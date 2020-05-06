УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9625 відвідувачів онлайн
Новини
795 2

У військових госпіталях відновлюють планові операції, - Командування Медсил ЗСУ

У військових госпіталях відновлюють планові операції, - Командування Медсил ЗСУ

У лікувальних закладах Збройних сил відновлюють виконання планових оперативних втручань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "АрміяInform", про це повідомив заступник командувача Медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Андрій Галушка.

"Дозволено госпіталізацію пацієнтів з онкологічними захворюваннями, паліативних хворих, а також тих, кому затягування з плановою операцією може зашкодити здоров’ю. Усім без винятку госпіталізованим попередньо будуть проводити ПЛР-тести, аби під час оперативних втручань ніхто з лікарів не був інфікований коронавірусом", - розповів він.

Відновлення планових операцій стало можливим завдяки належним карантинним заходам, включно із самоізоляцією, що зі свого боку поставило заслін масовому надходженню хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 до лікувальних установ Збройних сил.

"Необхідність госпіталізації та проведення планової операції в кожному конкретному випадку будуть визначатися військовими лікарями після ретельної діагностики. Головна мета, яка стоїть перед нашими медиками, − знизити рівень ризику загрози життю кожного пацієнта", - підсумував полковник Галушка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ зафиксирован 1 новый случай COVID-19 на Одесчине, всего болеет 30 военнослужащих, - Командование Медсил

Автор: 

операція (124) ЗСУ (7944)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Забезпечте нарешті бійців хоч якими масками. Коли їх до нас привозить ВСП або доставляють за направленням командирів, то вони перед заходом в лікарню передають один одному замизгану маску - одну на трьох!!! Лікар КНП "ЦПЗ" (м.Лисичанськ).
показати весь коментар
06.05.2020 11:30 Відповісти
Правильно.
показати весь коментар
06.05.2020 13:57 Відповісти
 
 