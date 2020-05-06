"Мрія" сьогодні привезе з Китаю черговий гуманітарний вантаж, - "Нафтогаз"

Український літак Ан-225 "Мрія" в середу, 6 травня, прибуде в Україну з гуманітарним вантажем з Китаю.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 6 травня, зустрічаємо літак Ан-225 "Мрія" з гуманітарним вантажем з КНР", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що на борту літака будуть і засоби захисту, і медичне обладнання, яке "Нафтогаз" придбав для передачі медичним закладам України.

Зазначається, що прибуття літака буде транслюватися наживо.






