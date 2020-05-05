Ситуация с инфицированием коронавирусом в ВСУ на сегодня улучшилась, - Таран

По состоянию на сегодня в Вооруженных силах Украины ситуация с заражением коронавирусом COVID-19 улучшилась, а количество больных даже снизилось заявляет министр обороны Украины Андрей Таран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"На сегодня нам удалось не допустить попадания коронавируса в район проведения ООС - и это самое главное", - сказал Таран, отвечая на вопрос журналистов о текущей ситуации и течении лечения украинских военнослужащих, болеющих COVID-19.

"На сегодня ситуация в Вооруженных силах Украины улучшилась. У восьми военнослужащих из Харькова предыдущие положительные тесты на коронавирусную инфекцию оказались ложными. Поэтому в настоящее время общее количество больных даже снизилось", - подчеркнул министр обороны.

Он также добавил, что каждый день люди выздоравливают после заболевания коронавирусом.

"Большинство случаев заболевания этой болезнью связаны с тем, что военнослужащие общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания", - отметил Таран.

