СБУ нейтрализовала 103 кибератаки и помешала российским хакерам получить данные госучреждений

Специалисты СБУ нейтрализовали 103 кибератаки на информационные ресурсы государственных органов власти в течение первого квартала 2020 года. Начиная с марта, значительное количество атак происходит против ведомств, которые обеспечивают борьбу с COVID-19 - противодействия таким атакам уделяется особое внимание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, с начала карантина хакерские группировки массово направляют на почтовые ящики государственных учреждений электронные письма на тему коронавируса. К элекронным письмам на самом деле прикреплены файлы с вредоносным программным кодом, который активизируется при открывании письма.

Большинство хакерских атак направлены российскими спецслужбами, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов. Затем они планируют искажать или уничтожать данные, распространять фейки якобы от имени госструктур, а также дискредитировать действия украинской власти.

Всего в январе-марте СБУ прекратила работу почти 2 тысяч веб-ресурсов, которые хакеры использовали для осуществления кибератак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеры активизировались и маскируют атаки под информацию о пандемии COVID-19, - киберполиция

По собранным материалам открыто 117 уголовных производств, в том числе 42 по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей (статьи 361, 362 УК). Кроме того Служба безопасности Украины направила в органы государственной власти методические рекомендации: как соблюдать кибернетическую и информационную безопасность.

СБУ призывает пользователей не открывать письма с приложениями от неизвестных адресатов, обязательно проверять их с помощью антивирусных программ и соблюдать правила кибергигиены.

Напомним, что по состоянию на 4 мая, за период действия карантинных мероприятий киберспециалисті СБУ заблокировали более 2,1 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей, разоблачили 301 интернет-агитатора, распространявших различные фейки об эпидемии COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры пытаются украсть информацию о вакцине от коронавируса, - британские спецслужбы

Ранее глава СБУ Иван Баканов внес в СНБО Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" и других веб-ресурсов и программных продуктов РФ.

А шо Ермак ещё не все продал?
06.05.2020 11:13 Ответить
Так а нафига РФ какие то данные бесполезных учреждений? Такую вредную бесполезность и с доплатой никто не возьмет.
06.05.2020 11:15 Ответить
Окуеть успех! А когда я на улице встретил журналиста из Рашки и корреспондента ДыНыРы Ротаря и сообщил им, никто даже не удосужился ответить
06.05.2020 11:24 Ответить
А навіщо їм робити кібератаки? Їм і так всі данні передадуть, там скрізь у них свої люди.
06.05.2020 11:34 Ответить
А стереть или по-тихому изменить данные на компьютере - во паника будет.
06.05.2020 11:43 Ответить
103 это же вроде телефон скорой
06.05.2020 15:52 Ответить
 
 