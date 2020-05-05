РУС
Новости
Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 7 мая

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 7 мая

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 7 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"В связи с требованием 156 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Рады и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады созвать внеочередное заседание на 14:00 7 мая", - говорится в распоряжении.

Будут рассматривать:

- проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни № 3380;

- проект закона о несении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работник государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в сфере защиты населения от инфекционных заболевания (№3376);

Напомним, что фракция "Европейская Солидарность" собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании.

Автор: 

ВР (29430) Разумков Дмитрий (1522)
Топ комментарии
+4
ЗЕвладі Грося залишив +150 лярдів, ось нехай і башляють.
05.05.2020 17:03 Ответить
Так зебилы же много лет подряд орали что Грося все крадет
05.05.2020 17:06 Ответить
Поверили . 50% верит . Не понятно , что страшнее , вирус или слабоумие .
05.05.2020 17:09 Ответить
Пусть голосуют! Популисты.
05.05.2020 17:07 Ответить
Поздравлять будут с 75-летием Победы над Гитлеровской Германией?
05.05.2020 17:08 Ответить
Будуть мендали ряженым кловунам ДАРИТЬ!
05.05.2020 17:27 Ответить
шапито 2.0 плавно превращается в балаган версии 3.0
05.05.2020 17:10 Ответить
дывно,шо это молодорыгло бердычевское верит в систему ...здравоохранения.
05.05.2020 17:11 Ответить
А антикаломойский закон? Как-нить потом?
05.05.2020 17:59 Ответить
к ОКРАИНСКОМУ НАРІДУ -переведи.
05.05.2020 18:22 Ответить
Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 7 травня - Цензор.НЕТ 6120
05.05.2020 19:48 Ответить
 
 