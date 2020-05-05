Ситуація з інфікуванням коронавірусом у ЗСУ на сьогодні покращилася, - Таран

Станом на сьогодні у Збройних силах України ситуація із зараженням коронавірусом COVID-19 покращилася, а кількість хворих навіть знизилася, - заявляє міністр оборони України Андрій Таран.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"На сьогодні нам вдалося не допустити потрапляння коронавірусу в район проведення ООС - і це найголовніше", - сказав Таран, відповідаючи на запитання журналістів про поточну ситуацію і перебіг лікування українських військовослужбовців, які хворіють на COVID-19.

"На сьогодні ситуація в Збройних силах України покращилася. У восьми військовослужбовців із Харкова попередні позитивні тести на коронавірусну інфекцію виявилися помилковими. Тому в даний час загальна кількість хворих навіть знизилася", - підкреслив міністр оборони.

Він також додав, що кожного дня люди видужують після захворювання коронавірусом.

"Більшість випадків захворювання на цю хворобу пов'язані з тим, що військовослужбовці спілкуються з цивільним населенням, серед якого є випадки захворювання", - зазначив Таран.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено. Три позитивні результати військовослужбовців анульовані через помилки під час роздруківки аналізів ПЛР, - Командування Медсил