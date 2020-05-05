Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 7 травня

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Ради 7 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"У зв'язку з вимогою 156 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання Ради і відповідно до ч. 8 ст. 19 Регламенту Верховної Ради скликати позачергове засідання на 14:00 7 травня", - йдеться в розпорядженні.

Розглядатимуть:

- проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я протидіяти поширенню коронавірусної хвороби № 3380;

- проєкт закону про несення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівник державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих в сфері захисту населення від інфекційних захворювань(№3376);

Також дивіться: Порошенко привіз у Раду підписи для позачергової сесії: Протягом 72 годин має бути скликана. ВIДЕО

Нагадаємо, що фракція "Європейська Солідарність" зібрала 150 підписів для проведення позачергового засідання парламенту, на якому вимагає проголосувати закони про страхування лікарів і про масове тестування.