5 321 82

"Мрия" сегодня привезет из Китая очередной гуманитарный груз, - "Нафтогаз"

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" в среду, 6 мая прибудет в Украину с гуманитарным грузом из Китая.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 6 мая, встречаем самолет Ан-225 "Мрия" с гуманитарным грузом из КНР", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможно, мы допустили ошибку не сказав, что "Мрия" везет из Китая и гуманитарный, и коммерческий груз, - Тимошенко

В компании добавили, что на борту самолета будут и средства защиты и медицинское оборудование, которое Нафтогаз приобрел для передачи медучреждениям Украины.

Отмечается, что прибытие самолета будет транслироваться вживую.

Мрия сегодня привезет из Китая очередной гуманитарный груз, - Нафтогаз 01

карантин (16729) Китай (3194) Нафтогаз (3120) Мрия (69) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+37
В эпицентре появится новый товар??
показать весь комментарий
06.05.2020 08:29 Ответить
+34
Зебил опять будет встречать ... ))))
показать весь комментарий
06.05.2020 08:29 Ответить
+20
"Мрія" сьогодні привезе з Китаю черговий гуманітарний вантаж, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 8087
показать весь комментарий
06.05.2020 09:10 Ответить
Нафтогаз не буде лукавити. бо Епіцентр оскандалився.
"Мрія" на підльоті.
"Мрія" сьогодні привезе з Китаю черговий гуманітарний вантаж, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6383
показать весь комментарий
06.05.2020 09:12 Ответить
"Давай Зелю на зустріч!"
Давай!
Зеля! Давай виходи, подлий трус!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:39 Ответить
Нет на этот раз "гуманитарка" от Нафтогаза.
Не заплатили в бюджет дивидендов на несколько миллиардов, и решили закупить гуманитарки на несколько миллионов - поиграться в социально ответственную компанию.
Аналогисно как Аахметовские энергокомпании, при европейском снижении цен на з/з (причем довольно сильном) решили в Украине ничего не снижать, но с барского плеча Метинвест отказался от налоговых каникул на время карантина - типа Ахметов тоже проявил социальную ответственность и в трудное для страны время....
показать весь комментарий
06.05.2020 09:04 Ответить
Ні, з*явиться новий відосік, як він працює і навіть не спить.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:16 Ответить
"Мрія" сьогодні привезе з Китаю черговий гуманітарний вантаж, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1882
показать весь комментарий
06.05.2020 09:26 Ответить
Зеленскому уже грим наложили?
показать весь комментарий
06.05.2020 08:30 Ответить
бедосика не забудьте пригласить. для встречи
показать весь комментарий
06.05.2020 08:32 Ответить
Порох до зєлєпупенків:
"Вам не вистачає памперсів?
Я привезу..."
показать весь комментарий
06.05.2020 08:32 Ответить
https://www.facebook.com/101113704727279/videos/761137884418643/?t=66
показать весь комментарий
06.05.2020 08:33 Ответить
Мама мія! Юзік виявився бабою!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 08:41 Ответить
Когда, где, в каком супермаркете продавать будут? В очередь онлайн или наживо приходить?
показать весь комментарий
06.05.2020 08:34 Ответить
мемаса с котиками не хватает
-и коммерческий?
-и коммерческий
показать весь комментарий
06.05.2020 08:36 Ответить
Нам не видать конца карантина. Для всех этих товаров необходим рынок сбыта. Мрии с грузом масок будут летать вечно.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:36 Ответить
Нафтогаз приобрел для передачи медучреждениям. НАФТОГАЗ - ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ И ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ СПОНСОРА, ИЛИ ЭТО ДЕНЬГИ БЮДЖЕТА?
показать весь комментарий
06.05.2020 08:36 Ответить
НАК "Нафтогаз Украины " - это государственная компания . Деньги на её деятельность,
разумеется , из гос.бюджета.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:50 Ответить
З НАШИХ кишень, блін!
показать весь комментарий
06.05.2020 08:59 Ответить
Шура, запускайте Берлагу зельца.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:37 Ответить
Минулого разу привозили до «Епіцентру», а цього разу гуманітарка мабуть для «Велюру».
показать весь комментарий
06.05.2020 08:38 Ответить
А який відсоток гуманітарного вантажа відносно комерційного? Ганяти Мрію за державний кошт в комерційних інтересах - мародерство. Невже не можна здавати в аренду?
показать весь комментарий
06.05.2020 08:40 Ответить
А теперь кто из высших лиц офиса будет встречать?
показать весь комментарий
06.05.2020 08:41 Ответить
ЗеЛенка.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:43 Ответить
Тётя Хая.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:22 Ответить
https://www.facebook.com/101113704727279/videos/761137884418643/?t=3
показать весь комментарий
06.05.2020 08:41 Ответить
Ай немагу)))))
показать весь комментарий
06.05.2020 08:46 Ответить
теперь в эпицентре откроют медицинский отдел....
показать весь комментарий
06.05.2020 08:46 Ответить
Прилетит шестого мая,-ой-ёй-ёй,
К нам посылка из Китая,-ой-ёй-ёй...
показать весь комментарий
06.05.2020 08:47 Ответить
З добрим утром тетя Хая ...А в посилке три китайца айяй, три китайца красят яйца айяяй
показать весь комментарий
06.05.2020 08:59 Ответить
Ржал до упаду. Сохраню ))).
показать весь комментарий
06.05.2020 09:42 Ответить
https://nicolaitroitsky.livejournal.com/8542386.html так то классіка
показать весь комментарий
06.05.2020 09:57 Ответить
И я, и я, такого мнения.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:24 Ответить
А в посылке два китайца, два китайца красят ........
показать весь комментарий
06.05.2020 11:21 Ответить
которое Нафтогаз приобрел для передачи медучреждениям Украины - цитата

похоже на гуманитарку? нууу... значит преЗЕденту не интересно пиариться...не заплатят)))))
показать весь комментарий
06.05.2020 08:48 Ответить
Знаємо ми ці ************ грузи.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:50 Ответить
Шо то возят и возят, зашел в аптеку сельскую, а там ток щас надыбал эту маску, до этого ни хера не было, брат с райцентра привез одну на двоих. Зато барыг продавших в европу маски, не то шо не посадили, но даже не штрафанули .Хотя знающие говорят без защиты глаз - маска до одного места.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:57 Ответить
маска не до места, а для ментов и чтобы в магазин впустили.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:02 Ответить
так, той вірус як рилігія - віриш/не віриш, а обряди доводиця виконувати
показать весь комментарий
06.05.2020 10:12 Ответить
да, глаза - широко откритийє ворота для інфєкції. Хожу в очках, но бєз маскі
показать весь комментарий
06.05.2020 10:09 Ответить
Черговий?!!! От, пілять...
показать весь комментарий
06.05.2020 08:58 Ответить
Пора установить график поставки гуманитарки госкомпаниями: Укрзализныця, Укрпочта, Энергоатом, Антонов, Южмаш....пока не дойдём до местных мясокмбинатов и прачечных?
П.С. Кто-то один может этим заняться в масштабах страны, а не пиарить себя за счет бюджета!?
показать весь комментарий
06.05.2020 08:58 Ответить
"Мрия" сегодня привезет из Китая очередной гуманитарный груз Гереге в "Эпицентр".
показать весь комментарий
06.05.2020 08:59 Ответить
в том числе три коробки гуманитарного груза.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:00 Ответить
двє
показать весь комментарий
06.05.2020 09:58 Ответить
одна в другой
показать весь комментарий
06.05.2020 09:59 Ответить
Может спичечные?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:26 Ответить
Зараз знову прибіжить зустрічати (що має ще робити)....Хатіко блдь!
показать весь комментарий
06.05.2020 09:01 Ответить
С добрым утром, тетя Хая, о-ё-ёй.
Вам посылка из Шанхая, о-ё-ёй,
А в посылке три китайца, о-ё-ёй,
Три китайца красят яйца, о-ё-ё-ёй.

Ша! - Сказала тётя Хая -
Я в коробке из Шанхая
Привезла для вас большой сюрприз.
Мы в коробку поглядели
И на месте обалдели -
Там китайцы делали стриптиз.
И пели по-китайски...
показать весь комментарий
06.05.2020 09:01 Ответить
це варіянт уіллі токарєва
показать весь комментарий
06.05.2020 10:01 Ответить
"Мрія" сьогодні привезе з Китаю черговий гуманітарний вантаж, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7171
показать весь комментарий
06.05.2020 09:03 Ответить
"Мрія" сьогодні привезе з Китаю черговий гуманітарний вантаж, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1316
показать весь комментарий
06.05.2020 09:05 Ответить
А я поставив голос ворони, також встаю на кілька хвилин раніше.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:35 Ответить
Та ні, з вороною небезпечно - можна й проспати.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:36 Ответить
А какая разница?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:47 Ответить
До ворони можна привикнути, а до того ну ніяк
показать весь комментарий
06.05.2020 11:53 Ответить
Надо возле приземлившейся Мрии сразу ярмарку организовать.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:10 Ответить
Привезти, выгрузить и декомунизировать.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:12 Ответить
В Эпицентре радость.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:19 Ответить
Такое счастье привалило!
показать весь комментарий
06.05.2020 11:50 Ответить
Президент як завжди прийде з контори привітати контрабанду біля літака?
показать весь комментарий
06.05.2020 09:20 Ответить
Работа ж такая.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:51 Ответить
А почему анонсирует "Нафтогаз"? На подтанцовке у клоуна спикером подрабатывает?
показать весь комментарий
06.05.2020 09:28 Ответить
Элементарно. Коболев раскошелился.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:37 Ответить
А грузчику ЗеБубочке уже сообщили, чтоб он успел собрать бригаду и выехать на разгрузку?
показать весь комментарий
06.05.2020 09:29 Ответить
Оце- ГУМАНІТАРКА. Вона, безкоштовна.
Те, що зустрічав Янелох- ЗАРОБІТОК НА ЗДОРОВ'Ї та ЖИТТІ
показать весь комментарий
06.05.2020 09:31 Ответить
безко...? Нафтогаз - державна кантора - гроші бюджетні (наші)
показать весь комментарий
06.05.2020 10:03 Ответить
Як це змінює факт того, що презЕдент Янелох влаштував "гуманітарну" піар- акцію товару "Епіцентра" Гереги
показать весь комментарий
06.05.2020 10:25 Ответить
це змінює восторг по поводу сьогоднішньої "безкоштовної ГУМАНІТАРКИ"
показать весь комментарий
06.05.2020 10:35 Ответить
Опять группа товарищей в масках выйдет встречать "самый большой самолет в мире". А вечером , перед сном, мы услышим очередной спич "дидуся" про проблемы борьбы с короновирусом.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:34 Ответить
"Гуманитарный груз" потому что "мимо кассы"?
показать весь комментарий
06.05.2020 09:36 Ответить
Гуманитарный груз это хорошо ,это для пипла,он как суслик-его никто не видел ,но пипл должен чувствовать что он есть...
Вы скажите пасылки то из китая когда будут?
показать весь комментарий
06.05.2020 09:37 Ответить
а какой гапермаркет ним будет торговать в этот раз
показать весь комментарий
06.05.2020 09:39 Ответить
"Мрія" сьогодні привезе з Китаю черговий гуманітарний вантаж, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1223
показать весь комментарий
06.05.2020 09:41 Ответить
Та ти шо ????
показать весь комментарий
06.05.2020 09:49 Ответить
Если так будет продолжаться, то придётся менять доллары!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:12 Ответить
Что везут? А то в этот раз груз тяжёлый (110т) а не объёмный, как в прошлый раз нам утверждали.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:01 Ответить
что вєзут - тайна. І ващє - дарьоному каню скажитє пасіба. Правда, єтот падарок ми с вамі оплатілі - потому как нафтогаз госкантора, то дєньгі потрачєни бюджетнийє (народнийє)
показать весь комментарий
06.05.2020 10:07 Ответить
Будіть Клоуна, хай киздує на аеродром.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:04 Ответить
И оттуда - на Ростов.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:44 Ответить
молодцы. всё верно.
а на ферме мармеладного бубочки всегда истерика.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:38 Ответить
 
 