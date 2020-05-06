УКР
Новини Коронавірус і карантин
5 321 82

"Мрія" сьогодні привезе з Китаю черговий гуманітарний вантаж, - "Нафтогаз"

Український літак Ан-225 "Мрія" в середу, 6 травня, прибуде в Україну з гуманітарним вантажем з Китаю.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 6 травня, зустрічаємо літак Ан-225 "Мрія" з гуманітарним вантажем з КНР", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що на борту літака будуть і засоби захисту, і медичне обладнання, яке "Нафтогаз" придбав для передачі медичним закладам України.

Також читайте: Можливо, ми припустилися помилки, не сказавши, що "Мрія" везе з Китаю і гуманітарний, і комерційний вантаж, - Тимошенко

Зазначається, що прибуття літака буде транслюватися наживо.

Мрія сьогодні привезе з Китаю черговий гуманітарний вантаж, - Нафтогаз 01

Автор: 

Топ коментарі
+37
В эпицентре появится новый товар??
06.05.2020 08:29 Відповісти
+34
Зебил опять будет встречать ... ))))
06.05.2020 08:29 Відповісти
+20
06.05.2020 09:10 Відповісти
Зебил опять будет встречать ... ))))
06.05.2020 08:29 Відповісти
06.05.2020 09:10 Відповісти
Нафтогаз не буде лукавити. бо Епіцентр оскандалився.
"Мрія" на підльоті.
06.05.2020 09:12 Відповісти
"Давай Зелю на зустріч!"
Давай!
Зеля! Давай виходи, подлий трус!
06.05.2020 10:39 Відповісти
В эпицентре появится новый товар??
06.05.2020 08:29 Відповісти
Нет на этот раз "гуманитарка" от Нафтогаза.
Не заплатили в бюджет дивидендов на несколько миллиардов, и решили закупить гуманитарки на несколько миллионов - поиграться в социально ответственную компанию.
Аналогисно как Аахметовские энергокомпании, при европейском снижении цен на з/з (причем довольно сильном) решили в Украине ничего не снижать, но с барского плеча Метинвест отказался от налоговых каникул на время карантина - типа Ахметов тоже проявил социальную ответственность и в трудное для страны время....
06.05.2020 09:04 Відповісти
Ні, з*явиться новий відосік, як він працює і навіть не спить.
06.05.2020 09:16 Відповісти
06.05.2020 09:26 Відповісти
Зеленскому уже грим наложили?
06.05.2020 08:30 Відповісти
бедосика не забудьте пригласить. для встречи
06.05.2020 08:32 Відповісти
Порох до зєлєпупенків:
"Вам не вистачає памперсів?
Я привезу..."
06.05.2020 08:32 Відповісти
https://www.facebook.com/101113704727279/videos/761137884418643/?t=66
06.05.2020 08:33 Відповісти
Мама мія! Юзік виявився бабою!!!
06.05.2020 08:41 Відповісти
Когда, где, в каком супермаркете продавать будут? В очередь онлайн или наживо приходить?
06.05.2020 08:34 Відповісти
мемаса с котиками не хватает
-и коммерческий?
-и коммерческий
06.05.2020 08:36 Відповісти
Нам не видать конца карантина. Для всех этих товаров необходим рынок сбыта. Мрии с грузом масок будут летать вечно.
06.05.2020 08:36 Відповісти
Нафтогаз приобрел для передачи медучреждениям. НАФТОГАЗ - ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ И ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ СПОНСОРА, ИЛИ ЭТО ДЕНЬГИ БЮДЖЕТА?
06.05.2020 08:36 Відповісти
НАК "Нафтогаз Украины " - это государственная компания . Деньги на её деятельность,
разумеется , из гос.бюджета.
06.05.2020 08:50 Відповісти
З НАШИХ кишень, блін!
06.05.2020 08:59 Відповісти
Шура, запускайте Берлагу зельца.
06.05.2020 08:37 Відповісти
Минулого разу привозили до «Епіцентру», а цього разу гуманітарка мабуть для «Велюру».
06.05.2020 08:38 Відповісти
А який відсоток гуманітарного вантажа відносно комерційного? Ганяти Мрію за державний кошт в комерційних інтересах - мародерство. Невже не можна здавати в аренду?
06.05.2020 08:40 Відповісти
А теперь кто из высших лиц офиса будет встречать?
06.05.2020 08:41 Відповісти
ЗеЛенка.
06.05.2020 08:43 Відповісти
Тётя Хая.
06.05.2020 11:22 Відповісти
https://www.facebook.com/101113704727279/videos/761137884418643/?t=3
06.05.2020 08:41 Відповісти
Ай немагу)))))
06.05.2020 08:46 Відповісти
теперь в эпицентре откроют медицинский отдел....
06.05.2020 08:46 Відповісти
Прилетит шестого мая,-ой-ёй-ёй,
К нам посылка из Китая,-ой-ёй-ёй...
06.05.2020 08:47 Відповісти
З добрим утром тетя Хая ...А в посилке три китайца айяй, три китайца красят яйца айяяй
06.05.2020 08:59 Відповісти
Ржал до упаду. Сохраню ))).
06.05.2020 09:42 Відповісти
https://nicolaitroitsky.livejournal.com/8542386.html так то классіка
06.05.2020 09:57 Відповісти
И я, и я, такого мнения.
06.05.2020 11:24 Відповісти
А в посылке два китайца, два китайца красят ........
06.05.2020 11:21 Відповісти
которое Нафтогаз приобрел для передачи медучреждениям Украины - цитата

похоже на гуманитарку? нууу... значит преЗЕденту не интересно пиариться...не заплатят)))))
06.05.2020 08:48 Відповісти
Знаємо ми ці ************ грузи.
06.05.2020 08:50 Відповісти
Шо то возят и возят, зашел в аптеку сельскую, а там ток щас надыбал эту маску, до этого ни хера не было, брат с райцентра привез одну на двоих. Зато барыг продавших в европу маски, не то шо не посадили, но даже не штрафанули .Хотя знающие говорят без защиты глаз - маска до одного места.
06.05.2020 08:57 Відповісти
маска не до места, а для ментов и чтобы в магазин впустили.
06.05.2020 09:02 Відповісти
так, той вірус як рилігія - віриш/не віриш, а обряди доводиця виконувати
06.05.2020 10:12 Відповісти
да, глаза - широко откритийє ворота для інфєкції. Хожу в очках, но бєз маскі
06.05.2020 10:09 Відповісти
Черговий?!!! От, пілять...
06.05.2020 08:58 Відповісти
Пора установить график поставки гуманитарки госкомпаниями: Укрзализныця, Укрпочта, Энергоатом, Антонов, Южмаш....пока не дойдём до местных мясокмбинатов и прачечных?
П.С. Кто-то один может этим заняться в масштабах страны, а не пиарить себя за счет бюджета!?
06.05.2020 08:58 Відповісти
"Мрия" сегодня привезет из Китая очередной гуманитарный груз Гереге в "Эпицентр".
06.05.2020 08:59 Відповісти
в том числе три коробки гуманитарного груза.
06.05.2020 09:00 Відповісти
двє
06.05.2020 09:58 Відповісти
одна в другой
06.05.2020 09:59 Відповісти
Может спичечные?
06.05.2020 11:26 Відповісти
Зараз знову прибіжить зустрічати (що має ще робити)....Хатіко блдь!
06.05.2020 09:01 Відповісти
С добрым утром, тетя Хая, о-ё-ёй.
Вам посылка из Шанхая, о-ё-ёй,
А в посылке три китайца, о-ё-ёй,
Три китайца красят яйца, о-ё-ё-ёй.

Ша! - Сказала тётя Хая -
Я в коробке из Шанхая
Привезла для вас большой сюрприз.
Мы в коробку поглядели
И на месте обалдели -
Там китайцы делали стриптиз.
И пели по-китайски...
06.05.2020 09:01 Відповісти
це варіянт уіллі токарєва
06.05.2020 10:01 Відповісти
06.05.2020 09:03 Відповісти
06.05.2020 09:05 Відповісти
А я поставив голос ворони, також встаю на кілька хвилин раніше.
06.05.2020 11:35 Відповісти
Та ні, з вороною небезпечно - можна й проспати.
06.05.2020 11:36 Відповісти
А какая разница?
06.05.2020 11:47 Відповісти
До ворони можна привикнути, а до того ну ніяк
06.05.2020 11:53 Відповісти
Надо возле приземлившейся Мрии сразу ярмарку организовать.
06.05.2020 09:10 Відповісти
Привезти, выгрузить и декомунизировать.
06.05.2020 09:12 Відповісти
В Эпицентре радость.
06.05.2020 09:19 Відповісти
Такое счастье привалило!
06.05.2020 11:50 Відповісти
Президент як завжди прийде з контори привітати контрабанду біля літака?
06.05.2020 09:20 Відповісти
Работа ж такая.
06.05.2020 11:51 Відповісти
А почему анонсирует "Нафтогаз"? На подтанцовке у клоуна спикером подрабатывает?
06.05.2020 09:28 Відповісти
Элементарно. Коболев раскошелился.
06.05.2020 11:37 Відповісти
А грузчику ЗеБубочке уже сообщили, чтоб он успел собрать бригаду и выехать на разгрузку?
06.05.2020 09:29 Відповісти
Оце- ГУМАНІТАРКА. Вона, безкоштовна.
Те, що зустрічав Янелох- ЗАРОБІТОК НА ЗДОРОВ'Ї та ЖИТТІ
06.05.2020 09:31 Відповісти
безко...? Нафтогаз - державна кантора - гроші бюджетні (наші)
06.05.2020 10:03 Відповісти
Як це змінює факт того, що презЕдент Янелох влаштував "гуманітарну" піар- акцію товару "Епіцентра" Гереги
06.05.2020 10:25 Відповісти
це змінює восторг по поводу сьогоднішньої "безкоштовної ГУМАНІТАРКИ"
06.05.2020 10:35 Відповісти
Опять группа товарищей в масках выйдет встречать "самый большой самолет в мире". А вечером , перед сном, мы услышим очередной спич "дидуся" про проблемы борьбы с короновирусом.
06.05.2020 09:34 Відповісти
"Гуманитарный груз" потому что "мимо кассы"?
06.05.2020 09:36 Відповісти
Гуманитарный груз это хорошо ,это для пипла,он как суслик-его никто не видел ,но пипл должен чувствовать что он есть...
Вы скажите пасылки то из китая когда будут?
06.05.2020 09:37 Відповісти
а какой гапермаркет ним будет торговать в этот раз
06.05.2020 09:39 Відповісти
06.05.2020 09:41 Відповісти
Та ти шо ????
06.05.2020 09:49 Відповісти
Если так будет продолжаться, то придётся менять доллары!
06.05.2020 10:12 Відповісти
Что везут? А то в этот раз груз тяжёлый (110т) а не объёмный, как в прошлый раз нам утверждали.
06.05.2020 10:01 Відповісти
что вєзут - тайна. І ващє - дарьоному каню скажитє пасіба. Правда, єтот падарок ми с вамі оплатілі - потому как нафтогаз госкантора, то дєньгі потрачєни бюджетнийє (народнийє)
06.05.2020 10:07 Відповісти
Будіть Клоуна, хай киздує на аеродром.
06.05.2020 10:04 Відповісти
И оттуда - на Ростов.
06.05.2020 11:44 Відповісти
молодцы. всё верно.
а на ферме мармеладного бубочки всегда истерика.
06.05.2020 13:38 Відповісти
 
 