РУС
Новости Агрессия России против Украины
НАТО будет углублять партнерство с Украиной и Грузией, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили напомнил о недавнем решении министров иностранных дел Альянса о дальнейшем развитии партнерских отношений с Грузией и Украиной.

Информация об этом обнародована на сайте Североатлантического Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Йенс Столтенберг подчеркнул, что партнерство между НАТО и Грузией содержит практические и политические инструменты для поддержки реформ в Грузии и для помощи в подготовке к членству Грузии в Евроатлантическом сообществе, когда для этого придет нужное время. Он напомнил, что во время встречи в прошлом месяце министры иностранных дел НАТО решили в дальнейшем углубить партнерство Альянса с Грузией и Украиной. Это включает усилия по обмену данными воздушного контроля, совместному противодействию гибридным угрозам и проведению совместных учений в стратегически важном Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пока есть ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", - Cтолтенберг

Во время разговора Столтенберг дал высокую оценку действиям Грузии в борьбе с пандемией и отметил, что по результатам запроса Грузии к НАТО о поддержке, союзники по НАТО доставили в страны реальную помощь, включая медицинское оборудование из Польши и Великобритании и финансовую помощь и медицинское снабжение от Соединенных Штатов. Он высказался за необходимость дальнейшей координации действий между союзниками, а также со странами-партнерами в сдерживании эпидемии коронавируса.

Топ комментарии
+4
На Банковой возня, стоны истерический визг - это НАТО углубляет сотрудничество
06.05.2020 08:52 Ответить
+2
Сколько украинцев убили амеры и сколько коцапы?Жду ответ.
06.05.2020 09:17 Ответить
+2
Чем глупый?Ты и без меня получишь ссаной тряпкой.И да,на сайте должно быть чисто.Ты же мусор выносишь,каки сливаешь?😂🌷
06.05.2020 10:44 Ответить
Коли вже ці піндоси залишать нас у спокої?!
06.05.2020 08:53 Ответить
Андруша,как человек ты писать не будешь.Только через унижения😂🌷
06.05.2020 09:15 Ответить
Якщо вони вже проникли в голову, це назавжди.
06.05.2020 09:23 Ответить
https://censor.net/user/469716,ватан, так ето оказывается пиндосы убивают на Донбасе Украинских Воинов,Защитников Украины?

ты давно у врача был?
06.05.2020 13:43 Ответить
надо бы, чтобы НАТО углубило зеле по самые помидоры........
06.05.2020 09:04 Ответить
вилими по воде писано...
06.05.2020 09:06 Ответить
вопреки...
06.05.2020 09:07 Ответить
На радість українцям. І всупереч бажанню узеленських та їх запоребрикових партнерів
06.05.2020 09:33 Ответить
А зачем его выперать?🌷
06.05.2020 12:58 Ответить
а вот москальная орда вперлась в Украину и тебя не спросила!
06.05.2020 13:45 Ответить
Там где танки НАТО - там живут богато.
Там где танки ваты - там пылают хаты
06.05.2020 13:47 Ответить
 
 