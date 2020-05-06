ВАКС відправив під домашній арешт суддю Кріля, підозрюваного в отриманні хабаря

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ і відправив під цілодобовий домашній арешт суддю Турківського районного суду Львівської області Луку Кріля, якого підозрюють в отриманні хабаря.

Таке рішення 6 травня ухвалила слідча суддя Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання.

"Клопотання детектива, узгоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу - задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Луки Кріля запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з забороною покидати місце проживання, крім випадків необхідності надання йому медичної допомоги", - винесла рішення Михайленко.

Суддя поклала на Кріля обов'язки прибути до слідчого на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання та / або роботи, не виїжджати з Турківського району Львівської області без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками і носити електронний браслет.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 9 квітня Вища рада правосуддя дала згоду на утримання судді Кріля під вартою.

За версією слідства, суддя попросив громадянина надати грошову винагороду за сприяння в непритягнення його до адміністративної відповідальності. Як стверджує Спеціалізована антикорупційна прокуратура, раніше ця особа вже звинувачують у схожій справі.

За даними САП, в кінці 2018 року служителя Феміди викрили на отриманні 1 тис. євро хабаря, які він вимагав у громадянина за те, щоб не притягати його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

2 березня 2020 року судді було вручено складене того самого дня заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким нове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 статті 368 КК України (одержання хабаря).

У САП повідомили, що підозрюваного суддю 24 січня викрили в отриманні неправомірної вигоди відразу після отримання ним другої частини обумовлених коштів.