УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9696 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 298 16

НАТО поглиблюватиме партнерство з Україною і Грузією, - Столтенберг

НАТО поглиблюватиме партнерство з Україною і Грузією, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час розмови з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі нагадав про нещодавнє рішення міністрів закордонних справ Альянсу про подальший розвиток партнерських відносин з Грузією та Україною.

Інформація про це оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єнс Столтенберг підкреслив, що партнерство між НАТО і Грузією містить практичні та політичні інструменти для підтримки реформ у Грузії та для допомоги у підготовці до членства Грузії у Євроатлантичній спільноті, коли для цього прийде вірний час. Він нагадав, що під час зустрічі минулого місяця міністри закордонних справ НАТО вирішили надалі поглибити партнерство Альянсу з Грузією та Україною. Це включає зусилля з обміну даними повітряного контролю, спільну протидію гібридним загрозам та проведення спільних навчань у стратегічно важливому Чорноморському регіоні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени, - Der Spiegel

Під час розмови Столтенберг дав високу оцінку діям Грузії у боротьбі з пандемією та зазначив, що за наслідками запиту Грузії до НАТО про підтримку, союзники по НАТО доставили до країни реальну допомогу, включаючи медичне обладнання з Польщі та Великобританії та фінансову допомогу і медичне постачання від Сполучених Штатів. Він висловився за необхідність подальшої координації дій між союзниками, а також з країнами-партнерами у стримуванні епідемії коронавірусу.

Автор: 

НАТО (6824) Столтенберг Єнс (1596)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
На Банковой возня, стоны истерический визг - это НАТО углубляет сотрудничество
показати весь коментар
06.05.2020 08:52 Відповісти
+2
Сколько украинцев убили амеры и сколько коцапы?Жду ответ.
показати весь коментар
06.05.2020 09:17 Відповісти
+2
Чем глупый?Ты и без меня получишь ссаной тряпкой.И да,на сайте должно быть чисто.Ты же мусор выносишь,каки сливаешь?😂🌷
показати весь коментар
06.05.2020 10:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На Банковой возня, стоны истерический визг - это НАТО углубляет сотрудничество
показати весь коментар
06.05.2020 08:52 Відповісти
Коли вже ці піндоси залишать нас у спокої?!
показати весь коментар
06.05.2020 08:53 Відповісти
Андруша,как человек ты писать не будешь.Только через унижения😂🌷
показати весь коментар
06.05.2020 09:15 Відповісти
Сколько украинцев убили амеры и сколько коцапы?Жду ответ.
показати весь коментар
06.05.2020 09:17 Відповісти
Чем глупый?Ты и без меня получишь ссаной тряпкой.И да,на сайте должно быть чисто.Ты же мусор выносишь,каки сливаешь?😂🌷
показати весь коментар
06.05.2020 10:44 Відповісти
Якщо вони вже проникли в голову, це назавжди.
показати весь коментар
06.05.2020 09:23 Відповісти
https://censor.net/user/469716,ватан, так ето оказывается пиндосы убивают на Донбасе Украинских Воинов,Защитников Украины?

ты давно у врача был?
показати весь коментар
06.05.2020 13:43 Відповісти
надо бы, чтобы НАТО углубило зеле по самые помидоры........
показати весь коментар
06.05.2020 09:04 Відповісти
вилими по воде писано...
показати весь коментар
06.05.2020 09:06 Відповісти
вопреки...
показати весь коментар
06.05.2020 09:07 Відповісти
На радість українцям. І всупереч бажанню узеленських та їх запоребрикових партнерів
показати весь коментар
06.05.2020 09:33 Відповісти
А зачем его выперать?🌷
показати весь коментар
06.05.2020 12:58 Відповісти
а вот москальная орда вперлась в Украину и тебя не спросила!
показати весь коментар
06.05.2020 13:45 Відповісти
Там где танки НАТО - там живут богато.
Там где танки ваты - там пылают хаты
показати весь коментар
06.05.2020 13:47 Відповісти
 
 