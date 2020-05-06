В США планируют распустить рабочую группу по коронавирусу

Власти США изучают возможность распустить рабочую группу Белого дома по коронавирусу. Это может произойти в конце мая или начале июня и является признаком "значительного прогресса".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил возглавляющий ее вице-президент Майк Пенс.

Целью группы была, среди прочего, мобилизация профильных органов власти и координация их действий. Ее место займет новая рабочая группа, которая сосредоточится на безопасном возобновлении экономической деятельности, сообщил президент Дональд Трамп.

"Мы не можем держать страну закрытой на протяжении 5 лет", - подчеркнул глава Белого дома.

Как сообщалось, лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших по состоянию на утро 6 мая достигло 71 0704, заболевших - 1 204 479.