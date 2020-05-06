РУС
25 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Киевщине, всего 891 инфицированный, - ОГА

Коронавирус подтвержден у 81 ребенка и 108 медицинских работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

За прошедшие сутки зафиксировано 25 новых случаев COVID-19. Всего 891 заболевший.

Из них на стационарном лечении - 162 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 729 человек. Выздоровели 89 человек, в том числе 5 детей.

За время пандемии умерли - 17 человек. За минувшие сутки летальных случаев не было.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2799 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 56 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 4780 контактными лицами.

