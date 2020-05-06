У військових госпіталях відновлюють планові операції, - Командування Медсил ЗСУ

У лікувальних закладах Збройних сил відновлюють виконання планових оперативних втручань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "АрміяInform", про це повідомив заступник командувача Медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Андрій Галушка.

"Дозволено госпіталізацію пацієнтів з онкологічними захворюваннями, паліативних хворих, а також тих, кому затягування з плановою операцією може зашкодити здоров’ю. Усім без винятку госпіталізованим попередньо будуть проводити ПЛР-тести, аби під час оперативних втручань ніхто з лікарів не був інфікований коронавірусом", - розповів він.

Відновлення планових операцій стало можливим завдяки належним карантинним заходам, включно із самоізоляцією, що зі свого боку поставило заслін масовому надходженню хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 до лікувальних установ Збройних сил.

"Необхідність госпіталізації та проведення планової операції в кожному конкретному випадку будуть визначатися військовими лікарями після ретельної діагностики. Головна мета, яка стоїть перед нашими медиками, − знизити рівень ризику загрози життю кожного пацієнта", - підсумував полковник Галушка.

