1 653 12

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 7 травня

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Ради 7 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"У зв'язку з вимогою 156 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання Ради і відповідно до ч. 8 ст. 19 Регламенту Верховної Ради скликати позачергове засідання на 14:00 7 травня", - йдеться в розпорядженні.

Розглядатимуть:

- проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я протидіяти поширенню коронавірусної хвороби № 3380;

- проєкт закону про несення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівник державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих в сфері захисту населення від інфекційних захворювань(№3376);

Нагадаємо, що фракція "Європейська Солідарність" зібрала 150 підписів для проведення позачергового засідання парламенту, на якому вимагає проголосувати закони про страхування лікарів і про масове тестування.

Топ коментарі
+4
ЗЕвладі Грося залишив +150 лярдів, ось нехай і башляють.
05.05.2020 17:03 Відповісти
+1
Так зебилы же много лет подряд орали что Грося все крадет
05.05.2020 17:06 Відповісти
+1
Поверили . 50% верит . Не понятно , что страшнее , вирус или слабоумие .
05.05.2020 17:09 Відповісти
Пусть голосуют! Популисты.
05.05.2020 17:07 Відповісти
Поздравлять будут с 75-летием Победы над Гитлеровской Германией?
05.05.2020 17:08 Відповісти
Будуть мендали ряженым кловунам ДАРИТЬ!
05.05.2020 17:27 Відповісти
шапито 2.0 плавно превращается в балаган версии 3.0
05.05.2020 17:10 Відповісти
дывно,шо это молодорыгло бердычевское верит в систему ...здравоохранения.
05.05.2020 17:11 Відповісти
А антикаломойский закон? Как-нить потом?
05.05.2020 17:59 Відповісти
к ОКРАИНСКОМУ НАРІДУ -переведи.
05.05.2020 18:22 Відповісти
Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 7 травня - Цензор.НЕТ 6120
05.05.2020 19:48 Відповісти
 
 