25 нових випадків COVID-19 зафіксували на Київщині, загалом 891 інфікований, - ОДА

Коронавірус підтверджено у 81 дитини та 108 медичних працівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За минулу добу зафіксовано 25 нових випадків COVID-19. Загалом 891 хворий.

З них на стаціонарному лікуванні - 162 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 729 осіб. Одужали 89 осіб, зокрема 5 дітей.

За час пандемії померли 17 осіб. За минулу добу летальних випадків не було.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2799 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 56 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 4780 контактними особами.

Читайте також: Спалах COVID-19 зафіксовано в дитбудинку на Київщині: захворіли 5 дорослих та дитина