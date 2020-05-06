НАТО будет углублять партнерство с Украиной и Грузией, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили напомнил о недавнем решении министров иностранных дел Альянса о дальнейшем развитии партнерских отношений с Грузией и Украиной.

Информация об этом обнародована на сайте Североатлантического Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Йенс Столтенберг подчеркнул, что партнерство между НАТО и Грузией содержит практические и политические инструменты для поддержки реформ в Грузии и для помощи в подготовке к членству Грузии в Евроатлантическом сообществе, когда для этого придет нужное время. Он напомнил, что во время встречи в прошлом месяце министры иностранных дел НАТО решили в дальнейшем углубить партнерство Альянса с Грузией и Украиной. Это включает усилия по обмену данными воздушного контроля, совместному противодействию гибридным угрозам и проведению совместных учений в стратегически важном Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пока есть ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", - Cтолтенберг

Во время разговора Столтенберг дал высокую оценку действиям Грузии в борьбе с пандемией и отметил, что по результатам запроса Грузии к НАТО о поддержке, союзники по НАТО доставили в страны реальную помощь, включая медицинское оборудование из Польши и Великобритании и финансовую помощь и медицинское снабжение от Соединенных Штатов. Он высказался за необходимость дальнейшей координации действий между союзниками, а также со странами-партнерами в сдерживании эпидемии коронавируса.