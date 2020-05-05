РУС
Коронавирус и карантин
Ситуация с инфицированием коронавирусом в ВСУ на сегодня улучшилась, - Таран

По состоянию на сегодня в Вооруженных силах Украины ситуация с заражением коронавирусом COVID-19 улучшилась, а количество больных даже снизилось заявляет министр обороны Украины Андрей Таран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"На сегодня нам удалось не допустить попадания коронавируса в район проведения ООС - и это самое главное", - сказал Таран, отвечая на вопрос журналистов о текущей ситуации и течении лечения украинских военнослужащих, болеющих COVID-19.

"На сегодня ситуация в Вооруженных силах Украины улучшилась. У восьми военнослужащих из Харькова предыдущие положительные тесты на коронавирусную инфекцию оказались ложными. Поэтому в настоящее время общее количество больных даже снизилось", - подчеркнул министр обороны.

Он также добавил, что каждый день люди выздоравливают после заболевания коронавирусом.

"Большинство случаев заболевания этой болезнью связаны с тем, что военнослужащие общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания", - отметил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено. Три позитивных результата военнослужащих аннулированы из-за ошибки при распечатке анализов ПЦР, - Командование Медсил

Автор: 

карантин (16729) ВСУ (6938) COVID-19 (18611) Таран Андрей (267) коронавирус (17042)
Шота как то СМИ перестали писать о вирусокороне ))))) Он чё, кончился что ли и мы победители? )))))
Или может быть как писал великий - мавр сделал своё дело, мавр должен умереть ))))))))
показать весь комментарий
05.05.2020 19:22 Ответить
О дед нарисовался. Говорят он ещё при Сталине служил. Новое лицо)))
показать весь комментарий
05.05.2020 19:22 Ответить
Ну, служив, чи не служив, то таке. Але для команди капітулянтів, людина підходяща. "Керівника української сторони СЦКК генерала Тарана підозрюють у державній зраді - РНБО
13 липня 2015"
показать весь комментарий
05.05.2020 19:33 Ответить
Да уж, в окопе не забалуешь. Здоровья ребятам!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:27 Ответить
Вирус испугался наших ребят и отступает? Так это ж здорово! Здоровья всем! Пусть эта дрянь хоть в короне, хоть без обойдет тех, кто здоров, стороной!!! А всем заболевшим- скорейшего выздоровления без пагубных последствий!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:37 Ответить
Это шутка юмора такая во всем мире ухудшается ситуация а у нас в войсках сегодня улучшилась.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:29 Ответить
 
 