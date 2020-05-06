"Мрия" сегодня привезет из Китая очередной гуманитарный груз, - "Нафтогаз"

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" в среду, 6 мая прибудет в Украину с гуманитарным грузом из Китая.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 6 мая, встречаем самолет Ан-225 "Мрия" с гуманитарным грузом из КНР", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможно, мы допустили ошибку не сказав, что "Мрия" везет из Китая и гуманитарный, и коммерческий груз, - Тимошенко

В компании добавили, что на борту самолета будут и средства защиты и медицинское оборудование, которое Нафтогаз приобрел для передачи медучреждениям Украины.

Отмечается, что прибытие самолета будет транслироваться вживую.





