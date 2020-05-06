СБУ нейтрализовала 103 кибератаки и помешала российским хакерам получить данные госучреждений

Специалисты СБУ нейтрализовали 103 кибератаки на информационные ресурсы государственных органов власти в течение первого квартала 2020 года. Начиная с марта, значительное количество атак происходит против ведомств, которые обеспечивают борьбу с COVID-19 - противодействия таким атакам уделяется особое внимание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, с начала карантина хакерские группировки массово направляют на почтовые ящики государственных учреждений электронные письма на тему коронавируса. К элекронным письмам на самом деле прикреплены файлы с вредоносным программным кодом, который активизируется при открывании письма.

Большинство хакерских атак направлены российскими спецслужбами, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов. Затем они планируют искажать или уничтожать данные, распространять фейки якобы от имени госструктур, а также дискредитировать действия украинской власти.

Всего в январе-марте СБУ прекратила работу почти 2 тысяч веб-ресурсов, которые хакеры использовали для осуществления кибератак.

По собранным материалам открыто 117 уголовных производств, в том числе 42 по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей (статьи 361, 362 УК). Кроме того Служба безопасности Украины направила в органы государственной власти методические рекомендации: как соблюдать кибернетическую и информационную безопасность.

СБУ призывает пользователей не открывать письма с приложениями от неизвестных адресатов, обязательно проверять их с помощью антивирусных программ и соблюдать правила кибергигиены.

Напомним, что по состоянию на 4 мая, за период действия карантинных мероприятий киберспециалисті СБУ заблокировали более 2,1 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей, разоблачили 301 интернет-агитатора, распространявших различные фейки об эпидемии COVID-19.

Ранее глава СБУ Иван Баканов внес в СНБО Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" и других веб-ресурсов и программных продуктов РФ.