято у среднестатистических ЗЕлупососов...
07.05.2020 08:55 Ответить
Почему «проблемы зеленой энергетики» должны решаться за мой счет???
Почему в Украине самые высокие в мире тарифы на зеленое электричество??? Мы что, самые богатые?
От кто эту куйню придумал, пусть тот и платит со своего кармана ахметке и прочим гавноинвесторам, включая иностранных
06.05.2020 09:35 Ответить
Супер !!!! Население виновато в переизбытке ахметовской зелеэнергии !!!! Где атомные станции? Все идет к новому майдану !!!!
06.05.2020 09:36 Ответить
Спасибо зебилам!!!
06.05.2020 10:03 Ответить
ах хах...))
Геруса кто в 19м году поставил занимится Энергетикой? правильно Зеленский..
вот он и разваливает всю энергетику, Петро Геруса и не знал даже этого молодого лица раньше
06.05.2020 10:30 Ответить
падлючи зелені бариги
06.05.2020 12:04 Ответить
Правильно. Хорошее решение ЗЕкоманды. Главное - своевременное.
06.05.2020 12:48 Ответить
Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 2334
06.05.2020 13:05 Ответить
Вот нахера телу такой дворец??? Памятник жлобству
06.05.2020 17:52 Ответить
А я вже думав,що про нас мудрі наші керманичи забули.Та хер там,гляди,забудуть вони...
06.05.2020 13:47 Ответить
Доллар по 50, газ по 30, тепер щей електрику піднімуть. Доколє!!!!
06.05.2020 14:26 Ответить
(06.05.2020 07:42) Roger Moraleski
чому зупиняють наші аес замість того щоб експортувати електроенергію ?

(06.05.2020 12:27) piligrim
Странно, да, что рыжий до сей поры не додумался майнить на своих солярисах,
а тупо втюхивает их потребителю...
= = = = =

Roger, piligrim, соотечественники !
большая разница в том , чтобы
поднять публичную волну "об остановке блоков и АЭС" и остановить генерацию .
публичная волна "майнинге" и "об остановке блоков и АЭС"
это ****#лово, часть корупционной схемы грабежа электроэнергии в Украине

организованная преступная группировка
ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский
расширяет уже действующие корупционные схемы на всю энергетику страны .

корупционная схема , которую мутят сейчас
ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский
аналогична уже действующей
корупционной схеме на ДТЭК «Бурштынская ТЭС» (Ивано-Франковская область)
7 энергоблоков которой в основном работают на экспорт в Венгрию.
Стоимость экспортной электроэнергии для Венгрии
ниже текущей стоимости , по которой покупает электроэнергию «Энергорынок» .
Разница в том, что оплата в валюте оседает за кордоном
и ахметов-порошенко в Украине не оплачивают налоги .

Подобная корупционная схема
действует и на ДТЭК Добротворская ТЭС (Львовская область).
Сейчас ахметов-порошенко вместе с подельниками буславец-шмыгаль-зеленский
добавляют в свою корупционную схему мощности украинских АЭС .

Валютную выручку от экспорта электроэнергии украинских АЭС
будет присваивать грабить ОПГ ахметов-порошенко-буславец-шмыгаль-зеленский ,

а расходы по содержанию АЭС
будут нести бюджет Украины , то есть
налогоплательщики , пересичные граждане, малый-средний бизнес .

разуйте глаза …
06.05.2020 15:01 Ответить
А ещё лучше повышайте в 5 раз тарифы для населения и этот зебильный цирк быстрее закончится.
29.05.2020 15:21 Ответить
