"Мрия" сегодня привезет из Китая очередной гуманитарный груз, - "Нафтогаз"
Украинский самолет Ан-225 "Мрия" в среду, 6 мая прибудет в Украину с гуманитарным грузом из Китая.
Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра, 6 мая, встречаем самолет Ан-225 "Мрия" с гуманитарным грузом из КНР", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что на борту самолета будут и средства защиты и медицинское оборудование, которое Нафтогаз приобрел для передачи медучреждениям Украины.
Отмечается, что прибытие самолета будет транслироваться вживую.
