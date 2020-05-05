У спекотний період у столиці патрулюватимуть пожежонебезпечні ділянки лісових масивів, - КМДА

У столиці патрулюватимуть пожежонебезпечні ділянки лісових масивів. Допомогу в організації патрулювань протягом пожежонебезпечного періоду комунальному об’єднанню "Київзеленбуд" надаватимуть представники поліції та ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це йдеться у протоколі засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У рамках підготовки до пожежонебезпечного періоду КО "Київзеленбуд" створить мінералізовані смуги, систему протипожежних бар’єрів, канав та забезпечить їх поновлення. У першу чергу, такі роботи будуть виконані в пожежонебезпечних лісових масивах, які прилягають до населених пунктів, доріг, ліній електропередач, нафто-, газо- продуктопроводів.

Читайте також: У Києві з 5 травня дозволили продаж навинос їжі і напоїв у МАФах

Районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень міста і лісопаркових господарств будуть залучатися до ліквідації загорань на закріплених за ними територіях.

Для цього підготують протипожежну техніку, створять необхідний резерв паливо-мастильних матеріалів, забезпечать особовий склад протипожежним інвентарем.

Окрім того, протягом пожежонебезпечного періоду буде встановлено цілодобове чергування членів пожежно-сторожової охорони, добровільних пожежних дружин на пожежній та пристосованій для гасіння пожеж техніці.