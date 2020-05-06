У США планують розпустити робочу групу з коронавірусу

Влада США вивчають можливість розпустити робочу групу Білого дому з коронавірусу. Це може статися в кінці травня або на початку червня і є ознакою "значного прогресу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив її очільник віцепрезидент Майк Пенс.

Метою групи була, серед іншого, мобілізація профільних органів влади і координація їхніх дій. Її місце займе нова робоча група, яка зосередиться на безпечному відновленні економічної діяльності, повідомив президент Дональд Трамп.

"Ми не можемо тримати країну закритою протягом 5 років", - підкреслив глава Білого дому.

Як повідомлялося, лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, число померлих за станом на ранок 6 травня досягло 71 0704, хворих - 1 204 479.