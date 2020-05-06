В военных госпиталях возобновляют плановые операции, - Командование Медсил ВСУ

В лечебных учреждениях Вооруженных Сил возобновляют выполнения плановых оперативных вмешательств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "АрміяInform", об этом сообщил заместитель командующего Медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Андрей Галушка.

"Разрешена госпитализацию пациентов с онкологическими заболеваниями, паллиативным больным, а также тем, кому затягивание с плановой операцией может вредить здоровью. Всем без исключения госпитализированным предварительно будут проводить ПЦР-тесты, чтобы во время оперативных вмешательств никто из врачей не был инфицирован коронавирусом", - рассказал он.

Возобновление проведения плановых операций стало возможным благодаря надлежащим карантинным мерам, включая самоизоляцию, что со своей стороны поставило заслон массовому поступлению больных острой респираторной болезнью COVID-19 в лечебные учреждения Вооруженных Сил.

"Необходимость госпитализации и проведения плановой операции в каждом конкретном случае будут приниматься военными врачами после тщательной диагностики. Главная цель, которая стоит перед нашими медиками - снизить уровень риска угрозы жизни каждого пациента", - подытожил полковник Галушка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ зафиксирован 1 новый случай COVID-19 на Одесчине, всего болеет 30 военнослужащих, - Командование Медсил