НАТО поглиблюватиме партнерство з Україною і Грузією, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час розмови з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі нагадав про нещодавнє рішення міністрів закордонних справ Альянсу про подальший розвиток партнерських відносин з Грузією та Україною.

Інформація про це оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єнс Столтенберг підкреслив, що партнерство між НАТО і Грузією містить практичні та політичні інструменти для підтримки реформ у Грузії та для допомоги у підготовці до членства Грузії у Євроатлантичній спільноті, коли для цього прийде вірний час. Він нагадав, що під час зустрічі минулого місяця міністри закордонних справ НАТО вирішили надалі поглибити партнерство Альянсу з Грузією та Україною. Це включає зусилля з обміну даними повітряного контролю, спільну протидію гібридним загрозам та проведення спільних навчань у стратегічно важливому Чорноморському регіоні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени, - Der Spiegel

Під час розмови Столтенберг дав високу оцінку діям Грузії у боротьбі з пандемією та зазначив, що за наслідками запиту Грузії до НАТО про підтримку, союзники по НАТО доставили до країни реальну допомогу, включаючи медичне обладнання з Польщі та Великобританії та фінансову допомогу і медичне постачання від Сполучених Штатів. Він висловився за необхідність подальшої координації дій між союзниками, а також з країнами-партнерами у стримуванні епідемії коронавірусу.