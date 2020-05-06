5 321 82
"Мрія" сьогодні привезе з Китаю черговий гуманітарний вантаж, - "Нафтогаз"
Український літак Ан-225 "Мрія" в середу, 6 травня, прибуде в Україну з гуманітарним вантажем з Китаю.
Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра, 6 травня, зустрічаємо літак Ан-225 "Мрія" з гуманітарним вантажем з КНР", - йдеться в повідомленні.
У компанії додали, що на борту літака будуть і засоби захисту, і медичне обладнання, яке "Нафтогаз" придбав для передачі медичним закладам України.
Зазначається, що прибуття літака буде транслюватися наживо.
Топ коментарі
"Мрія" на підльоті.
Давай!
Зеля! Давай виходи, подлий трус!
Не заплатили в бюджет дивидендов на несколько миллиардов, и решили закупить гуманитарки на несколько миллионов - поиграться в социально ответственную компанию.
Аналогисно как Аахметовские энергокомпании, при европейском снижении цен на з/з (причем довольно сильном) решили в Украине ничего не снижать, но с барского плеча Метинвест отказался от налоговых каникул на время карантина - типа Ахметов тоже проявил социальную ответственность и в трудное для страны время....
"Вам не вистачає памперсів?
Я привезу..."
-и коммерческий?
-и коммерческий
разумеется , из гос.бюджета.
Берлагузельца.
К нам посылка из Китая,-ой-ёй-ёй...
похоже на гуманитарку? нууу... значит преЗЕденту не интересно пиариться...не заплатят)))))
П.С. Кто-то один может этим заняться в масштабах страны, а не пиарить себя за счет бюджета!?
Вам посылка из Шанхая, о-ё-ёй,
А в посылке три китайца, о-ё-ёй,
Три китайца красят яйца, о-ё-ё-ёй.
Ша! - Сказала тётя Хая -
Я в коробке из Шанхая
Привезла для вас большой сюрприз.
Мы в коробку поглядели
И на месте обалдели -
Там китайцы делали стриптиз.
И пели по-китайски...
Те, що зустрічав Янелох- ЗАРОБІТОК НА ЗДОРОВ'Ї та ЖИТТІ
Вы скажите пасылки то из китая когда будут?
а на ферме мармеладного бубочки всегда истерика.