СБУ нейтралізувала 103 кібератаки і завадила російським хакерам отримати дані держустанов

Фахівці Служби безпеки України нейтралізували 103 кібератаки на інформаційні ресурси державних органів влади протягом першого кварталу 2020 року. Починаючи з березня, значна кількість атак відбувається проти відомств, які забезпечують боротьбу з COVID-19 – протидії таким атакам приділяється особлива увага.

про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, з початку карантину хакерські угруповання, зокрема, масово направляють на поштові скриньки державних установ електронні листи на тематику коронавірусу. До е-мейлів насправді прикріплені файли зі шкідливим програмним кодом, який активізується при відкриванні листа.

Більшість хакерських атак скеровані російськими спецслужбами, які намагаються отримати віддалений доступ до комп’ютерів українських держорганів. Потім вони планують спотворювати чи знищувати дані, поширювати фейки нібито від імені держструктур, а також дискредитувати дії української влади.

Загалом у січні-березні СБУ припинила роботу майже 2 тисяч веб-ресурсів, які хакери використовували для здійснення кібератак.

За зібраними матеріалами відкрито 117 кримінальних проваджень, у тому числі 42 за фактами несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерів, автоматизованих систем і комп’ютерних мереж (статті 361, 362 ККУ). Крім того Служба безпеки України направила в органи державної влади методичні рекомендації: як дотримуватися кібернетичної та інформаційної безпеки.

СБУ закликає користувачів не відкривати листи з додатками від невідомих адресатів, обов’язково перевіряти їх за допомогою антивірусних програм і дотримуватись правил кібергігієни.

Нагадаємо, що станом на 4 травня, за період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,1 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 900 тис. користувачів, викрили 301 інтернет-агітатора, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19.

Раніше Голова СБУ Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" та інших веб-ресурсів і програмних продуктів РФ.