Ситуація з інфікуванням коронавірусом у ЗСУ на сьогодні покращилася, - Таран

Станом на сьогодні у Збройних силах України ситуація із зараженням коронавірусом COVID-19 покращилася, а кількість хворих навіть знизилася, - заявляє міністр оборони України Андрій Таран.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"На сьогодні нам вдалося не допустити потрапляння коронавірусу в район проведення ООС - і це найголовніше", - сказав Таран, відповідаючи на запитання журналістів про поточну ситуацію і перебіг лікування українських військовослужбовців, які хворіють на COVID-19.

"На сьогодні ситуація в Збройних силах України покращилася. У восьми військовослужбовців із Харкова попередні позитивні тести на коронавірусну інфекцію виявилися помилковими. Тому в даний час загальна кількість хворих навіть знизилася", - підкреслив міністр оборони.

Він також додав, що кожного дня люди видужують після захворювання коронавірусом.

"Більшість випадків захворювання на цю хворобу пов'язані з тим, що військовослужбовці спілкуються з цивільним населенням, серед якого є випадки захворювання", - зазначив Таран.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено. Три позитивні результати військовослужбовців анульовані через помилки під час роздруківки аналізів ПЛР, - Командування Медсил

карантин (18172) ЗСУ (7944) COVID-19 (19768) Таран Андрій (267) коронавірус (19923)
Шота как то СМИ перестали писать о вирусокороне ))))) Он чё, кончился что ли и мы победители? )))))
Или может быть как писал великий - мавр сделал своё дело, мавр должен умереть ))))))))
05.05.2020 19:22 Відповісти
О дед нарисовался. Говорят он ещё при Сталине служил. Новое лицо)))
05.05.2020 19:22 Відповісти
Ну, служив, чи не служив, то таке. Але для команди капітулянтів, людина підходяща. "Керівника української сторони СЦКК генерала Тарана підозрюють у державній зраді - РНБО
13 липня 2015"
05.05.2020 19:33 Відповісти
Да уж, в окопе не забалуешь. Здоровья ребятам!
05.05.2020 19:27 Відповісти
Вирус испугался наших ребят и отступает? Так это ж здорово! Здоровья всем! Пусть эта дрянь хоть в короне, хоть без обойдет тех, кто здоров, стороной!!! А всем заболевшим- скорейшего выздоровления без пагубных последствий!
05.05.2020 19:37 Відповісти
Это шутка юмора такая во всем мире ухудшается ситуация а у нас в войсках сегодня улучшилась.
05.05.2020 20:29 Відповісти
 
 